https://ria.ru/20220520/kity-1789640900.html

Российские ученые обнаружили новый вид китов

Российские ученые обнаружили новый вид китов - РИА Новости, 20.05.2022

Российские ученые обнаружили новый вид китов

Список морских млекопитающих южных Курил пополнился новым видом китообразных, это малый плавун или плавун Сато, сообщается на сайте заповедника "Курильский". РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T07:48

2022-05-20T07:48

2022-05-20T11:44

наука

тихий океан

хоккайдо

сахалин

курильские острова

общество

киты

южно-сахалинск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мая — РИА Новости. Список морских млекопитающих южных Курил пополнился новым видом китообразных, это малый плавун или плавун Сато, сообщается на сайте заповедника "Курильский".До недавнего времени официально признавались два вида плавунов: Berardius bairdii в северной части Тихого океана и Berardius arnuxii в южном полушарии. Однако японские китобои давно различали у острова Хоккайдо еще одну разновидность, и в 2019 году ученые из этой страны опубликовали его официальное описание, дав научное название Berardius minimus (малый плавун или плавун Сато). В 2020 году группа Far East Russia Orca Project (Дальневосточный проект по исследованию косаток) выпустила статью об обнаружении трех экземпляров этого вида среди китов, выброшенных на берег Сахалина и южных Курил. Но до последнего времени достоверные встречи живых малых плавунов не были описаны не только в российских водах, но и нигде в мире.В 2021 году во время морских исследований в Кунаширском проливе между Россией и Японией экспедиция сотрудников МГУ и нацпарка "Берингия" впервые встретила группу малых плавунов в природе. Ученым удалось взять генетическую пробу у одного из животных. Лабораторный анализ подтвердил, что это действительно новый вид морского млекопитающего. Это первый достоверно подтвержденный случай наблюдения подобного плавуна в природе, отмечает заповедник.По информации специалистов, плавун Сато относится к одной из наименее изученных групп семейства клюворылых (Ziphiidae). Они редко встречаются в море, так как предпочитают держаться в глубоководных районах и вдоль шельфового склона. Их трудно заметить в воде из-за низкого профиля и отсутствия выраженного фонтана. Благодаря этим особенностям некоторые виды клюворылых были обнаружены совсем недавно, в том числе и третий представитель рода плавунов.

https://ria.ru/20211208/kettsalkoatl-1762720546.html

тихий океан

хоккайдо

сахалин

курильские острова

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тихий океан, хоккайдо, сахалин, курильские острова, общество, киты, южно-сахалинск