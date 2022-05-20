07:48 20.05.2022 (обновлено: 11:44 20.05.2022)
Российские ученые обнаружили новый вид китов
Российские ученые обнаружили новый вид китов в акватории Курильских островов
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мая — РИА Новости. Список морских млекопитающих южных Курил пополнился новым видом китообразных, это малый плавун или плавун Сато, сообщается на сайте заповедника "Курильский".
До недавнего времени официально признавались два вида плавунов: Berardius bairdii в северной части Тихого океана и Berardius arnuxii в южном полушарии. Однако японские китобои давно различали у острова Хоккайдо еще одну разновидность, и в 2019 году ученые из этой страны опубликовали его официальное описание, дав научное название Berardius minimus (малый плавун или плавун Сато). В 2020 году группа Far East Russia Orca Project (Дальневосточный проект по исследованию косаток) выпустила статью об обнаружении трех экземпляров этого вида среди китов, выброшенных на берег Сахалина и южных Курил. Но до последнего времени достоверные встречи живых малых плавунов не были описаны не только в российских водах, но и нигде в мире.
В 2021 году во время морских исследований в Кунаширском проливе между Россией и Японией экспедиция сотрудников МГУ и нацпарка "Берингия" впервые встретила группу малых плавунов в природе. Ученым удалось взять генетическую пробу у одного из животных. Лабораторный анализ подтвердил, что это действительно новый вид морского млекопитающего. Это первый достоверно подтвержденный случай наблюдения подобного плавуна в природе, отмечает заповедник.
"Об уникальной находке не сообщалось в прошлом году, так как важно было провести генетический анализ полученного с помощью биопсии материала, чтобы подтвердить видовую принадлежность встреченных китов", — говорится в сообщении.
По информации специалистов, плавун Сато относится к одной из наименее изученных групп семейства клюворылых (Ziphiidae). Они редко встречаются в море, так как предпочитают держаться в глубоководных районах и вдоль шельфового склона. Их трудно заметить в воде из-за низкого профиля и отсутствия выраженного фонтана. Благодаря этим особенностям некоторые виды клюворылых были обнаружены совсем недавно, в том числе и третий представитель рода плавунов.
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