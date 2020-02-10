На пляже в Таиланде найдено гнездо самой крупной черепахи

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Часть пляжа Май Као в Национальном парке Сиринат на Пхукете перегородили из-за гнезда кожистой черепахи, Часть пляжа Май Као в Национальном парке Сиринат на Пхукете перегородили из-за гнезда кожистой черепахи, сообщает The Phuket News.

Сотрудникам парка сообщили о найденных следах пресмыкающегося. Офицеры пошли по ним и обнаружили кладку.

"Мы не будем вынимать яйца из гнезда, потому что они там уже около трех-четырех дней и начали развиваться", — сообщили эксперты.

Перенос кладки может негативно сказаться на развитии зародышей.

В итоге вокруг гнезда был поставлен забор, чтобы предотвратить его нарушение и кражу яиц. Кладка находится под постоянным круглосуточным наблюдением.

Сотрудники Национального парка Сиринат и исследовательского морского биологического центра Пхукета будут наблюдать за гнездом в течение следующих 60 дней, пока из яиц не вылупятся новорожденные и не будут готовы вернуться в море.