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Туризм
2020-02-10T01:50+0300
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На пляже в Таиланде найдено гнездо самой крупной черепахи
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РИА Новости

На пляже в Таиланде найдено гнездо самой крупной черепахи

01:50 10.02.2020
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© CC BY 2.0 / U.S. Fish and Wildlife Service Southeast RegionКожистая черепаха
Кожистая черепаха
© CC BY 2.0 / U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Часть пляжа Май Као в Национальном парке Сиринат на Пхукете перегородили из-за гнезда кожистой черепахи, сообщает The Phuket News.
Сотрудникам парка сообщили о найденных следах пресмыкающегося. Офицеры пошли по ним и обнаружили кладку.
"Мы не будем вынимать яйца из гнезда, потому что они там уже около трех-четырех дней и начали развиваться", — сообщили эксперты.
Перенос кладки может негативно сказаться на развитии зародышей.
В итоге вокруг гнезда был поставлен забор, чтобы предотвратить его нарушение и кражу яиц. Кладка находится под постоянным круглосуточным наблюдением.
Сотрудники Национального парка Сиринат и исследовательского морского биологического центра Пхукета будут наблюдать за гнездом в течение следующих 60 дней, пока из яиц не вылупятся новорожденные и не будут готовы вернуться в море.
Этот вид черепах считается самым крупным из современных. У самой большой длина тела составляла 2,6 метра, а размах передних ласт - 2,5 метра.
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