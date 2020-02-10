На пляже в Таиланде найдено гнездо самой крупной черепахи

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Часть пляжа Май Као в Национальном парке Сиринат на Пхукете перегородили из-за гнезда кожистой черепахи, сообщает The Phuket News.
Сотрудникам парка сообщили о найденных следах пресмыкающегося. Офицеры пошли по ним и обнаружили кладку.
"Мы не будем вынимать яйца из гнезда, потому что они там уже около трех-четырех дней и начали развиваться", — сообщили эксперты.
Перенос кладки может негативно сказаться на развитии зародышей.
В итоге вокруг гнезда был поставлен забор, чтобы предотвратить его нарушение и кражу яиц. Кладка находится под постоянным круглосуточным наблюдением.
Сотрудники Национального парка Сиринат и исследовательского морского биологического центра Пхукета будут наблюдать за гнездом в течение следующих 60 дней, пока из яиц не вылупятся новорожденные и не будут готовы вернуться в море.
Этот вид черепах считается самым крупным из современных. У самой большой длина тела составляла 2,6 метра, а размах передних ласт - 2,5 метра.
31 августа 2019, 03:21ТуризмВ США на пляже обнаружили двухголовую черепаху