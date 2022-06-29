https://ria.ru/20220629/chernomore-1799121464.html

Температура воды Черного моря: какая сегодня и прогноз по месяцам

Температура воды Черного моря 2022 сегодня и сейчас: прогноз на неделю и по месяцам

Температура воды Черного моря: какая сегодня и прогноз по месяцам

На температуру воды в море ориентируются многие отдыхающие, выбирая даты поездки на курорт. О том, какая температура Черного моря сегодня и сейчас в режиме... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T21:18

2022-06-29T21:18

2022-06-29T21:18

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На температуру воды в море ориентируются многие отдыхающие, выбирая даты поездки на курорт. О том, какая температура Черного моря сегодня и сейчас в режиме онлайн, прогноз на неделю и по месяцам в 2022 году — в материале РИА Новости.Температура Черного моряЧерное море — расположенное на юго-западе России внутреннее море (глубоко вдающееся в сушу и сообщающееся с прилегающими морями по узким проливам). Однако, существует гипотеза, по которой Черное море ранее не относилось к Мировому океану:“Приверженцы этой точки зрения полагают, что около 7 с половиной тысяч лет назад Черное море было отделено от Мирового океана, от Мраморного и Средиземного морей Босфорской преградой. Причем уровень воды в Черноморском пресноводном озере был гораздо ниже, чем в Мировом океане. И вот произошла катастрофа. Скорее всего геологического характера. Что-нибудь вроде сильнейшего землетрясения. Узкий Босфорский перешеек оказался разрушен, в районе нынешнего города Стамбула образовался Босфорской пролив, а в черноморскую котловину хлынул невиданный по мощности поток соленой морской воды”, — рассказывает Виктор Мельников, ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей, эксперт телеканала "Наука".Как правило, отдыхающие стараются ехать в отпуск тогда, когда температура воды в море комфортная, то есть не ниже 21°С. Это позволяет купаться всей семье, включая маленьких детей.СейчасВ конце июня, согласно погодному интернет-сервису world-weather.ru, температура Черного моря на побережье Краснодарского края варьируется от 21 до 23 °С. Например, в Сочи, Анапе, Джубге и Геленджике — 23°С. В Керчи сейчас 24°С, а в Севастополе и Евпатории — 21°С.Средняя температура по месяцамВ 2022 году, по данным метеорологов, ожидается следующая средняя температура Черного моря:Сезонными месяцами в плане туризма принято считать июнь, июль и август, пиковое время — конец июля-начало августа, когда вода прогревается до максимальных значений и становится по ощущениям как “парное молоко”. Однако в этот период опасно отдыхать на пляже в середине дня — можно получить солнечный удар или ожог.Также отдельно выделяют “бархатный сезон” — завершение пляжного периода с начала сентября и до середины октября. То есть период, когда уже нет изнуряющей жары, а вода еще не успела остыть, при этом погода все также сухая и не дождливая — можно комфортно отдыхать на пляже целыми днями и не бояться сгореть на солнце.Когда вода в Черном море самая теплаяСамое жаркое время, когда морская вода прогревается до максимальных температур (выше 24°С, пик — +27-28°С) — конец июля и весь август. Это связано с тем, что май часто еще прохладный, солнце только начинает греть, а в июне дожди и холодные подводные течения не дают воде оставаться в пределах комфортной температуры.Именно в июле и августе многие отправляются на отдых в южную часть нашей страны, так как риск резких смен температур невысок, даже если будут непродолжительные дожди.Что влияет на температуру водыОсобенность Черного моря заключается в том, что температура воды неравномерна из-за большой площади, рельефа дна и географического положения. В последнем случае идет речь о средних широтах, за счет чего обеспечивается определенный угол падения солнечных лучей, благодаря чему море хорошо прогревается и на замерзает даже зимой. Так, градусы воды могут отличаться, например, в Туапсе и в Феодосии.По этой причине, лучше смотреть температуру моря именно в том месте, где планируется отдых, а не ориентироваться на любой город черноморского побережья.По словам Андрея Бычкова, эти воды хорошо насыщены кислородом, в них живут все рыбы, дельфины, медузы, планктон, в общем, там происходит вся привычная нам морская жизнь.

https://ria.ru/20220628/gelendzhik-1798864383.html

https://ria.ru/20220629/adler-1799116985.html

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черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, черное море, общество, отдых, отдых на море, детский отдых, туризм, новости - туризм