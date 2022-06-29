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Температура воды Черного моря 2022 сегодня и сейчас: прогноз на неделю и по месяцам
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Туризм
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Температура воды Черного моря: какая сегодня и прогноз по месяцам
Температура воды Черного моря 2022 сегодня и сейчас: прогноз на неделю и по месяцам
Температура воды Черного моря: какая сегодня и прогноз по месяцам
На температуру воды в море ориентируются многие отдыхающие, выбирая даты поездки на курорт. О том, какая температура Черного моря сегодня и сейчас в режиме... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T21:18
2022-06-29T21:18
туризм
россия
черное море
общество
отдых
отдых на море
детский отдых
туризм
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На температуру воды в море ориентируются многие отдыхающие, выбирая даты поездки на курорт. О том, какая температура Черного моря сегодня и сейчас в режиме онлайн, прогноз на неделю и по месяцам в 2022 году — в материале РИА Новости.Температура Черного моряЧерное море — расположенное на юго-западе России внутреннее море (глубоко вдающееся в сушу и сообщающееся с прилегающими морями по узким проливам). Однако, существует гипотеза, по которой Черное море ранее не относилось к Мировому океану:“Приверженцы этой точки зрения полагают, что около 7 с половиной тысяч лет назад Черное море было отделено от Мирового океана, от Мраморного и Средиземного морей Босфорской преградой. Причем уровень воды в Черноморском пресноводном озере был гораздо ниже, чем в Мировом океане. И вот произошла катастрофа. Скорее всего геологического характера. Что-нибудь вроде сильнейшего землетрясения. Узкий Босфорский перешеек оказался разрушен, в районе нынешнего города Стамбула образовался Босфорской пролив, а в черноморскую котловину хлынул невиданный по мощности поток соленой морской воды”, — рассказывает Виктор Мельников, ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей, эксперт телеканала "Наука".Как правило, отдыхающие стараются ехать в отпуск тогда, когда температура воды в море комфортная, то есть не ниже 21°С. Это позволяет купаться всей семье, включая маленьких детей.СейчасВ конце июня, согласно погодному интернет-сервису world-weather.ru, температура Черного моря на побережье Краснодарского края варьируется от 21 до 23 °С. Например, в Сочи, Анапе, Джубге и Геленджике — 23°С. В Керчи сейчас 24°С, а в Севастополе и Евпатории — 21°С.Средняя температура по месяцамВ 2022 году, по данным метеорологов, ожидается следующая средняя температура Черного моря:Сезонными месяцами в плане туризма принято считать июнь, июль и август, пиковое время — конец июля-начало августа, когда вода прогревается до максимальных значений и становится по ощущениям как “парное молоко”. Однако в этот период опасно отдыхать на пляже в середине дня — можно получить солнечный удар или ожог.Также отдельно выделяют “бархатный сезон” — завершение пляжного периода с начала сентября и до середины октября. То есть период, когда уже нет изнуряющей жары, а вода еще не успела остыть, при этом погода все также сухая и не дождливая — можно комфортно отдыхать на пляже целыми днями и не бояться сгореть на солнце.Когда вода в Черном море самая теплаяСамое жаркое время, когда морская вода прогревается до максимальных температур (выше 24°С, пик — +27-28°С) — конец июля и весь август. Это связано с тем, что май часто еще прохладный, солнце только начинает греть, а в июне дожди и холодные подводные течения не дают воде оставаться в пределах комфортной температуры.Именно в июле и августе многие отправляются на отдых в южную часть нашей страны, так как риск резких смен температур невысок, даже если будут непродолжительные дожди.Что влияет на температуру водыОсобенность Черного моря заключается в том, что температура воды неравномерна из-за большой площади, рельефа дна и географического положения. В последнем случае идет речь о средних широтах, за счет чего обеспечивается определенный угол падения солнечных лучей, благодаря чему море хорошо прогревается и на замерзает даже зимой. Так, градусы воды могут отличаться, например, в Туапсе и в Феодосии.По этой причине, лучше смотреть температуру моря именно в том месте, где планируется отдых, а не ориентироваться на любой город черноморского побережья.По словам Андрея Бычкова, эти воды хорошо насыщены кислородом, в них живут все рыбы, дельфины, медузы, планктон, в общем, там происходит вся привычная нам морская жизнь.
https://ria.ru/20220628/gelendzhik-1798864383.html
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россия, черное море, общество, отдых, отдых на море, детский отдых, туризм, новости - туризм
21:18 29.06.2022
 

Температура воды Черного моря: какая сегодня и прогноз по месяцам

© Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТемпература Черного моря
Температура Черного моря
© Константин Михальчевский
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Температура Черного моря
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На температуру воды в море ориентируются многие отдыхающие, выбирая даты поездки на курорт. О том, какая температура Черного моря сегодня и сейчас в режиме онлайн, прогноз на неделю и по месяцам в 2022 году — в материале РИА Новости.

Температура Черного моря

Черное море — расположенное на юго-западе России внутреннее море (глубоко вдающееся в сушу и сообщающееся с прилегающими морями по узким проливам). Однако, существует гипотеза, по которой Черное море ранее не относилось к Мировому океану:
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПобережье Черного моря в Туапсинском районе
Побережье Черного моря в Туапсинском районе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Побережье Черного моря в Туапсинском районе
“Приверженцы этой точки зрения полагают, что около 7 с половиной тысяч лет назад Черное море было отделено от Мирового океана, от Мраморного и Средиземного морей Босфорской преградой. Причем уровень воды в Черноморском пресноводном озере был гораздо ниже, чем в Мировом океане. И вот произошла катастрофа. Скорее всего геологического характера. Что-нибудь вроде сильнейшего землетрясения. Узкий Босфорский перешеек оказался разрушен, в районе нынешнего города Стамбула образовался Босфорской пролив, а в черноморскую котловину хлынул невиданный по мощности поток соленой морской воды”, — рассказывает Виктор Мельников, ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей, эксперт телеканала "Наука".
Как правило, отдыхающие стараются ехать в отпуск тогда, когда температура воды в море комфортная, то есть не ниже 21°С. Это позволяет купаться всей семье, включая маленьких детей.

Сейчас

В конце июня, согласно погодному интернет-сервису world-weather.ru, температура Черного моря на побережье Краснодарского края варьируется от 21 до 23 °С. Например, в Сочи, Анапе, Джубге и Геленджике — 23°С. В Керчи сейчас 24°С, а в Севастополе и Евпатории — 21°С.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри

Средняя температура по месяцам

В 2022 году, по данным метеорологов, ожидается следующая средняя температура Черного моря:
Средняя температура Черного моря по месяцам

Месяц

Температура

Май

+16.1°С

Июнь

+21.8°С

Июль

+24.9°С

Август

+25.8°С

Сентябрь

+23.3°С

Октябрь

+19°С

Температура воды в Геленджике - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 20:56Туризм
Температура воды в Геленджике летом 2022 года: текущая ситуация и прогноз
Сезонными месяцами в плане туризма принято считать июнь, июль и август, пиковое время — конец июля-начало августа, когда вода прогревается до максимальных значений и становится по ощущениям как “парное молоко”. Однако в этот период опасно отдыхать на пляже в середине дня — можно получить солнечный удар или ожог.
Также отдельно выделяют “бархатный сезон” — завершение пляжного периода с начала сентября и до середины октября. То есть период, когда уже нет изнуряющей жары, а вода еще не успела остыть, при этом погода все также сухая и не дождливая — можно комфортно отдыхать на пляже целыми днями и не бояться сгореть на солнце.

Когда вода в Черном море самая теплая

Самое жаркое время, когда морская вода прогревается до максимальных температур (выше 24°С, пик — +27-28°С) — конец июля и весь август. Это связано с тем, что май часто еще прохладный, солнце только начинает греть, а в июне дожди и холодные подводные течения не дают воде оставаться в пределах комфортной температуры.
Температура воды в Адлере - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 20:51Туризм
Температура воды в море в Адлере: текущая ситуация и прогноз по месяцам
Именно в июле и августе многие отправляются на отдых в южную часть нашей страны, так как риск резких смен температур невысок, даже если будут непродолжительные дожди.

Что влияет на температуру воды

Особенность Черного моря заключается в том, что температура воды неравномерна из-за большой площади, рельефа дна и географического положения. В последнем случае идет речь о средних широтах, за счет чего обеспечивается определенный угол падения солнечных лучей, благодаря чему море хорошо прогревается и на замерзает даже зимой. Так, градусы воды могут отличаться, например, в Туапсе и в Феодосии.
По этой причине, лучше смотреть температуру моря именно в том месте, где планируется отдых, а не ориентироваться на любой город черноморского побережья.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина прыгает с пирса в курортном поселке Новофедоровка Сакского района в Крыму
Мужчина прыгает с пирса в курортном поселке Новофедоровка Сакского района в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мужчина прыгает с пирса в курортном поселке Новофедоровка Сакского района в Крыму
“Из-за того, что в Черное море впадает множество рек, и эта вода не успевает испаряться с его не очень обширной поверхности, верхние слои воды оказываются чем-то вроде слабосоленого озера глубиной около 150 метров. Именно в нем мы купаемся, когда приезжаем в отпуск на курорт”, — отмечает Андрей Бычков, профессор кафедры геохимии геологического факультета МГУ, доктор геолого-минералогических наук, эксперт телеканала "Наука".
По словам Андрея Бычкова, эти воды хорошо насыщены кислородом, в них живут все рыбы, дельфины, медузы, планктон, в общем, там происходит вся привычная нам морская жизнь.
 
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