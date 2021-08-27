https://ria.ru/20210827/puteshestviya-1747484018.html
Ученые предлагают ограничить число туристов, наблюдающих за китами
Ученые предлагают ограничить число туристов, наблюдающих за китами - РИА Новости, 27.08.2021
Ученые предлагают ограничить число туристов, наблюдающих за китами
Ученые предлагают сократить число туристов на сапбордах, которые наблюдают за китами в бухте Врангеля, сообщает Всемирный фонд дикой природы WWF России. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T14:59
2021-08-27T14:59
2021-08-27T14:59
туризм
киты
всемирный фонд дикой природы
новости - туризм
охотское море
остров врангеля (россия)
туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/146608/79/1466087979_194:0:4642:2502_1920x0_80_0_0_50c577bd8e607bcfc2bc265fbaa54657.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Ученые предлагают сократить число туристов на сапбордах, которые наблюдают за китами в бухте Врангеля, сообщает Всемирный фонд дикой природы WWF России.WWF России организовал экспедицию на остров для изучение жизни морских гигантов и оценки воздействия на них человека."Туристов на сапбордах часто больше, чем китов в бухте. Иногда одновременно на воду выходят до 17 лодок. В следующем году необходимо сократить турпоток", — говорит научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции Ольга Шпак.Бухта Врангеля — ключевое местообитание охотоморской популяции гренландских китов. Они приходят сюда каждое лето, но ежегодно антропогенная нагрузка на ранее нетронутый и дикий район увеличивается. Задача экспедиции — изучить характер использования китами бухты и ее значимость для млекопитающих, а также предложить возможные меры для снижения воздействия человека на них в этом месте.Фонд добавляет, что полевые работы начали 23 июля в бухте Врангеля на северо-востоке залива Академии в Охотском море. Четверо биологов живут на берегу в небольшом палаточном лагере и каждый день ведут наблюдения за животными. Почти ежедневно в хорошую погоду сюда приходят от двух до четырех китов.
https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html
https://ria.ru/20210729/korostelev-1743201306.html
охотское море
остров врангеля (россия)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/146608/79/1466087979_750:0:4086:2502_1920x0_80_0_0_a37356ea3cfe6aa6142979f943eb5a19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киты, всемирный фонд дикой природы, новости - туризм, охотское море, остров врангеля (россия), туризм, россия
Ученые предлагают ограничить число туристов, наблюдающих за китами
В бухте Врангеля Всемирный фонд дикой природы изучает влияние гостей на морских гигантов
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Ученые предлагают сократить число туристов на сапбордах, которые наблюдают за китами в бухте Врангеля, сообщает Всемирный фонд дикой природы WWF России.
WWF России организовал экспедицию на остров для изучение жизни морских гигантов и оценки воздействия на них человека.
"Туристов на сапбордах часто больше, чем китов в бухте. Иногда одновременно на воду выходят до 17 лодок. В следующем году необходимо сократить турпоток", — говорит научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции Ольга Шпак.
Бухта Врангеля — ключевое местообитание охотоморской популяции гренландских китов. Они приходят сюда каждое лето, но ежегодно антропогенная нагрузка на ранее нетронутый и дикий район увеличивается. Задача экспедиции — изучить характер использования китами бухты и ее значимость для млекопитающих, а также предложить возможные меры для снижения воздействия человека на них в этом месте.
Фонд добавляет, что полевые работы начали 23 июля в бухте Врангеля на северо-востоке залива Академии в Охотском море. Четверо биологов живут на берегу в небольшом палаточном лагере и каждый день ведут наблюдения за животными. Почти ежедневно в хорошую погоду сюда приходят от двух до четырех китов.