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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210827/puteshestviya-1747484018.html
Ученые предлагают ограничить число туристов, наблюдающих за китами
Ученые предлагают ограничить число туристов, наблюдающих за китами - РИА Новости, 27.08.2021
Ученые предлагают ограничить число туристов, наблюдающих за китами
Ученые предлагают сократить число туристов на сапбордах, которые наблюдают за китами в бухте Врангеля, сообщает Всемирный фонд дикой природы WWF России. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T14:59
2021-08-27T14:59
туризм
киты
всемирный фонд дикой природы
новости - туризм
охотское море
остров врангеля (россия)
туризм
россия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Ученые предлагают сократить число туристов на сапбордах, которые наблюдают за китами в бухте Врангеля, сообщает Всемирный фонд дикой природы WWF России.WWF России организовал экспедицию на остров для изучение жизни морских гигантов и оценки воздействия на них человека."Туристов на сапбордах часто больше, чем китов в бухте. Иногда одновременно на воду выходят до 17 лодок. В следующем году необходимо сократить турпоток", — говорит научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции Ольга Шпак.Бухта Врангеля — ключевое местообитание охотоморской популяции гренландских китов. Они приходят сюда каждое лето, но ежегодно антропогенная нагрузка на ранее нетронутый и дикий район увеличивается. Задача экспедиции — изучить характер использования китами бухты и ее значимость для млекопитающих, а также предложить возможные меры для снижения воздействия человека на них в этом месте.Фонд добавляет, что полевые работы начали 23 июля в бухте Врангеля на северо-востоке залива Академии в Охотском море. Четверо биологов живут на берегу в небольшом палаточном лагере и каждый день ведут наблюдения за животными. Почти ежедневно в хорошую погоду сюда приходят от двух до четырех китов.
https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html
https://ria.ru/20210729/korostelev-1743201306.html
охотское море
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киты, всемирный фонд дикой природы, новости - туризм, охотское море, остров врангеля (россия), туризм, россия
14:59 27.08.2021
 
Ученые предлагают ограничить число туристов, наблюдающих за китами

В бухте Врангеля Всемирный фонд дикой природы изучает влияние гостей на морских гигантов

© Fotolia / GudkovandreyПрыжок горбатого кита над водой
Прыжок горбатого кита над водой - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Fotolia / Gudkovandrey
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Ученые предлагают сократить число туристов на сапбордах, которые наблюдают за китами в бухте Врангеля, сообщает Всемирный фонд дикой природы WWF России.
WWF России организовал экспедицию на остров для изучение жизни морских гигантов и оценки воздействия на них человека.
"Туристов на сапбордах часто больше, чем китов в бухте. Иногда одновременно на воду выходят до 17 лодок. В следующем году необходимо сократить турпоток", — говорит научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции Ольга Шпак.
Бухта Врангеля — ключевое местообитание охотоморской популяции гренландских китов. Они приходят сюда каждое лето, но ежегодно антропогенная нагрузка на ранее нетронутый и дикий район увеличивается. Задача экспедиции — изучить характер использования китами бухты и ее значимость для млекопитающих, а также предложить возможные меры для снижения воздействия человека на них в этом месте.
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Фонд добавляет, что полевые работы начали 23 июля в бухте Врангеля на северо-востоке залива Академии в Охотском море. Четверо биологов живут на берегу в небольшом палаточном лагере и каждый день ведут наблюдения за животными. Почти ежедневно в хорошую погоду сюда приходят от двух до четырех китов.
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