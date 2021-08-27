https://ria.ru/20210827/puteshestviya-1747484018.html

Ученые предлагают ограничить число туристов, наблюдающих за китами

Ученые предлагают ограничить число туристов, наблюдающих за китами - РИА Новости, 27.08.2021

Ученые предлагают ограничить число туристов, наблюдающих за китами

Ученые предлагают сократить число туристов на сапбордах, которые наблюдают за китами в бухте Врангеля, сообщает Всемирный фонд дикой природы WWF России. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T14:59

2021-08-27T14:59

2021-08-27T14:59

туризм

киты

всемирный фонд дикой природы

новости - туризм

охотское море

остров врангеля (россия)

туризм

россия

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Ученые предлагают сократить число туристов на сапбордах, которые наблюдают за китами в бухте Врангеля, сообщает Всемирный фонд дикой природы WWF России.WWF России организовал экспедицию на остров для изучение жизни морских гигантов и оценки воздействия на них человека."Туристов на сапбордах часто больше, чем китов в бухте. Иногда одновременно на воду выходят до 17 лодок. В следующем году необходимо сократить турпоток", — говорит научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции Ольга Шпак.Бухта Врангеля — ключевое местообитание охотоморской популяции гренландских китов. Они приходят сюда каждое лето, но ежегодно антропогенная нагрузка на ранее нетронутый и дикий район увеличивается. Задача экспедиции — изучить характер использования китами бухты и ее значимость для млекопитающих, а также предложить возможные меры для снижения воздействия человека на них в этом месте.Фонд добавляет, что полевые работы начали 23 июля в бухте Врангеля на северо-востоке залива Академии в Охотском море. Четверо биологов живут на берегу в небольшом палаточном лагере и каждый день ведут наблюдения за животными. Почти ежедневно в хорошую погоду сюда приходят от двух до четырех китов.

https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html

https://ria.ru/20210729/korostelev-1743201306.html

охотское море

остров врангеля (россия)

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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