Международный день защиты детей
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина с ребенком в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ
Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже (Франция) решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.
Эту инициативу поддержала Организация Объединенных Наций (ООН) и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.
В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которую вошли статьи, призывающие родителей, государственные органы, местные власти и правительства, неправительственные организации признать изложенные в них права и свободы детей и стремиться к их соблюдению. Декларация носила лишь рекомендательный характер и не имела обязательной силы.
Вопросы улучшения положения детей, семей с детьми являются приоритетными в государственной социальной политике России. Согласно статье Конституции РФ, в стране обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.
Указом президента РФ от 9 октября 2007 года утверждена Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, направленная на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране.
В 2019 году началась реализация национального проекта "Демография", рассчитанного до 2024 года. Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов, затрагивающих поддержку семей с детьми, содействие занятости женщин, имеющих детей, в том числе обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей до трех лет.
Права детей в России защищает Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 года. Закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией РФ, в целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка.
По указу президента в России в 2009 году в целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка был учрежден институт уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.
В России предусмотрены различные меры поддержки семей с детьми. В 2007 году был введен материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось).
В марте 2020 года программа материнского капитала была расширена и продлена до конца 2026 года. Теперь деньги выплачиваются семьям, в которых родился или был усыновлен первый ребенок. В 2022 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 524 527,9 рубля. Для семей, у которых родился второй ребенок, материнский капитал составляет 693 144,1 рубля.
Среди других мер поддержки – пособие на детей от трех до семи лет для семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум; пособие на детей от восьми до 17 лет для неполных семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум; выплаты на первого и второго ребенка до трех лет для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов; выплаты беременным женщинам, находящимся в трудной материальной ситуации; программа поддержки родителей при появлении третьего или последующих детей, которая позволяет получить от государства 450 тысяч рублей на ипотеку и др.
По данным Росстата, численность детей в возрасте до 15 лет в России составляет 27,4 миллиона человек или 18,7% от общей численности населения (данные на январь 2021 года).
Самая низкая доля детей в Тульской области, Республике Мордовия (15,0%), Тамбовской области (15,1%), Ленинградской, Смоленской областях и Москве (15,6%).
По итогам 2021 года, рождаемость снизилась на 2,3% и составила 1,4 миллиона человек (против 1,43 миллиона в 2020 году).
По мнению экспертов, демографический спад, который наблюдается в России в последние годы, связан с демографической ямой конца 1990-х годов. Большая часть рожениц – представительницы малочисленных поколений 1990-х годов, к тому же средний возраст рождения первенцев увеличивается, что сокращает возможность рождения последующих детей.
За последние десять лет в России более чем в два раза снизилась детская смертность. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, это обусловлено, прежде всего, снижением младенческой смертности. По итогам 2021 года показатель младенческой смертности в России достиг самых низких значений – 4,4 на тысячу родившихся живыми (по итогам 2020 года этот показатель составил 4,5, в 2019 году – 4,8).
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, за последние пять лет численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственном банке данных и подлежащих устройству в семью, сократилось на 34%.
Как отметила Голикова, особое внимание в России уделяется сопровождению семей, принявших ребенка. Созданы более трех тысяч службы сопровождения во всех регионах нашей страны. Большую роль взяли на себя и негосударственные организации, которые оказывают юридическую, психологическую и педагогическую поддержку нашим семьям и детям, их в стране уже 113.
В День защиты детей по всей стране традиционно проходят праздничные мероприятия.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников