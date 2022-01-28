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Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году - РИА Новости, 29.01.2022
Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
Естественная убыль населения России в 2021 году составила 1,04 миллиона человек, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-28T22:42
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общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Естественная убыль населения России в 2021 году составила 1,04 миллиона человек, свидетельствуют данные Росстата.По данным ведомства, в январе-декабре 2021 года в России смертность выросла на 15,1% и составила 2,445 миллиона человек (за 2020 год - 2,124 миллиона человек). Рождаемость за этот же период снизилась на 2,3% и составила 1,4 миллиона человек (против 1,43 миллиона в прошлом году).В 2020 году естественная убыль населения России составила 688,7 тысячи человек.В декабре в России смертность составила 215 тысяч человек, снизившись на 11,4% в годовом выражении. Снижение зафиксировано второй раз за все время пандемии, отмечает Росстат. В предыдущий раз снижение смертности было отмечено в мае 2021 года (тогда она снизилась на 6,1% - впервые с апреля 2020 года).Рождаемость в России в декабре 2021 года снизилась на 8,8% и составила 117 946 человек (в декабре 2020 года на свет появилось 129 387 младенцев).
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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
22:42 28.01.2022 (обновлено: 00:10 29.01.2022)
 
Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году

Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в России в 2021 году

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди на улице
Люди на улице - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Естественная убыль населения России в 2021 году составила 1,04 миллиона человек, свидетельствуют данные Росстата.
По данным ведомства, в январе-декабре 2021 года в России смертность выросла на 15,1% и составила 2,445 миллиона человек (за 2020 год - 2,124 миллиона человек). Рождаемость за этот же период снизилась на 2,3% и составила 1,4 миллиона человек (против 1,43 миллиона в прошлом году).
В 2020 году естественная убыль населения России составила 688,7 тысячи человек.
В декабре в России смертность составила 215 тысяч человек, снизившись на 11,4% в годовом выражении. Снижение зафиксировано второй раз за все время пандемии, отмечает Росстат. В предыдущий раз снижение смертности было отмечено в мае 2021 года (тогда она снизилась на 6,1% - впервые с апреля 2020 года).
Рождаемость в России в декабре 2021 года снизилась на 8,8% и составила 117 946 человек (в декабре 2020 года на свет появилось 129 387 младенцев).
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
Вчера, 21:14Распространение коронавируса
Голикова сообщила о росте смертности на 15,9% за 2021 год
 
ОбществоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Россия
 
 
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