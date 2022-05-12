https://ria.ru/20220512/nato-1788095986.html

История расширения НАТО

История расширения НАТО - РИА Новости, 12.05.2022

История расширения НАТО

Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) – военно-политический союз европейских государств, США и Канады, созданный... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:03

2022-05-12T13:03

2022-05-12T13:03

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Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) – военно-политический союз европейских государств, США и Канады, созданный 4 апреля 1949 года с подписанием в Вашингтоне Североатлантического договора. В настоящее время его членами являются 30 стран. По Договору 1949 года, заявленной целью НАТО является обеспечение коллективной безопасности своих членов в европейско-атлантическом регионе.Фактически, начиная со своего основания, НАТО была ориентирована на противодействие Советскому Союзу и позднее – странам-участницам Организации Варшавского договора (ОВД, с 1955 года), а после прекращения действия ОВД и распада СССР – на противодействие России. Учредителями и первоначальными членами НАТО были 12 государств: Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Соединенные Штаты Америки и Франция. В период с 1949 года до начала 1980-х годов к Североатлантическому союзу присоединились четыре страны (Турция и Греция в 1952 году, Германия в 1955 году, Испания в 1982 году). В 1958 году президент Франции генерал Шарль де Голль провозгласил курс на выход страны из состава НАТО. В марте 1959 года французский флот в Средиземном море был выведен из-под командования НАТО, средства противовоздушной обороны были переданы под национальный контроль. В 1966 году Франция приняла решение о выходе из состава военных командных структур НАТО. Из страны были выведены многочисленные военные базы США, французские войска перестали участвовать в военных операциях НАТО. В феврале 1990 года, в ходе переговоров о воссоединении Германии, Запад дал обещание СССР, что НАТО не будет расширяться на Восток. Однако обязательства были нарушены. Самым значительным, как с точки зрения числа новых членов, так и в плане политических последствий, стало расширение НАТО после окончания "холодной войны". Согласно основополагающему акту Россия-НАТО 1997 года, альянс обязался не размещать существенные боевые силы на постоянной основе на территории своих стран-новобранцев. Однако продвижение военной инфраструктуры альянса на восток стало одной из главных проблем в отношениях между РФ и НАТО. В 1999 году в НАТО вошли бывшие страны-участницы Организации Варшавского договора – Венгрия, Польша и Чехия ("Четвертое расширение НАТО"), в 2004 году – бывшие участницы ОВД Болгария, Румыния и Словакия, а также Латвия, Литва, Словения и Эстония ("Пятое расширение НАТО"). На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году было принято решение о включении в НАТО Хорватии и бывшей участницы ОВД Албании. 1 апреля 2009 года они стали полноправными членами Организации Североатлантического договора ("Шестое расширение НАТО"). Также на саммите в Страсбурге Франция вернулась во все покинутые ранее структуры НАТО. В начале июня 2017 года Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу. Результаты социологического опроса, организованного оппозицией Черногории, показали, что 54,7% жителей страны выступали против вступления в НАТО, а 57,9% граждан поддерживали идею провести референдум по этому вопросу. В стране проходили акции протеста. Однако решение о присоединении страны к альянсу было принято без учета мнения народа.Закон о вступлении Черногории в НАТО ратифицировал парламент. За такое решение проголосовали 46 депутатов из 81. В марте 2020 года Северная Македония стала 30-м членом НАТО. Вступление Северной Македонии в НАТО стало возможным после того, как Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решило их многолетний спор о названии бывшей югославской республики. Договор вынесли на референдум в Македонии 30 сентября 2018 года, однако он фактически провалился. К урнам для голосования вышли около 37% избирателей при пороге явки в 50%. Из принявших участие в голосовании 91,5% выступили за соглашение. Этот договор ратифицировали парламенты Македонии и Греции. 12 февраля 2019 года бывшая югославская республика Македония официально сменила название на Северная Македония. В последние годы в числе основных стран, стремящихся стать членами военно-политического блока, были Босния и Герцеговина, Грузия и Украина. Босния и Герцеговина в 2006 году присоединилась к программе НАТО "Партнерство ради мира" (ПРМ). В 2010 году стране было предложено присоединиться к Плану действий по членству. В декабре 2018 года главы МИД стран НАТО подтвердили готовность предоставить Боснии и Герцеговине годовую национальную программу сотрудничества.За вступление страны в НАТО в 2019 году высказывался глава Госдепартамента США Майк Помпео. В мае 2021 года глава министерства обороны Боснии и Герцеговины Сифет Поджич заявлял местным СМИ, что Сараево находится "на последней ступени перед членством" в альянсе. В 2008 году страны Североатлантического альянса на саммите в Бухаресте подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации, отсрочив решение вопроса на неопределенное время. В июне 2021 года лидеры НАТО на саммите в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к военному блоку. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но сроков, на которые руководство этих стран ориентировалось бы, не назвали. В сентябре 2008 года была создана Комиссия НАТО-Грузия для политических консультаций и практического сотрудничества, которые должны способствовать достижению Грузией членства в НАТО. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения. Учения проводятся каждые три года. В 2022 году они прошли в третий раз. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В июне 2016 года Киев принял дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики Украины. В марте 2018 года Украина получила статус "страны-аспиранта" в НАТО. В феврале 2019 года Верховная Рада Украины приняла изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. В конце апреля 2022 года глава Пентагона Ллойд Остин заявил в интервью Fox News, что говорить о возможности вступления Украины в НАТО было бы спекуляцией. Он подчеркнул, что сейчас возможности вступления Украины в НАТО на повестке нет.На фоне российской военной операции на Украине Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО. Швеция отказалась от участия в военных действиях после наполеоновских битв и последние 200 лет избегала любых конфликтов. В свою очередь, Хельсинки объявил о нейтралитете после Второй мировой войны, что на годы обеспечило скандинавскому государству спокойное развитие. Начиная с 2014 года Запад усиленно пытается втянуть обе страны в блок НАТО.12 мая 2022 года президент и парламент Финляндии поддержали членство страны в НАТО. Швеция планирует подать заявку в Североатлантический альянс 16 мая. По оценкам экспертов, вступление Швеции и Финляндии обеспечит Североатлантическому альянсу контроль над большей частью побережья Балтийского моря, что повлияет на всю архитектуру региональной безопасности.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила: если страны войдут в НАТО, их территории станут пространством противостояния альянса и России.Последствия неизбежно отразятся на "добрососедских отношениях". Однако не все страны НАТО хотят видеть в своих рядах Финляндию и Швецию.Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что наложит вето на их вступление, если вопрос будут рассматривать на соответствующем саммите. Втягивание этих стран в альянс он назвал "опасным шарлатанством" и указал, что на Балканах есть множество проблем, требующих большего внимания. Североатлантический альянс неоднократно нарушал международное право, в том числе, Устав ООН и Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО. Без согласия Совета Безопасности ООН или в нарушение прописанного в них мандата Североатлантический альянс предпринял ряд военных интервенций за пределами зоны своей ответственности.Президент и МИД России неоднократно указывали, что расширение НАТО на восток противоречит ранее полученным гарантиям от лидеров западных стран.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, нато, в мире