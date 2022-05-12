Рейтинг@Mail.ru
В Швеции анонсировали подачу заявки на вступление в НАТО - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/shvetsiya-1788058718.html
В Швеции анонсировали подачу заявки на вступление в НАТО
В Швеции анонсировали подачу заявки на вступление в НАТО - РИА Новости, 12.05.2022
В Швеции анонсировали подачу заявки на вступление в НАТО
Швеция, как и Финляндия, планирует подать заявку в Североатлантический альянс в понедельник, сообщает со ссылкой на календарь парламента и источники в... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:29
2022-05-12T10:41
в мире
швеция
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Швеция, как и Финляндия, планирует подать заявку в Североатлантический альянс в понедельник, сообщает со ссылкой на календарь парламента и источники в правительстве газета Expressen."В понедельник премьер-министр созовет дополнительное заседание правительства, на котором будет принято историческое решение. Сразу после встречи будет подана заявка на вступление в НАТО, если не произойдет ничего непредвиденного", - сообщает издание. Внеочередная сессия шведского парламента уже назначена на понедельник, уточняет газета.Правительство Швеции опубликует свой доклад по безопасности после начала российской специальной операции на Украине в пятницу. В воскресенье социал-демократы, партия премьер-министра, заявят о своей позиции по вопросу членства в НАТО, уточняет издание.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dfef142252267d2100597f64788f7464.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, нато
10:29 12.05.2022 (обновлено: 10:41 12.05.2022)
 
В Швеции анонсировали подачу заявки на вступление в НАТО

Швеция планирует подать заявку на вступление в НАТО в понедельник, 16 мая

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Швеция, как и Финляндия, планирует подать заявку в Североатлантический альянс в понедельник, сообщает со ссылкой на календарь парламента и источники в правительстве газета Expressen.
"В понедельник премьер-министр созовет дополнительное заседание правительства, на котором будет принято историческое решение. Сразу после встречи будет подана заявка на вступление в НАТО, если не произойдет ничего непредвиденного", - сообщает издание. Внеочередная сессия шведского парламента уже назначена на понедельник, уточняет газета.
Правительство Швеции опубликует свой доклад по безопасности после начала российской специальной операции на Украине в пятницу. В воскресенье социал-демократы, партия премьер-министра, заявят о своей позиции по вопросу членства в НАТО, уточняет издание.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреШвецияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала