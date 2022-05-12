https://ria.ru/20220512/shvetsiya-1788058718.html
В Швеции анонсировали подачу заявки на вступление в НАТО
В Швеции анонсировали подачу заявки на вступление в НАТО - РИА Новости, 12.05.2022
В Швеции анонсировали подачу заявки на вступление в НАТО
Швеция, как и Финляндия, планирует подать заявку в Североатлантический альянс в понедельник, сообщает со ссылкой на календарь парламента и источники в... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:29
2022-05-12T10:29
2022-05-12T10:41
в мире
швеция
нато
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Швеция, как и Финляндия, планирует подать заявку в Североатлантический альянс в понедельник, сообщает со ссылкой на календарь парламента и источники в правительстве газета Expressen."В понедельник премьер-министр созовет дополнительное заседание правительства, на котором будет принято историческое решение. Сразу после встречи будет подана заявка на вступление в НАТО, если не произойдет ничего непредвиденного", - сообщает издание. Внеочередная сессия шведского парламента уже назначена на понедельник, уточняет газета.Правительство Швеции опубликует свой доклад по безопасности после начала российской специальной операции на Украине в пятницу. В воскресенье социал-демократы, партия премьер-министра, заявят о своей позиции по вопросу членства в НАТО, уточняет издание.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, нато
10:29 12.05.2022 (обновлено: 10:41 12.05.2022)
В Швеции анонсировали подачу заявки на вступление в НАТО
Швеция планирует подать заявку на вступление в НАТО в понедельник, 16 мая