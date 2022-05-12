https://ria.ru/20220512/shvetsiya-1788058718.html

В Швеции анонсировали подачу заявки на вступление в НАТО

В Швеции анонсировали подачу заявки на вступление в НАТО - РИА Новости, 12.05.2022

В Швеции анонсировали подачу заявки на вступление в НАТО

Швеция, как и Финляндия, планирует подать заявку в Североатлантический альянс в понедельник, сообщает со ссылкой на календарь парламента и источники в... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T10:29

2022-05-12T10:29

2022-05-12T10:41

в мире

швеция

нато

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Швеция, как и Финляндия, планирует подать заявку в Североатлантический альянс в понедельник, сообщает со ссылкой на календарь парламента и источники в правительстве газета Expressen."В понедельник премьер-министр созовет дополнительное заседание правительства, на котором будет принято историческое решение. Сразу после встречи будет подана заявка на вступление в НАТО, если не произойдет ничего непредвиденного", - сообщает издание. Внеочередная сессия шведского парламента уже назначена на понедельник, уточняет газета.Правительство Швеции опубликует свой доклад по безопасности после начала российской специальной операции на Украине в пятницу. В воскресенье социал-демократы, партия премьер-министра, заявят о своей позиции по вопросу членства в НАТО, уточняет издание.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швеция, нато