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Президент и глава правительства Финляндии поддержали членство страны в НАТО - РИА Новости, 12.05.2022
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Президент и глава правительства Финляндии поддержали членство страны в НАТО
Президент и глава правительства Финляндии поддержали членство страны в НАТО - РИА Новости, 12.05.2022
Президент и глава правительства Финляндии поддержали членство страны в НАТО
Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, говорится в совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинистё и... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:05
2022-05-12T12:41
в мире
финляндия
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 мая — РИА Новости. Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, говорится в совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинистё и Санны Марин."Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. Мы надеемся, что национальные шаги, которые еще необходимы для принятия этого решения, будут быстро предприняты в течение ближайших нескольких дней", - говорится в заявлении.Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии, будучи членом альянса Финляндия его укрепила бы, говорится в заявлении.
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в мире, финляндия, нато
10:05 12.05.2022 (обновлено: 12:41 12.05.2022)
 
Президент и глава правительства Финляндии поддержали членство страны в НАТО

Президент и глава правительства Финляндии Ниинистё и Марин поддержали вступление в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 12 мая — РИА Новости. Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, говорится в совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинистё и Санны Марин.
"Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. Мы надеемся, что национальные шаги, которые еще необходимы для принятия этого решения, будут быстро предприняты в течение ближайших нескольких дней", - говорится в заявлении.
Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии, будучи членом альянса Финляндия его укрепила бы, говорится в заявлении.
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