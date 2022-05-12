https://ria.ru/20220512/nato-1788054229.html

Президент и глава правительства Финляндии поддержали членство страны в НАТО

Президент и глава правительства Финляндии поддержали членство страны в НАТО - РИА Новости, 12.05.2022

Президент и глава правительства Финляндии поддержали членство страны в НАТО

Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, говорится в совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинистё и... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T10:05

2022-05-12T10:05

2022-05-12T12:41

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 мая — РИА Новости. Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, говорится в совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинистё и Санны Марин."Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. Мы надеемся, что национальные шаги, которые еще необходимы для принятия этого решения, будут быстро предприняты в течение ближайших нескольких дней", - говорится в заявлении.Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии, будучи членом альянса Финляндия его укрепила бы, говорится в заявлении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220511/marin-1787981775.html

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в мире, финляндия, нато