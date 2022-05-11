https://ria.ru/20220511/nato-1787903211.html

Песков ответил на вопрос о возможном вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Песков ответил на вопрос о возможном вступлении Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 11.05.2022

Песков ответил на вопрос о возможном вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Вопрос возможного вступления в НАТО Финляндии и Швеции, куда направился премьер Великобритании Борис Джонсон, является предметом тщательного анализа для России, РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:56

2022-05-11T13:56

2022-05-11T13:56

в мире

йенс столтенберг

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дмитрий песков

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вопрос возможного вступления в НАТО Финляндии и Швеции, куда направился премьер Великобритании Борис Джонсон, является предметом тщательного анализа для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Джонсон в среду отправился с визитами в Швецию и Финляндию, где собирается обсудить вопросы безопасности и ситуацию на Украине."Все, что связано с действиями, которые способны так или иначе менять конфигурацию альянса у наших границ, мы наблюдаем самым внимательным образом. Это предмет весьма и весьма тщательного анализа", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле за визитом Джонсона в Финляндию, которая намерена вступить в НАТО.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220510/nato-1787774928.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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Ольга Маркова

в мире, йенс столтенберг, финляндия, швеция, россия, нато, дмитрий песков, борис джонсон, великобритания