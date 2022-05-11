Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о возможном вступлении Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/nato-1787903211.html
Песков ответил на вопрос о возможном вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Песков ответил на вопрос о возможном вступлении Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 11.05.2022
Песков ответил на вопрос о возможном вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Вопрос возможного вступления в НАТО Финляндии и Швеции, куда направился премьер Великобритании Борис Джонсон, является предметом тщательного анализа для России, РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:56
2022-05-11T13:56
в мире
йенс столтенберг
финляндия
швеция
россия
нато
дмитрий песков
борис джонсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767598249_0:144:3076:1874_1920x0_80_0_0_bb1e25829a93138a09802cc7c95dcd0d.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вопрос возможного вступления в НАТО Финляндии и Швеции, куда направился премьер Великобритании Борис Джонсон, является предметом тщательного анализа для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Джонсон в среду отправился с визитами в Швецию и Финляндию, где собирается обсудить вопросы безопасности и ситуацию на Украине."Все, что связано с действиями, которые способны так или иначе менять конфигурацию альянса у наших границ, мы наблюдаем самым внимательным образом. Это предмет весьма и весьма тщательного анализа", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле за визитом Джонсона в Финляндию, которая намерена вступить в НАТО.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220510/nato-1787774928.html
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
финляндия
швеция
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767598249_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_cbcb6fb305ef28d893c81569673e0b78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, финляндия, швеция, россия, нато, дмитрий песков, борис джонсон, великобритания
13:56 11.05.2022
 
Песков ответил на вопрос о возможном вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Песков назвал вопрос возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО предметом анализа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вопрос возможного вступления в НАТО Финляндии и Швеции, куда направился премьер Великобритании Борис Джонсон, является предметом тщательного анализа для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Джонсон в среду отправился с визитами в Швецию и Финляндию, где собирается обсудить вопросы безопасности и ситуацию на Украине.
Корабли НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 17:41
Глава ВМС НАТО рассказал о планах альянса в Черном море
"Все, что связано с действиями, которые способны так или иначе менять конфигурацию альянса у наших границ, мы наблюдаем самым внимательным образом. Это предмет весьма и весьма тщательного анализа", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле за визитом Джонсона в Финляндию, которая намерена вступить в НАТО.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреЙенс СтолтенбергФинляндияШвецияРоссияНАТОДмитрий ПесковБорис ДжонсонВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала