Рейтинг@Mail.ru
Биография Сергея Галкина - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/galkin-1787978080.html
Биография Сергея Галкина
Биография Сергея Галкина - РИА Новости, 11.05.2022
Биография Сергея Галкина
Сергей Сергеевич Галкин родился 2 января 1984 года в Москве. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T18:35
2022-05-11T18:35
справки
федеральная служба государственной статистики (росстат)
сергей галкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787978645_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_6204410f72d8e83fb2316ecbb4835ec8.jpg
Сергей Сергеевич Галкин родился 2 января 1984 года в Москве. В 2005 году окончил Финансовую академию (ныне университет) при правительстве Российской Федерации. В 2005-2010 годах занимался аналитической работой в крупных инвестиционных и консалтинговых компаниях. В 2010-2016 годах был аналитиком в "ВТБ Капитал".В 2017 году был приглашен на должность советника министра экономического развития Российской Федерации. В октябре 2017 года возглавил Департамент организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития России. 3 ноября 2018 года Сергей Галкин был назначен заместителем министра экономического развития Российской Федерации.Курировал вопросы региональной политики и регионального развития. Кроме того, в сфере его ответственности были вопросы, связанные с организационным обеспечением деятельности министра и министерства. 11 мая 2022 года стало известно, что Сергей Галкин назначен руководителем Федеральной службы государственной статистики (Росстат).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787978645_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e4e40b3c041cc99346c1af01b657e05a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, федеральная служба государственной статистики (росстат), сергей галкин
18:35 11.05.2022
 

Биография Сергея Галкина

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин
Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Сергей Сергеевич Галкин родился 2 января 1984 года в Москве.
В 2005 году окончил Финансовую академию (ныне университет) при правительстве Российской Федерации.
В 2005-2010 годах занимался аналитической работой в крупных инвестиционных и консалтинговых компаниях.
В 2010-2016 годах был аналитиком в "ВТБ Капитал".
В 2017 году был приглашен на должность советника министра экономического развития Российской Федерации.
В октябре 2017 года возглавил Департамент организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития России.
3 ноября 2018 года Сергей Галкин был назначен заместителем министра экономического развития Российской Федерации.
Курировал вопросы региональной политики и регионального развития.
Кроме того, в сфере его ответственности были вопросы, связанные с организационным обеспечением деятельности министра и министерства.
11 мая 2022 года стало известно, что Сергей Галкин назначен руководителем Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Сергей Галкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала