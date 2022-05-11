https://ria.ru/20220511/galkin-1787978080.html

Биография Сергея Галкина

Биография Сергея Галкина - РИА Новости, 11.05.2022

Биография Сергея Галкина

Сергей Сергеевич Галкин родился 2 января 1984 года в Москве. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T18:35

2022-05-11T18:35

2022-05-11T18:35

справки

федеральная служба государственной статистики (росстат)

сергей галкин

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Сергей Сергеевич Галкин родился 2 января 1984 года в Москве. В 2005 году окончил Финансовую академию (ныне университет) при правительстве Российской Федерации. В 2005-2010 годах занимался аналитической работой в крупных инвестиционных и консалтинговых компаниях. В 2010-2016 годах был аналитиком в "ВТБ Капитал".В 2017 году был приглашен на должность советника министра экономического развития Российской Федерации. В октябре 2017 года возглавил Департамент организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития России. 3 ноября 2018 года Сергей Галкин был назначен заместителем министра экономического развития Российской Федерации.Курировал вопросы региональной политики и регионального развития. Кроме того, в сфере его ответственности были вопросы, связанные с организационным обеспечением деятельности министра и министерства. 11 мая 2022 года стало известно, что Сергей Галкин назначен руководителем Федеральной службы государственной статистики (Росстат).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, федеральная служба государственной статистики (росстат), сергей галкин