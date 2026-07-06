Группа "Портовый альянс" в июне увеличила грузооборот на 14%

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Совокупный объем погрузки энергетического угля и минеральных удобрений на морских портах и терминалах группы компаний "Портовый альянс" по итогам июня текущего года составил 3,87 миллиона тонн, что на 14% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (или на 479,2 тысячи тонн), сообщает пресс-служба холдинга.

В сегменте навалочных грузов угля операционные результаты холдинга отражают планомерную перестройку логистических маршрутов отечественных экспортеров между западным и восточным направлениями.

Основной объем перевалки твердого топлива обеспечили дальневосточные активы.

Специализированный порт "Остерра" (Хабаровский край) в июне нарастил погрузку на 49% – до 2,39 миллиона тонн, что было поддержано синхронизацией разгрузки-погрузки с дальневосточным отделением РЖД. Малый порт в Находке обработал 247 тысячи тонн груза, что на 23% меньше прошлогоднего значения.

В Мурманском морском торговом порту (ММТП) продолжается конъюнктурный спад, связанный с перетоком угля на Восток, начавшийся еще в 2024 году. Из-за изменения логистики экспортных контрактов крупных поставщиков июньская отгрузка здесь снизилась на 40% – до 689,7 тысячи тонн. Для обеспечения загрузки мощностей мурманского узла управляющая компания привлекает альтернативные номенклатуры грузов. В частности, более трети от общего грузооборота ММТП за отчетный период (241,98 тысячи тонн) составил железорудный концентрат (ЖРК), поставляемый предприятиями Заполярья.

Терминалы "Портового альянса", специализирующиеся на экспорте агрохимии, продемонстрировали в июне высокую операционную эффективность.

В Северо-Западном бассейне совокупный объем погрузки по итогам июня составил 300,2 тысячи тонн. Лидером макрорегиона стал Мурманский балкерный терминал (МБТ), где зафиксирован рост перевалки до 263,7 тысячи тонн против 70,5 тысячи тонн минеральных удобрений в июне прошлого года. Качественный сдвиг обусловлен развитием инфраструктуры под новые виды сырья. Если прошлым летом на МБТ обрабатывался исключительно апатитовый концентрат, то в текущем периоде терминал обеспечил ритмичную отгрузку российских калийных удобрений и аммофоса. Отгрузка минеральных удобрений на терминале в Азово-Черноморском бассейне выросла на 18% в годовом выражении – до 247 тысячи тонн.

"Текущие операционные результаты группы отражают разнонаправленную динамику по ключевым направлениям и видам грузов, связанную с изменением логистических маршрутов и конъюнктуры экспортных рынков. Наличие специализированных мощностей в разных морских бассейнах позволяет сглаживать колебания спроса, сохраняя общую высокую устойчивость компании", – отметил директор по эксплуатационной работе портов группы компаний "Портовый альянс" Сергей Галкин.