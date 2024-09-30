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Путин подписал закон о переносе микропереписи населения - РИА Новости, 30.09.2024
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17:34 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/mikroperepis-1975577146.html
Путин подписал закон о переносе микропереписи населения
Путин подписал закон о переносе микропереписи населения - РИА Новости, 30.09.2024
Путин подписал закон о переносе микропереписи населения
Президент России Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий до 2029 года норму о периодичности проведения микропереписи населения, что позволит провести... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:34
2024-09-30T17:34
общество
россия
владимир путин
сергей галкин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий до 2029 года норму о периодичности проведения микропереписи населения, что позволит провести ее в 2028 году вместо 2026-го. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Законодательство РФ предусматривает проведение Всероссийской переписи населения не реже одного раза в десять лет. Причем не позднее чем через пять лет между двумя такими переписями должно проводится выборочное федеральное статистическое наблюдение в отношении не менее 5% населения РФ (микроперепись). Поскольку последняя Всероссийская перепись населения проводилась в 2021 году, микроперепись должна была пройти не позднее 2026 года. Закон приостанавливает норму о периодичности ее проведения до 1 января 2029 года. Это позволит перенести микроперепись на 2028 год. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. Перенос микропереписи нужен по двум причинам, пояснял руководитель Росстата Сергей Галкин. Во-первых, до 2026 года ведомству необходимо получить исходные данные для выбора респондентов в новых регионах РФ, что требует серьезной подготовки. Во-вторых, на микропереписи будет протестирован реестровый подход, предполагающий фактический отказ от бланков обследований. Отдельный момент, который требует подготовки, - это использование единого реестра населения, который ведет ФНС, отмечал также глава Росстата. По его словам, двух-трехлетний цикл подготовки как административных источников, так и каналов коммуникаций необходим для максимального ухода от аналогового сбора данных в анкетном формате.
https://ria.ru/20240722/putin-1961312374.html
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общество, россия, владимир путин, сергей галкин , федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Сергей Галкин , Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Путин подписал закон о переносе микропереписи населения

Путин подписал закон, позволяющий перенести микроперепись населения на 2028 г

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий до 2029 года норму о периодичности проведения микропереписи населения, что позволит провести ее в 2028 году вместо 2026-го. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Законодательство РФ предусматривает проведение Всероссийской переписи населения не реже одного раза в десять лет. Причем не позднее чем через пять лет между двумя такими переписями должно проводится выборочное федеральное статистическое наблюдение в отношении не менее 5% населения РФ (микроперепись).
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Поскольку последняя Всероссийская перепись населения проводилась в 2021 году, микроперепись должна была пройти не позднее 2026 года. Закон приостанавливает норму о периодичности ее проведения до 1 января 2029 года. Это позволит перенести микроперепись на 2028 год.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Перенос микропереписи нужен по двум причинам, пояснял руководитель Росстата Сергей Галкин. Во-первых, до 2026 года ведомству необходимо получить исходные данные для выбора респондентов в новых регионах РФ, что требует серьезной подготовки. Во-вторых, на микропереписи будет протестирован реестровый подход, предполагающий фактический отказ от бланков обследований.
Отдельный момент, который требует подготовки, - это использование единого реестра населения, который ведет ФНС, отмечал также глава Росстата. По его словам, двух-трехлетний цикл подготовки как административных источников, так и каналов коммуникаций необходим для максимального ухода от аналогового сбора данных в анкетном формате.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинСергей ГалкинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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