Путин подписал закон о переносе микропереписи населения
Путин подписал закон, позволяющий перенести микроперепись населения на 2028 г
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий до 2029 года норму о периодичности проведения микропереписи населения, что позволит провести ее в 2028 году вместо 2026-го. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Законодательство РФ предусматривает проведение Всероссийской переписи населения не реже одного раза в десять лет. Причем не позднее чем через пять лет между двумя такими переписями должно проводится выборочное федеральное статистическое наблюдение в отношении не менее 5% населения РФ (микроперепись).
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Поскольку последняя Всероссийская перепись населения проводилась в 2021 году, микроперепись должна была пройти не позднее 2026 года. Закон приостанавливает норму о периодичности ее проведения до 1 января 2029 года. Это позволит перенести микроперепись на 2028 год.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Перенос микропереписи нужен по двум причинам, пояснял руководитель Росстата Сергей Галкин. Во-первых, до 2026 года ведомству необходимо получить исходные данные для выбора респондентов в новых регионах РФ, что требует серьезной подготовки. Во-вторых, на микропереписи будет протестирован реестровый подход, предполагающий фактический отказ от бланков обследований.
Отдельный момент, который требует подготовки, - это использование единого реестра населения, который ведет ФНС, отмечал также глава Росстата. По его словам, двух-трехлетний цикл подготовки как административных источников, так и каналов коммуникаций необходим для максимального ухода от аналогового сбора данных в анкетном формате.