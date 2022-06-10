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Мишустин назначил нового замминистра экономического развития - РИА Новости, 10.06.2022
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Мишустин назначил нового замминистра экономического развития
Мишустин назначил нового замминистра экономического развития - РИА Новости, 10.06.2022
Мишустин назначил нового замминистра экономического развития
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Колесникова заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T22:58
2022-06-10T22:58
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
сергей галкин
правительство рф
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Колесникова заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Колесникова Максима Александровича заместителем министра экономического развития Российской Федерации", - говорится в документе.До назначения Колесников возглавлял в Минэкономразвития департамент секторов экономики.Ранее должность заместителя министра покинул Сергей Галкин, который с ноября 2018 года курировал вопросы региональной политики и регионального развития. В мае он был назначен главой Росстата.
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михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), сергей галкин , правительство рф
22:58 10.06.2022
 
Мишустин назначил нового замминистра экономического развития

Мишустин назначил Максима Колесникова замминистра экономического развития

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Колесникова заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Колесникова Максима Александровича заместителем министра экономического развития Российской Федерации", - говорится в документе.
До назначения Колесников возглавлял в Минэкономразвития департамент секторов экономики.
Ранее должность заместителя министра покинул Сергей Галкин, который с ноября 2018 года курировал вопросы региональной политики и регионального развития. В мае он был назначен главой Росстата.
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Михаил МишустинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Сергей ГалкинПравительство РФ
 
 
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