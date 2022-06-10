https://ria.ru/20220610/kolesnikov-1794700817.html

Мишустин назначил нового замминистра экономического развития

Мишустин назначил нового замминистра экономического развития - РИА Новости, 10.06.2022

Мишустин назначил нового замминистра экономического развития

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Колесникова заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T22:58

2022-06-10T22:58

2022-06-10T22:58

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

сергей галкин

правительство рф

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Колесникова заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Колесникова Максима Александровича заместителем министра экономического развития Российской Федерации", - говорится в документе.До назначения Колесников возглавлял в Минэкономразвития департамент секторов экономики.Ранее должность заместителя министра покинул Сергей Галкин, который с ноября 2018 года курировал вопросы региональной политики и регионального развития. В мае он был назначен главой Росстата.

https://ria.ru/20220609/kurily-1794269819.html

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2022

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михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), сергей галкин , правительство рф