https://ria.ru/20220610/kolesnikov-1794700817.html
Мишустин назначил нового замминистра экономического развития
Мишустин назначил нового замминистра экономического развития - РИА Новости, 10.06.2022
Мишустин назначил нового замминистра экономического развития
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Колесникова заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T22:58
2022-06-10T22:58
2022-06-10T22:58
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
сергей галкин
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148143/18/1481431807_0:253:2741:1795_1920x0_80_0_0_44653ab9e668ccdd63a9fd3ae19c5d8a.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Колесникова заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Колесникова Максима Александровича заместителем министра экономического развития Российской Федерации", - говорится в документе.До назначения Колесников возглавлял в Минэкономразвития департамент секторов экономики.Ранее должность заместителя министра покинул Сергей Галкин, который с ноября 2018 года курировал вопросы региональной политики и регионального развития. В мае он был назначен главой Росстата.
https://ria.ru/20220609/kurily-1794269819.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148143/18/1481431807_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_8d571b5a853d9e4c8030b1b7569d8f98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), сергей галкин , правительство рф
Мишустин назначил нового замминистра экономического развития
Мишустин назначил Максима Колесникова замминистра экономического развития