В Чувашии чиновника оштрафовали на 25 тысяч рублей за драку на собрании

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Глава Шемуршинского муниципального округа Чувашии Сергей Галкин по решению суда оштрафован на 25 тысяч рублей за причинение легкого вреда здоровью оппоненту в ходе конфликта на собрании, также он выплатит потерпевшему 50 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики.

В суде установлено, что в марте 2025 года 52-летний подсудимый, присутствуя на публичном собрании в здании Шемуршинской районной станции по борьбе с болезнями животных, вследствие имеющихся неприязненных отношений устроил скандал с 70-летним охотоведом. В ходе конфликта он нанес потерпевшему побои, причинив телесные повреждения, образующие легкий вред здоровью.

Галкин признан виновным по части 1 статьи 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью). Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей", - сообщили в прокуратуре Чувашии.

Кроме того, рассказал собеседник агентства, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего – чиновник выплатит ему 50 тысяч рублей.