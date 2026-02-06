https://ria.ru/20260206/chuvashija-2072727496.html
В Чувашии чиновника оштрафовали на 25 тысяч рублей за драку на собрании
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Глава Шемуршинского муниципального округа Чувашии Сергей Галкин по решению суда оштрафован на 25 тысяч рублей за причинение легкого вреда здоровью оппоненту в ходе конфликта на собрании, также он выплатит потерпевшему 50 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики.
В суде установлено, что в марте 2025 года 52-летний подсудимый, присутствуя на публичном собрании в здании Шемуршинской районной станции по борьбе с болезнями животных, вследствие имеющихся неприязненных отношений устроил скандал с 70-летним охотоведом. В ходе конфликта он нанес потерпевшему побои, причинив телесные повреждения, образующие легкий вред здоровью.
"Галкин
признан виновным по части 1 статьи 115 УК РФ
(причинение легкого вреда здоровью). Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей", - сообщили в прокуратуре Чувашии.
Кроме того, рассказал собеседник агентства, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего – чиновник выплатит ему 50 тысяч рублей.
На видео, ранее опубликованном прокуратурой Чувашии, глава округа сначала спорит с сидящим рядом мужчиной, а затем толкает его. Произошедшее вызвало общественный резонанс.