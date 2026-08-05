"Портовый альянс" увеличил экспортные отгрузки в июле до 4,1 млн тонн

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "Портовый альянс" в июле 2026 года увеличил грузооборот на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,1 миллиона тонн, сообщила пресс-служба "Портовый альянс" в июле 2026 года увеличил грузооборот на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,1 миллиона тонн, сообщила пресс-служба холдинга

Суммарный объем погрузки на суда во всех активах группы превысил показатель годичной давности почти на 889 тысяч тонн.

Как отмечается в сообщении, специализированный терминал "Остерра" в Хабаровском крае сохранил объем перевалки на уровне 1,9 миллиона тонн и остается главным локомотивом отгрузок энергетического угля в страны АТР. Малый порт в Находке обработал 281,2 тысячи тонн груза.

Грузооборот Мурманского морского торгового порта (ММТП) за отчетный период вырос более чем вдвое – до 1,18 миллиона тонн. "Положительная динамика обусловлена последовательной диверсификацией грузовой базы и выходом на первое место альтернативного груза: объем перевалки местного сырья достиг 669,3 тысячи тонн (56% от всех обработанных портом грузов). Объем угольной номенклатуры продолжил сокращаться и в июле составил 507,1 тысячи тонн (доля 43%)", - пояснили в компании.

Отгрузка минеральных удобрений на экспорт через специализированные мощности "Портового альянса" в июле выросла почти в 1,8 раза – до 692 тысяч тонн. Рост обеспечил Мурманский балкерный терминал (МБТ) за счет наращивания перевалки минеральных удобрений и апатитового концентрата. Грузооборот комплекса вырос почти в три раза и составил 438,7 тысячи тонн против 150,7 тысячи тонн годом ранее.

Специализированные терминалы холдинга в Балтийском и Черном морях суммарно обработали более 253 тысяч тонн агрохимической продукции.

"Июль 2026 года оказался знаковым для наших мурманских активов. ММТП за месяц обработал почти 1,2 миллиона тонн грузов — такие показатели у предприятия впервые за последние несколько лет. Кроме диверсификации грузовой базы, этому результату способствовало, в том числе, открытие летней навигации по Северному морскому пути, обеспечившее дополнительные коридоры для вывоза грузов. МБТ вышел на качественно новый уровень производительности, что позволило успешно принять дополнительные потоки из других морских бассейнов. Универсальность ММТП и стратегия гибкого управления активами обеспечивают устойчивость логистики и рост экспорта", — приводится в сообщении комментарий директора по эксплуатационной работе портов группы компаний "Портовый альянс" Сергея Галкина.