Главу района в Чувашии будут судить за драку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт – РИА Новости. Глава Шемуршинского муниципального округа Чувашии предстанет перед судом по обвинению в причинении легкого вреда здоровью оппоненту после публичного конфликта на собрании, сообщила прокуратура республики.

"В марте 52-летний глава муниципального округа на одном из публичных собраний в здании Шемуршинской районной станции по борьбе с болезнями животных, используя незначительный повод, устроил скандал с 70-летним охотоведом одного из охотхозяйств республики. В ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшему побои, причинив телесные повреждения, образующие легкий вред здоровью", - говорится в сообщении.

На видео, опубликованном прокуратурой Чувашии, глава округа сначала спорит с сидящим рядом с ним мужчиной, а затем толкает его.

"В отличие от ряда подобных дел, мужчина обвиняется не в должностном, а в насильственном преступлении - п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Обвиняемый в ходе следствия вину не признал", - подчеркивается в сообщении.

Уголовное дело направлено прокуратурой республики для рассмотрения в суд.