Главу района в Чувашии будут судить за драку - РИА Новости, 21.10.2025
17:34 21.10.2025
Главу района в Чувашии будут судить за драку
Главу района в Чувашии будут судить за драку - РИА Новости, 21.10.2025
Главу района в Чувашии будут судить за драку
Глава Шемуршинского муниципального округа Чувашии предстанет перед судом по обвинению в причинении легкого вреда здоровью оппоненту после публичного конфликта... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T17:34:00+03:00
2025-10-21T17:34:00+03:00
происшествия
россия
сергей галкин
россия
происшествия, россия, сергей галкин
Происшествия, Россия, Сергей Галкин
Главу района в Чувашии будут судить за драку

Главу района в Чувашии будут судить за драку на публичном мероприятии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт – РИА Новости. Глава Шемуршинского муниципального округа Чувашии предстанет перед судом по обвинению в причинении легкого вреда здоровью оппоненту после публичного конфликта на собрании, сообщила прокуратура республики.
"В марте 52-летний глава муниципального округа на одном из публичных собраний в здании Шемуршинской районной станции по борьбе с болезнями животных, используя незначительный повод, устроил скандал с 70-летним охотоведом одного из охотхозяйств республики. В ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшему побои, причинив телесные повреждения, образующие легкий вред здоровью", - говорится в сообщении.
19 октября, 17:41
Губернатор Вологодской области назвал возможную причину драки в баре
19 октября, 17:41
На видео, опубликованном прокуратурой Чувашии, глава округа сначала спорит с сидящим рядом с ним мужчиной, а затем толкает его.
"В отличие от ряда подобных дел, мужчина обвиняется не в должностном, а в насильственном преступлении - п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Обвиняемый в ходе следствия вину не признал", - подчеркивается в сообщении.
Уголовное дело направлено прокуратурой республики для рассмотрения в суд.
В релизе не указывается фамилия чиновника, но на сайте Шемуршинского муниципального округа его главой указан Сергей Галкин. Его фотография не оставляет сомнений в том, что именно он снят в публикуемом видео инцидента.
12 октября, 08:12
В Приморье подростки напали на работников кафе
12 октября, 08:12
 
ПроисшествияРоссияСергей Галкин
 
 
