Экс-начальник подразделения РЖД Галкин не признал вину в получении взятки

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бывший начальник подразделения РЖД Сергей Галкин, обвиняемый в получении взятки в размере 3 миллионов рублей, не признал вину в ходе заседания Мещанского суда Москвы, передает корреспондент РИА Новости.

В свою очередь взяткодатель Прилепин полностью признал вину. "Вину признаю и раскаиваюсь. Я выступил заявителем по взятке еще до возбуждения уголовного дела. С первого момента я активно содействовал раскрытию преступления. Все свои показания я подтвердил на очной ставке", - заявил он.