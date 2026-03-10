Рейтинг@Mail.ru
Экс-начальник подразделения РЖД Галкин не признал вину в получении взятки - РИА Новости, 10.03.2026
16:32 10.03.2026
Экс-начальник подразделения РЖД Галкин не признал вину в получении взятки
Экс-начальник подразделения РЖД Галкин не признал вину в получении взятки - РИА Новости, 10.03.2026
Экс-начальник подразделения РЖД Галкин не признал вину в получении взятки
Бывший начальник подразделения РЖД Сергей Галкин, обвиняемый в получении взятки в размере 3 миллионов рублей, не признал вину в ходе заседания Мещанского суда... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T16:32:00+03:00
2026-03-10T16:32:00+03:00
2026
Происшествия, Россия, Сергей Галкин , Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Экс-начальник подразделения РЖД Галкин не признал вину в получении взятки

Экс-глава подразделения РЖД Галкин не признал вину в получении крупной взятки

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бывший начальник подразделения РЖД Сергей Галкин, обвиняемый в получении взятки в размере 3 миллионов рублей, не признал вину в ходе заседания Мещанского суда Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
"Я с обвинением не согласен. Оно не конкретизировано, мотив преступления не установлен, преступный умысел также", - заявил Галкин.
Защита Галкина подала ходатайство о возвращении дела прокурору, указав на значительные нарушения в обвинительном заключении. Суд отклонил данное ходатайство.
В свою очередь взяткодатель Прилепин полностью признал вину. "Вину признаю и раскаиваюсь. Я выступил заявителем по взятке еще до возбуждения уголовного дела. С первого момента я активно содействовал раскрытию преступления. Все свои показания я подтвердил на очной ставке", - заявил он.
Ранее Галкину было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в мае 2024 года он получил 3 миллиона рублей за согласование планов грузоперевозок. Преступление было раскрыто совместными усилиями следователей и ФСБ.
