https://ria.ru/20230623/ekonomika-1880022967.html

Российская экономика адаптировалась под новые реалии, заявил глава Росстата

Российская экономика адаптировалась под новые реалии, заявил глава Росстата - РИА Новости, 23.06.2023

Российская экономика адаптировалась под новые реалии, заявил глава Росстата

Экономика России успешно адаптировалась и структурно перестраивается, несмотря на санкционное давление, ненефтегазовый ВВП в первом квартале 2023 года вырос на... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T15:15

2023-06-23T15:15

2023-06-23T15:15

экономика

россия

сергей галкин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Экономика России успешно адаптировалась и структурно перестраивается, несмотря на санкционное давление, ненефтегазовый ВВП в первом квартале 2023 года вырос на 1,3% в годовом выражении, сообщил глава Росстата Сергей Галкин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. В ходе общения Мишустин напомнил, что экономика России в настоящее время проходит период трансформации и выстраивает экономику предложения. "Мы фиксируем три квартала подряд улучшающуюся динамику ВВП, хотя по итогам первого квартала 2023 года наблюдается снижение на 1,8% (год к году - ред.), в промышленности активно растут обрабатывающие мощности - на 3% рост по четырем месяцам 2023 года, и инвестиции в основной капитал, несмотря на высокую базу прошлого года, в первом квартале показывают положительную динамику – 0,7%", - сказал Галкин. "Также, хотелось бы отметить, ненефтегазовый ВВП в первом квартале 2023 года полностью восстановился и превысил уровень первого квартала 2022 года на 1,3%. Это свидетельствует о том, что экономика успешно адаптировалась и структурно перестраивается при беспрецедентном влиянии санкционного давления", - добавил он. Глава Росстата также рассказал главе правительства о задачах, которые стоят перед статистическим ведомством. "В первую очередь это направление работы, которое связано с цифровизацией и ускорением всех процессов. Мы стремимся к тому, чтобы наши данные были максимально актуальными, соответствовали запросу потребителя. Второе направление – это переход на новые форматы работы с респондентами, развитие цифровых каналов коммуникации, вовлечение в статпроизводство и статистику административных данных, межведомственное взаимодействие, а также использование больших данных", - указал он.

https://ria.ru/20230620/ekonomika-1879378598.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

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экономика, россия, сергей галкин , федеральная служба государственной статистики (росстат)