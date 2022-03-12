https://ria.ru/20220312/meta-1777788857.html

Meta объявила войну русским. Придется ее денацифицировать

Meta объявила войну русским. Придется ее денацифицировать - РИА Новости, 12.03.2022

Meta объявила войну русским. Придется ее денацифицировать

Решение компании Meta снять запрет на призывы убивать русских в своих соцсетях (Facebook и Instagram) вызвало настоящий шок в России. Хотя, честно говоря,... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T08:00

2022-03-12T08:00

2022-03-12T07:59

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Решение компании Meta снять запрет на призывы убивать русских в своих соцсетях (Facebook и Instagram) вызвало настоящий шок в России. Хотя, честно говоря, удивляет, что это кого-то еще шокирует. Фирма Марка Цукерберга шла к этому долго, уверенно и довольно-таки последовательно. То, что сейчас называют "отступлением от правил Facebook", на самом деле давно уже стало обыденной практикой в русскоязычном сегменте этой соцсети.Давайте вспомним, что еще три года назад FB назначила ответственным за свой украинский сегмент сторонницу откровенно ультраправых взглядов Екатерину Крук, которая начинала карьеру в качестве помощницы народного депутата от партии "Свобода", ранее именуемой Социал-национальной и никогда не скрывавшей своей любви к классическому нацизму.А до того, как перейти на работу в FB, Крук работала на соросовскую структуру StopFake, которая также "прославилась" неоднократными попытками отбелить украинских неонацистов и скрыть нацистскую сущность киевских властей. В этих своих попытках данная фирма прибегала к откровенной лжи и манипуляциям. Все – ради того, чтобы опровергнуть "российскую пропаганду" по поводу ползучей реабилитации нацизма и бандеровщины на Украине.В результате тысячи пользователей русскоязычного сегмента FBв течение последних лет сталкивались с политикой идеологической цензуры, направленной на неприкрытое прославление ультраправых идей и организаций. Неоднократно наблюдались случаи, когда цензоры от Цукерберга банили пользователей, освещавших марши украинских неонацистов в Киеве и осуждавших их, – причем FB объясняла это тем, что само появление фотографий зигующих молодчиков является "восхвалением или поддержкой опасных лиц или организаций". То есть ты не мог показать миру истинную, нацистскую, сущность бандеровцев. Зато сами бандеровцы запросто могли выкладывать свои фотографии – даром, что FB считал их "опасными лицами". А потом все тот же StopFake гневно обрушивался на "российскую пропаганду", уверявшую, что по Киеву маршируют неонацисты.В то же самое время держиморды FB без зазрения совести массово банили российских пользователей за размещение на 9 мая исторической фотографии Евгения Халдея со Знаменем Победы над Рейхстагом. По мнению цензоров, это фото опять-таки "нарушало нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций". Тогда, правда, соцсеть извинилась за поведение своих идеологов, объяснив это "ошибкой автоматизированных инструментов выявления нарушений". Но в целом такая политика вскоре стала обыденностью – одни пользователи могли преспокойно лгать о том, что бандеровцы якобы "боролись против нацистов", но попытки разместить исторические документы, доказывающие обратное, тут же пресекались цензорами.Все помнят, как FB нещадно банил за любое слово (даже не фразу, а слово!), которое каким-то боком, по мнению цензоров, могло задеть чувствительную душу украинского националиста. Доходило до наказания авторов кулинарных рецептов, если в них вдруг попадалось слово "укроп", или тех, кто посмел дословно цитировать стихотворение Пушкина "Моя родословная", - за "крамольную" фразу "в князья не прыгал из хохлов".Но порой прямые призывы убивать русских спокойно висели на страницах этой соцсети. Например, когда главный идеолог современных бандеровцев Владимир Вьятрович обнародовал фотографию, явно намекающую на повешение "москалей", FB его не трогал. Зато перепост этого фото с его критикой был тут же забанен. И уж поверьте, все это было задолго до российской спецоперации 2022 года. Поэтому нынешние публичные "изменения в правила сообщества" просто закрепляют давно уже сложившуюся практику идеологической цензуры в ведомстве Цукерберга, ставшем просто раем для ультраправых и откровенных нацистов.Да и сейчас мы узнали об этих "изменениях" только благодаря утечке, опубликованной агентством Reuters. Если раньше мы могли догадываться о нацистской сущности соцсетей Meta, то теперь нам приоткрыта внутренняя кухня. Теперь мы знаем, что призывы убивать русских – это не прихоть какой-нибудь сторонницы "Свободы", поставленной во главе украинского сегмента, а официальная политика соцсети.Тем более умиляют неуклюжие попытки руководства Meta оправдать свое ксенофобское поведение "особенностью момента". Один из топ-менеджеров Ник Клегг (между прочим, бывший вице-премьер Великобритании) заявляет, что на самом-то деле его компания "не приветствует русофобию или иную дискриминацию, нападки и насилие в отношении русских". Ну да, ну да, то есть призывы убивать этих русских – это же никакое не насилие, правда? Просто "обычный украинец" должен иметь право "выражать свое сопротивление и гнев в отношении вторгшихся вооруженных сил" - только и всего.Во-первых, стоит отметить, что Клегг явно соврал. Он заявил, что данное русофобское исключение распространяется исключительно на Украину. Хотя журналисты Reuters, видевшие внутреннюю переписку FB, уверяют (и вряд ли бы они врали в этом случае), что "временное изменение политики в отношении призывов к насилию против русских солдат распространяется на Армению, Азербайджан, Эстонию, Грузию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Россию, Словакию и Украину". Из чего можно предположить, что Клегг лукавит.А во-вторых, хотелось бы узнать у Meta, почему же они ограничили право "выражать протест против вторжения" исключительно российской спецоперацией. Почему тогда на протяжении последних восьми лет не разрешали жителям Донбасса призывать к сопротивлению украинским военным, утюжившим мирные города бомбардировщиками и гаубицами? Да что там призывы, FB отправлял в бан даже известных писателей или политиков всего лишь за совместные фотографии с погибшим лидером ДНР Александром Захарченко. Даже за изображения многолюдных похорон народного героя, убитого украинскими диверсантами, пользователи подвергались цензуре и запретам. Видите ли, FB решил, что руководители ДНР являются "представителями террористической организации". Спросите, на каком основании, если даже Украина не признала республики Донбасса таковыми, - наверняка ответа не последует. Но погодите, а как же право дончан "выражать свое сопротивление и гнев" по поводу обстрелов их городов? Ах да, это же другое.Можно себе представить, что началось бы, если бы Цукерберг разрешил в своих соцсетях призывы убивать американских солдат или президента США жителям Афганистана, подвергшегося вторжению. Уж в Америке за такое наказывают моментально и очень жестко. Призыв к убийству американского лидера, согласно уголовному кодексу, считается там тяжким преступлением и карается наказанием до пяти лет тюрьмы. Не менее жестко преследуются любые призывы к насилию против американского военного персонала. Например, в 2017 году житель Огайо Терренс Макнил был приговорен к 20 годам тюрьмы за то, что вывесил в соцсетях адреса и данные военных с призывами убивать их за вторжения в Ирак и Афганистан. А что же такое? Почему же никто не защитил его право выражать свой "гнев в отношении вторгшихся вооруженных сил"? Да потому что, по мнению Цукерберга и его компании, призывать к убийствам можно только в отношении россиян.Дело в том, что Facebook и выросшая вокруг него империя давно стали инструментами шпионажа, психологических и информационных спецопераций. Никто это особо и не скрывал. Когда Барак Обама выигрывал выборы, активно используя соцсети, либеральное сообщество преподносило это как верх его мудрости и политтехнологических талантов. Стоило Дональду Трампу, ненавидимому этим же сообществом, победить опираясь на Twitter и FB – и на эти соцсети тут же ополчился весь мейнстрим. Цукербергу тогда пришлось очень туго, он вынужден был оправдываться, давать показания в Конгрессе, каяться и вводить жесткую политическую цензуру против следующей кампании Трампа.Но в ходе этих разбирательств мы узнали многое о внутренней кухне FB и методов использования его баз данных различными таргетинговыми компаниями и спецслужбами. Тогда же вскрылись и методы использования баз данных этой соцсети для работы британских и украинских спецслужб с целью "разрушения и ослабления Донецкой Народной Республики". Что уж удивляться продолжению идеологической работы людей Цукерберга на этом направлении.Против России сейчас ополчились практически все западные соцсети и онлайн-платформы. То, что творят Twitter и YouTube в отношении российских пользователей, также можно смело называть беспределом, цензурой, нарушением любых понятий свободы слова и демократии. Но Meta с самого начала открыто объявила войну России на всех направлениях – информационном, идеологическом и с некоторых пор даже военном. Дозволяя призывы убивать лидеров России и Белоруссии, дозволяя откровенно человеконенавистнические, нацистские заявления, компания Цукерберга сбросила забрало, отринула последний фиговый листочек, которым прикрывала свое русофобское нутро, и отныне должна расцениваться нами как экстремистская организация. Со всеми вытекающими отсюда последствиями – уголовное преследование в отношении ее руководителей, наказание тех, кто продолжит работать с этой структурой после соответствующих судебных решений (само собой, речь не о пользователях), и тех, кто будет финансировать ее.Может быть, кому-то покажется такой подход чрезмерной реакцией. Но достаточно представить, как бы действовали американцы или израильтяне в отношении тех, кто призывает убивать их военнослужащих. Причем действовали бы не только на территории своих государств. Конечно, мы гуманнее. Однако согласитесь, провести денацификацию Украины без денацификации онлайн-пространства вокруг нее не получится.

https://ria.ru/20220312/ogranicheniya-1777786921.html

https://ria.ru/20220311/blokirovka-1777770345.html

https://ria.ru/20220312/blokirovka-1777784217.html

https://ria.ru/20220310/google-1777409961.html

https://ria.ru/20220312/poterya-1777784427.html

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в мире, технологии, ник клегг, дональд трамп, барак обама, грузия, россия, армения, facebook, youtube, twitter, авторы