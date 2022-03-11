https://ria.ru/20220311/meta-1777674009.html

Генпрокуратура призвала признать Meta экстремистской организацией

Генпрокуратура призвала признать Meta экстремистской организацией - РИА Новости, 11.03.2022

Генпрокуратура призвала признать Meta экстремистской организацией

Генеральная прокуратура РФ просит суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:02

2022-03-11T15:02

2022-03-11T15:11

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ просит суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России, сообщает пресс-служба ведомства."В соответствии с федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ", - говорится в сообщении.Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, в мире, meta (метавселенная), владимир путин, александр лукашенко, украина, facebook