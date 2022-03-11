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Генпрокуратура призвала признать Meta экстремистской организацией
Генпрокуратура призвала признать Meta экстремистской организацией - РИА Новости, 11.03.2022
Генпрокуратура призвала признать Meta экстремистской организацией
Генеральная прокуратура РФ просит суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:02
2022-03-11T15:11
россия
в мире
meta (метавселенная)
владимир путин
александр лукашенко
украина
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ просит суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России, сообщает пресс-служба ведомства."В соответствии с федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ", - говорится в сообщении.Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
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россия, в мире, meta (метавселенная), владимир путин, александр лукашенко, украина, facebook
15:02 11.03.2022 (обновлено: 15:11 11.03.2022)
 
Генпрокуратура призвала признать Meta экстремистской организацией

Генпрокуратура призвала суд признать компанию Meta экстремистской организацией

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ
Здание генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры РФ
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ просит суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России, сообщает пресс-служба ведомства.
"В соответствии с федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ", - говорится в сообщении.
Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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СК возбудил дело против Meta по двум статьям
 
РоссияВ миреMeta (метавселенная)Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоУкраинаFacebook
 
 
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