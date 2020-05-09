Facebook начал удалять фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом

Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Пользователи Пользователи Facebook жалуются, что социальная сеть удаляет посты с фотографией, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом.

Как сообщают пользователи, нейросеть блокирует публикации, так они "нарушают нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций".

"Эти нормы призваны предотвратить нанесение вреда кому-либо в реальном мире", — пишут разработчики.

В сообщении социальной сети указано, что авторы постов не должны поддерживать террористов, деятельность на почве нетерпимости, массовые или серийные убийства, торговлю людьми, насилие и преступную деятельность. Каким образом изображением Знамени Победы связано с данными правилами, не уточняется.

"Если это не позор — то я не знаю значения слова "позор". Через две минуты после размещения фото было заблокировано", — возмущается Сергей Звягинцев.

Некоторые из пользователей предположили, что нейросеть Facebook может блокировать публикации из-за того, что солдаты стоят на крыше и это может восприниматься как опасный поступок или призыв к суициду.