https://ria.ru/20220311/blokirovka-1777770345.html
YouTube заблокировал каналы медиагруппы "Россия сегодня"
YouTube заблокировал каналы медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 11.03.2022
YouTube заблокировал каналы медиагруппы "Россия сегодня"
Каналы медиагруппы "Россия сегодня", в частности РИА Новости и Spuntik, заблокированы на платформе YouTube, рассказали в пресс-службе МИА. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T22:25
2022-03-11T22:25
2022-03-11T23:02
медиавойны
youtube
россия сегодня
россия
в мире
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132507/73/1325077384_0:100:3076:1830_1920x0_80_0_0_b235c8ce1841bbc0f260d742dcfdad6c.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Каналы медиагруппы "Россия сегодня", в частности РИА Новости и Spuntik, заблокированы на платформе YouTube, рассказали в пресс-службе МИА."YouTube объявил о немедленной блокировке каналов российских государственных СМИ по всему миру. Каналы медиагруппы "Россия сегодня" также заблокированы в YouTube", — говорится в сообщении.Каналы РИА Новости, радио Sputnik, Sputnik Ближнее зарубежье стали недоступны на платформе."Мы будем продолжать нашу работу до последнего читателя. А то, что происходит в западных соцсетях, — это беспредел и нарушение любых принципов свободы слова и демократии, так ими пропагандируемой", — добавили в пресс-службе медиагруппы.Ранее YouTube завил, что незамедлительно заблокирует доступ к каналам, связанным с российскими государственными СМИ. Кроме того, платформа удалит контент о специальной операции по демилитаризации Украины, который "нарушает" политику видохостинга.До этого YouTube отключил в России премиум-подписку, а впоследствии и все способы монетизации на платформе.Осенью Роскомнадзор сообщал, что с 2020 года зафиксировал более 50 фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок. Чаще всего под блокировку попадали такие СМИ, как Sputnik, RT, Anna News, половина из них — на YouTube.Ведомство расценивает действия администрации видеохостинга как цензуру, нарушающую ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней.Видеохостинг YouTube принадлежит компании Google.
https://ria.ru/20220304/facebook-1776608220.html
https://ria.ru/20220311/instagram-1777756628.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132507/73/1325077384_0:355:2257:2048_1920x0_80_0_0_7bd94a83cbaad11d42a559f2d7dc26b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
youtube, россия сегодня, россия, в мире, общество
22:25 11.03.2022 (обновлено: 23:02 11.03.2022)
YouTube заблокировал каналы медиагруппы "Россия сегодня"
YouTube заблокировал каналы медиагруппы "Россия сегодня", в частности РИА Новости, Spuntik
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Каналы медиагруппы "Россия сегодня", в частности РИА Новости и Spuntik, заблокированы на платформе YouTube, рассказали в пресс-службе МИА.
"YouTube объявил о немедленной блокировке каналов российских государственных СМИ по всему миру. Каналы медиагруппы "Россия сегодня" также заблокированы в YouTube
", — говорится в сообщении.
Каналы РИА Новости, радио Sputnik, Sputnik Ближнее зарубежье стали недоступны на платформе.
"Мы будем продолжать нашу работу до последнего читателя. А то, что происходит в западных соцсетях, — это беспредел и нарушение любых принципов свободы слова и демократии, так ими пропагандируемой", — добавили в пресс-службе медиагруппы.
Ранее YouTube завил, что незамедлительно заблокирует доступ к каналам, связанным с российскими государственными СМИ. Кроме того, платформа удалит контент о специальной операции по демилитаризации Украины, который "нарушает" политику видохостинга.
До этого YouTube отключил в России премиум-подписку, а впоследствии и все способы монетизации на платформе.
Осенью Роскомнадзор сообщал, что с 2020 года зафиксировал более 50 фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок. Чаще всего под блокировку попадали такие СМИ, как Sputnik, RT, Anna News, половина из них — на YouTube
.
Ведомство расценивает действия администрации видеохостинга как цензуру, нарушающую ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней.
Видеохостинг YouTube принадлежит компании Google
.