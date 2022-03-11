https://ria.ru/20220311/blokirovka-1777770345.html

YouTube заблокировал каналы медиагруппы "Россия сегодня"

YouTube заблокировал каналы медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 11.03.2022

YouTube заблокировал каналы медиагруппы "Россия сегодня"

Каналы медиагруппы "Россия сегодня", в частности РИА Новости и Spuntik, заблокированы на платформе YouTube, рассказали в пресс-службе МИА. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T22:25

2022-03-11T22:25

2022-03-11T23:02

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Каналы медиагруппы "Россия сегодня", в частности РИА Новости и Spuntik, заблокированы на платформе YouTube, рассказали в пресс-службе МИА."YouTube объявил о немедленной блокировке каналов российских государственных СМИ по всему миру. Каналы медиагруппы "Россия сегодня" также заблокированы в YouTube", — говорится в сообщении.Каналы РИА Новости, радио Sputnik, Sputnik Ближнее зарубежье стали недоступны на платформе."Мы будем продолжать нашу работу до последнего читателя. А то, что происходит в западных соцсетях, — это беспредел и нарушение любых принципов свободы слова и демократии, так ими пропагандируемой", — добавили в пресс-службе медиагруппы.Ранее YouTube завил, что незамедлительно заблокирует доступ к каналам, связанным с российскими государственными СМИ. Кроме того, платформа удалит контент о специальной операции по демилитаризации Украины, который "нарушает" политику видохостинга.До этого YouTube отключил в России премиум-подписку, а впоследствии и все способы монетизации на платформе.Осенью Роскомнадзор сообщал, что с 2020 года зафиксировал более 50 фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок. Чаще всего под блокировку попадали такие СМИ, как Sputnik, RT, Anna News, половина из них — на YouTube.Ведомство расценивает действия администрации видеохостинга как цензуру, нарушающую ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней.Видеохостинг YouTube принадлежит компании Google.

https://ria.ru/20220304/facebook-1776608220.html

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

youtube, россия сегодня, россия, в мире, общество