https://ria.ru/20220311/nasilie-1777579102.html

Meta признала снятие запрета на призывы к насилию против российских военных

Meta признала снятие запрета на призывы к насилию против российских военных - РИА Новости, 11.03.2022

Meta признала снятие запрета на призывы к насилию против российских военных

Meta в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T02:27

2022-03-11T02:27

2022-03-11T13:40

в мире

энди стоун

владимир путин

александр лукашенко

россия

facebook

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Meta в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения России, заявил пресс-секретарь компании Энди Стоун в твиттере.В качестве примера не дозволенного ранее, но разрешенного теперь компания привела лозунг "Смерть российским захватчикам". "Мы тем не менее не будем дозволять правдоподобные призывы к насилию против российских гражданских лиц", — подчеркнул представитель Meta.Агентство Рейтер со ссылкой на внутренние документы компании ранее сообщало, что временное разрешение относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, Латвия, Литва и Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия, а также к государствам Закавказья. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам контента.Новая политика, по данным агентства, разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, "если они не содержат в качестве целей других людей, а также не указывают местоположение (субъекта) или способ (убийства)". В циркулярах также отмечается, что призывы к насилию против россиян должны быть разрешены, если в сообщении явно говорится о конфликте на Украине. При этом призывы к насилию против российских солдат не относятся к военнопленным.На прошлой неделе Роскомнадзор заявил, что в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал доступ к сети Facebook. Кроме того, в пятницу Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил Российской Федерации и призывы к введению санкций в отношении России. После этого — в воскресенье — китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в России и прямые эфиры (стримы).

https://ria.ru/20220311/kadyrov-1777574117.html

https://ria.ru/20220310/emigratsiya-1777363843.html

россия

вашингтон

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, энди стоун, владимир путин, александр лукашенко, россия, facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вашингтон