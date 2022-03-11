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Meta признала снятие запрета на призывы к насилию против российских военных
Meta признала снятие запрета на призывы к насилию против российских военных - РИА Новости, 11.03.2022
Meta признала снятие запрета на призывы к насилию против российских военных
Meta в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T02:27
2022-03-11T13:40
в мире
энди стоун
владимир путин
александр лукашенко
россия
facebook
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Meta в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения России, заявил пресс-секретарь компании Энди Стоун в твиттере.В качестве примера не дозволенного ранее, но разрешенного теперь компания привела лозунг "Смерть российским захватчикам". "Мы тем не менее не будем дозволять правдоподобные призывы к насилию против российских гражданских лиц", — подчеркнул представитель Meta.Агентство Рейтер со ссылкой на внутренние документы компании ранее сообщало, что временное разрешение относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, Латвия, Литва и Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия, а также к государствам Закавказья. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам контента.Новая политика, по данным агентства, разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, "если они не содержат в качестве целей других людей, а также не указывают местоположение (субъекта) или способ (убийства)". В циркулярах также отмечается, что призывы к насилию против россиян должны быть разрешены, если в сообщении явно говорится о конфликте на Украине. При этом призывы к насилию против российских солдат не относятся к военнопленным.На прошлой неделе Роскомнадзор заявил, что в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал доступ к сети Facebook. Кроме того, в пятницу Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил Российской Федерации и призывы к введению санкций в отношении России. После этого — в воскресенье — китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в России и прямые эфиры (стримы).
https://ria.ru/20220311/kadyrov-1777574117.html
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в мире, энди стоун, владимир путин, александр лукашенко, россия, facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вашингтон
02:27 11.03.2022 (обновлено: 13:40 11.03.2022)
 
Meta признала снятие запрета на призывы к насилию против российских военных

Компания Meta признала снятие запрета на призывы к насилию против российских военных

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Meta в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения России, заявил пресс-секретарь компании Энди Стоун в твиттере.

"В результате российского вторжения на Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию", — говорится в заявлении, опубликованном в твиттере Стоуна.

В качестве примера не дозволенного ранее, но разрешенного теперь компания привела лозунг "Смерть российским захватчикам". "Мы тем не менее не будем дозволять правдоподобные призывы к насилию против российских гражданских лиц", — подчеркнул представитель Meta.
Агентство Рейтер со ссылкой на внутренние документы компании ранее сообщало, что временное разрешение относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, Латвия, Литва и Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия, а также к государствам Закавказья. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам контента.
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Новая политика, по данным агентства, разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, "если они не содержат в качестве целей других людей, а также не указывают местоположение (субъекта) или способ (убийства)". В циркулярах также отмечается, что призывы к насилию против россиян должны быть разрешены, если в сообщении явно говорится о конфликте на Украине. При этом призывы к насилию против российских солдат не относятся к военнопленным.
На прошлой неделе Роскомнадзор заявил, что в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал доступ к сети Facebook. Кроме того, в пятницу Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил Российской Федерации и призывы к введению санкций в отношении России. После этого — в воскресенье — китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в России и прямые эфиры (стримы).
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