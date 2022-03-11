02:27 11.03.2022 (обновлено: 13:40 11.03.2022)
Meta признала снятие запрета на призывы к насилию против российских военных
Компания Meta признала снятие запрета на призывы к насилию против российских военных
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Meta в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения России, заявил пресс-секретарь компании Энди Стоун в твиттере.
"В результате российского вторжения на Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию", — говорится в заявлении, опубликованном в твиттере Стоуна.
В качестве примера не дозволенного ранее, но разрешенного теперь компания привела лозунг "Смерть российским захватчикам". "Мы тем не менее не будем дозволять правдоподобные призывы к насилию против российских гражданских лиц", — подчеркнул представитель Meta.
Агентство Рейтер со ссылкой на внутренние документы компании ранее сообщало, что временное разрешение относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, Латвия, Литва и Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия, а также к государствам Закавказья. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам контента.
Новая политика, по данным агентства, разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, "если они не содержат в качестве целей других людей, а также не указывают местоположение (субъекта) или способ (убийства)". В циркулярах также отмечается, что призывы к насилию против россиян должны быть разрешены, если в сообщении явно говорится о конфликте на Украине. При этом призывы к насилию против российских солдат не относятся к военнопленным.
На прошлой неделе Роскомнадзор заявил, что в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал доступ к сети Facebook. Кроме того, в пятницу Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил Российской Федерации и призывы к введению санкций в отношении России. После этого — в воскресенье — китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в России и прямые эфиры (стримы).