Почему британские СМИ вдруг обнаружили нацистов на Украине

2020-11-27T08:00

Наверняка многие слышали фразу "нацизм на Украине — это выдумка российской пропаганды". Эту мантру повторяли и повторяют западные СМИ, кремленологи всех мастей, штатные борцы с "российской дезинформацией", украинские политические деятели и подпевающие им наши записные либералы. "Прозрение" наступает обычно в тех случаях, когда украинский неонацизм переступает границы и начинает напрямую поддерживать западных ультраправых. Вот и сейчас британские СМИ вдруг "заметили" неонацистов в Киеве, подняв тревогу в связи с их влиянием на радикалов Альбиона.Близкая лейбористам газета The Observer опубликовала ссылку на довольно обстоятельное расследование базирующегося в Лондоне Центра противодействия цифровой ненависти (Center for Countering Digital Hate, или CCDH) под названием "Hatebook". В нем подробно, с массой деталей и ссылок, приводятся доказательства активного использования платформы Facebook для международной координации неонацистов. Ядром этой деятельности являются две праворадикальные структуры на Украине — батальон "Азов"* и террористическая Misanthropic Division*. В докладе, в частности, утверждается: "Обе группы пытаются экспортировать свою идеологию в западные страны, получить там последователей и подстрекать к насилию. Батальон "Азов"*, неонацистское военизированное формирование, предлагает принимать и тренировать американских членов агрессивного движения Rise Above. Misanthropic Division*, тесно связанная с "Азовом"*, оказывала влияние на внутренних экстремистов в США и Великобритании, обвиненных в террористических преступлениях".The Observer в связи с этим бьет тревогу. К примеру, указывает на случай с британским студентом Эндрю Даймоком, который обвинен полицией по 12 пунктам правонарушений, связанных с терроризмом, и у которого нашли символику Misanthropic Division*. Лейбористская газета перечисляет также "подвиги" батальона "Азов"*, прямо называя его неонацистской структурой. Но при этом стыдливо умалчивает тот факт, что речь идет не просто о некой маргинальной организации, а о воинском подразделении, которое официально включено в состав Национальной гвардии Украины и участвует в боевых операциях в Донбассе, поддерживаемых британскими налогоплательщиками. Эту информацию читателям лучше не знать.Но как же так? Откуда же на Украине взялись неонацисты, если они являются исключительно "выдумкой российской пропаганды"? Об этом всему миру так долго рассказывали солидные западные издания и американские аналитические центры. Мало того, это является одной из основных тем оперативной рабочей группы East StratCom, официального подразделения внешнеполитического ведомства Евросоюза. Сей "информационный спецназ" не устает постоянно повторять: нацисты на Украине — это "прокремлевский нарратив дезинформации", призванный дискредитировать "прозападный сдвиг украинской внешней политики". А наличие ультраправого батальона "Азов" в официальной структуре Нацгвардии и МВД Украины East StratCom просто старается все эти годы не замечать.Конечно же, не могут остаться в стороне и западные аналитики, специализирующиеся на России. Особенно они возбудились по этому поводу после того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский. Его этнические корни стали основным "опровержением российской пропаганды". Так, один из самых цитируемых кремленологов Британии Эдвард Лукас в мае прошлого года даже дописался до того, что победа Зеленского может привести к… падению в России Владимира Путина. Именно на том основании, что "даже самые патриотические русские могут теперь увидеть, что их правители лгали им об Украине", когда рассказывали о тамошних фашистах.А вспомните удивительные рассказы российских оппозиционеров, посещавших Киев и заявлявших, что они видели там многое, но только не видели бандеровцев, хотя якобы "активно их искали". Это было удивительно слышать и во время Майдана, учитывая, что на здании Киевской мэрии прямо на Крещатике висел огромный портрет Степана Бандеры (лидера Организации украинских националистов (ОУН*)), в составе которой существовала Украинская повстанческая армия (УПА*). И еще удивительнее слышать это сейчас, когда Киев уже прорезают проспекты Бандеры и его подельника Шухевича. Но никаких особых противоречий ни московские либералы, ни их киевские коллеги в этом не видят. Чего, например, стоит заявление бывшего главы офиса президента Украины Андрея Богдана в недавнем интервью Ксении Собчак о том, что "на Украине точно нет националистической повестки", одновременно с его же заявлением о том, что сам Богдан является бандеровцем. Никакого же раздвоения сознания в этом нет, как вы понимаете. Да где вы видели этих бандеровцев на Украине?И тут вдруг британская пресса "замечает" тех самых националистов и бандеровцев. Само собой, причина такого "прозрения" заключается исключительно в том, что украинские нацисты перешагнули границы дозволенного. Запад готов закрывать глаза на их "шалости" и военные преступления, совершаемые в Донбассе, на убийства инакомыслящих и вооруженные нападения на оппозицию. Но лишь до тех пор, пока все эти злодеяния происходят на украинской или на российской территории. Эти же люди со светлыми арийскими лицами, как только они оказываются на Западе, тут же получают вполне заслуженное клеймо нациста и преступника.Напомним: в США "прозрели" насчет неонацистской сущности "Азова"* и подобных ему структур лишь после того, как американские боевики, воевавшие в Донбассе на стороне украинских вооруженных формирований, совершили убийство супружеской четы во Флориде. Тут-то и появился доклад бывшего агента ФБР Али Суфана о том, что "Азов"* вербует праворадикальных террористов по всему миру, тут-то и появились петиции конгрессменов США с требованием включить это подразделение в список террористических организаций.Вот и в свежем докладе CCDH упор делается не на военные преступления украинских ультраправых в Донбассе (хотя их вскользь упоминают), а именно на тот факт, что те снабжают западных единомышленников нацистской символикой, литературой, идеями. Составители этого анализа выявили в общей сложности 61 аккаунт праворадикальной сетевой паутины, в центре которой стоит украинский "Азов"*, и более 112 тысяч читателей из разных стран мира. Основными платформами для них стали Facebook и Instagram. Причем глава CCDH Имран Ахмед уверяет, что руководство FB было уведомлено об активности данных хейтерских групп на его страницах еще два года назад. Но даже пальцем не пошевелило с целью пресечь их деятельность. Ну вот, а тот же самый "информационный спецназ" Евросоюза, обличая "российскую дезинформацию", доказывал, что рассказы об активности украинских нацистов на страницах Facebook — это тоже "прокремлевская конспирологическая теория". И в качестве "доказательства" своей правоты заявлял, что FB, борясь с дезинформацией, нанял в качестве "фактчекеров" независимые организации вроде украинской StopFake, содержащейся на деньги Джорджа Сороса.StopFake — структура, которая сама неоднократно была поймана на откровенной дезинформации и подтасовках фактов. Особенно когда они касались тех же самых украинских неонацистов. В общем-то, ничего удивительного в этом нет, учитывая, что Facebook в качестве ответственного за украинский сегмент нанял Екатерину Крук, ранее работавшую в упомянутой StropFake, а еще до этого — у народного депутата Украины от ультраправой партии "Свобода", ранее именуемой Социал-национальной (как вы понимаете, не случайное совпадение с Национал-социалистической партией). Судя по расследованию украинского сайта Strana.ua, Крук активно поддерживала украинских праворадикалов, радовалась сожжению людей (она их называла "террористами") в Одессе и уничтожению российского самолета в Турции. И вот теперь человек, не скрывающий своих праворадикальных взглядов, занимается "фактчекингом" в украинском (не исключено, что и вообще в русскоязычном) сегменте Facebook. Поэтому не приходится удивляться тому, что руководство этой сети годами не реагировало на предупреждения об использовании ее украинскими неонацистами для раскрутки своей идеологии.После обнародования отчета CCDH представители Facebook сообщили о том, что указанные в докладе аккаунты ликвидированы. А Марк Цукерберг отчитался на днях сенату США о том, что его сеть заблокировала 250 организаций сторонников идеи превосходства белых. Однако большей частью это касается американских расистских структур, против которых истеблишмент активно боролся перед президентскими выборами. Украинские же нацисты и дальше продолжат свою деятельность. И их снова будут называть "выдумкой российской пропаганды". Во всяком случае, до тех пор, пока они опять не попытаются перейти западные границы Украины.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

