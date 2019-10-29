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РИА Новости

Украинский террор пришел на американскую землю

08:00 29.10.2019
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© AP Photo / Mstyslav ChernovБойцы батальона "Азов" на базе в городе Широкино, Украина
Бойцы батальона Азов на базе в городе Широкино, Украина
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Американским конгрессменам потребовалось пять с половиной лет для того, чтобы "прозреть" относительно истинных целей и задач украинского праворадикального подразделения "Азов". Неожиданно для многих 40 представителей конгресса подписали петицию к Госдепартаменту США с требованием включить этот батальон (во всяком случае, в документе он называется батальоном) в официальный список иностранных террористических организаций.
Это обращение вызвало шок на Украине и ответную реакцию многих официальных лиц. А украинские пользователи соцсетей уже успели обвинить во всем Москву — оказывается, в конгрессе США окопались "40 российских агентов".
Что же случилось? Чем вызвано такое удивительное решение американских политиков, столько лет не замечавших военных преступлений "Азова" в Донбассе?
Все дело в том, что активность украинских "героев АТО" и их сторонников перекинулась на американскую землю.
Бойцы батальона Азов приняли присягу в Киеве. 2014 год
24 октября, 09:06Сказано в эфире
Бойцов "Азова" в США пока не признали террористами. Но сигнал Киеву посланЖелание конгрессменов включить "Азов" в список террористических организаций заслуживает внимания, считает посол РФ в США Анатолий Антонов. Своим прогнозом по поводу развития ситуации поделился в эфире радио Sputnik политолог Владислав Ганжара.
На это прямо указывает послание конгрессменов, составленное молодым политиком Максом Роузом. Там открыто говорится о том, что их волнует тот факт, что "Азов" и подобные ему структуры на Украине вербуют и обучают американских праворадикалов, которые уже применяют свои боевые навыки в самих США.
Сейчас в Штатах довольно активно обсуждаются два процесса, связанные с преступлениями американских участников украинской АТО или их сторонников. Самым громким является убийство супружеской пары во Флориде в апреле 2018 года. Обвиняются два американских гражданина, которые в 2016-2017 годах принимали участие в боях в Донбассе на стороне "Правого сектора"*. Непосредственный убийца был арестован по горячим следам, а его сообщник успел сбежать обратно на Украину, где сейчас рассматривается вопрос о его экстрадиции в США. Причем в украинских СМИ поднята шумная кампания в поддержку боевика — мол, ему может грозить смертная казнь в Америке, поэтому "героя АТО" нельзя выдавать. Никто там даже не задается вопросом: если этот американец причастен к убийству мирных граждан во Флориде, сколько таких убийств он мог совершить в Донбассе?
Изучение связей этого боевика помогло американским правоохранителям предотвратить другие резонансные преступления в США. Месяц назад ФБР арестовало в Канзасе своего военнослужащего, поддерживавшего переписку с упомянутым "героем АТО" и обсуждавшего планы убийств антифашистов и политиков, взрыва офиса агентства CNN и других терактов. Помимо всего прочего, он признался в том, что планировал приехать на Украину и вступить в ряды того самого батальона "Азов". Причем стоит отметить, что Министерство юстиции США, комментируя это дело, прямо назвало "Азов" "насильственной праворадикальной" организацией.
Боец батальона Азов на Софийской площади в Киеве
25 октября, 10:51РИА Новости
В Киеве заявили о готовности предоставить США данные о подразделении "Азов"
Вот почему в Америке и заволновались. Не так давно в конгрессе заслушали обширный доклад бывшего агента ФБР Али Суфана, изучившего праворадикальные движения по всему миру и связи между ними. Особое внимание в докладе уделено "Азову", чьи заграничные ячейки, по мнению авторов, стали играть для неонацистов всего мира такую же роль, какую играла для джихадистов планеты организация "Мактаб-аль-Хидамат", занимавшаяся рекрутингом международных боевиков для "Аль-Каиды"*. "Как и в случае с группами джихадистов, цель многих из этих людей — вернуться в страны своего происхождения (или в третьи страны), чтобы разрушать и творить акты насилия, а также вербовать новых членов для своих целей", — говорится в докладе.
Собственно, этот пассаж и взволновал больше всего американских конгрессменов. Макс Роуз в составленной им петиции допускает откровенную неточность, упоминая австралийского террориста Брентона Тарранта, в марте этого года устроившего резню в новозеландском городе Крайстчерч. Конгрессмен доказывает, что Таррант в своем "манифесте" заявил о своей причастности к "Азову". На самом деле массовый убийца лишь указал, что был на Украине, не уточнив, где и с кем именно. Не исключено, что он тоже прошел школу АТО и общался с украинскими неонацистами. Во всяком случае, Украина стала, пожалуй, единственной страной в мире, где этот "манифест" был опубликован в виде брошюры и прорекламирован. Мало того: украинские праворадикалы называли Тарранта своим "побратимом", намекая на то, что имели связи с ним.
Но подчеркнем: прямых связей австралийского террориста с "Азовом" пока не обнаружено. Наверное, потому что на Украине никто даже не начал расследование его тамошних контактов. Если в других странах после теракта в Крайстчерче правоохранители проводили тщательный анализ всех передвижений Тарранта, то киевские власти не особо озаботились этим. Что тоже вызывает некоторые вопросы — известно ведь, кто в украинских властных структурах прикрывает деятельность "Азова" и публично защищает его.
Бойцы батальона Азов
25 октября, 10:13РИА Новости
Аваков вступился за "Азов", который в США обвинили в терроризме
В письме конгрессменов прямо указывается и на тот факт, что среди символики, которую Таррант использовал в ходе теракта, был тот же неонацистский символ, который красуется на официальном штандарте подразделения "Азов". Наверное, не стоит напоминать, что этот штандарт официально утвержден Национальной гвардией Украины, на фоне этой символики уже выступал и президент Украины Владимир Зеленский. Данный факт американские конгрессмены пока не упоминают, требуя наказать лишь "Азов", а не тех, кто его создавал, финансирует и прикрывает на официальном уровне.
Однако им следует понять, наконец, что порожденные и поддерживаемые Вашингтоном террористы (что исламисты, что нацисты) обязательно придут на американскую же землю — рано или поздно. И что бороться с этими явлениями нужно сообща и повсеместно, вне зависимости от того, в какой точке земного шара они возникают и против кого борются на данном конкретном этапе.
*Террористическая (экстремистская) организация, запрещенная в России.
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АвторыВ мире
Популярные комментарии
Пусть едут в США может тогда там поймут что такое взращивать террористов
29 октября, 08:31
Спиральтист ...
6420000
То что в США, очень и очень некоторые, начали слегка понимать что заигрывание с отморозками всех мастей их до добра не доведёт, есть гуд.
29 октября, 08:37
CCicicipi
3411100
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