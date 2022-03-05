https://ria.ru/20220305/traditsii-1776736598.html

От кулинарных до студенческих: традиции и обычаи русского народа

Русские традиции, обычаи и обряды в культуре народов России: новые и старые

От кулинарных до студенческих: традиции и обычаи русского народа

Русские традиции — большой культурный пласт, вобравший в себя народные обряды и верования. О новых и старых обычаях в стране, особенностях их соблюдения в... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:55

2022-03-05T14:55

2022-03-05T20:20

россия

традиции

общество

праздники

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Русские традиции — большой культурный пласт, вобравший в себя народные обряды и верования. О новых и старых обычаях в стране, особенностях их соблюдения в России — в материале РИА Новости.Русские традиции и обычаиРусские традиции формировались и видоизменялись на протяжении многих веков. Некоторые пришли из язычества, другие — после крещения Руси. Современные обычаи представляют собой симбиоз прошлого и настоящего, это культурное наследие, которое стало отличительной чертой русского народа."Между традициями и обычаями есть тонкая грань, которую не всегда замечают. Традиции консервативны, устойчивы, затрагивают все сферы человеческой жизни. Обычаи меняются чаще и касаются не столько семьи, сколько норм поведения в обществе или социальной группе, их можно назвать обрядами, символизирующими переход из одного состояния в другое", — уточнила культуролог Наталья Никулина.Праздничные традицииБольшое количество праздничных традиций в стране были и остаются связанными со сменой времен года (началом и концом земледельческих работ, сбором урожая) и датами православного календаря."В России много этносов, у каждого из них — свои традиции, формировавшиеся в зависимости от климата, местоположения, культуры, под влиянием политических событий. Много изменений было вызвано революцией 1917 года, заменившей религиозные нормы. На сегодняшний день основными остаются советские традиции празднования Нового года, Первомая и Дня Победы, а также обычаи отмечать Рождество и Пасху”, — резюмировала эксперт.Новый год (1 января)До начала XVII века Новый год на Руси наступал вместе с весной — 1 марта, потом сместился на осень. В период правления Петра I праздник стали отмечать как и в Европе, по григорианскому календарю в середине зимы.Впервые это произошло 1 января 1700 года. Во времена СССР, после отмены празднования Рождества, Новый год стал общенациональным торжеством.На сегодняшний день празднование вобрало в себя:Рождество Христово (7 января по григорианскому календарю).Православный праздник, связанный с рождением Христа и окончанием поста. В этот день принято накрывать праздничный стол. Есть можно не раньше "первой звезды" (по аналогии с Вифлеемской, которая указала волхвам путь к Спасителю).На Рождество было принято колядовать: ходить по дворам, петь песни и получать угощения. Эта традиция почти не сохранилась, зато практикуется другая — гадание на суженого, на будущее, на судьбу и др.Святки (6 — 18 января).Святки — двенадцать праздничных дней, когда прославляют рождение Христа. Они начинаются на Рождество и заканчиваются в крещенский сочельник, в народе говорят: "от звезды до воды". На святки устраивали ярмарки, балы, открывались вертепы, проводились гадания. По одной из традиций в эти дни посещали тех, кому трудно: больных, сирот в детских домах, одиноких стариков, заключенных.Крещение (в ночь с 18 на 19 января).Крещение — православный праздник, который также называется Богоявлением. Один из самых популярных крещенских ритуалов — купание в проруби (не церковный обряд), символизирует очищение души и тела.На Крещение принято святить воду в храме, а потом пить ее по утрам с молитвой. Считается, если такой водой окропить углы комнат, то дом будет защищен. В некоторых деревнях остался обычай рисовать крест над дверью и оконными проемами с этой же целью.Масленица (в 2022 году - с 28 февраля до 6 марта).Восточнославянский праздник, который изначально означал поминовение усопших. Позднее Масленицу стали связывать с победой весны над зимой и началом Великого поста.На Масленицу принято сжигать чучело, кататься с горок и на санях, участвовать в ярмарочных забавах: кулачных боях, метании валенка, лазании по столбу, перетягивании каната.Неотъемлемая часть праздника — угощение блинами с разными начинками: медом, сметаной, икрой, рыбой и пр.Пасха (в 2022 году - 24 апреля).Древний и главный христианский праздник, связанный с воскресением Иисуса Христа после распятия. В этот день пекут куличи, готовят пасху, просят прощения и обмениваются крашеными вареными яйцами. При этом один человек говорит: "Христос Воскресе", второй отвечает - "Воистину Воскресе".Троица ( в 2022 году - 12 июня).Праздник Троицы, символизирующий божественное триединство, отмечают через семь недель после Пасхи, в воскресенье.По православной традиции полы в храмах устилают свежей травой, иконы украшают березовыми ветвями. До становления советской власти, Троицу отмечали широко:, Троицу отмечали гуляниями и гаданиями, праздник символизировал начало лета, приход тепла. Сейчас это преимущественно церковный праздник.Иван Купала (7 июля).Иван Купала совмещает два праздника. Первый — языческий Иванов день, посвященный солнцестоянию, цветению, плодородию. Второй — церковный, связанный с рождением Иоанна Крестителя. В этот день принято гадать на суженого, прыгать через костер, плести венки и опускать их в воду, а также искать цветущий папоротник.Семейные традицииСемейные традиции, передаваемые из поколения в поколения, позволяют укрепить родственные связи и создать ощущение стабильности. Популярные обряды связаны с рождение детей, крестинами, свадьбами, похоронами и даже хождением в баню.Рождение детейС таинством рождения на Руси было связано много поверий и обрядов, но не все дошли до наших дней. Несколько веков назад только что родившая женщина считалась нечистой, поэтому над ней читали молитву. Если появлялся на свет мальчик, мать не могла посещать храм до сорокового дня, если девочка — до восьмидесятого.Современные традиции выглядят иначе. Большинство современных женщин рожают в больницах при помощи врачей и акушеров. Домашние роды практикуют единицы, приглашая в качестве помощницы доулу (раньше была бабка-повитуха).Выписку из роддома чаще всего проводят торжественно, с фото- и видеосъемкой, воздушными шариками и цветами. Родителям принято дарить подарки.Один из новых обычаев связан с озвучиванием пола ребенка на вечеринке перед родами — gender party. Будущие родители разрезают торт или прокалывают воздушные шарики и по цвету содержимого узнают, кого ждут — мальчика или девочку.КрестиныСогласно русской православной традиции, ребенка крестят в младенческом возрасте, предварительно выбрав церковь и крестных родителей. С благословения батюшки на церемонию приглашают фотографа или видеографа.Как правило, после обряда гости вместе с семьей отправляются домой, чтобы отпраздновать крещение и вручить подарки: икону покровителя, серебряную ложку с гравировкой, игрушки, одежду, деньги и пр.СвадьбаРождение новой семьи на Руси праздновали с размахом и по устоявшейся схеме:Церемония, когда жених просит благословения на брак у родителей невесты. Семьи, планирующие породниться, собирались за накрытым столом и обсуждали детали предстоящего торжества. В современном мире процедура сватовства постепенно уходит в прошлое.Богатое приданое могло сделать девушку завидной невестой. Чем больше вещей (украшения, предметы быта, одежда и пр.) заготавливали к будущей свадьбе родители, тем выше были шансы найти жениха.Сегодня слово "приданое" употребляют редко, а материальную помощь молодым, как правило, оказывают родители и жениха и невесты.Популярный ритуал, когда невеста собирается с подругами перед свадьбой, чтобы порадоваться последним часам беззаботной незамужней жизни. Раньше местом отдыха служил дом девушки или баня. Современная индустрия развлечений предлагает разные варианты: лимузины, кафе, гостевые дома, спа-салоны и пр.По аналогии проводится мальчишник.Часть торжества, когда приехавшего за невестой жениха проверяют на смекалку. Подружки и родные девушки встречают гостей и предлагают пройти испытания. Если не получается справиться с заданием, следует откупиться деньгами. Веселый обряд популярен до сих пор.Мать невесты или жениха подходит к молодым с семейной иконой, чтобы благословить их на счастливый и крепкий брак. Брачующиеся или уже молодожены должны стоять на коленях, пока звучит напутственная речь. Постепенно традиция уходит в прошлое.Гости собираются за праздничным столом, поздравляют молодых, дарят подарки. После каждого пожелания произносят слово "горько", что служит сигналом для крепкого поцелуя молодоженов.В советское время застолье устраивали дома, сегодня — в ресторанах, отелях, на базах отдыха и т.д.Похоронный обрядПохоронный — наиболее стабильный и консервативный из обрядов, что связано с медленно меняющимися представлениями о смерти и неизменной задачей похорон — подготовкой усопшего к загробной жизни.В России похороны состоят из:Еще несколько лет назад все этапы строго соблюдались. Сейчас часть их потеряла актуальность, поскольку организацией большинства похорон заведуют ритуальные фирмы.ПоминкиОсобая традиция почитания памяти усопшего. Главная часть поминок — трапеза, в которую как правило входят блюда: кутья — рисовая каша с изюмом, приправленная медом (означает воскресение и райскую жизнь), блины (как один из символов смерти и возрождения) и кисель (означает дорогу покойного).Поминальные обеды устраивают несколько раз:Русская баняОдна из любимых русских традиций, которой придерживаются на протяжении многих веков. Благодаря оздоровительному эффекту в обиход вошло (и сохранилось до сих пор) выражение "на пару да в баньке сорок болезней выходит".Обряды, связанные с баней:Кулинарные традицииКулинарные обычаи русского народа — сформировавшиеся в разное время ритуалы, некоторые из них стали олицетворять национальные черты.Например, о русском гостеприимстве складывают легенды.ЧаепитиеЗнакомство с чайной церемонией в России пришлось на XVII век, после получения первой партии китайской заварки. Поначалу чай пили только состоятельные люди, позднее, когда возможность чаевничать появилась у людей разных сословий, традиция получила широкое распространение.Для чаепития накрывали большой стол, покрытый скатертью, по центру ставили самовар на подносе (чтобы вода не проливалась), рядом — пиалы со сладостями: медом, вареньем, кусковым сахаром, конфетами и пр. За чаем вели беседы. За одно чаепитие выпивали, по разным сведениям, от пяти до 20 чашек чая.КаравайКруглый румяный хлеб, который пекли на Руси, символизировал благополучие и процветание, считалось, что он оберегал от напастей. Каравай готовили накануне важных событий и праздников, например, для встречи гостей или перед сговором между родителями жениха и невесты (обряд рукобития). На свадьбу и новоселье пекли большие пышные караваи — считалось, что размеры влияют на то, как будут жить молодые: в достатке, мире и пр.ГостеприимствоРадушие, с которым в России принимали желанных и даже незваных гостей, называлось хлебосольством. С тех временем гостеприимство стало отличительной национальной чертой, оно выражалось определенным образом:ТостыЗастолья в России сопровождались и до сих пор сопровождаются тостами — краткой речью, подчеркивающей значимость момента. Тосты произносили на свадьбах, именинах, сватовстве и по любому другому поводу.Количество тостов исчисляется десятками. К числу наиболее популярных относятся призывы:Студенческие традицииСтуденческая жизнь полна традиций, многие их которых носят неформальный шуточный характер и часто видоизменяются.Первый и главный обряд — посвящение, состоящее из двух частей:В середине срока обучения студенты празднуют "экватор" — означающий, что половина пути к получению диплома пройдена.Наконец, вручение дипломов. Помимо официальной церемонии праздник может сопровождаться специфическими ритуалами. К примеру, в некоторых вузах студенты скатываются с гор в касках и тазах.Еще одна традиция связана с удачей на экзамене: чтобы ее поймать, студенты накануне высовывают зачетку в форточку со словами: "Халява, приди!"Народные ремеслаНародные промыслы — изготовление предметов быта с использованием художественного оформления. Они отражают духовные, исторические и культурные традиции народов, потому представлены в многообразии: роспись посуды, гончарное дело, кружевоплетение, глиняная и деревянная игрушки и пр.Художественная росписьХудожественная роспись развивалась в нескольких направлениях, у каждого — уникальный стиль и цветовое воплощение. К числу самых известных относятся:Изделия из глиныГончарное производство в России изначально было ремеслом, обеспечивающим людей предметами обихода. Постепенно мастера стали делать из глины игрушки-свистульки, обереги, имеющие символическую значимость и художественную ценность. Формировались центры по изготовлению игрушек из глины: в Дымково, Филимоново, Абашево, Каргополе, Скопине.У каждой фигурки было определенное значение:Изделия из дереваРабота по дереву — самобытная культурная традиция, в рамках которой создавались как бытовые изделия (ложки, посуда, разная утварь, предметы мебели, игрушки), так и произведения искусства.Традиционный промысел в каждом регионе проявлялся по-разному. Например, богородскую и абрамцево-кудринскую резьбу по дереву отличал плоский рельеф. Работы мастеров Вологодской, Кировской, Томской, Иркутской, Архангельской областей выделялись трехгранной выемчатой резьбой. В Нижегородской области дерево расписывали (хохломской, городецкий промыслы), в Подмосковье и ряде северных областей роспись сопровождалась выжиганием.Отдельный вид промысла был связан с изготовлением предметов из березовой коры, с ней работали в тех регионах, где много лесов. Из бересты делали туески, солонки, короба, обувь. Некоторые изделия теснили, расписывали, украшали, чтобы потом продавать на ярмарках.

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

россия, традиции, общество, праздники