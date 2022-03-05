14:55 05.03.2022 (обновлено: 20:20 05.03.2022)
От кулинарных до студенческих: традиции и обычаи русского народа
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Русские традиции — большой культурный пласт, вобравший в себя народные обряды и верования. О новых и старых обычаях в стране, особенностях их соблюдения в России — в материале РИА Новости.
Русские традиции и обычаи
Русские традиции формировались и видоизменялись на протяжении многих веков. Некоторые пришли из язычества, другие — после крещения Руси. Современные обычаи представляют собой симбиоз прошлого и настоящего, это культурное наследие, которое стало отличительной чертой русского народа.
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"Между традициями и обычаями есть тонкая грань, которую не всегда замечают. Традиции консервативны, устойчивы, затрагивают все сферы человеческой жизни. Обычаи меняются чаще и касаются не столько семьи, сколько норм поведения в обществе или социальной группе, их можно назвать обрядами, символизирующими переход из одного состояния в другое", — уточнила культуролог Наталья Никулина.
Различия
Обычай
Традиция
Стереотип поведения, унаследованный от предков и не нуждающийся в логическом обосновании, воспринимается как нечто привычное для определенной социальной группы или нации.
Анонимно сложившаяся система представлений, норм и правил поведения, которыми пользуется большая группа людей. Традиции передаются из поколения в поколение, являются регулятором общественных отношений.
Праздничные традиции
Большое количество праздничных традиций в стране были и остаются связанными со сменой времен года (началом и концом земледельческих работ, сбором урожая) и датами православного календаря.
"В России много этносов, у каждого из них — свои традиции, формировавшиеся в зависимости от климата, местоположения, культуры, под влиянием политических событий. Много изменений было вызвано революцией 1917 года, заменившей религиозные нормы. На сегодняшний день основными остаются советские традиции празднования Нового года, Первомая и Дня Победы, а также обычаи отмечать Рождество и Пасху”, — резюмировала эксперт.
Новый год (1 января)
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДед Мороз фотографируется с гостями в своем тереме
Дед Мороз фотографируется с гостями в своем тереме
До начала XVII века Новый год на Руси наступал вместе с весной — 1 марта, потом сместился на осень. В период правления Петра I праздник стали отмечать как и в Европе, по григорианскому календарю в середине зимы.
Впервые это произошло 1 января 1700 года. Во времена СССР, после отмены празднования Рождества, Новый год стал общенациональным торжеством.
На сегодняшний день празднование вобрало в себя:
- —традиции императорской России: елка, Дед Мороз, подарки;
- —советского времени: Снегурочка, салат "Оливье", мандарины, бой курантов, обращение главы страны, новогодние огоньки, пришедшие на смену балам;
- —веяния конца XX века: украшенные венки и ветки, оленья упряжка Санта-Клауса (в дополнение или как замена Деду Морозу), фейерверки и совместные гуляния во дворах, на новогодних ярмарках.
Рождество Христово (7 января по григорианскому календарю).
Православный праздник, связанный с рождением Христа и окончанием поста. В этот день принято накрывать праздничный стол. Есть можно не раньше "первой звезды" (по аналогии с Вифлеемской, которая указала волхвам путь к Спасителю).
7 января, 02:03Рождество Христово
На Рождество было принято колядовать: ходить по дворам, петь песни и получать угощения. Эта традиция почти не сохранилась, зато практикуется другая — гадание на суженого, на будущее, на судьбу и др.
Святки (6 — 18 января).
Святки — двенадцать праздничных дней, когда прославляют рождение Христа. Они начинаются на Рождество и заканчиваются в крещенский сочельник, в народе говорят: "от звезды до воды". На святки устраивали ярмарки, балы, открывались вертепы, проводились гадания. По одной из традиций в эти дни посещали тех, кому трудно: больных, сирот в детских домах, одиноких стариков, заключенных.
Крещение (в ночь с 18 на 19 января).
Крещение — православный праздник, который также называется Богоявлением. Один из самых популярных крещенских ритуалов — купание в проруби (не церковный обряд), символизирует очищение души и тела.
19 января, 03:00Праздник Крещения Господня или Богоявление
На Крещение принято святить воду в храме, а потом пить ее по утрам с молитвой. Считается, если такой водой окропить углы комнат, то дом будет защищен. В некоторых деревнях остался обычай рисовать крест над дверью и оконными проемами с этой же целью.
Масленица (в 2022 году - с 28 февраля до 6 марта).
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПоджигание чучела во время праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в Казани
Поджигание чучела во время праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в Казани
Восточнославянский праздник, который изначально означал поминовение усопших. Позднее Масленицу стали связывать с победой весны над зимой и началом Великого поста.
На Масленицу принято сжигать чучело, кататься с горок и на санях, участвовать в ярмарочных забавах: кулачных боях, метании валенка, лазании по столбу, перетягивании каната.
Неотъемлемая часть праздника — угощение блинами с разными начинками: медом, сметаной, икрой, рыбой и пр.
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Пасха (в 2022 году - 24 апреля).
Древний и главный христианский праздник, связанный с воскресением Иисуса Христа после распятия. В этот день пекут куличи, готовят пасху, просят прощения и обмениваются крашеными вареными яйцами. При этом один человек говорит: "Христос Воскресе", второй отвечает - "Воистину Воскресе".
Троица ( в 2022 году - 12 июня).
Праздник Троицы, символизирующий божественное триединство, отмечают через семь недель после Пасхи, в воскресенье.
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По православной традиции полы в храмах устилают свежей травой, иконы украшают березовыми ветвями. До становления советской власти, Троицу отмечали широко:, Троицу отмечали гуляниями и гаданиями, праздник символизировал начало лета, приход тепла. Сейчас это преимущественно церковный праздник.
Иван Купала (7 июля).
© РИА Новости / Андрей Бок / Перейти в фотобанкУчастница празднования Ивана Купалы в селе Балтика в Башкортостане.
Участница празднования Ивана Купалы в селе Балтика в Башкортостане.
Иван Купала совмещает два праздника. Первый — языческий Иванов день, посвященный солнцестоянию, цветению, плодородию. Второй — церковный, связанный с рождением Иоанна Крестителя. В этот день принято гадать на суженого, прыгать через костер, плести венки и опускать их в воду, а также искать цветущий папоротник.
Семейные традиции
Семейные традиции, передаваемые из поколения в поколения, позволяют укрепить родственные связи и создать ощущение стабильности. Популярные обряды связаны с рождение детей, крестинами, свадьбами, похоронами и даже хождением в баню.
Рождение детей
С таинством рождения на Руси было связано много поверий и обрядов, но не все дошли до наших дней. Несколько веков назад только что родившая женщина считалась нечистой, поэтому над ней читали молитву. Если появлялся на свет мальчик, мать не могла посещать храм до сорокового дня, если девочка — до восьмидесятого.
Современные традиции выглядят иначе. Большинство современных женщин рожают в больницах при помощи врачей и акушеров. Домашние роды практикуют единицы, приглашая в качестве помощницы доулу (раньше была бабка-повитуха).
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Выписку из роддома чаще всего проводят торжественно, с фото- и видеосъемкой, воздушными шариками и цветами. Родителям принято дарить подарки.
Один из новых обычаев связан с озвучиванием пола ребенка на вечеринке перед родами — gender party. Будущие родители разрезают торт или прокалывают воздушные шарики и по цвету содержимого узнают, кого ждут — мальчика или девочку.
Крестины
Согласно русской православной традиции, ребенка крестят в младенческом возрасте, предварительно выбрав церковь и крестных родителей. С благословения батюшки на церемонию приглашают фотографа или видеографа.
Как правило, после обряда гости вместе с семьей отправляются домой, чтобы отпраздновать крещение и вручить подарки: икону покровителя, серебряную ложку с гравировкой, игрушки, одежду, деньги и пр.
Свадьба
Рождение новой семьи на Руси праздновали с размахом и по устоявшейся схеме:
- —сватовство
Церемония, когда жених просит благословения на брак у родителей невесты. Семьи, планирующие породниться, собирались за накрытым столом и обсуждали детали предстоящего торжества. В современном мире процедура сватовства постепенно уходит в прошлое.
- —приданое
Богатое приданое могло сделать девушку завидной невестой. Чем больше вещей (украшения, предметы быта, одежда и пр.) заготавливали к будущей свадьбе родители, тем выше были шансы найти жениха.
Сегодня слово "приданое" употребляют редко, а материальную помощь молодым, как правило, оказывают родители и жениха и невесты.
- —девичник
Популярный ритуал, когда невеста собирается с подругами перед свадьбой, чтобы порадоваться последним часам беззаботной незамужней жизни. Раньше местом отдыха служил дом девушки или баня. Современная индустрия развлечений предлагает разные варианты: лимузины, кафе, гостевые дома, спа-салоны и пр.
По аналогии проводится мальчишник.
- —выкуп
Часть торжества, когда приехавшего за невестой жениха проверяют на смекалку. Подружки и родные девушки встречают гостей и предлагают пройти испытания. Если не получается справиться с заданием, следует откупиться деньгами. Веселый обряд популярен до сих пор.
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- —благословение
Мать невесты или жениха подходит к молодым с семейной иконой, чтобы благословить их на счастливый и крепкий брак. Брачующиеся или уже молодожены должны стоять на коленях, пока звучит напутственная речь. Постепенно традиция уходит в прошлое.
- —застолье
Гости собираются за праздничным столом, поздравляют молодых, дарят подарки. После каждого пожелания произносят слово "горько", что служит сигналом для крепкого поцелуя молодоженов.
В советское время застолье устраивали дома, сегодня — в ресторанах, отелях, на базах отдыха и т.д.
Похоронный обряд
Похоронный — наиболее стабильный и консервативный из обрядов, что связано с медленно меняющимися представлениями о смерти и неизменной задачей похорон — подготовкой усопшего к загробной жизни.
В России похороны состоят из:
- —проводов, когда тело готовят к погребению: моют, облачают в новую одежду, покрывают саваном;
- —выноса из дома, обязательно ногами вперед. Считалось, при таком положении покойный не заберет никого из присутствующих;
- —шествие с гробом. Во главе — мужчина с распятием или иконой, за ним несколько родных и друзей усопшего, несущих гроб. Следом — остальные провожающие. Процессия сопровождалась рыданиями и причитаниями;
- —панихида, церковная и светская. При первой священник читает псалмы и молитвы, чтобы успокоить и подготовить душу. При второй прощание происходит у гроба, иногда в присутствии батюшки;
- —захоронение. Умершего кладут головой на восток, крест чаще ставят в ногах, чтобы покойный "видел" символ христианства.
Еще несколько лет назад все этапы строго соблюдались. Сейчас часть их потеряла актуальность, поскольку организацией большинства похорон заведуют ритуальные фирмы.
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Поминки
Особая традиция почитания памяти усопшего. Главная часть поминок — трапеза, в которую как правило входят блюда: кутья — рисовая каша с изюмом, приправленная медом (означает воскресение и райскую жизнь), блины (как один из символов смерти и возрождения) и кисель (означает дорогу покойного).
Поминальные обеды устраивают несколько раз:
- —в день похорон;
- —на девятый день;
- —на сороковой день;
- —через год после смерти.
Русская баня
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкБаня на берегу Онежского озера в Республике Карелия
Баня на берегу Онежского озера в Республике Карелия
Одна из любимых русских традиций, которой придерживаются на протяжении многих веков. Благодаря оздоровительному эффекту в обиход вошло (и сохранилось до сих пор) выражение "на пару да в баньке сорок болезней выходит".
Обряды, связанные с баней:
- —на Руси бани топили по субботам, потому это день недели получил название "банный";
- —в баню ходили перед венчанием и на следующий день после свадьбы;
- —"мыльню" строили рядом с водоемом, чтобы окунуться в него после парения. В современных банях естественные водоемы заменили купальни и бассейны;
- —зимой после бани прыгали в снег;
- —веник — неотъемлемая часть русской бани. Процесс парения с его использованием имеет тонизирующий, оздоровительный и массажный эффект. Веники вяжут из березы, дуба, липы, ольхи, можжевельника и других деревьев и кустарников с гибкими ветками. Современные банщики начали использовать бамбуковые палочки.
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Кулинарные традиции
Кулинарные обычаи русского народа — сформировавшиеся в разное время ритуалы, некоторые из них стали олицетворять национальные черты.Например, о русском гостеприимстве складывают легенды.
Чаепитие
Знакомство с чайной церемонией в России пришлось на XVII век, после получения первой партии китайской заварки. Поначалу чай пили только состоятельные люди, позднее, когда возможность чаевничать появилась у людей разных сословий, традиция получила широкое распространение.
Для чаепития накрывали большой стол, покрытый скатертью, по центру ставили самовар на подносе (чтобы вода не проливалась), рядом — пиалы со сладостями: медом, вареньем, кусковым сахаром, конфетами и пр. За чаем вели беседы. За одно чаепитие выпивали, по разным сведениям, от пяти до 20 чашек чая.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкНа Фестивале русского гостеприимства "Самоварфест"
На Фестивале русского гостеприимства "Самоварфест"
Каравай
Круглый румяный хлеб, который пекли на Руси, символизировал благополучие и процветание, считалось, что он оберегал от напастей. Каравай готовили накануне важных событий и праздников, например, для встречи гостей или перед сговором между родителями жениха и невесты (обряд рукобития). На свадьбу и новоселье пекли большие пышные караваи — считалось, что размеры влияют на то, как будут жить молодые: в достатке, мире и пр.
Гостеприимство
Радушие, с которым в России принимали желанных и даже незваных гостей, называлось хлебосольством. С тех временем гостеприимство стало отличительной национальной чертой, оно выражалось определенным образом:
- —гостей встречали хлебом-солью;
- —за столом им выделяли самое почетное место — в красном углу, где находились иконы;
- —угощал гостей хозяин дома, что являлось признаком особого расположения;
- —оставшимся ночевать выделяли самые удобные спальные места;
- —на проводах полагалось посидеть и выпить на посошок. После гостю собирали угощение в дорогу и желали доброго, гладкого как скатерть, пути. Отсюда и пошло выражение "скатертью — дорога", которое сейчас приобрело иронический, недоброжелательный оттенок.
Тосты
Застолья в России сопровождались и до сих пор сопровождаются тостами — краткой речью, подчеркивающей значимость момента. Тосты произносили на свадьбах, именинах, сватовстве и по любому другому поводу.
Количество тостов исчисляется десятками. К числу наиболее популярных относятся призывы:
- —Выпить за здоровье. Традиция пошла со времен Ивана Грозного, когда в водку добавляли снадобья, считавшимся лечебными.
- —Выпить штрафную. Такую стопку наливают опоздавшему человеку. Считается, что тост зародился еще в период древнегреческих пиров, когда опоздавший на общее застолье человек уплачивал штраф.
- —Также в числе сохранившихся тостов: за родителей; за детей, за хозяйку/хозяина; за любовь; за дружбу; за успех (хотя за него пьют не всегда из-за суеверия — чтобы не сглазить).
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Студенческие традиции
Студенческая жизнь полна традиций, многие их которых носят неформальный шуточный характер и часто видоизменяются.
Первый и главный обряд — посвящение, состоящее из двух частей:
- —официальной с поздравлением ректора, деканов и вручением студенческих билетов;
- —неофициальной, когда студенты затевают вечеринку, сюжет которой может отличаться в зависимости от специфики факультета.
В середине срока обучения студенты празднуют "экватор" — означающий, что половина пути к получению диплома пройдена.
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Наконец, вручение дипломов. Помимо официальной церемонии праздник может сопровождаться специфическими ритуалами. К примеру, в некоторых вузах студенты скатываются с гор в касках и тазах.
Еще одна традиция связана с удачей на экзамене: чтобы ее поймать, студенты накануне высовывают зачетку в форточку со словами: "Халява, приди!"
Народные ремесла
Народные промыслы — изготовление предметов быта с использованием художественного оформления. Они отражают духовные, исторические и культурные традиции народов, потому представлены в многообразии: роспись посуды, гончарное дело, кружевоплетение, глиняная и деревянная игрушки и пр.
Художественная роспись
Художественная роспись развивалась в нескольких направлениях, у каждого — уникальный стиль и цветовое воплощение. К числу самых известных относятся:
- —хохлома (желтый, красный и черный цвета);
- —гжель (белый и синий);
- —жостовская (цветы на черном фоне);
- —мезенская (красный и черный на белом фоне, рисунок делили на три части: небо, земля и подземный мир);
- —городецкая (кони с тонкими ногами, сцены семейного быта, венки из купавок, ромашек и розанов);
- —вятская (обязательные узоры: круг, птица и лев);
- —палехская, мстерская и федоскинская лаковая миниатюры.
Фестиваль "Самоварфест" в Москве
Изделия из глины
Гончарное производство в России изначально было ремеслом, обеспечивающим людей предметами обихода. Постепенно мастера стали делать из глины игрушки-свистульки, обереги, имеющие символическую значимость и художественную ценность. Формировались центры по изготовлению игрушек из глины: в Дымково, Филимоново, Абашево, Каргополе, Скопине.
У каждой фигурки было определенное значение:
- —птица олицетворяла души умерших;
- —конь служил главным оберегом дома, семьи;
- —медведь воплощал могущество и силу;
- —баран, корова являлись символами плодородия.
Изделия из дерева
Работа по дереву — самобытная культурная традиция, в рамках которой создавались как бытовые изделия (ложки, посуда, разная утварь, предметы мебели, игрушки), так и произведения искусства.
Традиционный промысел в каждом регионе проявлялся по-разному. Например, богородскую и абрамцево-кудринскую резьбу по дереву отличал плоский рельеф. Работы мастеров Вологодской, Кировской, Томской, Иркутской, Архангельской областей выделялись трехгранной выемчатой резьбой. В Нижегородской области дерево расписывали (хохломской, городецкий промыслы), в Подмосковье и ряде северных областей роспись сопровождалась выжиганием.
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Отдельный вид промысла был связан с изготовлением предметов из березовой коры, с ней работали в тех регионах, где много лесов. Из бересты делали туески, солонки, короба, обувь. Некоторые изделия теснили, расписывали, украшали, чтобы потом продавать на ярмарках.