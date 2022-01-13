16:19 13.01.2022 (обновлено: 16:42 13.01.2022)
Крещение ребенка: как подготовиться к таинству и когда его совершать
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОбряд крещения в православном храме в селе Талеж Московской области
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Крещение ребенка — одно из важнейших таинств церкви. Как проходит обряд и сколько времени занимает, кого по правилам нельзя брать в крестные, что нужно сделать родителям перед крестинами и как вести себя после — в материале РИА Новости.
Суть крещения
Церемонии, связанные с погружением в воду, характерны для многих религиозных традиций. Так, в иудаизме есть обряд “твила” – омовение в специальном бассейне с целью ритуального очищения.
В христианстве крещение — одно из важнейших таинств: считается, что оно освобождает от некоторых последствий первородного греха, человек становится членом религиозной общины, получает возможность участвовать в других церковных обрядах.
В Новом Завете есть история о массовом крещении в реке Иордан, которое совершил пророк Иоанн Предтеча (Иоанн Креститель), предсказывая скорое появление Спасителя. Сам Христос, согласно евангельскому тексту, принял от него крещение, хотя был безгрешен.
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"Примером для понимания сути крещения может служить древнее ритуальное омовение вещей и самих себя в воде, что очищает от видимого загрязнения. Упоминания о таких правилах можно встретить в древних текстах Ветхого Завета (например Левит, Глава 15, стихи 1-18). Христианское крещение очищает душу человека от духовного загрязнения и посвящает ее Христу. По сути само действо для крещаемого состоит из двух основополагающих вещей: окунание в воду и обещание Богу "доброй совести" (Первое Послание Петра, Глава 3, стихи 13-22). Именно это и происходит в момент обряда под руководством священнослужителя", — рассказывает Елена Нестерова, востоковед и историк.
"Таинство крещения в Православной церкви - это самое первое таинство в жизни христианина. Оно было заповедано самим Христом. Мы можем прочитать об этом в Евангелии: "Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие". Основная суть – родиться в новую жизнь, которая есть Христос. В крещении человек становится членом церкви, христианином, ему прощается первородный грех и все остальные грехи, совершенные им до этого. Важно отметить, что крещение является именно таинством, а не каким-то очередным "обрядом". К сожалению, сейчас в сознании многих оно сильно опрофанилось, у одних это дань традиции, у других – волшебная пилюля от болезней", — отмечает Егор Дегтярев, православный публицист, постоянный резидент Cultural Club.
По словам Натальи Татаркиной, руководителя частной галереи современной иконы "Создавая наследие", искусствоведа, эксперта в области русского изобразительного и ювелирного искусства таинство крещения является своеобразным "пропуском" для участия в дальнейших таинствах, через которые возможно спасение своей души. Крещение принимают не ради того, чтобы ребенок не болел и его сопровождал жизненный успех, а для того, чтобы приобщиться к Жизни Вечной в Боге.
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История
Старославянский термин "крещение" произошел от слова "крест", по-гречески слово звучит, как "баптисма" и обозначает "погружение в воду". Обычай погружения в воду гораздо древнее христианского крещения.
"Этот обряд был еще в Ветхозаветной церкви, хотя в ней он имел иной смысл. В те времена каждый иудей после любого случившегося с ним осквернения обязан был совершить особенное омовение. Ветхозаветная Церковь позволяла присоединиться к себе только евреям, но для язычников придумали водные погружения: пути вхождения в Церковь. Такие люди назывались "прозелитами врат" или по-другому – "боящимися Бога". Новое развитие и смысловое наполнение крещения в Новом Завете появилось благодаря святому пророку Иоанну Предтече. Крещение стало символом покаяния, хотя оно не становилось освобождением человека от первородного греха. В то время как христианское крещение дарует прощение всех грехов, делает человека обновленным", — говорит Наталья Татаркина.
Егор Дегтярев объясняет, что сам Мессия принимает крещение от Иоанна, во время которого на Христа в виде голубя сходит Святой Дух и звучит божественный голос: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение." (Мф. 3, 13-17). Это событие получило название Святое Богоявление, ныне это один из двунадесятых праздников церкви. Христос заповедал креститься, так крещение укоренилось среди первых христиан.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОбряд крещения младенца в храме Святителя Николая Чудотворца во Владивостоке
Обряд крещения младенца в храме Святителя Николая Чудотворца во Владивостоке
Как выбрать храм
Для того чтобы принять крещение, лучше всего выбирать ту церковь, куда семья ходит постоянно и знает заведенные там правила. Можно остановить выбор на храме, где у крестных есть свой духовник, к которому они будут в дальнейшем водить крестника. Если такой церкви нет на примете, то подойдет ближайший храм, в котором царит спокойная умиротворенная обстановка. Можно побеседовать в нескольких местах с разными священниками и определиться, где крестить ребенка.
В каком возрасте можно крестить
В каком возрасте крестить ребенка, решают родители. Раньше христиане предпочитали это делать на восьмой день после рождения, несколько позже укрепилась практика проведения обряда на сороковой день. Хотя каноны советуют проводить крещение в сознательном возрасте.
Многие родители исходят из того, что малыш до двух месяцев большую часть времени проводит во сне и посторонние звуки ему не мешают, поэтому проводить обряд лучше в этом возрасте. Дети старше двух месяцев начинают распознавать лица родных, более чутко спят и могут испугаться в храме незнакомых людей и обстановки.
"Крещение детей, в том числе и новорожденных, получило достаточно широкое распространение еще в III веке, в период Средневековья эта традиция превратилась в массовое явление. Во многом это объяснялось желанием спасти детскую душу от попадания в ад (была очень высокая детская смертность) и заставить человека как можно скорее задуматься о духовной жизни", — говорит Тимофей Башлыков, кандидат социологических наук, доцент кафедры менеджмента и общегуманитарных дисциплин Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Наталья Татаркина отмечает, что большинство священников сходятся во мнении, что крестить можно в любом возрасте, но чем раньше, тем лучше.
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В какой день можно крестить
Конкретных дней, благоприятных для крещения, церковь не определяет. Однако для большинства удобнее это делать в выходные, поэтому обряд чаще проводят в субботу и воскресенье.
"Крещение совершается в любой из дней: постный, обычный или праздничный. Крестить ребенка в Великий пост возможно, но если не успеть до Страстной седмицы, то крещение придется отложить. Но каждый храм заводит свой распорядок, поэтому при выборе дня крестин надо руководствоваться им", — отмечает Наталья Татаркина.
Как правильно подготовиться
Как отмечает Елена Нестерова, подготовка должна быть прежде всего духовной. В каждом приходе организованы беседы с будущими крестными. Перед крещением ребенка православные христиане должны прийти на исповедь и причастие.
Традиционно нательный крестик и икону малышу дарят крестные родители.
"Можно поднести в дар младенцу икону с ликом Святого по имени ребенка, образ одного из почитаемых православных святых или икону Ангела-хранителя. Крестнику можно преподнести также лик Спасителя, крестнице – изображение Божьей Матери", — советует Наталья Татаркина.
Крестики для "первой духовной помощи"
“Сейчас в церкви крестят младенцев по вере их родителей. Подразумевается, что верующие родители смогут воспитать и своих детей в вере. Если родители решили крестить своего ребенка, они берут полную ответственность за его христианское воспитание. Крестные сейчас являются больше традиционным "атрибутом" таинства, но желание и работа по христианскому просвещению ребенка со стороны крестных приветствуются”, - объясняет Егор Дегтярев.
Огласительная беседа
Со II века таинству крещения предшествует катехизация (оглашение) – особая подготовка, включающая в себя изучение веры, святых писаний, молитв, таинств церкви. Оглашение обязательно и сейчас, родители и восприемники (крестные) должны пройти эту процедуру, если будущий крещаемый – ребенок. Ее форма во всех храмах разная.
"Огласительные беседы всегда считались важным этапом подготовки перед крещением. Священник обязан убедиться в том, что решение человека принять христианскую веру или крестить ребенка в православии является осознанным, и только потом он может совершить таинство", — рассказывает Наталья Татаркина.
Молитвы
Существуют три основные молитвы, которые желательно знать наизусть человеку на крещении: "Отче наш", "Богородица, Дева, радуйся" и "Символ веры". Однако крестным родителям всегда помогут и дадут их прочитать с листа. Кроме того, восприемники должны дать ответы на вопросы священника об отречении от сатаны и о сочетании с Христом.
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Пост
При подготовке к крещению крестные отец и мать должны держать пост, однако это не обязательно, а лишь рекомендовано церковью. "Воздержание от пищи помогает особенному духовному настрою к таинству и осознанию глубины ответственности за ребенка перед Богом. Если здоровье не позволяет, то можно просто отказаться от сладостей, алкогольных напитков, кофе", — отмечает Наталья Татаркина.
Крестные родители
Крестные – свидетели перед церковью того, что новообращенный на самом деле будет воспитан в христианской вере. Крестные являются духовными родителями и для ребенка, и для взрослого. Поэтому выбирать их нужно тщательно.
Правильное название крестных – восприемники. В их обязанности входит давать наставления крестнику в духовной жизни, молиться о нем, учить благочестию и другим добродетелям. Частично на них также ложится ответственность за поступки крестника.
По церковным канонам необходим только один восприемник. Но по устоявшейся в России с XV века традиции, крестных бывает двое: мужчина и женщина.
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Как выбрать
Крестного можно выбрать из числа родственников крещаемого или друзей родителей, но главное, чтобы он смог стать хорошим духовным воспитателем для ребенка. Не могут стать восприемниками неверующие, некрещеные, малолетние, душевнобольные люди.
Правила для крестных
Будущие крестные договариваются с родителями младенца о том, где и когда будут крестить. Если крестные хотят сделать подарок ребенку, то они берут расходы частично на себя. Далее роли распределяются так: крестная мама должна принимать девочку от купели и держать ее на руках на протяжении всего таинства, мальчика – крестный папа.
Крестное имя и выбор святого покровителя
При выборе имени для крещения в православной церкви ориентируются на Святцы. Если имени, данного при рождении, там нет, то дают созвучное одного из угодников. Например, Карина становится Екатериной, Инга – Инной, Роберт – Родионом. Или нарекают именем святого, чья память приходится на дату рождения ребенка. С этим именем человек может потом участвовать в таинствах и именно его пишут в записках о поминовении.
Что нужно для таинства
Для крещения малыша понадобится крестик, полотенце и новая крестильная рубашка, которую потом хранят наравне с другими памятными вещами ребенка.
Крестик
Для крещения маленького ребенка лучше сделать выбор в пользу небольшого нательного крестика из золота или серебра, длиной не более пары сантиметров и весом не более пары грамм. Всегда лучше помнить не о красоте, а о безопасности малыша: крестик должен быть плоским и гладким, с закругленными краями, чтобы не выступали детали и острые грани.
Крестильная рубаха, распашонки
На крестины, по обычаю, надевают белую рубаху – символ чистоты и невинности помыслов перед Богом. Старую одежду перед таинством снимают (символ греха), а из воды появляется чистый "новый" человек, которого облачают в чистую рубашку. Эта часть гардероба должна быть свободного кроя, либо быть распашонкой.
"Облачение крещенного в белую одежду, которую отцы церкви называют "одеждой нетления" – знак восстановления его истинной природы, утраченной всем человечеством после грехопадения прародителей. Вообще, предусмотрительные родители думают о двух нарядах: в чем ребенок будет до начала таинства и во что его одеть после купели. Первая одежда должна быть удобной, с минимумом пуговиц, чтобы быстро сниматься, но при этом красивой для фотосъемки", — отмечает Наталья Татаркина.
Полотенце
Верующие в храме зажигают свечи
Желательно позаботиться о двух полотенцах: одно для заворачивания ребенка, вторым священник будет вытирать руки. Крестильное, которое называется "крыжма", — побольше, второе – меньшего размера. Полотенца должны быть новыми и белыми. Желательно из натуральной ткани (льна, хлопка), махровые, мягкие и отлично впитывающие влагу.
Свечи
Крестильные свечи – один из важнейших символов таинства крещения. По церковным канонам они считаются символом света, который освещает жизнь новокрещенного.
Свидетельство о рождении
После завершения таинства крещения родителям выдают Свидетельство о крещении. Это документ, где указано имя ребенка и крестных, храм, в котором проводилось таинство, и имя святого покровителя нового христианина.
Свидетельство о совершении таинства крещения
Как проходит таинство
О том, как проходит таинство крещения, рассказывает Егор Дегтярев.
Процесс состоит из нескольких частей:
Оглашение (чин)
- 1Снятие одежд. Символизирует отказ от прошлой земной жизни.
- 2Дуновение на лицо. Символ экзорцизма, изгнания злых духов.
- 3Осенение крестным знамением.
- 4Налагание руки на голову. Символ "бремени Христова". Знак предстояния крещаемого перед самим Богом.
- 5Запрещения. Запрет нечистым духам действовать в крещаемом.
- 6Отречение от сатаны.
- 7Сочетание со Христом.
- 8Исповедание веры. Читается Символ веры. Крещаемый кланяется Святой Троице
Обряд крещения
Крещение
- 1Совершается освящение воды для крещения. На воду призывается "благодать избавления" и "благословение Иордана".
- 2Помазание святым маслом. Крещаемый помазывается святым маслом (елеем) в знак исцеления от болезней, дарования ему здоровья и крепости, чтобы исполнять заповеди.
- 3Крещение. Крещаемого погружают в святую воду трижды со словами: "Во Имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь". Теперь крещаемый полноценный член церкви Христовой.
- 4Облачение в белую одежду. Это символ чистоты, новой жизни.
- 5Миропомазание. Отдельное таинство, которое по традиции совершается сразу после крещения, без пауз. Начинается молитвой, в которой просят Бога запечатлеть новокрещенного Печатью Духа Святого, человеку даются Дары Святого Духа, тем самым он получает возможность причащаться Святых Таин. Священник наносит Святое Миро (специально освященное и приготовленное масло) на все части тела новокрещенного.
- 6Крестный ход. После миропомазания совершается крестный ход вокруг купели. Он символизирует вечность, а именно вечную жизнь новокрещенного со Христом.
- 7Чтение Евангелия и Апостола.
- 8Омовение. Священник омывает места, помазанные Миром, и молится, чтобы новокрещенный сохранил Дары Святого Духа.
- 9Пострижение волос. Символизирует посвящение новокрещенного Богу.
- 10Воцерковление. Новокрещенного мужского пола вводят (заносят) в алтарь, а женского – благословляют перед Царскими Вратами.
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Сколько длится
Обычно таинство длится около 30-50 минут, в зависимости от количества малышей и священника, проводящего обряд.
Разница между крещением мальчика и девочки
Крестины мальчика и девочки проходят практически одинаково. Разница лишь в том, что девочку не вносят в алтарь.
Фотографирование
Чаще всего фотографировать таинство крещения батюшки разрешают. Перед началом проведения крещения фотограф должен подойти к священнику, представиться и попросить благословения на съемку. Главное, чтобы человек с фотоаппаратом не суетился в поисках лучшего ракурса и не мешал проведению церемонии.
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Сколько стоит
В Православной церкви принято вносить пожертвование. Размер пожертвования на проведение таинства можно уточнить в церковной лавке. Сумма разнится примерно от 1200 до 4000 рублей. В некоторых храмах конкретной цены нет и сумма взноса оговаривается со священником.
Что делать после таинства
После таинства родителям крещеного ребенка в первый раз надо поднести его к чаше причастия. Крещение – это праздник. Можно накрыть стол с угощениями, пригласить крестных и близких родственников, чтобы отметить это событие.
Ответы священников на вопросы
Протоиерей Дионисий Свечников, заведующий канцелярией Бакинского Епархиального Управления, рассказал о нюансах крещения.
Могут ли крестными одного ребенка не могут стать супруги или те, кто собирается вступить в брак? Нет, не могут, так как духовное родство, которое устанавливается между ними во время таинства, выше, чем какой-либо другой союз.
Можно ли женщине в дни месячного очищения становиться крестной? В такие дни лучше воздерживаться от участия в таинствах, но если это произошло, следует покаяться на исповеди.
Может ли священник, совершающий крещение младенца стать ему крестным отцом? Конечно может, но он и вправе отказать, так как впервые видит семью и не знает родителей младенца. Как же ему нести ответственность за крещаемого, которого, возможно, никогда не увидит.