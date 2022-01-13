https://ria.ru/20220113/kreschenie-1767680239.html

Крещение ребенка: как подготовиться к таинству и когда его совершать

Крестины: как проходит Крещение ребенка в церкви, правила и что нужно для обряда

Крещение ребенка: как подготовиться к таинству и когда его совершать

Крещение ребенка — одно из важнейших таинств церкви. Как проходит обряд и сколько времени занимает, кого по правилам нельзя брать в крестные, что нужно сделать... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T16:19

2022-01-13T16:19

2022-01-13T16:42

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Крещение ребенка — одно из важнейших таинств церкви. Как проходит обряд и сколько времени занимает, кого по правилам нельзя брать в крестные, что нужно сделать родителям перед крестинами и как вести себя после — в материале РИА Новости.Суть крещенияЦеремонии, связанные с погружением в воду, характерны для многих религиозных традиций. Так, в иудаизме есть обряд “твила” – омовение в специальном бассейне с целью ритуального очищения.В христианстве крещение — одно из важнейших таинств: считается, что оно освобождает от некоторых последствий первородного греха, человек становится членом религиозной общины, получает возможность участвовать в других церковных обрядах.В Новом Завете есть история о массовом крещении в реке Иордан, которое совершил пророк Иоанн Предтеча (Иоанн Креститель), предсказывая скорое появление Спасителя. Сам Христос, согласно евангельскому тексту, принял от него крещение, хотя был безгрешен."Примером для понимания сути крещения может служить древнее ритуальное омовение вещей и самих себя в воде, что очищает от видимого загрязнения. Упоминания о таких правилах можно встретить в древних текстах Ветхого Завета (например Левит, Глава 15, стихи 1-18). Христианское крещение очищает душу человека от духовного загрязнения и посвящает ее Христу. По сути само действо для крещаемого состоит из двух основополагающих вещей: окунание в воду и обещание Богу "доброй совести" (Первое Послание Петра, Глава 3, стихи 13-22). Именно это и происходит в момент обряда под руководством священнослужителя", — рассказывает Елена Нестерова, востоковед и историк.По словам Натальи Татаркиной, руководителя частной галереи современной иконы "Создавая наследие", искусствоведа, эксперта в области русского изобразительного и ювелирного искусства таинство крещения является своеобразным "пропуском" для участия в дальнейших таинствах, через которые возможно спасение своей души. Крещение принимают не ради того, чтобы ребенок не болел и его сопровождал жизненный успех, а для того, чтобы приобщиться к Жизни Вечной в Боге.ИсторияСтарославянский термин "крещение" произошел от слова "крест", по-гречески слово звучит, как "баптисма" и обозначает "погружение в воду". Обычай погружения в воду гораздо древнее христианского крещения.Егор Дегтярев объясняет, что сам Мессия принимает крещение от Иоанна, во время которого на Христа в виде голубя сходит Святой Дух и звучит божественный голос: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение." (Мф. 3, 13-17). Это событие получило название Святое Богоявление, ныне это один из двунадесятых праздников церкви. Христос заповедал креститься, так крещение укоренилось среди первых христиан.Как выбрать храмДля того чтобы принять крещение, лучше всего выбирать ту церковь, куда семья ходит постоянно и знает заведенные там правила. Можно остановить выбор на храме, где у крестных есть свой духовник, к которому они будут в дальнейшем водить крестника. Если такой церкви нет на примете, то подойдет ближайший храм, в котором царит спокойная умиротворенная обстановка. Можно побеседовать в нескольких местах с разными священниками и определиться, где крестить ребенка.В каком возрасте можно креститьВ каком возрасте крестить ребенка, решают родители. Раньше христиане предпочитали это делать на восьмой день после рождения, несколько позже укрепилась практика проведения обряда на сороковой день. Хотя каноны советуют проводить крещение в сознательном возрасте.Многие родители исходят из того, что малыш до двух месяцев большую часть времени проводит во сне и посторонние звуки ему не мешают, поэтому проводить обряд лучше в этом возрасте. Дети старше двух месяцев начинают распознавать лица родных, более чутко спят и могут испугаться в храме незнакомых людей и обстановки.Наталья Татаркина отмечает, что большинство священников сходятся во мнении, что крестить можно в любом возрасте, но чем раньше, тем лучше.В какой день можно креститьКонкретных дней, благоприятных для крещения, церковь не определяет. Однако для большинства удобнее это делать в выходные, поэтому обряд чаще проводят в субботу и воскресенье.Как правильно подготовитьсяКак отмечает Елена Нестерова, подготовка должна быть прежде всего духовной. В каждом приходе организованы беседы с будущими крестными. Перед крещением ребенка православные христиане должны прийти на исповедь и причастие.Традиционно нательный крестик и икону малышу дарят крестные родители."Можно поднести в дар младенцу икону с ликом Святого по имени ребенка, образ одного из почитаемых православных святых или икону Ангела-хранителя. Крестнику можно преподнести также лик Спасителя, крестнице – изображение Божьей Матери", — советует Наталья Татаркина.Огласительная беседаСо II века таинству крещения предшествует катехизация (оглашение) – особая подготовка, включающая в себя изучение веры, святых писаний, молитв, таинств церкви. Оглашение обязательно и сейчас, родители и восприемники (крестные) должны пройти эту процедуру, если будущий крещаемый – ребенок. Ее форма во всех храмах разная."Огласительные беседы всегда считались важным этапом подготовки перед крещением. Священник обязан убедиться в том, что решение человека принять христианскую веру или крестить ребенка в православии является осознанным, и только потом он может совершить таинство", — рассказывает Наталья Татаркина.МолитвыСуществуют три основные молитвы, которые желательно знать наизусть человеку на крещении: "Отче наш", "Богородица, Дева, радуйся" и "Символ веры". Однако крестным родителям всегда помогут и дадут их прочитать с листа. Кроме того, восприемники должны дать ответы на вопросы священника об отречении от сатаны и о сочетании с Христом.ПостПри подготовке к крещению крестные отец и мать должны держать пост, однако это не обязательно, а лишь рекомендовано церковью. "Воздержание от пищи помогает особенному духовному настрою к таинству и осознанию глубины ответственности за ребенка перед Богом. Если здоровье не позволяет, то можно просто отказаться от сладостей, алкогольных напитков, кофе", — отмечает Наталья Татаркина.Крестные родителиКрестные – свидетели перед церковью того, что новообращенный на самом деле будет воспитан в христианской вере. Крестные являются духовными родителями и для ребенка, и для взрослого. Поэтому выбирать их нужно тщательно.Правильное название крестных – восприемники. В их обязанности входит давать наставления крестнику в духовной жизни, молиться о нем, учить благочестию и другим добродетелям. Частично на них также ложится ответственность за поступки крестника.По церковным канонам необходим только один восприемник. Но по устоявшейся в России с XV века традиции, крестных бывает двое: мужчина и женщина.Как выбратьКрестного можно выбрать из числа родственников крещаемого или друзей родителей, но главное, чтобы он смог стать хорошим духовным воспитателем для ребенка. Не могут стать восприемниками неверующие, некрещеные, малолетние, душевнобольные люди.Правила для крестныхБудущие крестные договариваются с родителями младенца о том, где и когда будут крестить. Если крестные хотят сделать подарок ребенку, то они берут расходы частично на себя. Далее роли распределяются так: крестная мама должна принимать девочку от купели и держать ее на руках на протяжении всего таинства, мальчика – крестный папа.Крестное имя и выбор святого покровителяПри выборе имени для крещения в православной церкви ориентируются на Святцы. Если имени, данного при рождении, там нет, то дают созвучное одного из угодников. Например, Карина становится Екатериной, Инга – Инной, Роберт – Родионом. Или нарекают именем святого, чья память приходится на дату рождения ребенка. С этим именем человек может потом участвовать в таинствах и именно его пишут в записках о поминовении.Что нужно для таинстваДля крещения малыша понадобится крестик, полотенце и новая крестильная рубашка, которую потом хранят наравне с другими памятными вещами ребенка.КрестикДля крещения маленького ребенка лучше сделать выбор в пользу небольшого нательного крестика из золота или серебра, длиной не более пары сантиметров и весом не более пары грамм. Всегда лучше помнить не о красоте, а о безопасности малыша: крестик должен быть плоским и гладким, с закругленными краями, чтобы не выступали детали и острые грани.Крестильная рубаха, распашонкиНа крестины, по обычаю, надевают белую рубаху – символ чистоты и невинности помыслов перед Богом. Старую одежду перед таинством снимают (символ греха), а из воды появляется чистый "новый" человек, которого облачают в чистую рубашку. Эта часть гардероба должна быть свободного кроя, либо быть распашонкой."Облачение крещенного в белую одежду, которую отцы церкви называют "одеждой нетления" – знак восстановления его истинной природы, утраченной всем человечеством после грехопадения прародителей. Вообще, предусмотрительные родители думают о двух нарядах: в чем ребенок будет до начала таинства и во что его одеть после купели. Первая одежда должна быть удобной, с минимумом пуговиц, чтобы быстро сниматься, но при этом красивой для фотосъемки", — отмечает Наталья Татаркина.ПолотенцеЖелательно позаботиться о двух полотенцах: одно для заворачивания ребенка, вторым священник будет вытирать руки. Крестильное, которое называется "крыжма", — побольше, второе – меньшего размера. Полотенца должны быть новыми и белыми. Желательно из натуральной ткани (льна, хлопка), махровые, мягкие и отлично впитывающие влагу.СвечиКрестильные свечи – один из важнейших символов таинства крещения. По церковным канонам они считаются символом света, который освещает жизнь новокрещенного.Свидетельство о рожденииПосле завершения таинства крещения родителям выдают Свидетельство о крещении. Это документ, где указано имя ребенка и крестных, храм, в котором проводилось таинство, и имя святого покровителя нового христианина.Как проходит таинствоО том, как проходит таинство крещения, рассказывает Егор Дегтярев.Процесс состоит из нескольких частей:Оглашение (чин)КрещениеСколько длитсяОбычно таинство длится около 30-50 минут, в зависимости от количества малышей и священника, проводящего обряд.Разница между крещением мальчика и девочкиКрестины мальчика и девочки проходят практически одинаково. Разница лишь в том, что девочку не вносят в алтарь.ФотографированиеЧаще всего фотографировать таинство крещения батюшки разрешают. Перед началом проведения крещения фотограф должен подойти к священнику, представиться и попросить благословения на съемку. Главное, чтобы человек с фотоаппаратом не суетился в поисках лучшего ракурса и не мешал проведению церемонии.Сколько стоитВ Православной церкви принято вносить пожертвование. Размер пожертвования на проведение таинства можно уточнить в церковной лавке. Сумма разнится примерно от 1200 до 4000 рублей. В некоторых храмах конкретной цены нет и сумма взноса оговаривается со священником.Что делать после таинстваПосле таинства родителям крещеного ребенка в первый раз надо поднести его к чаше причастия. Крещение – это праздник. Можно накрыть стол с угощениями, пригласить крестных и близких родственников, чтобы отметить это событие.Ответы священников на вопросыПротоиерей Дионисий Свечников, заведующий канцелярией Бакинского Епархиального Управления, рассказал о нюансах крещения.Могут ли крестными одного ребенка не могут стать супруги или те, кто собирается вступить в брак? Нет, не могут, так как духовное родство, которое устанавливается между ними во время таинства, выше, чем какой-либо другой союз.Можно ли женщине в дни месячного очищения становиться крестной? В такие дни лучше воздерживаться от участия в таинствах, но если это произошло, следует покаяться на исповеди.Может ли священник, совершающий крещение младенца стать ему крестным отцом? Конечно может, но он и вправе отказать, так как впервые видит семью и не знает родителей младенца. Как же ему нести ответственность за крещаемого, которого, возможно, никогда не увидит.

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общество, дети, россия, религия