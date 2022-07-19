https://ria.ru/20220719/odezhda-1803332450.html

Не перегреться и не замерзнуть: как правильно одевать ребенка летом

Как одевать ребенка летом: какую одежду нужно новорождённому на улицу

Не перегреться и не замерзнуть: как правильно одевать ребенка летом

Молодые родители часто переживают за то, как одет новорожденный малыш и порой стараются закутать ребенка даже летом, не подозревая о том, что он может... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:35

2022-07-19T14:35

2022-07-19T14:35

общество

дети

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802923230_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_0af14f9f9b4f18a148a27d31c150148c.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Молодые родители часто переживают за то, как одет новорожденный малыш и порой стараются закутать ребенка даже летом, не подозревая о том, что он может перегреться. Как одевать детей дома и на улице, таблица одежды по месяцам и градусам и советы экспертов — в материале РИА Новости.Как одевать ребенка летомПо словам экспертов, для грудничков более опасен перегрев, нежели холод:По ее словам, перегрев опасен для здоровья младенца больше, чем переохлаждение. Исследования показывают, что он является одним из факторов риска СВДС (синдром внезапной детской смерти).Принципы выбора одеждыЭксперт Любовь Климова рекомендует одевать новорожденных в жаркое время года в свободную, легкую и светлую одежду из натуральных мягких тканей:Какая одежда нужна новорожденномуДля совсем маленьких детей важно выбирать качественную одежду из натуральных материалов, чтобы она не стесняла движения, была по размеру и по погоде. При выборе летнего гардероба ребенка можно использовать следующую таблицу-подсказку:По словам эксперта, во время сна новорожденных детей можно одевать в специальные спальные мешки. Это поможет малышу не будить себя при хаотичных движениях руками и ногами.Примеры одежды по температуреОдежду для новорожденного малыша стоит выбирать, ориентируясь на температуру воздуха, а также ветер. Кроме этого, можно самостоятельно выйти на улицу и оценить погоду, а далее одеть младенца примерно как и себя.Подобрать комплект можно исходя из следующих значений:“В холодное время года рекомендуется одевать малышей слоями, чтобы иметь возможность снять часть одежды в машине или магазине. При этом на ребёнка необходимо надевать на один слой больше, чем на взрослого. Верхняя одежда может быть из синтетических тканей, она должна хорошо защищать от холода, дождя и ветра, при этом поддерживать оптимальную температуру для ребенка, не перегревая его”, — добавила Ани Коробова, педиатр.Список одежды по месяцамНезависимо от возраста (3,6,9,12 месяцев) малышей одевают в комфортную х/б одежду с учетом температуры воздуха. Основные отличия могут быть лишь в размерах. Зачастую для самых маленьких берут ползунки, слипы или штанишки с закрытой ножкой, но это не обязательно после трехмесячного возраста и даже не рекомендовано, если есть гипертонус мыщц. Закрытый носок (особенно если одежда впритык) может усугубить проблему, а также вынуждает малыша подгибать пальцы на продолжительное время.Какая одежда неудобная для малышаСамая лучшая одежда для малыша летом выполнена из х/б ткани, не стоит выбирать синтетику — ребенку будет некомфортно (такой материл хуже пропускает воздух и влагу) и может спровоцировать раздражение на коже.Вдобавок, лучше отдавать предпочтение более сдержанным на детали вещам:“Не рекомендуется одежда с завязками, ниткам, бусинами, бисером. Это может стать причиной травм или удушья”, — предупредила Ани Коробова, педиатр.Как понять, что ребенок перегрелсяПерегрев для ребенка может спровоцировать тепловой удар — малыш становится капризным и апатичным. Для того чтобы понять, что ему жарко, важно обратить внимание на конкретные области на теле ребенка:По ее словам, существуют симптомы, которые указывают на перегрев ребенка:Первая помощь при перегреве — раздеть малыша, обтереть влажным полотенцем, охладить помещение и приложить к груди (если ребенок на грудном вскармливании, при искусственном — можно дать воду).Профилактика перегреваРекомендациями по профилактике перегрева летом у детей поделилась Любовь Климова:

https://ria.ru/20220601/zakalivanie-1792250254.html

https://ria.ru/20220628/skrining-1798824272.html

https://ria.ru/20220629/plach-1799073429.html

https://ria.ru/20220310/voda-1777492356.html

https://sn.ria.ru/20220423/pid-1784927304.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, дети, здоровье