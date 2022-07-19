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Как одевать ребенка летом: какую одежду нужно новорождённому на улицу
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Не перегреться и не замерзнуть: как правильно одевать ребенка летом
Как одевать ребенка летом: какую одежду нужно новорождённому на улицу
Не перегреться и не замерзнуть: как правильно одевать ребенка летом
Молодые родители часто переживают за то, как одет новорожденный малыш и порой стараются закутать ребенка даже летом, не подозревая о том, что он может... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:35
2022-07-19T14:35
общество
дети
здоровье
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Молодые родители часто переживают за то, как одет новорожденный малыш и порой стараются закутать ребенка даже летом, не подозревая о том, что он может перегреться. Как одевать детей дома и на улице, таблица одежды по месяцам и градусам и советы экспертов — в материале РИА Новости.Как одевать ребенка летомПо словам экспертов, для грудничков более опасен перегрев, нежели холод:По ее словам, перегрев опасен для здоровья младенца больше, чем переохлаждение. Исследования показывают, что он является одним из факторов риска СВДС (синдром внезапной детской смерти).Принципы выбора одеждыЭксперт Любовь Климова рекомендует одевать новорожденных в жаркое время года в свободную, легкую и светлую одежду из натуральных мягких тканей:Какая одежда нужна новорожденномуДля совсем маленьких детей важно выбирать качественную одежду из натуральных материалов, чтобы она не стесняла движения, была по размеру и по погоде. При выборе летнего гардероба ребенка можно использовать следующую таблицу-подсказку:По словам эксперта, во время сна новорожденных детей можно одевать в специальные спальные мешки. Это поможет малышу не будить себя при хаотичных движениях руками и ногами.Примеры одежды по температуреОдежду для новорожденного малыша стоит выбирать, ориентируясь на температуру воздуха, а также ветер. Кроме этого, можно самостоятельно выйти на улицу и оценить погоду, а далее одеть младенца примерно как и себя.Подобрать комплект можно исходя из следующих значений:“В холодное время года рекомендуется одевать малышей слоями, чтобы иметь возможность снять часть одежды в машине или магазине. При этом на ребёнка необходимо надевать на один слой больше, чем на взрослого. Верхняя одежда может быть из синтетических тканей, она должна хорошо защищать от холода, дождя и ветра, при этом поддерживать оптимальную температуру для ребенка, не перегревая его”, — добавила Ани Коробова, педиатр.Список одежды по месяцамНезависимо от возраста (3,6,9,12 месяцев) малышей одевают в комфортную х/б одежду с учетом температуры воздуха. Основные отличия могут быть лишь в размерах. Зачастую для самых маленьких берут ползунки, слипы или штанишки с закрытой ножкой, но это не обязательно после трехмесячного возраста и даже не рекомендовано, если есть гипертонус мыщц. Закрытый носок (особенно если одежда впритык) может усугубить проблему, а также вынуждает малыша подгибать пальцы на продолжительное время.Какая одежда неудобная для малышаСамая лучшая одежда для малыша летом выполнена из х/б ткани, не стоит выбирать синтетику — ребенку будет некомфортно (такой материл хуже пропускает воздух и влагу) и может спровоцировать раздражение на коже.Вдобавок, лучше отдавать предпочтение более сдержанным на детали вещам:“Не рекомендуется одежда с завязками, ниткам, бусинами, бисером. Это может стать причиной травм или удушья”, — предупредила Ани Коробова, педиатр.Как понять, что ребенок перегрелсяПерегрев для ребенка может спровоцировать тепловой удар — малыш становится капризным и апатичным. Для того чтобы понять, что ему жарко, важно обратить внимание на конкретные области на теле ребенка:По ее словам, существуют симптомы, которые указывают на перегрев ребенка:Первая помощь при перегреве — раздеть малыша, обтереть влажным полотенцем, охладить помещение и приложить к груди (если ребенок на грудном вскармливании, при искусственном — можно дать воду).Профилактика перегреваРекомендациями по профилактике перегрева летом у детей поделилась Любовь Климова:
https://ria.ru/20220601/zakalivanie-1792250254.html
https://ria.ru/20220628/skrining-1798824272.html
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общество, дети, здоровье
14:35 19.07.2022
 

Не перегреться и не замерзнуть: как правильно одевать ребенка летом

© Фото : Unsplash / Christian BowenКак одевать ребенка летом
Как одевать ребенка летом - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : Unsplash / Christian Bowen
Как одевать ребенка летом
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Молодые родители часто переживают за то, как одет новорожденный малыш и порой стараются закутать ребенка даже летом, не подозревая о том, что он может перегреться. Как одевать детей дома и на улице, таблица одежды по месяцам и градусам и советы экспертов — в материале РИА Новости.

Как одевать ребенка летом

По словам экспертов, для грудничков более опасен перегрев, нежели холод:
“Младенцы не так хорошо адаптируются к изменению температуры окружающей среды, как взрослые. В жаркое время они меньше потеют. Причина — неполное развитие потовых желез, что значительно снижает их способность к охлаждению”, — рассказала Любовь Климова, акушерка, ведущая занятий по подготовке к родам “Prenatal class”, специалист по половому воспитанию.
По ее словам, перегрев опасен для здоровья младенца больше, чем переохлаждение. Исследования показывают, что он является одним из факторов риска СВДС (синдром внезапной детской смерти).
CC0 / bristekjegor / Малыш
Малыш - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
CC0 / bristekjegor /
Малыш

Принципы выбора одежды

Эксперт Любовь Климова рекомендует одевать новорожденных в жаркое время года в свободную, легкую и светлую одежду из натуральных мягких тканей:
  • на прогулку необходимо взять дополнительный комплект одежды, чтобы можно было ее сменить в случае изменения погоды. Также может пригодиться легкий плед и пеленка;
  • общее правило заключается в том, что в прохладное время года ребенку необходим плюс один слой одежды к той, в которую одеты взрослые. В жаркое время можно одевать ребенка по погоде.
  • оптимальными видами одежды для младенцев являются боди, слипы и легкий спальный мешок.
  • подгузники дополнительно накапливают тепло. В жаркую погоду лучше оставить малыша без них и устроить “воздушные ванны”.
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Какая одежда нужна новорожденному

Для совсем маленьких детей важно выбирать качественную одежду из натуральных материалов, чтобы она не стесняла движения, была по размеру и по погоде. При выборе летнего гардероба ребенка можно использовать следующую таблицу-подсказку:
Таблица подбора одежды для новорожденного

Место

Виды одежды

На улицу

Комбинезон/слип/боди/песочник, тонкая шапочка, носки

На выписку

Тонкий плед в форме конверта, слип/комбинезон, шапочка, носки (в жаркую погоду можно отдать предпочтению ткани муслину)

Дома

Боди/песочник или футболка/распашонка со штанишками, носки

“Самый нижний слой, соприкасающийся с кожей малыша, должен быть из натуральных тканей, лучше всего подойдет хлопок. Такая одежда "дышит", хорошо стирается, не раздражает нежную кожу новорожденного. Она должна легко одеваться и сниматься, подойдут боди и слипы с кнопками спереди или комбинезоны на змейке”, — добавила Ани Коробова, педиатр клиники доказательной медицины DocDeti.
По словам эксперта, во время сна новорожденных детей можно одевать в специальные спальные мешки. Это поможет малышу не будить себя при хаотичных движениях руками и ногами.
© Фото : Unsplash / Guillaume de GermainМама с ребенком на прогулке
Мама с ребенком на прогулке - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : Unsplash / Guillaume de Germain
Мама с ребенком на прогулке

Примеры одежды по температуре

Одежду для новорожденного малыша стоит выбирать, ориентируясь на температуру воздуха, а также ветер. Кроме этого, можно самостоятельно выйти на улицу и оценить погоду, а далее одеть младенца примерно как и себя.
Подобрать комплект можно исходя из следующих значений:
Таблица подбора одежды новорожденного по температуре

Температура

Вид одежды

Ниже 20 градусов

Х\б слип + комбинезон с утеплителем, шапка

20-24 градуса

Х/б комбинезон или слип + чепчик + х/б плед

25 градусов и выше

Х/б боди/песочник + чепчик + носки

“В холодное время года рекомендуется одевать малышей слоями, чтобы иметь возможность снять часть одежды в машине или магазине. При этом на ребёнка необходимо надевать на один слой больше, чем на взрослого. Верхняя одежда может быть из синтетических тканей, она должна хорошо защищать от холода, дождя и ветра, при этом поддерживать оптимальную температуру для ребенка, не перегревая его”, — добавила Ани Коробова, педиатр.
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Список одежды по месяцам

Независимо от возраста (3,6,9,12 месяцев) малышей одевают в комфортную х/б одежду с учетом температуры воздуха. Основные отличия могут быть лишь в размерах. Зачастую для самых маленьких берут ползунки, слипы или штанишки с закрытой ножкой, но это не обязательно после трехмесячного возраста и даже не рекомендовано, если есть гипертонус мыщц. Закрытый носок (особенно если одежда впритык) может усугубить проблему, а также вынуждает малыша подгибать пальцы на продолжительное время.
“Важно, чтобы одежда была по размеру или немного больше, чтобы не перетягивала нежную кожу и не вызывала беспокойства. Учитывая, что дети очень быстро растут, не стоит покупать много вещей, лучше брать сразу несколько размеров навырост”, — рассказала Ани Коробова.
© Фото : Unsplash / Luke MichaelРебенок на берегу водоема
Ребенок на берегу водоема - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : Unsplash / Luke Michael
Ребенок на берегу водоема

Какая одежда неудобная для малыша

Самая лучшая одежда для малыша летом выполнена из х/б ткани, не стоит выбирать синтетику — ребенку будет некомфортно (такой материл хуже пропускает воздух и влагу) и может спровоцировать раздражение на коже.
“Распашонки, футболки, ползунки, штанишки могут доставлять дискомфорт, поскольку часто смещаются, закатываются и сбиваются. Также необходимо удалить с одежды все бирки и проверить внутренние швы (они не должны быть жесткими). При покупке одежды выбирайте размер с учетом небольшого запаса на подгузник”, — прокомментировала Любовь Климова, акушерка, ведущая занятий по подготовке к родам “Prenatal class”.
Вдобавок, лучше отдавать предпочтение более сдержанным на детали вещам:
“Не рекомендуется одежда с завязками, ниткам, бусинами, бисером. Это может стать причиной травм или удушья”, — предупредила Ани Коробова, педиатр.
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Как понять, что ребенок перегрелся

Перегрев для ребенка может спровоцировать тепловой удар — малыш становится капризным и апатичным. Для того чтобы понять, что ему жарко, важно обратить внимание на конкретные области на теле ребенка:
“Зоны на теле малыша, по которым можно определить перегрев: уши, шея, надключичная ямка, живот. Если они горячие, влажные, ребенку слишком жарко. Не волнуйтесь, если при этом руки или ноги холодные - это нормально для младенцев”, — рассказала Любовь Климова.
По ее словам, существуют симптомы, которые указывают на перегрев ребенка:
  • горячая, красная кожа;
  • учащенное дыхание;
  • быстрое сердцебиение;
  • повышение температуры тела;
  • вялость или наоборот постоянный плач;
  • рвота.
Первая помощь при перегреве — раздеть малыша, обтереть влажным полотенцем, охладить помещение и приложить к груди (если ребенок на грудном вскармливании, при искусственном — можно дать воду).
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Профилактика перегрева

Рекомендациями по профилактике перегрева летом у детей поделилась Любовь Климова:
  • До шести месяцев не рекомендуется использовать солнцезащитный крем. Нельзя оставлять ребенка под прямыми солнечными лучами. Прогулка должна быть в тени.
  • Не стоит выходить на улицу во время пиковой жары. Оптимальное время для прогулок - до 10 часов утра и после 16 часов.
  • Необходимо убедиться, что младенец получает достаточно жидкости. Если он на грудном вскармливании, дополнительное допаивание водой не нужно. Грудное молоко на 88% состоит из воды, поэтому грудничок удовлетворяет все свои потребности. Достаточно в жаркую погоду прикладывать к груди чаще. Если малыш находится на искусственном вскармливании, оптимальное количество воды в сутки порекомендует педиатр.
  • Шапочки и панамки необходимы только для защиты от прямых солнечных лучей. В тени и в помещении они способствуют накоплению тепла, что может привести к перегреву.
  • Головной убор и дополнительную одежду нужно снимать, как только ребенок попадает в помещение, теплую машину или автобус, даже если для этого его придется разбудить.
  • Слинги и переноски нужно расценивать как дополнительный теплый слой одежды.
  • Необходимо увлажнять и хорошо проветривать помещение. Оптимальная температура воздуха в комнате младенца — 18-22 градуса.
  • Купать ребенка нужно чаще одного раза в день или протирать кожу влажным полотенцем.
  • Не нужно использовать одеяло для сна. Оптимальным будет костюм-слип или специальный спальный мешок для младенцев (в этом случае — только подгузник).
  • Нельзя оставлять ребенка в припаркованном автомобиле, даже если открыто окно. Дети, оставленные без присмотра в машинах, подвергаются наибольшему риску теплового удара.
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