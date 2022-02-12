https://ria.ru/20220212/dukhovnik-1772474146.html

Кто такой духовник: как выбрать священника для исповеди

Духовник: кто это такой, зачем нужен и как выбрать духовного отца

Кто такой духовник: как выбрать священника для исповеди

В обычной, мирской, жизни духовник - это священник, святой отец, которому исповедуется один человек или вся его семья. Но это лишь одна из трактовок этого... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T16:56

2022-02-12T16:56

2022-02-12T16:56

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В обычной, мирской, жизни духовник - это священник, святой отец, которому исповедуется один человек или вся его семья. Но это лишь одна из трактовок этого слова. В монастыре он выполняет пастырскую задачу — духовное руководство насельниками. Как выбрать духовника, зачем он нужен — в материале РИА Новости.ДуховникВ православии слово "духовник" имеет несколько толкований. В общепринятом смысле это — человек, выполняющий роль наставника в вопросах христианства, веры, жизни с богом, готовый выслушать и дать совет в меру своих сил. Также духовником называют священника, принимающего исповедь.В монастырях есть священнослужитель, чьей задачей является духовное руководство насельниками на пути к спасению. Это выражается в пастырской работе, проведении исповедей и частных бесед, позволяющих насельникам лучше понять монашеский путь.Тайна духовничестваИсповедуя человека, духовник выступает свидетелем признания и покаяния в совершенных грехах. Священнослужитель не вправе раскрывать тайну исповеди независимо от того, что ему рассказал прихожанин. Хотя до 1917 года из этого правила существовали два исключения:В древних христианских общинах практиковалась публичная исповедь: кающийся прилюдно признавался в грехах, а присутствующие молились за него.Зачем нуженЧеловек обращается к духовнику, когда у него возникает потребность в духовном развитии, праведной жизни, близости к богу, но не хватает знаний и понимания, как достичь желаемого. На этом этапе возникают вопросы, которые трудно решить без посторонней помощи. Духовник с жизненным и пастырским опытом способен выслушать, подсказать и дать советы в меру своих возможностей и сил.Выбор духовникаК выбору духовника советуют подходить взвешенно и обдуманно, руководствуясь духовной потребностью найти наставника. Принято считать, что хороший духовник должен обладать смирением, любовью, рассудительностью.Принимать исповедь могут разные батюшки, и это довольно распространенная практика. А когда речь идет о духовном наставничестве, правильнее выбирать одного человека на роль как свидетеля покаяния, так и духовного советчика.Начиная поиски "своего" духовника, стоит присмотреться к разным священникам (в разных приходах), обратить внимание на то, как проходит служба, какая атмосфера царит в приходе, какие ощущения остаются после исповеди у того или иного батюшки. Такой подход позволит сделать выбор в пользу человека, с которым в дальнейшем могут возникнуть доверительные комфортные отношения.Как общаться с духовникомПосле того, как сделан выбор, следует подойти к служителю церкви с просьбой о принятии в духовные чада. Священник может не сразу дать ответ или отказать в просьбе из-за опасений не справиться с возлагаемой на него ответственностью.Когда же достигнута договоренность, дальнейшее отношение складывается на доверительной основе и умении наставника слушать, а духовного чада — прислушиваться. Общение может происходить на исповеди или при личной встрече.Благословение духовникаБлагословение духовника можно назвать согласием на уже принятое решение либо на такое, которое человек склонен принять, но терзается сомнениями. Если намерения не греховны, батюшка может дать свое благословение. Поводом для отказа являются помыслы и планы, противоречащие христианским законам и Евангелию.Чаще всего благословения прихожане спрашивают перед серьезным событием. Но бывает, что они стремятся получить его на любое, даже незначительное дело житейского характера. В таких ситуациях, по словам священников, можно не отправляться в церковь, а принять самостоятельное решение, подкрепив его молитвой.Исповедь у духовникаИсповедь относится к одному из семи православных таинств (крещение, миропомазание, причащение, священство, брак и елеосвящение). Очищение от грехов происходит через молитву, которую читает духовник после покаяния. Стоит отметить, что прощает грехи не батюшка, а Иисус Христос: таинство покаяния строится на вере в его милосердие, а также на искреннем раскаянии прихожанина. Священник в данном случае выступает свидетелем покаяния, который не вправе разглашать услышанное на исповеди, в чем бы не признался исповедующийся.Советы духовникаОсновная задача наставника — помощь в духовной сфере: ответы на вопросы и советы, способные наставить на правильный путь. Вопросы другого рода (о работе, зарплате, учебе, семейных отношениях) лучше решать самостоятельно, поскольку наставник может дать на них не духовный, а житейский совет."Человек должен поучаться именно через кого-то. Иначе его ждет опасность, он может начать воспринимать то, что ему приходит на сердце, как от бога, и ошибиться. В отношениях духовника и чада всегда присутствует Господь. И если духовник ошибается (что, естественно, случается), а человек послушался, Господь эту ситуацию за послушание управит. В отношениях духовника и послушника главное – это духовное состояние послушника", — отметил настоятель храма Покрова Богородицы в Акулове, старший духовник Московской епархии протоиерей Валерий Кречетов.Как часто нужно ходить к духовникуПравил, устанавливающих периодичность обращения к духовнику, нет. Частоту визитов человек определяет самостоятельно, исходя из естественной потребности в покаянии или ответах на вопросы. Исповедоваться рекомендуют чаще, чем обращаться за советом, это позволит не забыть о совершенных проступках и не накопить грехов. По словам протоиерея Андрея Ефанова, ходить на исповедь и причастие следует не реже одного раза в месяц, иногда — чаще:"Если на этот период приходятся большие церковные праздники и есть возможность прийти в храм, то исповедоваться и причащаться (следует. — Прим. ред.) и в эти праздничные дни тоже".Смена духовникаПотребность в смене духовника может возникнуть в силу разных причин. Чаще всего к такому решению приводит:Переезд в другой район или город вынуждает человека сменить церковь и духовного наставника. Хотя в некоторых случаях можно сохранить отношения по переписке.Возникает, когда отношения с батюшкой не приносят удовлетворения, не способствуют духовному росту и пр.Когда решение принято, человек должен подойти к духовнику и попросить благословения на переход к другому наставнику.Духовник на расстоянииОдной из современных форм взаимодействия со священником является удаленное общение через интернет. Многие служители церкви создают аккаунты в социальных сетях, видео-блогах (например, на YouTube) и открыты к виртуальному диалогу с людьми, желающими покаяться или спросить совета, но не располагающими возможностью или не имеющие желания пойти в храм лично.Такое виртуальное наставничество имеет свои плюсы, в числе которых: большая открытость при беседе (некоторым людям легче общаться на расстоянии посредством письма или телефонного разговора) и возможность обратиться практически в любой день в удобное для обоих время. В числе минусов — отсутствие душевного тепла, к которому приводит непосредственный контакт между духовником и его наставником.Духовник у священниковДуховники есть не только у мирян, но и служителей церкви. В монастыре духовником называют особого священнослужителя (обязательно иеромонаха, игумена или архимандрита), обязанностью которого является духовное руководство братией. При большой нагрузке главный духовник может поручить часть обязанностей другим монахам (например, старцам), сохраняя ответственность за их деятельность.Духовник организацииСуществуют духовники у различного рода организаций: семинарий, епархий, школ, тюрем, больниц, воинских частей и пр. В их задачи входит следить за тем, чтобы деятельность и идеология организации не противоречили христианским законам, а сотрудники добивались не только личностного, но и духовного роста. При этом у каждого из подопечных может быть свой духовный наставник, к которому они обращаются по мере необходимости.Молитва за духовного отцаДуховное чадо молится за своего наставника так же, как за близких и родных. В молитвах за здравие, спасение и прочих, а также в записках на проскомидию (части церковного обряда) имя духовника указывают самым первым.Молитва за здравие духовного отца должна начинаться следующим образом:"Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя духовника), даруй ему душевное спасение и телесное здравие, огради его молитвами святых Ангел, отгони всякаго, чающаго ему зла" и далее по тексту молитвы.Различия между духовником и духовным отцомСлова "духовник" и "духовный отец" часто используются как синонимы. Однако в толковании есть различие:В одних случаях духовником и духовным отцом может выступать один и тот же человек, в других — разные люди. Главное, чтобы между духовным чадом и священником установились близость и единомыслие.Как нельзя вести себя с духовникомОтношения с духовником строятся на искренности человека, обратившегося за помощью в разрешении сомнений и поисках ответов. Душевная привязанность — то, что со временем возникает между духовником и его подопечным. Однако здесь следует избегать крайностей, чтобы привязанность не переросла в симпатию или влюбленность (если речь идет о духовном чаде — женщине), не привела к созданию ложного образа священника.Духовник является наставником, которого следует слушать без слепого подчинения, оставляя место для принятия самостоятельных решений и ответственности за собственные поступки и их последствия. В противном случае может возникнуть ситуация, когда человек обращается к священнику по любому, даже малейшему поводу, не имеющему отношения к вере и духовности."Раньше имело место послушание духовнику, но сейчас, во времена отсутствия святости и подвижничества, такой путь может быть опасен. В данной ситуации это будет не столько послушанием, сколько перекладыванием ответственности за свою жизнь на другого человека, а это грозит, в том числе, и развитием психологических проблем. Потому святые отцы уже с XIX века рекомендуют прислушиваться совета, но не слушаться бездумно", — уточнила преподаватель церковнославянского языка Центра подготовки духовных специалистов г. Гусь-Хрустальный Александра Ермакова.Можно ли обходиться без духовникаДуховный наставник есть далеко не у каждого современного человека, что является следствием разных причин: незнания того, к кому и куда обратиться, нехватки времени, недостаточной осознанности и пр. С другой стороны, не каждый священник может и готов выполнять роль духовного наставника, поскольку духовничество требует, помимо прочего, самопожертвования и самоотдачи, на что способны не все служители церкви.Ответы священников на вопросыК духовникам обращаются по разным поводам.Примеры ответов на самые популярные вопросы, задаваемые священнослужителям.Отвечает кандидат богословия, преподаватель Санкт-Петербургской Духовной академии протоиерей Александр Глебов:"Духовнику не стоит задавать вопросы, которые вне его компетенции: семейного благополучия, связанные с профессиональной деятельностью людей, со здоровьем и так далее. Если духовник опытный, то его советы могут быть авторитетными только в области духовной жизни. По всем остальным он может высказывать собственное суждение, но это не значит, что его мнение будет правильным".Отвечает иерей Михаил Немнонов:"Если есть духовник, то по возможности нужно исповедоваться ему. Но если такой возможности нет (духовник болеет, или в отпуске, или по причине других послушаний не исповедует), то не будет греха исповедаться и другому священнику. То же касается и совета".Отвечает кандидат богословия, преподаватель Санкт-Петербургской Духовной академии, протоиерей Александр Глебов:"Духовник в первую очередь должен сам обладать духовным опытом. Он также должен уметь передать этот опыт другим людям. Это своего рода харизма, некая способность. Для того чтобы быть ведущим, для того чтобы вести за собой кого-то, надо знать цель, к которой ты ведешь этого человека".

https://ria.ru/20211210/bulla-1763191043.html

https://ria.ru/20220120/prazdniki-1768773455.html

https://ria.ru/20220118/voda-1768445321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

религия, иисус христос, русская православная церковь, православие