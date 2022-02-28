https://ria.ru/20220228/molitvy-1775546506.html

Сила молитвы: как принято обращаться к Богу и святым

Как правильно молиться Богу и святым: дома перед иконой и в церкви

Сила молитвы: как принято обращаться к Богу и святым

Православные христиане обращаются к молитве в разных жизненных ситуациях. Когда и как правильно молиться Богу и святым в храме, церкви, дома перед иконой, можно РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:24

2022-02-28T14:24

2022-02-28T14:24

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Православные христиане обращаются к молитве в разных жизненных ситуациях. Когда и как правильно молиться Богу и святым в храме, церкви, дома перед иконой, можно ли читать молитву своими словами, по бумажке или с мобильных устройств— в материале РИА Новости.Для чего христиане молятся"Христиане молятся для того, чтобы призвать в помощь Бога на свое благое дело", — говорит Елена Стажук, художник-иконописец, основатель "Русской Иконописной Школы "РИШ".Молитва — это обращение человека к Небесному Отцу, Богородице или святым, словесное выражение просьб, сокровенных чувств, благодарности и надежд.Кому молятсяВерующие молятся Господу Богу и святым, просят помощи и заступничества святых перед Всевышним.Как правильно молиться"О том, как нужно правильно молиться православным людям, я узнала на экскурсии в Оптиной Пустыни, — рассказала Марина Романова, старший научный сотрудник ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" Министерства просвещения РФ. — Мне передали слова схиархимандрита Илия Ноздрина — священнослужителя Русской православной церкви, духовника Оптиной пустыни. По его мнению, об упокоении родственников и других людей молиться важнее, чем о собственном здоровье и здоровье ближних. Если у вас есть деньги всего на одну записку в церкви, лучше написать ее "Об упокоении", тогда вам Бог здоровье даст и, возможно, о вас после вашей смерти кто-нибудь помолится". Батюшка Илий советовал особенно молиться Михаилу Архангелу и иконе Божией Матери "Покров"".По мнению Елены Стажук, и дома, и перед иконой, и в церкви, и возле мощей, и на литургии, и в монастыре молитва всегда затрагивает самое глубинное, самое важное, — личные чувства христианина. Такого понятия как правильно молиться нет. Можно это делать своими словами, просить о возвышенных вещах, о бытовых, а можно благодарить. Лучше начинать молитву с благодарности Господу за то, что уже есть.ДомаКак правило, дома читаются утренние и вечерние молитвы, а также молитвы до и после приема пищи. Варианты бывают разные: чтение по молитвослову, с листа (молитвы выписаны вручную), кому как удобнее и больше нравится. Главное — делать это искренне. Допускаются молитвы дома и в ситуациях, когда человека окутывает страх за родных и близких людей или есть тяжелые недуги.Есть правила, которые следует соблюдать христианину при молитвах дома:Священнослужители советуют ежедневно читать хотя бы один абзац из Евангелия и Деяния Апостолов. "О силе пользы чтения псалмов: 90, 50и 26святые отцы говорят так: "Даже граната в руке не взорвется". Можно не ограничиваться этими псалмами, но сначала лучше посоветоваться с опытным священником или монахом", — говорит Марина Романова.Перед иконойЕлена Стажук отмечает, что перед ликом святого человек просит о заступничестве перед Господом, или напрямую перед иконой Христа молится о здравии, об упокоении, о сродниках, о близких, о родных, о себе и прочем. Можно молиться перед иконой как в церкви, так и дома. Обращаться к тому, чей образ на ней запечатлен.В церквиВ церкви христианин молится на службе: на вечерней, на утренней, на литургии, на молебнах. Если есть текст, можно читать его, или обращаться своими словами.В церкви есть два типа молитв:В церкви нельзя:Принято осенять себя крестным знамением перед молитвой и после нее как в церкви, так и дома. Кроме того, при посещении церкви крестятся перед входом и после выхода из нее.Возле мощейВ некоторых церквях в специальных саркофагах хранят мощи святых. К ним принято обращаться за помощью. "Возле мощей чаще всего просят о чем-то или благодарят и с благоговением прикладываются к раке", — поясняет Елена Стажук.На литургии"Литургия — самое главное таинство христианства. Там совершается молитва, нужно исповедаться, причаститься. Таинство причастия (евхаристия) является самым главным для христианина. Ради этого все в жизни христианина происходит", — комментирует Елена Стажук.В монастыреПо словам эксперта, в монастырь чаще всего люди приезжают в паломничество для того, чтобы попросить или поблагодарить Бога. Силами, затраченными на паломничество, человек проявляет знак уважения Господу и святым.Молитвы"На все случаи жизни у христиан есть молитвы. Например, молитвы "Отче наш" и "Символ Веры" собирают в себе весь смысл, все основные догматы христианской веры, — отмечает Елена Стажук. — Если изучить глубже молитву "Символ Веры", можно понять суть христианства. Любая другая молитва помогает человеку сконцентрировать мысли"."Отче наш": словаЭтой молитвой просят о помощи и защите.Отче наш, Иже еси на небесех!Да святится имя Твое,да приидет Царствие Твое,да будет воля Твоя,яко на небеси и на земли.Хлеб наш насущный даждь нам днесь;и остави нам долги наша,якоже и мы оставляем должником нашим;и не введи нас во искушение,но избави нас от лукаваго.Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.Аминь."Живый в помощи": словаЭта молитва, как считается, защищает от нечистой силы и ее влияния, бедствий, нападений, ранений. Читают молитву при переезде на новое место, перед дальней дорогой или сдачей экзамена.Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится.Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него.Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словеси мятежна.Плещма Своима осенит тя и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его.Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни.От вещи, во тме преходящия, от сряща и беса полуденнаго.Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе; к тебе же не приближится.Обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников узриши.Яко Ты, Господи, упование мое. Вышняго положил еси прибежище Твое.Не приидет к тебе зло. И рана не приблизится телеси твоему.Яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих.На руках возьмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою.На аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия.Яко на Мя упова и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое.Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его.Долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое."Символ Веры": словаОбязательно читают во время утреннего молитвенного правила.Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков: Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, одного существа с Отцом, Им же все сотворено.Ради нас людей и ради нашего спасения сшедшего с небес, и принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком.Распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного.И воскресшего в третий день согласно Писаниям.И восшедшего на небеса, и сидящего по правую сторону Отца.И снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, Его же Царству не будет конца.И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, от Отца исходящего, с Отцом и Сыном сопокланяемого и прославляемого, говорившего через пророков.В единую святую, соборную и апостольскую Церковь.Признаю одно крещение для прощения грехов.Ожидаю воскресения мертвых, и жизни будущего века. Аминь.За ближних: словаОбращаются с молитвой к Богу, когда в помощи нуждаются близкие, родственники, друзья.Всеблагий Господи, Спасителю наш! Призри милостивно на нас, недостойных рабов Твоих (имена), и не помяни беззаконий наших, но по безмерному благосердию Твоему прости нам вся прегрешения наша. Сам очисти и спаси нас: Сам умы наши просвети. Ей, Господи, Спасителю наш! Яви нам (имена) великую и богатая милость Твою.За усопших: словаПосле ухода человека из жизни, близкие скорбят и просят за него молитвами.Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.За враговС этими молитвами можно обратиться к святым с просьбой о защите от злых людей, врагов, обидчиков и недоброжелателей.Молитва Иисусу Христу за обидевших и ненавидевших нас:Владыко Человеколюбче Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий!Ты, по неизреченной любви Своей к нам, грешным и недостойным рабам Твоим, сияеши солнце Свое на злыя и благая, дождиши на праведныя и неправедный;Ты, Преблагий, заповедуеши нам любити врагов наших, добро творити ненавидевшим и обидевшим нас, благославляти клянущих нас и молитися за творящих нам напасть и изгонящих нас.Ты, Спасителю наш, вися на крестном древе, и Сам прощал еси врагов Своих, хульно ругавшихся Тебе, и молился за мучителей Твоих;Ты дал еси образ нам, да последуем стопам Твоим.Ты, о дражайший Искупителю наш, научивый нас прощати врагов, повелел еси вкупе и молитися за них;молюся убо Тебе, Иисусе Прещедрый, Сыне и Агнче Божий, вземляй грехи мира, прости отшедшаго (ую) к Тебе раба твоего (рабу Твою) (имя) и приими его (ю) не яко врага моего, соделавшаго ми злая, но яко согрешившаго (ую) пред Тобою, Молю Тя, безпредельный в милостех, Господи Боже наш, приими с миром, преселынагося (уюся) к Тебе от мира сего без примирения со мною;спаси и помилуй его (ю), Боже, Твоею великою и богатою милостию.Господи, Господи!Да не яростию Твоею, ниже гневом Твоим накажеши раба Твоего (рабу Твою), творившаго ми напасть, оскорбление, поношение и злохуление;молю Тя, не помяни сих прегрешений его (ея), но отпусти и прости ему (ей) вся сия по человеколюбию Твоему, и помилуй по велицей Твоей милости.Молю Тя, о Преблагий и Прещедрый Иисусе, яко уз адовых Решителя, смерти Победителя, грешных Спасителя, разреши рабу Твоему (рабе Твоей) сии согрешения, имиже, яко пленицами ада, связася усопший (ая).Ты бо, Господи, рекл еси: "аще не отпущаете человеком согрешения их, ни Отец ваш Небесный отпустит вам согрешений ваших";о, да не будет сего!Со умилением и сокрушением сердца умоляю Тя, Спасителю Премилостивый, разреши ему (ей) сии узы злых наваждений и козней диавольских, не погуби усопшаго (ую) гневом Твоим, но отверзи ему (ей), Жизнодавче, двери милосердия Твоего, да внидет во святый Твой град, хваля всесвятое и великолепое Имя Твое и воспевая неизреченную любовь Духа Твоего Святаго к погибающим грешникам.И якоже Ты, Благость вечная, помянул еси на кресте благоразумнаго разбойника, с Тобою распята, путесотворив ему вход в рай, сице, молю Тя, Всещедрый, помяни во Царствии Твоем и отшедшаго (ую) к Тебе раба Твоего (рабу Твою) (имя) не затвори, но отверзи и ему (ей) двери милосердия Твоего, Твое бо есть, еже миловати и спасти ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем со Безначальным Твоим Отцем, Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.Аминь.СемейнаяМолитва Господу Богу о семейном счастье и достатке:"Господь Отец Небесный! во имя Иисуса Христа я молю Тебя о моем семейном счастье. Даруй нам в нашей семье любовь друг к другу. Даруй нам, чтобы наша любовь укреплялась и умножалась. Научи меня любить моего супруга (супругу) от всего сердца, научи меня любить его (ее) так, как возлюбил меня Ты и Сын твой Иисус Христос. Даруй мне понять, что мне нужно удалить из моей жизни и чему мне нужно научиться, чтобы у нас была счастливая семья. Даруй мне мудрости в моем поведении и в моих словах, чтобы никогда не раздражать и огорчать моего супруга (супругу). Аминь"."В трудных обстоятельствах, при болезнях, финансовых трудностях, на праздники можно читать акафист Спасителю, Божией Матери, божественным Архангелам Михаилу и Гавриилу, святым. Прежде лучше попросить на этот молитвенный подвиг благословение священника, — поделилась Марина Романова. — Молитвы "Боже, милостив буди мне грешному" или "Господи, Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас грешных" можно повторять, когда есть возможность, а также "Отче наш", "Богородице, Дево, Радуйся", "Царю Небесный" и другие. Благодарить нужно Бога, Божию Матерь и святых, а не только просить".Чтение молитв по времени сутокМолитвенное правило мирянина состоит из утренних и вечерних молитв, которые совершаются ежедневно. "Чтение молитв утром и вечером - это традиция. Есть полный текст молитв, а есть сокращенное правило —его рекомендовал преподобный Серафим Саровский", — комментирует Елена Стажук.Краткое молитвенное правило преподобного Серафима Саровского: три раза "Отче наш", три раза "Богородице Дево" и один раз "Верую". Количество молитв и их продолжительность определяются священниками, учитывая образ жизни каждого и его духовный опыт.Марина Романова отмечает, что преподобный Варсонофий Оптинский советовал молиться каждый день ангелу-хранителю любой короткой молитвой, например, такой: "Ангел мой, будь со мной, ты впереди - я за тобой". Можно молиться ангелам-хранителям детей, супругов и других людей, святым небесным силам, святым архангелам.Как можно читать молитвуО том, в каких ситуациях и кому нужно обращаться к Богу и святым с молитвой, рассказала Елена Стажук.Молитва — это не магический набор слов, а порыв души человеческой, живое общение с Всевышним.Службы проводят на церковнославянском, а также на русском языке. Поэтому можно молиться и на современном русском языке. По словам Елены Стажук, нет никакого запрета на чтение сразу нескольких молитв подряд.Некрещеному человеку тоже разрешено обращаться к Богу и святым с молитвой. "В раннехристианский период крестили только взрослых. Люди по три года ходили в храм для того, где над ними читали оглашения. Их знакомили с христианством. Они участвовали в службах до определенного момента, потом выходили из храма. А уже потом их крестили", — рассказала Елена Стажук.Беременным женщинам очень полезно читать молитвы. Это приводит в порядок нервную систему, уходит тревожность. Есть в народе суеверные мнения, что женщинам во время месячных ни в храм нельзя ходить, ни к иконам прикладываться. По мнению Елены Стажук — можно. "Единственное, на усмотрение духовника - это причастие (участие в евхаристии).Эксперт отмечает, что иногда человек другой веры хочет читать молитвы. "Если он, например, изучает православную веру, то, конечно, можно молиться. Если хочет перейти в нее, это воля человека, мы не должны высказывать свои мнения на этот счет".Как часто нужно молитьсяЭксперты говорят, что молиться нужно так часто, как душа просит. Если не просит, то это не молитва. Молитва всегда должна идти от сердца.Самое главное для православных людей — это доверие к Богу. По словам Марины Романовой, святые отцы советовали молиться так: "Вверяю, Господи в Твою Святую Волю себя и своих близких", "Да будет, Господи не как я хочу, а как Ты хочешь".Как научиться понимать молитвыЕсли человеку хочется научиться понимать молитвы, то для этого нужно читать соответствующую литературу. Ее очень много. В любой церковной лавке дадут рекомендации. Также можно поступить в учебное заведение или получать соответствующие знания онлайн. "Есть много мирян, которые учатся, например, на катехизаторов в духовных академиях для того, чтобы начать лучше разбираться в православии", — говорит Елена Стажук.

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Артем Смирнов

россия, в мире, религия, русская православная церковь, православие