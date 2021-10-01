https://ria.ru/20211001/prichastie-1752746213.html

Причастие: в чем суть и как его совершать правильно — ответ священников

Причащение в православной церкви: как проходит таинство причастия и как к нему подготовиться

Причастие: в чем суть и как его совершать правильно — ответ священников

Святое причастие — одно из таинств православной церкви. Почему его называют Евхаристией, как проходит причащение в храме, каким образом к нему подготовиться и... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T20:58

2021-10-01T20:58

2021-10-01T21:34

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Святое причастие — одно из таинств православной церкви. Почему его называют Евхаристией, как проходит причащение в храме, каким образом к нему подготовиться и что нельзя делать после — в материале РИА Новости.Что являет собой причащениеПричастие — христианское таинство, во время которого верующий вкушает белый хлеб и вино, символизирующие тело и кровь Иисуса Христа.Религиозный философ-славянофил XIX века Алексей Хомяков, подчеркивая важность причастия, говорил: "Церковь — это стены, воздвигнутые вокруг Евхаристической чаши".История таинстваСлово "евхаристия" происходит от греческого eucharistia, означающего "благодарение". Этот термин возник в I или II веке нашей эры, когда первые христиане вспоминали Тайную вечерю Христа.Согласно Библии, в ночь перед тем, как Христос был распят, он и двенадцать его учеников вкушали хлеб, запивая вином.В Евангелии от Матфея говорится: "когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов".В христианской религии существует множество названий таинства причастия. Некоторые протестантские церкви (англикане, лютеране, пресвитериане и объединенные методисты) и православные используют термин "евхаристия". В Римско-католической церкви причастие иногда называют "Мессой", хотя это слово также означает всю церковную службу.Методы совершения Евхаристии также различаются. Обычно подают хлеб, потом вино. При этом католическая, православная и многие протестантские церкви используют именно вино, а баптисты — виноградный сок. В некоторых конфессиях хлеб и вино употребляются индивидуально, в то время как в других — коллективно после молитвы.Верующие считают, что на литургии хлеб и вино — это не просто символы, а именно самые настоящие тело и кровь Бога. "Происходит чудо, хлеб и вино пресуществляются в Христовы тело и кровь, к сущности хлеба и вина прилагается сущность тела и крови Господа", — добавляет эксперт.Егор Дегтярев объясняет: "Еще один аспект Евхаристии: принесение Даров. В иудейской религии, продолжателями которой являются христиане, наказание за грех — смерть, поэтому Богу за грехи человека приносили в жертву животных, как гласил Договор между Богом и человеком ("Ветхий Завет"). Но пришел Христос и принес себя самого в жертву за грехи всех людей: за тех, которые умерли, которые живут, которые будут жить. Он стал жертвенным ягненком, исполнив этим Ветхий Договор. Верующим остается только принять этот дар и воспользоваться спасением, принося бескровную жертву, как он повелел, хлеб и вино. Принимая их в пищу во время причащения, человек приобщается к той безграничной жертве Христа".Зачем нужно причащатьсяВ Евангелии от Иоанна сказано: "Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем".Итак, причастие — это таинство, помогающее верующему соединиться с Богом, очистить душу от грехов и обрести вечную жизнь.В какой день можно причаститьсяДля всех желающих принять причастие в церкви определен специальный день: Великий Четверг на Страстной неделе. Однако причащаться можно и в любой день недели, когда проводится божественная литургия.Как правильно подготовитьсяПрежде чем отправиться на причастие, необходимо провести некоторую подготовку души и тела. К таинству допускаются только крещеные православные христиане.Клирик храма Матроны Московской в Уфе Алексей Федянин отмечает: "День причащения — важный день для христианской души, когда она особым образом соединяется со Христом. В это время необходимо больше молчать, находиться в тишине и вести себя благопристойно. В день причастия ни в коем случае нельзя ругаться, танцевать, ходить в увеселительные заведения, развлекаться, пить спиртное. От всего этого следует воздержаться до следующего дня"."Если человек не бывает в храме, но решает принять причастие в Чистый четверг, потому что так положено, то ему необходимо посоветоваться со священником, который на исповеди определит глубину его намерений", — рассказывает ректор Киевской Духовной академии епископ Сильвестр (Стойчев)."Если у человека на данный момент благоговения нет, то лучше таинство отложить, чтобы не было греха ни на этом человеке, ни на священнике, который благословил подходить к причастию", — добавляет он.ПостСтрогий пост выдерживается в течение трех дней. К употреблению запрещаются яйца, мясо, рыба и молочные продукты. Допускается хотя бы за шесть часов до таинства не принимать пищу и не пить. Кроме того, стоит отказаться от развлечений и плотских отношений.МолитвыВо время поста желательно читать молитвы. В любом молитвослове есть раздел под названием "Последование ко Святому Причащению", где можно найти все необходимое.ИсповедьСчитается, что перед причастием лучше всего сходить на исповедь. Без этого причащаются только дети до семи лет.О необходимости такого шага есть разные мнения. Например, Егор Дегтярев отмечает: "Сейчас традиционно в РПЦ распространилось заблуждение, что перед причастием нужно обязательно исповедоваться. Я считаю, это не так. Исповедь и причастие — совершенно разные и несвязанные таинства. Ведь тело и кровь — это дар Божий, который Он дает людям по своему милосердию и любви к нам! Чтобы получить этот дар, не нужно никакого "пропуска" в качестве исповеди. Подарки же мы получаем не за что-то, а просто так, из-за любви дающего. Поэтому лучшая подготовка к причастию — участие в службе".Благочинный церквей Красногорского округа Московской епархии, настоятель Успенского храма Красногорска протоиерей Константин Островский, в свою очередь, добавляет: "Обычай исповедоваться перед причастием в наших условиях я считаю разумным и нужным, но надо понимать, что это именно обычай, а не канон и не догмат. И прихожанин, про которого я знаю, что он серьезно относится к своей духовной жизни, может просто подойти ко мне и сказать: "Батюшка, благословите причаститься". И я благословляю".Последование ко Святому ПричащениюПоследование ко Святому Причащению представляет собой специальный сборник молитв.По правилам причащающийся должен их прочитать дома перед таинством, кроме двух последних частей. Благодарственные молитвы нужно либо выслушать в храме после службы, либо читать самому. Но исторически предполагалась несколько иная последовательность. Изначально все части Последования причащающиеся читали единолично во время службы, чтение должно было продолжаться также сразу после таинства.Сейчас считается плохим тоном, когда кто-то, не слушая литургию, утыкается в молитвослов. Значит, прихожанин не успел все положенное прочитать дома.Однако так было не всегда, целостность и неразрывность Последования ко Святому Причащению предполагает погружение причастника именно в частную молитву, а не в общую. Дело в том, что после IV века нашей эры римские императоры прекратили гонения на христиан и численность общин значительно выросла. Меньше чем за столетие христианство превратилось из гонимой религии в религию большинства населения Римской империи. Поменялись и правила богослужений. Это уже не встреча нескольких верующих в небольшом доме или другом неприметном месте, а многолюдное собрание, торжественно проходившее в специально построенной для этого церкви.Но у этого триумфа христианства была и обратная сторона. Ранее люди сознательно становились последователями религии, понимая, что за это можно поплатиться жизнью, и вели себя на службах с должным смирением и благоговением.После распространения христианства сознательных верующих стало значительно меньше. Неподобающее поведение было особенно видно на больших церковных празднествах, когда собиралось много прихожан. Во время литургии большое количество причастников кричали и толкались, стараясь побыстрее совершить таинство и уйти.Иоанн Златоуст отмечал, что таким поведением они только усугубляли свои грехи, вместо того чтобы очистить душу.Именно для того, чтобы исключить такое недостойное поведение, проповедники и богословы того времени предложили прихожанам не торопясь ждать окончания богослужения и спокойно подходить к причастию, а время ожидания заполнять личными молитвами.Сначала эти молитвы не были воссоединены и точечно встречались в различных молитвословах. Информация о Последовании появилась только во второй половине XI века, а окончательно оно сформировалось и стало самостоятельным в XII-XIV веках.К тому моменту количество составляющих его молитв настолько выросло, что стало невозможным читать Последование в церкви. Возникло правило совершать часть его до литургии и часть после нее, которое применяется и сейчас.Сейчас Последование ко Святому Причащению состоит из:Отступления от правил подготовки к причастию разрешены нескольким категориям. Больным людям, беременным и кормящим женщинам разрешается не придерживаться поста, старые и немощные прихожане также могут сократить пост и количество молитв перед таинством. Детям до семи лет позволено никак не готовиться к причастию, так как суть обряда заключается не в том, чтобы утомить себя молитвами и обессилить постом, а получить радость от встречи с Богом.Как проходит таинствоТаинство причащения состоит из трех основных частей:Как вести себя на причастии:Как подходить к Святой ЧашеПелагея Тюренкова, религиозный публицист, религиовед, автор диссертации "Образ современной женщины в православных российских СМИ" отмечает: "К Чаше мы подходим с благоговением, обязательно получив благословение священника (обычно после исповеди), не едим и не пьем воду до и стараемся провести благочестивый день после".Подходить к Святой Чаше нужно с правой стороны, оставляя левую свободной, в порядке очереди. Нельзя толпиться, толкаться, разговаривать. Женщины обязаны стереть губную помаду, если она есть. Стоя у Святой Чаши, нужно прочитать про себя молитву "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго" и снова сделать земной поклон (если людей много, можно сделать его заранее).У Чаши внятно назвать свое имя, данное при крещении, и открыть рот. Проглотив Святые Дары, поцеловать нижний край чаши, который символизирует проткнутое ребро Христа, из которого текла кровь, смешанная с водой. Находясь у Чаши, нельзя целовать руку священника, браться за сосуд руками, креститься, чтобы не опрокинуть и не пролить Чашу. В старину за такое саму церковь сжигали, а священнослужителя отправляли в монастырь.Отходить от Чаши нужно оставляя руки скрещенными. Возле иконы Спасителя снова поклониться в землю, после этого можно подходить к столу с просфорами и вином (соком). Съев хлеб и запив его, причастник должен прополоскать рот, чтобы все частички просфоры были проглочены. И только после этого можно разговаривать и целовать иконы.После причастия важно достоять службу до конца.Егор Дегтярев рассказывает: "Говоря о внешних обычаях, сообщу, что мы традиционно подходим к Чаше со сложенными на груди руками (правая поверх левой), но это не принципиально. Не крестимся перед самой Чашей, чтобы не задеть ее. В очереди к Причастию стоим благоговейно, молимся, не болтаем. Обычно первыми причащаются дети, в некоторых храмах после детей идут мужчины, а потом уже женщины; в некоторых идут семьями, не делятся по полам. Но если вы нарушите традицию того или иного храма, ничего страшного не произойдет, просто могут сделать замечание. Поэтому о традициях лучше заранее спросить в церковной лавке".Что делать после таинстваДень причащения является праздником, поэтому все дела откладываются. После таинства стоит провести оставшееся время в молитвах. Есть правила, которые важно соблюдать, но без преувеличения и излишнего усердия.Что можно и что нельзя делать после причастия"Вопреки распространенным заблуждениям, после причастия можно и целовать иконы, и чистить зубы, и есть мясо... Но, как однажды сказал мой учитель, чтец Василий Анатольевич Соболев, после причастия нельзя лгать, вынашивать злобу, лицемерить, завидовать и много еще чего нельзя. Причащайтесь и побольше улыбайтесь", — говорит Егор Дегтярев.Некоторые преувеличенно осторожны и стараются не только не плевать после Евхаристии, но и все несъедобные части пищи, которые побывали во рту, съесть, а то, что не удается (например, кости) — сжечь. Подобного церковный устав не требует.Еще одно заблуждение: после причастия нельзя целовать иконы, мощи угодников, друг друга. Это опровергается обычаем священников после Евхаристии подходить к архиерею за благословением и целовать ему руку."С тем, что можно делать, а что нельзя после причастия, связано много мифов. Я даже слышал, что нельзя принимать душ. Логики в подобных утверждениях, безусловно, нет. Время после Причастия нужно провести в целомудрии, тишине, в чтении духовной литературы", — отмечает епископ Сильвестр (Стойчев).В первые два часа после причастия лучше всего не переедать, вести себя тихо, избегать шумных увеселений.Как часто надо причащатьсяОбычно частота причащения определяется индивидуально для каждого его духовником. Чаще всего прихожане принимают причастие во время многодневных постов, в храмовые праздники и каждое воскресенье. Наиболее распространенный вариант — не реже двух раз в месяц.Причащение больныхБольным разрешается принимать причастие без соблюдения поста и чтения молитв. Священник одновременно с таинством отпускает им грехи.Причастить больного священнослужитель обязан в любой момент, даже прервав свою службу в храме, если в том есть необходимость. Прерывать нельзя только литургию.Если отлученный от церкви находится на грани смерти или тяжело болен, ему не откажут в причащении. В том случае когда такой человек выздоравливает, на него накладывается епитимья (держать строгий пост и читать молитвы), по окончании которой церковь снова примет его в свое лоно.Причащение детейДети до семи лет принимают причастие без каких-либо приготовлений, причем если ребенок еще не умеет жевать, ему дают только сок. Поэтому на Литургии Преждеосвященных Даров малышей не причащают, так как вином (кровью) пропитаны частицы хлеба (тела), которые ребенок не сможет проглотить.Младенцы причащаются сразу после крещения либо в следующий возможный день.Сколько стоитТаинство причастия проводится совершенно бесплатно.

https://ria.ru/20210920/venchanie-1751045041.html

https://ria.ru/20210814/post-1745739797.html

https://ria.ru/20210413/patriarkh-1728113276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, русская православная церковь, иисус христос, религия