Как приготовить хлеб дома в духовке: 18 лучших рецептов выпечки

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Хлеб можно приготовить в домашних условиях из простых ингредиентов даже без специального оборудования. Как испечь в духовке хлеб, чтобы он получился вкусным и ароматным, как правильно использовать сухие дрожжи, а также - лучшие рецепты из муки, отрубей, овсяных хлопьев - в материале РИА Новости.

Хлеб

Сейчас без хлеба трудно представить любой стол. Его едят почти во всех странах мира. Там, где пшеница не растет, муку готовят из других злаков, таких как кукуруза, рожь или рис, и используют для приготовления питательных блюд, эквивалентных хлебу. У славян издавна существовал обычай: люди, преломившие хлеб, становятся друзьями на всю жизнь. Готовить продукт в домашних условиях можно в духовке, используя простые ингредиенты.

История

Древние люди заметили, что зерно, брошенное в землю, возвращает несколько зерен, что на рыхлой и влажной земле их прорастает больше. Долгое время люди ели семена злаков сырыми, затем научились растирать между камнями, получая крупу, и готовить ее. Так появились первые мука и хлеб.

Во многих поселениях Древней Руси существовали специальные избы, приспособленные для выпечки хлеба. Кроме того, женщины изготавливали его в каждом доме. В XI веке в России делали кислый, то есть сброженный продукт из ржаной муки. Такая выпечка была искусством, основанным на использовании специальных заквасок, секрет приготовления которых хранился в строжайшей тайне и передавался из поколения в поколение. Вкус и аромат каравая зависели от качества закваски. Помимо ржаного хлеба, в России выпекали множество изделий из пшеничной муки, например монастырские просфоры и знаменитые ковриги.

Ингредиенты

Набор ингредиентов варьируется в зависимости от рецепта, который выбирают для готовки. Однако есть стандартный набор, который будет необходим для любого домашнего хлеба:

— мука – 60-80 г;

мука – 60-80 г; — дрожжи прессованные — 15 г;

дрожжи прессованные — 15 г; — вода теплая — 250 мл;

вода теплая — 250 мл; — масло растительное — 3 ст. л. в тесто;

масло растительное — 3 ст. л. в тесто; — сахар — 1-2 ст. л.;

сахар — 1-2 ст. л.; — соль — 3-6 г.

Этапы приготовления

Есть два основных способа приготовления теста: на дрожжах или на закваске. Во втором случае хлеб получается с более нежным вкусом, но для этого понадобится предварительно вырастить закваску, примерно как чайный гриб. Тесто на дрожжах сделать проще, но если совсем нет времени, то можно сделать его из готовой смеси.

Процесс изготовления хлеба можно разделить на три основных этапа - замес, расстойка и выпечка. Чтобы продукт получился мягким, вкусным и с хрустящей корочкой, нужно знать некоторые тонкости.

Приготовление опары

Чтобы приготовить опару для дрожжевого теста, нужно смешать теплую воду (температура 35-37 градусов), дрожжи, сахар, добавить муку. Ее нужно столько, чтобы тесто стало плотным. Далее нужно посыпать тесто мукой, накрыть салфеткой и поставить в теплое место на час. Затем необходимо смешать сливочное масло и яйцо. Потом нужно эту смесь влить в получившуюся опару, посолить, после чего постепенно добавлять оставшуюся муку и тщательно вымешивать тесто на столе.

Замес теста

Мука смешивается с закваской, дрожжами и другими ингредиентами, в зависимости от рецепта хлеба. При замешивании в муке образуются нити клейковины, за счет чего тесто становится эластичным.

Для того чтобы оно получилось правильной консистенции, тесто следует замешивать постепенно. Если делать это вручную, то лучше разделить процесс на три подхода с пятиминутными перерывами. Готовность теста можно проверить, скатав из него небольшой шарик и растянув его пальцами, чтобы получился плоский лист. Если он прозрачный и не рвется, значит, тесто хорошо вымешано. А если ломается, значит, нужно замесить еще.

Деление и формовка теста

На этом этапе оно делится на нужные порции, которым затем придается желаемая форма: продолговатая, круглая, любая другая. Как правило, разделение теста происходит следующим образом:

1 тесто выкладывают на чистую поверхность; 2 разделяют на несколько частей; 3 из каждой части на посыпанной мукой поверхности стола раскатывают “колобки”; 4 шарики кладут на посыпанную мукой поверхность; 5 разделив тесто, можно приступать к формованию. Из “колобков” можно сделать батоны круглой или продолговатой формы.

Выпекание

Необходимо сначала хорошо разогреть духовку и установить нужную температуру в соответствии с рецептом. Тесто следует выложить на противень образовавшимся при формовании швом вниз. Чтобы создать влажность, нужно сбрызнуть духовку водой, слегка приоткрыв дверцу. Без этого тесто не поднимается. Хлеб следует периодически поворачивать, чтобы он равномерно пропекся.

Можно проверить готовность продукта, постучав по нему рукой снизу, если звук сухой, то изделие можно вынимать из духовки. Перед подачей хлеба к столу ему нужно дать немного остыть, после чего можно резать.

Популярные рецепты

Рецепты для выпекания домашнего хлеба в духовке различаются в зависимости от того, что повар хочет взять за основу изделия - это может быть мука разного вида, молоко, сметана или какие-то дополнительные ингредиенты для вкуса.

Классический хлеб дома в духовке Ингредиенты 25 г свежие прессованные дрожжи 12 г сахар 0,9 л теплая вода 1 ст. л. соль 1300 г мука 50 г растительное масло Приготовление 1 Смешать дрожжи и сахар в отдельной миске до пастообразного состояния, потом влить воду (можно также использовать сливки). Оставить примерно на 10 минут. 2 Пока дрожжи тают, смешать муку с солью. Сделать небольшое углубление в муке и влить в него дрожжи. Затем туда добавить растительное масло. Муки нужно столько, чтобы в результате замеса тесто перестало прилипать к рукам и емкостям. 3 После того, как тесто готово, необходимо смазать миску растительным маслом и переложить его туда. 4 Когда тесто поднимется (объем должен увеличиться примерно вдвое), нужно снова замесить его и разделить на четыре равные части, затем поместить их в подготовленные формы. Чтобы тесто снова поднялось, необходимо поставить формочки для теста в теплое место на полчаса. За это время нужно нагреть духовку до 230 градусов. 5 Лучше всего выпекать хлеб при температуре 160-170 градусов. Надо поставить форму на самый нижний уровень духовки и держать там не меньше 30-40 минут

CC0 / congerdesign / Белый хлеб CC0 / congerdesign / Белый хлеб

Белый хлеб из пшеничной муки в духовке Ингредиенты 600 г мука 0,400 л вода 1 ст. л. дрожжи сухие быстродействующие 12 г сахар 4 г соль Приготовление 1 Налить стакан теплой воды в глубокую миску, добавить дрожжи, сахар и перемешать. Оставить на 10-15 минут, чтобы дрожжи подошли. 2 В другой емкости смешать соль и сахар со стаканом теплой воды. Затем вылить дрожжи. 3 Просеять муку и всыпать ее в полученную массу небольшими частями, помешивая. Должно получиться тесто, напоминающее по своей консистенции густой йогурт или сметану. 4 Отставить посуду с будущей закваской на полчаса, место должно быть теплым, чтобы она как следует поднялась. 5 Затем высыпать оставшееся количество муки, замесить тесто. После этого переложить в глубокую большую емкость и оставить его на час в теплом месте. 6 По истечении этого срока снова взять тесто, а затем сформировать батоны и надрезать. В таком состоянии заготовки нужно оставить на 20-30 минут. Хлеб немного поднимется. 7 Включить духовку на разогрев, установить температуру 180 градусов. Выпекать хлеб следует 30-40 минут.

Чиабатта в духовке на сухих дрожжах Надежда Любимова, бренд-шеф сети магазинов правильных вещей для кухни Williams Et Oliver, поделилась одним из любимых, а главное, несложных рецептов чиабатты. Ингредиенты 500 г мука 0,450 л теплая вода 7 г дрожжи 10 г соль 10 г сахар по вкусу специи по вкусу Приготовление 1 Смешать муку, дрожжи, соль и сахар. 2 Добавить воду и вымешать тесто миксером, насадкой крюк, в течение 15 минут. 3 Затем убрать тесто в теплое место на три часа. После этого переложить в форму для выпекания и оставить подниматься на 50 минут. 4 Выпекать в течение 15 минут при температуре 240 градусов и затем еще 20 минут при 200 градусах.

Хлеб дома в духовке на свежих дрожжах Ингредиенты 500 г мука 0,300 л вода 10 г свежие дрожжи 0,030 л растительное масло по вкусу соль Приготовление 1 Со свежими дрожжами удобно работать, так как они пластичны, и тесто получается очень упругим. Для этого рецепта нужно добавить в теплую воду соль и дрожжи и хорошо перемешать. 2 Потом добавить масло, снова перемешать и добавить в тесто просеянную муку. 3 Вымесить его, оставь на 40 минут в тепле, разделить на две части и выложить в форму. 4 Затем оставить в тепле еще на полчаса и выпекать 40-50 минут при 180-200 градусах.

Хлеб дома в духовке без дрожжей Ингредиенты 0,5 л кефир 5 г соль 5 г сода 1 ст. л. мед 3 ст. л. растительное масло 600 г мука 200 г овсяные хлопья Приготовление 1 Если готовить хлеб без дрожжей, необходимо их чем-то заменить, чтобы консистенция хлеба осталась похожей на жвачку. Для этого нужно смешать кефир, сливочное масло и мед и постепенно добавлять сухие ингредиенты. 2 Замесить тесто руками, оставить его на 15 минут, разделить на части, сформировать батоны и выложить на пергамент. 3 Сверху сделать надрезы крестом и выпекать в духовке 40-45 минут при температуре 200 градусов.

CC0 / giulioperricone / Тесто CC0 / giulioperricone / Тесто

Хлеб дома в духовке на молоке Ингредиенты 500 г мука 5 г сухие дрожжи 1 ст. л. сахар 5 г соль 0,250 л молоко 50 г сливочное масло Приготовление 1 Смешать сухие ингредиенты, добавить теплое молоко и мягкое сливочное масло. 2 После этого замесить однородное тесто и оставить его в тепле на час. 3 Выложить в форму, оставить еще на 40 минут и выпекать полчаса при температуре 180 градусов.

Хлеб дома в духовке на сметане Это не слишком распространенный рецепт хлеба, но такое изделие обладает необычным и приятным вкусом. Ингредиенты 125 г сметана 0,1 л вода 2 ст. л. сливочное масло 1 ст. л. сахар 5 г соль 10 г сухие дрожжи 350 г мука Приготовление 1 Необходимо развести дрожжи, сахар и соль в теплой воде и оставить на 15 минут. 2 Добавить к ним теплую сметану и просеянную муку, замесить тесто и в конце добавить сливочное масло. 3 Оставить тесто в тепле на час, перемешать его, оставить еще на час и сформировать буханки. 4 Выложить его на пергамент, снова оставить на 30 минут, а затем выпекать 45 минут при температуре 180 градусов.

CC0 / Intuitivmedia / Хлеб CC0 / Intuitivmedia / Хлеб

Хлеб дома в духовке из ржаной муки Этот хлеб, как и цельнозерновой, понравится тем, кто увлекается правильным питанием. Ингредиенты 600 г ржаная мука 10 г сухие дрожжи 0,2 л вода 2 ст. л. мед 5 г соль по вкусу специи Приготовление 1 Развести дрожжи с медом в теплой воде и постепенно добавлять просеянную муку и другие сухие ингредиенты. 2 Замесить однородное тесто и оставить его на полтора часа в тепле. 3 Выложить тесто в форму, оставить еще на час и выпекать 10 минут при 220 градусах, а затем еще 30-40 - при 180.

Хлеб дома в духовке из гречневой муки Ингредиенты 150 г гречневая мука 150 г пшеничная мука 0,220 л вода 5 г сухие дрожжи 5 г соль 1 ст. л. сахар 2 ст. л. растительное масло Приготовление 1 Чтобы приготовить тесто, нужно добавить дрожжи и сахар в теплую воду, перемешать и оставить на 15 минут. 2 Затем добавить сливочное масло и оба вида просеянной муки. В конце посолить тесто, замесить его и оставить в тепле на час. 3 После раскатать тесто в пласт, свернуть его в рулет, защипнуть края и сделать сверху косые надрезы, чтобы получился батон. 4 Оставить заготовку еще на полчаса и выпекать в духовке 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Хлеб дома в духовке из кукурузной муки Ингредиенты 250 г кукурузная мука 550 г пшеничная мука 0,1 л молоко 0,05 л растительное масло 20 г сухие дрожжи 10 г соль 20 г сахар 0,320 л вода Приготовление 1 Добавить сахар, соль, дрожжи и 2 столовые ложки пшеничной муки в теплую воду и оставьте на 15 минут. 2 Затем смешать кукурузную муку с маслом и молоком и соединить с массой, смешанной раньше. 3 Замесить тесто, постепенно добавляя оставшуюся муку, и оставить его на час в тепле. 4 Выложить в форму и выпекать в духовке около 40 минут при температуре 180 градусов.

CC0 / Couleur / Хлеб CC0 / Couleur / Хлеб

Из цельнозерновой муки Цельнозерновой хлеб по праву считается одним из самых полезных, поэтому его любят те, кто ведет здоровый образ жизни и придерживается правильного питания. Ингредиенты 40 г сахар 7,5 г сухие дрожжи 5 г соль 370 г цельнозерновая мука 150 г пшеничная мука 20 г оливковое масло 0,250 л вода по вкусу семена льна Приготовление 1 Развести дрожжи в теплой воде (35-37 градусов), добавить сахар, соль, оливковое масло, перемешать. 2 Добавить муку и специи (семена). Затем хорошо вымешать смесь, пока она не станет достаточно плотной. 3 Готовое тесто смазать маслом, накрыть крышкой и поставить в теплое место на 30 минут. За это время его масса должна увеличиться в два-три раза. Далее нужно разогреть духовку до 180 градусов, выложить тесто на противень, выстланный пергаментом (тесто можно разделить на две части). 4 В разогретую духовку поставить на дно миску с водой (так как необходим пар). 5 Выпекать тесто нужно в течение 15 минут, затем достать посуду с водой, обмакнуть хлеб сверху в подсоленную воду (для корочки) и также выпекать около 15-20 минут. В конце нужно достать хлеб, накрыть его полотенцем, 10-15 минут будет достаточно.

Хлеб дома в духовке с сыром Такой хлеб - один из самых вкусных. Следует выбирать твердый сыр, тогда он не сильно расплавится и у продукта будет более приятная, мягкая консистенция. Ингредиенты 400 г мука 0,400 л вода 1 ст. л. сухие дрожжи 250 г сыр 5 г соль 5 г сахар Приготовление 1 Развести дрожжи и сахар в 100 мл теплой воды и оставить на 15 минут. 2 Добавить оставшуюся воду, половину муки, соль и перемешать. Потом оставить в тепле на 45 минут. 3 Затем добавить в тесто оставшуюся муку, замесить его, подождать еще 45 минут и добавить сыр. 4 Выложить тесто в форму, посыпать еще немного мукой сверху, оставить на 20 минут, а затем выпекать в духовке 40 минут при температуре 200 градусов.

Хлеб дома в духовке с отрубями Ингредиенты 0,2 л вода 4 ст. л. отруби 300 г мука 2 ст. л. растительное масло 18 г свежие дрожжи 1 ст. л. сливочное масло 2 ст. л. сахар по вкусу соль Приготовление 1 Смешать сахар и дрожжи с теплой водой и оставить на 15 минут. 2 Добавить соль и отруби и постепенно примешивать просеянную муку. В конце добавить растительное масло, замесить тесто и оставить его в тепле на час. 3 Форму смазать сливочным маслом, посыпать мукой и выложить в нее тесто. 4 Выпекать около 40-50 минут при температуре 200 градусов.

Хлеб дома в духовке с солодом Ингредиенты 0,3 л вода 0,04 л оливковое масло 20 г сахар 5 г соль 300 г пшеничная мука 150 г ржаная мука 60 г солод 7 г сухие дрожжи Приготовление 1 Смешать теплую воду, оливковое масло и солод. 2 Добавить просеянную муку с солью и сахаром, а в конце – дрожжи. 3 Замесить тесто, оставить его на полтора часа в тепле и после сформировать батон. 4 Затем следует дать тесту полежать 30 минут и выпекать в течение 40 минут при температуре 200 градусов.

Хлеб дома в духовке с зеленью Ингредиенты 350 г мука 7 г сухие дрожжи 0,220 л вода 20 г сахар 5 г соль 0,03 л растительное масло 100 г зелень по вкусу зубчики чеснока Приготовление 1 Смешать дрожжи, сахар, немного муки и воду, и оставить опару на 15 минут. 2 Добавить растительное масло, соль и оставшуюся муку, замесить мягкое тесто и оставь в тепле на час. 3 Измельчить зелень, чеснок и оливковое масло в блендере до однородности. 4 Раскатать тесто в пласт, выложить туда начинку, свернуть в рулет, разрезать его вдоль и скрутить косой или жгутом. 5 Выложить хлеб в форму, оставить на 40 минут и запекать еще 40 минут в духовке при 180 градусах.

Хлеб дома в духовке с луком Ингредиенты 0,4 л молоко 600 г мука 1 шт. яйцо 11 г сухие дрожжи 10 г сахар 7,5 г соль 1 шт. луковица 2 ст. л. сметана 4 ст. л. растительное масло Приготовление 1 Смешать теплое молоко, дрожжи, сахар и столовую ложку муки и оставить тесто на 20 минут. За это время обжарить мелко нарезанный лук с оставшимися сахаром и солью. 2 Добавить в тесто просеянную муку, сметану, еще две столовые ложки масла и остывший лук. Замесить однородное тесто и оставить его в тепле на час. 3 Потом помять его и оставить еще на 20 минут, выложить на пергамент. 4 Смазать маслом, сделать надрезы и выпекать хлеб в духовке 35-40 минут при температуре 180 градусов.

С чесноком

Хлеб с чесноком выпекается так же, как и хлеб с луком, только для этого рецепта понадобится две-три головки чеснока. Для тех, кто особенно любит острое, подойдет совмещенный рецепт, можно добавить в хлеб и лук, и чеснок, а также вяленые помидоры.

© Sputnik / Томас Тхайцук Чеснок © Sputnik / Томас Тхайцук Чеснок

Советы кулинаров

Помимо классических рецептов есть быстрые способы приготовления домашнего хлеба, которые опытные кулинары изобретают самостоятельно. Так, Наталия Вольных, которая с началом пандемии потеряла работу и долгое время проводила дома, научилась печь хлебные лепешки по индийскому рецепту.

Самый простой и быстрый хлеб - индийская лепешка. Для этого необходимы:

— 100 г. пшеничной муки (можно добавить любую другую пополам: ржаная, кукурузная, льняная и т.д.);

100 г. пшеничной муки (можно добавить любую другую пополам: ржаная, кукурузная, льняная и т.д.); — 5 г. соли;

5 г. соли; — любые специи и любые сушеные молотые травы (даже мята, но самое вкусное - тмин и базилик).

“Я делала вариации с хмели-сунели, с черным перцем, с имбирем, с корицей и даже с какао и сахаром). Сухую смесь я мешаю до полностью однородного состояния, затем добавляю ложку любого растительного масла и теплую воду (или молоко) - ровно столько, чтобы при перемешивании одним пальцем я смогла достаточно быстро слепить шарик теста, который не будет приставать к рукам. Полепив этот шарик энергично, я делю его обычно на 3-4 маленьких шарика и очень тонко раскатываю на силиконовом коврике. В это время у меня уже раскаляется сковорода. Очень тонкая лепешка выпекается на сковороде без масла под крышкой с двух сторон минуты по две. Снимаю, когда она вздуется и зарумянится, мажу маслом, и это произведение тут же уходит в бутерброды.