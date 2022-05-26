Рейтинг@Mail.ru
Как сделать закваску для хлеба в домашних условиях: рецепты
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/zakvaska-1790842015.html
Хлеб на закваске: тонкости ее приготовления в домашних условиях
Как сделать закваску для хлеба в домашних условиях: рецепты
Хлеб на закваске: тонкости ее приготовления в домашних условиях
Правильная закваска придает хлебу особый вкус и аромат. Выпечка, приготовленная из этой смеси, получается воздушной и при этом с хрустящей корочкой. О том, как... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:49
2022-05-26T14:57
хлеб
кулинария
еда
продукты
простые рецепты
питание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790784796_0:72:1920:1152_1920x0_80_0_0_2884443491a353e5eeb77fdc4f5177cb.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Правильная закваска придает хлебу особый вкус и аромат. Выпечка, приготовленная из этой смеси, получается воздушной и при этом с хрустящей корочкой. О том, как правильно сделать закваску в домашних условиях, какую муку выбрать, рецепты и советы экспертов — в материале РИА Новости.Закваска для хлебаЗакваска — это продукт естественной ферментации, полученный в результате бездрожжевого брожения муки и воды при комнатной температуре. Основная задача такого взаимодействия ингредиентов — создать кислую среду, в которой развиваются полезные микроорганизмы. Они помогают тесту подняться и придают будущей выпечке особенный вкус и аромат свежеиспеченного хлеба с приятной кислинкой.Проще говоря, закваску можно назвать перебродившим тестом. Продукты, взаимодействуя друг с другом на открытом воздухе, бродят, вырабатывая молочную кислоту.Стоит отметить, что закваска — это всего лишь один из ингредиентов, который участвует в процессе приготовления хлеба. Кроме нее для создания мягкой буханки традиционно используются основные составляющие – мука, соль, сахар и т.д.Плюсы хлеба на закваскеНесмотря на то, что приготовление хлеба на закваске — это процесс длительный, многие любители выпечки и профессионалы выбирают именно его по нескольким причинам:“Заквасочный хлеб является продуктом с низким гликемическим индексом, его можно есть даже людям с диабетом. Такая выпечка легко усваивается за счет длительного приготовления теста. Готовый продукт становится ферментированным, содержит природные антибиотики, которые вырабатывают молочнокислые бактерии — это способствует хорошей работе ЖКТ”, — добавила Таисия Грих, специалист по выпеканию хлебобулочных изделий.Кроме этого, тесто с добавлением закваски легче и быстрее поднимается без добавления различных веществ искусственного происхождения.Отличия от хлеба на дрожжахВ целом, слишком кардинальных отличий между хлебом на закваске и на дрожжах нет — оба обладают насыщенным вкусом. Однако есть некоторые особенности, которые отличают хлеб на закваске от похожей буханки:Какую муку выбратьЛучший ингредиент для создания закваски — ржаная цельнозерновая мука. Это связано с тем, что в ней содержится больше всего живых микроорганизмов и ферментов фитазы. Можно также использовать и пшеничную цельнозерновую муку.Какая вода нужна для закваскиСамое важное — вода должна быть бутилированной или родниковой, комнатной температуры или в рамках 25-28 градусов. Не подходит кипяченая, детская, а также вода из под крана — в ней отсутствуют живые бактерии, которые нужны для процесса брожения. “При 21-23 градусах закваска будет зреть медленнее и процессы могут затянуться на три-пять дней. Выше 28 градусов — будет перекисать, и кормить ее придется чаще”, — добавила Таисия Грих.Какой хлеб можно приготовитьХлебное тесто с закваской может быть любым — пшеничным, ржаным, с семенами или без. Кроме этого, на закваске можно приготовить булочки к супу или чиабатту с оливковым маслом (итальянский белый хлеб).Как сделать закваску для хлебаРецептом приготовления ржаной закваски поделилась Таисия Грих:Этапы приготовленияНа второй день из получившейся смеси взять 50 г закваски, 25 г воды и 25 г муки. Каждый раз использовать чистую баночку. Следующие 3, 4, 5, 6 дни делать такие же подкормки каждые 12 часов. До пятого дня утилизировать закваску, на шестой можно сделать блины или оладьи.Когда закваске будет полных 6-7 дней, можно пробовать испечь хлеб. Смесь следует “вести” на столе до 12-14 дня, затем можно хранить в холодильнике и подкармливать один раз в неделю дважды каждые 12 часов.Кормление закваскиДля роста и развития полезных бактерий в закваске ей необходима регулярная подкормка.Стоит соблюдать и режим во времени кормления — добавлять продукты в одно и то же время. При правильных действиях можно наблюдать реакцию после добавления подкормок — смесь становится гуще и объемнее, а также пузырится.Как хранить закваскуДля хранения закваски нужно использовать только герметичную посуду, чтобы исключить попадание воздуха и различных микроорганизмов.Далее стоит учесть, что закваска — это продукт с живыми бактериями и холод, так или иначе, им не полезен. Даже если регулярно подкармливать закваску, ее подъемная сила все равно будет медленно снижаться. Но если есть необходимость в хранении, то без подкормки продукт лучше не отправлять в холодильник, так как смесь будет крайне уязвима.Для максимально длительного хранения можно попробовать высушить закваску в сушилке при температуре ниже 30 градусов (нельзя это делать в духовке). После высушенную смесь следует перемолоть до маленьких хлопьев и отправить на хранение в банку.Советы экспертовПо словам эксперта Таисии Грих, главные ошибки в приготовлении закваски — расположение банки с ней у теплой батареи, неплотное закрытие крышки, а также выбрасывание закваски из-за присутствия неприятного запаха, который может быть первые три-четыре дня, что является абсолютной нормой — часто новички думают, что продукт испортился, но это не так.
https://ria.ru/20210323/khleb-1602473566.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200222/1565105760.html
https://ria.ru/20220217/syr-1773365303.html
https://ria.ru/20211222/krem-1764990632.html
https://ria.ru/20211109/tartar-1758256834.html
https://ria.ru/20211108/kuritsa-1758104245.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790784796_215:0:1920:1279_1920x0_80_0_0_e3c01879eda97664717109f6cfb39591.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хлеб, кулинария, еда, продукты, простые рецепты, питание
14:49 26.05.2022 (обновлено: 14:57 26.05.2022)
 

Хлеб на закваске: тонкости ее приготовления в домашних условиях

© Pixabay / tombock1Закваска для хлеба
Закваска для хлеба - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Pixabay / tombock1
Закваска для хлеба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Правильная закваска придает хлебу особый вкус и аромат. Выпечка, приготовленная из этой смеси, получается воздушной и при этом с хрустящей корочкой. О том, как правильно сделать закваску в домашних условиях, какую муку выбрать, рецепты и советы экспертов — в материале РИА Новости.

Закваска для хлеба

Закваска — это продукт естественной ферментации, полученный в результате бездрожжевого брожения муки и воды при комнатной температуре. Основная задача такого взаимодействия ингредиентов — создать кислую среду, в которой развиваются полезные микроорганизмы. Они помогают тесту подняться и придают будущей выпечке особенный вкус и аромат свежеиспеченного хлеба с приятной кислинкой.
Хлеб - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта 2021, 14:21
Хлеб: польза, вред и влияние на организм человека
Проще говоря, закваску можно назвать перебродившим тестом. Продукты, взаимодействуя друг с другом на открытом воздухе, бродят, вырабатывая молочную кислоту.
Стоит отметить, что закваска — это всего лишь один из ингредиентов, который участвует в процессе приготовления хлеба. Кроме нее для создания мягкой буханки традиционно используются основные составляющие – мука, соль, сахар и т.д.
Чесночный хлеб - РИА Новости, 1920, 22.02.2020
22 февраля 2020, 20:30
Диетологи назвали самые полезные сорта хлеба для худеющих

Плюсы хлеба на закваске

Несмотря на то, что приготовление хлеба на закваске — это процесс длительный, многие любители выпечки и профессионалы выбирают именно его по нескольким причинам:
  • вкус — “тонкий”, с небольшой кислинкой;
  • уникальная, воздушная текстура;
  • полезные свойства — повышает иммунитет, является источником растительного белка и аминокислот.
“Заквасочный хлеб является продуктом с низким гликемическим индексом, его можно есть даже людям с диабетом. Такая выпечка легко усваивается за счет длительного приготовления теста. Готовый продукт становится ферментированным, содержит природные антибиотики, которые вырабатывают молочнокислые бактерии — это способствует хорошей работе ЖКТ”, — добавила Таисия Грих, специалист по выпеканию хлебобулочных изделий.
Кроме этого, тесто с добавлением закваски легче и быстрее поднимается без добавления различных веществ искусственного происхождения.
Домашний сыр - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 18:38
Моцарелла, брынза, маскарпоне: как сделать сыр дома — простые рецепты

Отличия от хлеба на дрожжах

В целом, слишком кардинальных отличий между хлебом на закваске и на дрожжах нет — оба обладают насыщенным вкусом. Однако есть некоторые особенности, которые отличают хлеб на закваске от похожей буханки:
  • характерная кислинка;
  • более плотный мякиш;
  • легче переваривается (расщеплением клейковины занимается закваска, а не ЖКТ в случае с дрожжевым);
  • присутствие молочнокислых бактерий.

Какую муку выбрать

Лучший ингредиент для создания закваски — ржаная цельнозерновая мука. Это связано с тем, что в ней содержится больше всего живых микроорганизмов и ферментов фитазы. Можно также использовать и пшеничную цельнозерновую муку.
Девушка на кухне - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря 2021, 21:33
Творожный, сметанный, крем-чиз: 22 простых рецепта крема для торта

Какая вода нужна для закваски

Самое важное — вода должна быть бутилированной или родниковой, комнатной температуры или в рамках 25-28 градусов. Не подходит кипяченая, детская, а также вода из под крана — в ней отсутствуют живые бактерии, которые нужны для процесса брожения. “При 21-23 градусах закваска будет зреть медленнее и процессы могут затянуться на три-пять дней. Выше 28 градусов — будет перекисать, и кормить ее придется чаще”, — добавила Таисия Грих.
© Pixabay / ha11ok Закваска
Закваска - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Pixabay / ha11ok
Закваска

Какой хлеб можно приготовить

Хлебное тесто с закваской может быть любым — пшеничным, ржаным, с семенами или без. Кроме этого, на закваске можно приготовить булочки к супу или чиабатту с оливковым маслом (итальянский белый хлеб).

Как сделать закваску для хлеба

Рецептом приготовления ржаной закваски поделилась Таисия Грих:

Категория

Сложность

Хлебобулочное изделие

Средняя

Ингредиенты

Количество

Мука ржаная цельнозерновая

50 г

Вода фильтрованная

50 г

Этапы приготовления

  1. 1
    Для выведения ржаной закваски взять 50 г ржаной муки и 50 г теплой, фильтрованной воды.
  2. 2
    В стеклянной банке соединить муку и воду. Перемешать до однородной массы.
  3. 3
    Далее накрыть крышкой и убрать в теплое место, только не у батареи.
На второй день из получившейся смеси взять 50 г закваски, 25 г воды и 25 г муки. Каждый раз использовать чистую баночку. Следующие 3, 4, 5, 6 дни делать такие же подкормки каждые 12 часов. До пятого дня утилизировать закваску, на шестой можно сделать блины или оладьи.
Когда закваске будет полных 6-7 дней, можно пробовать испечь хлеб. Смесь следует “вести” на столе до 12-14 дня, затем можно хранить в холодильнике и подкармливать один раз в неделю дважды каждые 12 часов.
© Pixabay / ha11okЗамешивание теста с закваской
Замешивание теста с закваской - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Pixabay / ha11ok
Замешивание теста с закваской

Кормление закваски

Для роста и развития полезных бактерий в закваске ей необходима регулярная подкормка.
“Кормление ведут в исходно выбранной пропорции мукой и водой. Ежедневно, если нужна сильная закваска, или раз в два-три дня для поддержки жизни бактерий”, — отметил Сергей Куприянов, член Национальной Гильдии шеф-поваров.
Стоит соблюдать и режим во времени кормления — добавлять продукты в одно и то же время. При правильных действиях можно наблюдать реакцию после добавления подкормок — смесь становится гуще и объемнее, а также пузырится.
Соус тартар - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября 2021, 19:17
Правильный тартар: тонкости приготовления мясной закуски

Как хранить закваску

Для хранения закваски нужно использовать только герметичную посуду, чтобы исключить попадание воздуха и различных микроорганизмов.
Далее стоит учесть, что закваска — это продукт с живыми бактериями и холод, так или иначе, им не полезен. Даже если регулярно подкармливать закваску, ее подъемная сила все равно будет медленно снижаться. Но если есть необходимость в хранении, то без подкормки продукт лучше не отправлять в холодильник, так как смесь будет крайне уязвима.
“Я пользуюсь ржаной закваской, так как она менее капризна, чем пшеничная. Её можно длительно хранить в холодильнике, если часто не печете хлеб, она практически не перекисает”, — прокомментировала Таисия Грих.
Для максимально длительного хранения можно попробовать высушить закваску в сушилке при температуре ниже 30 градусов (нельзя это делать в духовке). После высушенную смесь следует перемолоть до маленьких хлопьев и отправить на хранение в банку.
Куриная грудка с соусом и овощами - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября 2021, 18:17
Готовим за полчаса: куриные грудки с соусом из зеленого лука

Советы экспертов

По словам эксперта Таисии Грих, главные ошибки в приготовлении закваски — расположение банки с ней у теплой батареи, неплотное закрытие крышки, а также выбрасывание закваски из-за присутствия неприятного запаха, который может быть первые три-четыре дня, что является абсолютной нормой — часто новички думают, что продукт испортился, но это не так.
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкПроизводство хлеба на заводе компании АО "Крымхлеб" в Симферополе
Производство хлеба на заводе компании АО Крымхлеб в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Производство хлеба на заводе компании АО "Крымхлеб" в Симферополе
 
ХлебКулинарияЕдаПродуктыпростые рецептыПитание
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала