Блины на кефире: тонкие с дырочками или пышные — лучшие рецепты

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Блины на кефире могут быть тонкими с дырочками или толстыми, пышными, в зависимости от рецепта. Лучшие способы и пошаговые инструкция по приготовлению разных видов кушанья - в материале РИА Новости.

Блины на кефире

Блины на кефире при соблюдении определенных хитростей получаются воздушные и легкие. Например, эксперты советуют использовать для фирменных блинов с дырочками жирный кефир, от 3,2%, который есть в любом магазине, — это делает блюдо вкуснее, а калорийность сильно не увеличивается. Также их не следует выпекать очень крупными, ведь тогда их тяжело переворачивать. Оптимальный размер - до 25 сантиметров. Такие блины можно подавать с чем угодно, от варенья и сметаны до укропа и рыбы.

Особенности приготовления

Блины - это простое и в то же время универсальное блюдо. Для них подойдет любая начинка, ими можно украсить как праздничный, так и повседневный стол, ими можно быстро и недорого накормить всю семью. Как правило, основой блинов является молоко или минеральная вода. Но самые красивые, ажурные, тонкие и вкусные готовятся на кефире

Есть несколько тонкостей приготовления блинов на кефире:

— Необходимо всегда просеивать муку, это обогатит ее кислородом и поможет блинам стать мягкими, легкими и воздушными.

Необходимо всегда просеивать муку, это обогатит ее кислородом и поможет блинам стать мягкими, легкими и воздушными. — Яйца и кефир должны быть комнатной температуры, а вода - кипяченой.

Яйца и кефир должны быть комнатной температуры, а вода - кипяченой. — Сковорода может быть любой, но лучше выбрать чугун.

Сковорода может быть любой, но лучше выбрать чугун. — Достаточное количество подсолнечного масла в таком блюде нарисует сложные ажурные узоры на выпечке.

Достаточное количество подсолнечного масла в таком блюде нарисует сложные ажурные узоры на выпечке. — Сковородку перед приготовлением нужно хорошо нагреть. И уменьшить огонь во время приготовления блинов.

Сковородку перед приготовлением нужно хорошо нагреть. И уменьшить огонь во время приготовления блинов. — Также нужно следить за балансом жидких или сухие ингредиенты, чтобы блины были максимально тонкими, с дырочками.

Кисломолочные продукты гуще молока, поэтому тесто для блинов с кефиром не получится полностью жидким. Но выбрать такую консистенцию, при которой блины будут тонкими, очень просто: в тесто добавляется немного кипяченой воды. В результате получаются тонкие, почти кружевные блинчики. Легкости им также добавляет сода. Реагируя с кислотой, она размягчает тесто, блины получатся пористыми, пушистыми, воздушными, хорошо выпекаются и без проблем переворачиваются.

Пошаговая инструкция классического рецепта

Ингредиенты 2 шт. яйца 0,1 л водка 1 л кефир (жирностью 1%) 60 г сахар 10 г соль 20 г ванильный сахар 6 г сода 0,015 л растительное масло Приготовление 1 Взбить яйца с сахаром в пену. 2 Добавить ванильный сахар, соль, водку и взбить еще раз. 3 Влить кефир и все хорошо перемешать. 4 Просеять муку и, перемешивая, постепенно всыпать до тех пор, пока тесто не приобретет консистенцию густой сметаны. Добавить растительное масло и гашеную уксусом соду. Перемешать и дать постоять примерно 20 мин. 5 Затем постепенно вливать кипяток, взбивая тесто, пока оно не станет напоминать жидкую сметану. Разогреть в сковороде растительное масло. 6 Влить немного теста и распределить его по всей сковороде круговым движением. 7 Когда все блины будут готовы, слегка смазать их сливочным маслом, сверху посыпать 2 столовыми ложками сахара. Накрыть крышкой и поставить в теплую духовку на 15 мин.

Вкусные рецепты блинов на кефире

Рецепты на кефире разнообразны, найти подходящий свой удастся и тем, кто следит за лишним весом, и тем, кто любит блины со сладкой или соленой начинкой.

Тонкие с дырочками

Ингредиенты 0,4 л ​​кефир 250 г мука 75 г сахар 2 г сода 2 шт. яйца по вкусу ваниль 0,2 л вода 0,075 л растительное масло Приготовление 1 Муку просеять, смешать с солью и сахаром. 2 Смешать воду с кефиром и постепенно добавлять муку. 3 Замесить тесто, разбить в него яйца. Взбить смесь венчиком и влить растопленное масло. Все тщательно перемешать. 4 Разогреть сковороду с растительным маслом и приступать к выпечке. Обжарить блины с обеих сторон до золотистого цвета. Если блины слишком толстые, можно добавить больше молока или кипяченой воды.

С содой

Ингредиенты 2 шт. яйца 17 г сахар 0,6 л кефир 6 г сода 200 г мука 10 г соль 0,3 л растительное масло Приготовление 1 Смешать горячее молоко и кефир, добавить яйца, соль, соду и сахар. Хорошо все перемешать. 2 Постоянно помешивая получившуюся массу, постепенно добавить просеянную муку. 3 Влить растительное масло. 4 Выпекать блины на хорошо разогретой сковороде.

Толстые и пышные с дрожжами

Ингредиенты 500 г мука пшеничная 4 шт. яйца 45 г сахар 0,5 л кефир 0,4 л вода 8 г дрожжи 125 г масло сливочное по вкусу соль Приготовление 1 Поскольку тесто для блинчиков дрожжевое, сначала нужно приготовить опару. Для этого необходимо растворить сухие дрожжи в теплой воде и развести полстакана муки. Оставить смесь в тепле на двадцать пять минут. За это время дрожжи активизируются и масса вспенится. 2 Теперь нужно добавить в опару яйца, взбитые с сахарным песком до просветления массы, бросить соль, влить теплый кефир и рафинированное растительное масло. 3 Последним шагом является добавление муки, просеянной через сито. Нужно перемешать смесь венчиком до полного растворения всех комочков. 4 Затем нужно поставить тесто в тепло на 20-30 минут, чтобы оно немного поднялось. После этого можно приступить к выпечке. 5 Для этого половником нужно вылить тесто в центр смазанной маслом формы и легкими поворотами распределить тесто по всему дну. После подрумянивания с одной стороны - перевернуть блин и пожарить еще немного.

Без яиц

Ингредиенты 0,4 л кефир 5 г соль 6 г сода 105 г мука 90 г сахар 0,03 л подсолнечное масло Приготовление 1 Кефир смешать с содой, сахаром и солью и взбить венчиком, чтобы образовались пузырьки. 2 Добавить в кефир сливочное масло. Взбить тесто. 3 Постепенно добавить муку и перемешать. Оставить тесто на 15 минут. 4 Разогреть сковороду и выпекать блины. Готовые блины нужно складывать друг на дружку, смазывая каждый сливочным маслом. Можно подавать их с мясной начинкой или сладким джемом и творогом.

Ажурные с кипятком (“по бабушкиному рецепту”)

Ингредиенты 1 л молоко 60 г сахар 6 г сода 5 шт. яйца 10 г соль 1-1.5 г лимонная кислота 0,04 л растительное масло 0,35 л горячая вода Приготовление 1 Взбить молоко с яйцами, добавить в смесь сахар и соль, снова взбить. Затем насыпать соду и лимонную кислоту. 2 Добавить муку в смесь до тех пор, пока она не станет похожа на жидкую сметану. Количество муки зависит от размера яиц. Как правило, уходит примерно 4 стакана. 3 В получившуюся массу смесь влить растительное масло и довести до нужной консистенции при помощи кипятка. Оставить тесто на 15 мин. 4 Затем выпекать блины с обеих сторон. Сковороду следует намазывать маслом только один раз, так блины не будут прилипать.

С молоком

Ингредиенты 550 г пшеничная мука 800 г топленое молоко 4 шт. яйца 20 г дрожжи 10 г соль 10 г сахар 30 г растительное масло 0,1 л кефир Приготовление 1 Смешать 3/4 горячего молока и кефир, развести дрожжи, муку, соль. 2 Поставить тесто в теплое место и дать подняться. В оставшемся молоке развести яичные желтки с сахаром, соединить с тестом 3 Добавить в тесто взбитые в пену яичные белки. 4 Хорошо все перемешать. Влить растительное масло. 5 Выпекать блины на хорошо разогретой сковороде.

На кислом кефире

Ингредиенты 0,7 л кефир 160 г мука 2 шт. яйца 17 г сахар 6 г соль 0,3 л растительное масло 3,5 г сода Приготовление 1 Взбить яйца с сахаром и солью. Добавить кефир (подходит напиток любой жирности, но прокисший. То есть можно взять просроченный кефир из холодильника, а не выбрасывать его) и масло. 2 Высыпать муку и соду. 3 Перемешать все до однородного состояния. 4 Разогреть сковороду и смазать ее маслом. Зачерпнуть половником тесто и вылить его на центр сковороды, быстро распределяя по всей поверхности жаропрочной посуды. Жарить блины с двух сторон до готовности.

С сыром

Ингредиенты 150 г мука 150 г сыр 1 шт. пучок укропа 3 шт. яйца 70 г сливочное масло 25 г сахар 10 г соль 2 шт. зубчики чеснока 0,175 л кефир Приготовление 1 В глубокой миске соединить кефир и яйцо. Добавить соль и перец по вкусу. 2 Перемешать венчиком до однородности. 3 Всыпать муку и соду (или разрыхлитель). Снова перемешать до однородности. 4 Зелень (можно взять любую по желанию) промыть, обсушить и мелко нарезать. Добавить к кефирно-яичной смеси. 5 Сыр натереть на мелкой терке и тоже отправить в миску. 6 Сковороду смазать растительным маслом и разогреть. 7 Вылить на сковороду половину приготовленной смеси, разровнять и жарить под крышкой на минимальном огне пять минут, пока поверхность не станет матовой. Перевернуть блин на другую сторону и жарить на среднем огне минуту. 8 Подавать сырные блинчики можно со сметаной или чесночным соусом.

На рисовой муке

Ингредиенты 30 г рисовая мука 0,15 л растительное масло 0,5 л кефир 4 шт. яйца 3 г сода 25 г сахар по вкусу соль по вкусу сливочное масло Приготовление 1 В глубокую металлическую или пластиковую емкость нужно разбить яйца, добавить соль и сахар. Полученную массу хорошо взбить венчиком. 2 Далее подогреть кефир на огне и добавить в смесь. Высыпать часть муки в емкость, взбить. Интенсивно перемешивая смесь, высыпать в нее муку. Добавить ложку любого растительного масла комнатной температуры. 3 Оставить тесто на 15-20 минут при комнатной температуре. 4 Выпекать на предварительно разогретой, смазанной маслом сковороде. Когда начнут появляться маленькие пузырьки, нужно перевернуть блинчик. Можно подавать их со сладкой начинкой, джемом или сгущенным молоком.

Калорийность блинов на кефире

Калорийность блинов на кефире ниже, чем у приготовленных по рецептам, где необходимо замешивать тесто на молоке или сливках.

Пищевая ценность (на 100 граммов):

калорийность - 194.8 ккал;

углеводы - 25.5 г;

белки - 4.8 г;

жиры - 8.2 г.

тяжести в желудке . Однако нужно понимать, что даже низкокалорийные блины не следует есть в большом количестве. Это блюдо вызывает чувство