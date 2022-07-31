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Блины на кефире: вкусные рецепты, как приготовить простые и тонкие на сковороде
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Блины на кефире: тонкие с дырочками или пышные — лучшие рецепты
Блины на кефире могут быть тонкими с дырочками или толстыми, пышными, в зависимости от рецепта. Лучшие способы и пошаговые инструкция по приготовлению разных... РИА Новости, 31.07.2022
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2022-07-31T17:31
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5
5
яйца, 2 шт.
водка, 0,1 л
кефир (жирностью 1%), 1 л
сахар, 60 г
соль , 10 г
ванильный сахар, 20 г
сода, 6 г
растительное масло , 0,015 л
Взбить яйца с сахаром в пену.
Шаг 1
Добавить ванильный сахар, соль, водку и взбить еще раз.
Шаг 2
Влить кефир и все хорошо перемешать.
Шаг 3
Просеять муку и, перемешивая, постепенно всыпать до тех пор, пока тесто не приобретет консистенцию густой сметаны. Добавить растительное масло и гашеную уксусом соду. Перемешать и дать постоять примерно 20 мин.
Шаг 4
Затем постепенно вливать кипяток, взбивая тесто, пока оно не станет напоминать жидкую сметану. Разогреть в сковороде растительное масло.
Шаг 5
Влить немного теста и распределить его по всей сковороде круговым движением.
Шаг 6
Когда все блины будут готовы, слегка смазать их сливочным маслом, сверху посыпать 2 столовыми ложками сахара. Накрыть крышкой и поставить в теплую духовку на 15 мин.
Шаг 7
экономика, антонина стародубова, москва, общество
Блины на кефире: тонкие с дырочками или пышные — лучшие рецепты
Блины на кефире могут быть тонкими с дырочками или толстыми, пышными, в зависимости от рецепта. Лучшие способы и пошаговые инструкция по приготовлению разных... РИА Новости, 31.07.2022
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2
1
5
5
​​кефир, 0,4 л
мука, 250 г
сахар, 75 г
сода, 2 г
яйца, 2 шт.
ваниль
вода, 0,2 л
растительное масло, 0,075 л
Муку просеять, смешать с солью и сахаром.
Шаг 1
Смешать воду с кефиром и постепенно добавлять муку.
Шаг 2
Замесить тесто, разбить в него яйца. Взбить смесь венчиком и влить растопленное масло. Все тщательно перемешать.
Шаг 3
Разогреть сковороду с растительным маслом и приступать к выпечке. Обжарить блины с обеих сторон до золотистого цвета. Если блины слишком толстые, можно добавить больше молока или кипяченой воды.
Шаг 4
экономика, антонина стародубова, москва, общество
Блины на кефире: тонкие с дырочками или пышные — лучшие рецепты
Блины на кефире могут быть тонкими с дырочками или толстыми, пышными, в зависимости от рецепта. Лучшие способы и пошаговые инструкция по приготовлению разных... РИА Новости, 31.07.2022
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1920
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2022-07-31T17:31
2
1
5
5
яйца, 2 шт.
сахар, 17 г
кефир, 0,6 л
сода, 6 г
мука, 200 г
соль, 10 г
растительное масло, 0,3 л
Смешать горячее молоко и кефир, добавить яйца, соль, соду и сахар. Хорошо все перемешать.
Шаг 1
Постоянно помешивая получившуюся массу, постепенно добавить просеянную муку.
Шаг 2
Влить растительное масло.
Шаг 3
Выпекать блины на хорошо разогретой сковороде.
Шаг 4
экономика, антонина стародубова, москва, общество
Блины на кефире: тонкие с дырочками или пышные — лучшие рецепты
Блины на кефире могут быть тонкими с дырочками или толстыми, пышными, в зависимости от рецепта. Лучшие способы и пошаговые инструкция по приготовлению разных... РИА Новости, 31.07.2022
1920
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2
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5
5
мука пшеничная , 500 г
яйца, 4 шт.
сахар, 45 г
кефир , 0,5 л
вода, 0,4 л
дрожжи, 8 г
масло сливочное, 125 г
соль
Поскольку тесто для блинчиков дрожжевое, сначала нужно приготовить опару. Для этого необходимо растворить сухие дрожжи в теплой воде и развести полстакана муки. Оставить смесь в тепле на двадцать пять минут. За это время дрожжи активизируются и масса вспенится.
Шаг 1
Теперь нужно добавить в опару яйца, взбитые с сахарным песком до просветления массы, бросить соль, влить теплый кефир и рафинированное растительное масло.
Шаг 2
Последним шагом является добавление муки, просеянной через сито. Нужно перемешать смесь венчиком до полного растворения всех комочков.
Шаг 3
Затем нужно поставить тесто в тепло на 20-30 минут, чтобы оно немного поднялось. После этого можно приступить к выпечке.
Шаг 4
Для этого половником нужно вылить тесто в центр смазанной маслом формы и легкими поворотами распределить тесто по всему дну. После подрумянивания с одной стороны - перевернуть блин и пожарить еще немного.
Шаг 5
экономика, антонина стародубова, москва, общество
Блины на кефире: тонкие с дырочками или пышные — лучшие рецепты
Блины на кефире могут быть тонкими с дырочками или толстыми, пышными, в зависимости от рецепта. Лучшие способы и пошаговые инструкция по приготовлению разных... РИА Новости, 31.07.2022
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2022-07-31T17:31
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1
5
5
кефир, 0,4 л
соль, 5 г
сода, 6 г
мука , 105 г
сахар, 90 г
подсолнечное масло , 0,03 л
Кефир смешать с содой, сахаром и солью и взбить венчиком, чтобы образовались пузырьки.
Шаг 1
Добавить в кефир сливочное масло. Взбить тесто.
Шаг 2
Постепенно добавить муку и перемешать. Оставить тесто на 15 минут.
Шаг 3
Разогреть сковороду и выпекать блины. Готовые блины нужно складывать друг на дружку, смазывая каждый сливочным маслом. Можно подавать их с мясной начинкой или сладким джемом и творогом.
Шаг 4
экономика, антонина стародубова, москва, общество
Блины на кефире: тонкие с дырочками или пышные — лучшие рецепты
Блины на кефире могут быть тонкими с дырочками или толстыми, пышными, в зависимости от рецепта. Лучшие способы и пошаговые инструкция по приготовлению разных... РИА Новости, 31.07.2022
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2022-07-31T17:31
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1
5
5
молоко, 1 л
сахар, 60 г
сода, 6 г
яйца, 5 шт.
соль, 10 г
лимонная кислота, 1-1.5 г
растительное масло, 0,04 л
горячая вода, 0,35 л
Взбить молоко с яйцами, добавить в смесь сахар и соль, снова взбить. Затем насыпать соду и лимонную кислоту.
Шаг 1
Добавить муку в смесь до тех пор, пока она не станет похожа на жидкую сметану. Количество муки зависит от размера яиц. Как правило, уходит примерно 4 стакана.
Шаг 2
В получившуюся массу смесь влить растительное масло и довести до нужной консистенции при помощи кипятка. Оставить тесто на 15 мин.
Шаг 3
Затем выпекать блины с обеих сторон. Сковороду следует намазывать маслом только один раз, так блины не будут прилипать.
Шаг 4
экономика, антонина стародубова, москва, общество
Блины на кефире: тонкие с дырочками или пышные — лучшие рецепты
Блины на кефире могут быть тонкими с дырочками или толстыми, пышными, в зависимости от рецепта. Лучшие способы и пошаговые инструкция по приготовлению разных... РИА Новости, 31.07.2022
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1
5
5
пшеничная мука, 550 г
топленое молоко, 800 г
яйца , 4 шт.
дрожжи, 20 г
соль, 10 г
сахар, 10 г
растительное масло, 30 г
кефир, 0,1 л
Смешать 3/4 горячего молока и кефир, развести дрожжи, муку, соль.
Шаг 1
Поставить тесто в теплое место и дать подняться. В оставшемся молоке развести яичные желтки с сахаром, соединить с тестом
Шаг 2
Добавить в тесто взбитые в пену яичные белки.
Шаг 3
Хорошо все перемешать. Влить растительное масло.
Шаг 4
Выпекать блины на хорошо разогретой сковороде.
Шаг 5
экономика, антонина стародубова, москва, общество
Блины на кефире: тонкие с дырочками или пышные — лучшие рецепты
Блины на кефире могут быть тонкими с дырочками или толстыми, пышными, в зависимости от рецепта. Лучшие способы и пошаговые инструкция по приготовлению разных... РИА Новости, 31.07.2022
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1920
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2022-07-31T17:31
2
1
5
5
кефир , 0,7 л
мука, 160 г
яйца, 2 шт.
сахар, 17 г
соль, 6 г
растительное масло, 0,3 л
сода, 3,5 г
Взбить яйца с сахаром и солью. Добавить кефир (подходит напиток любой жирности, но прокисший. То есть можно взять просроченный кефир из холодильника, а не выбрасывать его) и масло.
Шаг 1
Высыпать муку и соду.
Шаг 2
Перемешать все до однородного состояния.
Шаг 3
Разогреть сковороду и смазать ее маслом. Зачерпнуть половником тесто и вылить его на центр сковороды, быстро распределяя по всей поверхности жаропрочной посуды. Жарить блины с двух сторон до готовности.
Шаг 4
экономика, антонина стародубова, москва, общество
Блины на кефире: тонкие с дырочками или пышные — лучшие рецепты
Блины на кефире могут быть тонкими с дырочками или толстыми, пышными, в зависимости от рецепта. Лучшие способы и пошаговые инструкция по приготовлению разных... РИА Новости, 31.07.2022
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2022-07-31T17:31
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1
5
5
мука, 150 г
сыр, 150 г
пучок укропа, 1 шт.
яйца, 3 шт.
сливочное масло, 70 г
сахар, 25 г
соль, 10 г
зубчики чеснока, 2 шт.
кефир, 0,175 л
В глубокой миске соединить кефир и яйцо. Добавить соль и перец по вкусу.
Шаг 1
Перемешать венчиком до однородности.
Шаг 2
Всыпать муку и соду (или разрыхлитель). Снова перемешать до однородности.
Шаг 3
Зелень (можно взять любую по желанию) промыть, обсушить и мелко нарезать. Добавить к кефирно-яичной смеси.
Шаг 4
Сыр натереть на мелкой терке и тоже отправить в миску.
Шаг 5
Сковороду смазать растительным маслом и разогреть.
Шаг 6
Вылить на сковороду половину приготовленной смеси, разровнять и жарить под крышкой на минимальном огне пять минут, пока поверхность не станет матовой. Перевернуть блин на другую сторону и жарить на среднем огне минуту.
Шаг 7
Подавать сырные блинчики можно со сметаной или чесночным соусом.
Шаг 8
экономика, антонина стародубова, москва, общество
Блины на кефире: тонкие с дырочками или пышные — лучшие рецепты
Блины на кефире могут быть тонкими с дырочками или толстыми, пышными, в зависимости от рецепта. Лучшие способы и пошаговые инструкция по приготовлению разных... РИА Новости, 31.07.2022
1920
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2022-07-31T17:31
2
1
5
5
рисовая мука, 30 г
растительное масло, 0,15 л
кефир, 0,5 л
яйца, 4 шт.
сода , 3 г
сахар, 25 г
соль
сливочное масло
В глубокую металлическую или пластиковую емкость нужно разбить яйца, добавить соль и сахар. Полученную массу хорошо взбить венчиком.
Шаг 1
Далее подогреть кефир на огне и добавить в смесь. Высыпать часть муки в емкость, взбить. Интенсивно перемешивая смесь, высыпать в нее муку. Добавить ложку любого растительного масла комнатной температуры.
Шаг 2
Оставить тесто на 15-20 минут при комнатной температуре.
Шаг 3
Выпекать на предварительно разогретой, смазанной маслом сковороде. Когда начнут появляться маленькие пузырьки, нужно перевернуть блинчик. Можно подавать их со сладкой начинкой, джемом или сгущенным молоком.
Шаг 4
экономика, антонина стародубова, москва, общество
17:31 31.07.2022 (обновлено: 19:34 31.07.2022)
 

Блины на кефире: тонкие с дырочками или пышные — лучшие рецепты

© Depositphotos / leonkenigБлины
Блины - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© Depositphotos / leonkenig
Блины . Архивное фото
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Блины на кефире могут быть тонкими с дырочками или толстыми, пышными, в зависимости от рецепта. Лучшие способы и пошаговые инструкция по приготовлению разных видов кушанья - в материале РИА Новости.

Блины на кефире

Блины на кефире при соблюдении определенных хитростей получаются воздушные и легкие. Например, эксперты советуют использовать для фирменных блинов с дырочками жирный кефир, от 3,2%, который есть в любом магазине, — это делает блюдо вкуснее, а калорийность сильно не увеличивается. Также их не следует выпекать очень крупными, ведь тогда их тяжело переворачивать. Оптимальный размер - до 25 сантиметров. Такие блины можно подавать с чем угодно, от варенья и сметаны до укропа и рыбы.

Особенности приготовления

© Фото : Eiliv-Sonas AceronКефир
Кефир - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© Фото : Eiliv-Sonas Aceron
Кефир. Архивное фото
Блины - это простое и в то же время универсальное блюдо. Для них подойдет любая начинка, ими можно украсить как праздничный, так и повседневный стол, ими можно быстро и недорого накормить всю семью. Как правило, основой блинов является молоко или минеральная вода. Но самые красивые, ажурные, тонкие и вкусные готовятся на кефире
Есть несколько тонкостей приготовления блинов на кефире:
  • Необходимо всегда просеивать муку, это обогатит ее кислородом и поможет блинам стать мягкими, легкими и воздушными.
  • Яйца и кефир должны быть комнатной температуры, а вода - кипяченой.
  • Сковорода может быть любой, но лучше выбрать чугун.
  • Достаточное количество подсолнечного масла в таком блюде нарисует сложные ажурные узоры на выпечке.
  • Сковородку перед приготовлением нужно хорошо нагреть. И уменьшить огонь во время приготовления блинов.
  • Также нужно следить за балансом жидких или сухие ингредиенты, чтобы блины были максимально тонкими, с дырочками.
Кисломолочные продукты гуще молока, поэтому тесто для блинов с кефиром не получится полностью жидким. Но выбрать такую консистенцию, при которой блины будут тонкими, очень просто: в тесто добавляется немного кипяченой воды. В результате получаются тонкие, почти кружевные блинчики. Легкости им также добавляет сода. Реагируя с кислотой, она размягчает тесто, блины получатся пористыми, пушистыми, воздушными, хорошо выпекаются и без проблем переворачиваются.
Блины с медом - РИА Новости, 1920, 24.02.2014
24 февраля 2014, 11:13
Секреты красивых и вкусных блиновО том, как приготовить "правильные" блины - читайте в материале проекта Weekend.

Пошаговая инструкция классического рецепта

Ингредиенты
2 шт.
яйца
0,1 л
водка
1 л
кефир (жирностью 1%)
60 г
сахар
10 г
соль
20 г
ванильный сахар
6 г
сода
0,015 л
растительное масло
Приготовление
1
Взбить яйца с сахаром в пену.
2
Добавить ванильный сахар, соль, водку и взбить еще раз.
3
Влить кефир и все хорошо перемешать.
4
Просеять муку и, перемешивая, постепенно всыпать до тех пор, пока тесто не приобретет консистенцию густой сметаны. Добавить растительное масло и гашеную уксусом соду. Перемешать и дать постоять примерно 20 мин.
5
Затем постепенно вливать кипяток, взбивая тесто, пока оно не станет напоминать жидкую сметану. Разогреть в сковороде растительное масло.
6
Влить немного теста и распределить его по всей сковороде круговым движением.
7
Когда все блины будут готовы, слегка смазать их сливочным маслом, сверху посыпать 2 столовыми ложками сахара. Накрыть крышкой и поставить в теплую духовку на 15 мин.
Ажурные блины - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
6 марта 2021, 10:01
Как не переесть в Масленицу? Диетолог назвала оптимальную порцию блинов

Вкусные рецепты блинов на кефире

Рецепты на кефире разнообразны, найти подходящий свой удастся и тем, кто следит за лишним весом, и тем, кто любит блины со сладкой или соленой начинкой.

Тонкие с дырочками

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБлины с дырочками
Блины с дырочками - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Блины с дырочками. Архивное фото
Ингредиенты
0,4 л
​​кефир
250 г
мука
75 г
сахар
2 г
сода
2 шт.
яйца
по вкусу
ваниль
0,2 л
вода
0,075 л
растительное масло
Приготовление
1
Муку просеять, смешать с солью и сахаром.
2
Смешать воду с кефиром и постепенно добавлять муку.
3
Замесить тесто, разбить в него яйца. Взбить смесь венчиком и влить растопленное масло. Все тщательно перемешать.
4
Разогреть сковороду с растительным маслом и приступать к выпечке. Обжарить блины с обеих сторон до золотистого цвета. Если блины слишком толстые, можно добавить больше молока или кипяченой воды.

С содой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБлины
Блины - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Блины. Архивное фото
Ингредиенты
2 шт.
яйца
17 г
сахар
0,6 л
кефир
6 г
сода
200 г
мука
10 г
соль
0,3 л
растительное масло
Приготовление
1
Смешать горячее молоко и кефир, добавить яйца, соль, соду и сахар. Хорошо все перемешать.
2
Постоянно помешивая получившуюся массу, постепенно добавить просеянную муку.
3
Влить растительное масло.
4
Выпекать блины на хорошо разогретой сковороде.

Толстые и пышные с дрожжами

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТолстые блины
Толстые блины - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Толстые блины. Архивное фото
Ингредиенты
500 г
мука пшеничная
4 шт.
яйца
45 г
сахар
0,5 л
кефир
0,4 л
вода
8 г
дрожжи
125 г
масло сливочное
по вкусу
соль
Приготовление
1
Поскольку тесто для блинчиков дрожжевое, сначала нужно приготовить опару. Для этого необходимо растворить сухие дрожжи в теплой воде и развести полстакана муки. Оставить смесь в тепле на двадцать пять минут. За это время дрожжи активизируются и масса вспенится.
2
Теперь нужно добавить в опару яйца, взбитые с сахарным песком до просветления массы, бросить соль, влить теплый кефир и рафинированное растительное масло.
3
Последним шагом является добавление муки, просеянной через сито. Нужно перемешать смесь венчиком до полного растворения всех комочков.
4
Затем нужно поставить тесто в тепло на 20-30 минут, чтобы оно немного поднялось. После этого можно приступить к выпечке.
5
Для этого половником нужно вылить тесто в центр смазанной маслом формы и легкими поворотами распределить тесто по всему дну. После подрумянивания с одной стороны - перевернуть блин и пожарить еще немного.

Без яиц

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБлины
Блины - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Блины . Архивное фото
Ингредиенты
0,4 л
кефир
5 г
соль
6 г
сода
105 г
мука
90 г
сахар
0,03 л
подсолнечное масло
Приготовление
1
Кефир смешать с содой, сахаром и солью и взбить венчиком, чтобы образовались пузырьки.
2
Добавить в кефир сливочное масло. Взбить тесто.
3
Постепенно добавить муку и перемешать. Оставить тесто на 15 минут.
4
Разогреть сковороду и выпекать блины. Готовые блины нужно складывать друг на дружку, смазывая каждый сливочным маслом. Можно подавать их с мясной начинкой или сладким джемом и творогом.

Ажурные с кипятком (“по бабушкиному рецепту”)

Овсяноблин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 18:20ЗОЖ
Как приготовить овсяноблин: рецепты для правильного питания и похудения
Ингредиенты
1 л
молоко
60 г
сахар
6 г
сода
5 шт.
яйца
10 г
соль
1-1.5 г
лимонная кислота
0,04 л
растительное масло
0,35 л
горячая вода
Приготовление
1
Взбить молоко с яйцами, добавить в смесь сахар и соль, снова взбить. Затем насыпать соду и лимонную кислоту.
2
Добавить муку в смесь до тех пор, пока она не станет похожа на жидкую сметану. Количество муки зависит от размера яиц. Как правило, уходит примерно 4 стакана.
3
В получившуюся массу смесь влить растительное масло и довести до нужной консистенции при помощи кипятка. Оставить тесто на 15 мин.
4
Затем выпекать блины с обеих сторон. Сковороду следует намазывать маслом только один раз, так блины не будут прилипать.

С молоком

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБлины с молоком
Блины с молоком - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Блины с молоком. Архивное фото
Ингредиенты
550 г
пшеничная мука
800 г
топленое молоко
4 шт.
яйца
20 г
дрожжи
10 г
соль
10 г
сахар
30 г
растительное масло
0,1 л
кефир
Приготовление
1
Смешать 3/4 горячего молока и кефир, развести дрожжи, муку, соль.
2
Поставить тесто в теплое место и дать подняться. В оставшемся молоке развести яичные желтки с сахаром, соединить с тестом
3
Добавить в тесто взбитые в пену яичные белки.
4
Хорошо все перемешать. Влить растительное масло.
5
Выпекать блины на хорошо разогретой сковороде.

На кислом кефире

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБлины с вареньем
Блины с вареньем - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Блины с вареньем. Архивное фото
Ингредиенты
0,7 л
кефир
160 г
мука
2 шт.
яйца
17 г
сахар
6 г
соль
0,3 л
растительное масло
3,5 г
сода
Приготовление
1
Взбить яйца с сахаром и солью. Добавить кефир (подходит напиток любой жирности, но прокисший. То есть можно взять просроченный кефир из холодильника, а не выбрасывать его) и масло.
2
Высыпать муку и соду.
3
Перемешать все до однородного состояния.
4
Разогреть сковороду и смазать ее маслом. Зачерпнуть половником тесто и вылить его на центр сковороды, быстро распределяя по всей поверхности жаропрочной посуды. Жарить блины с двух сторон до готовности.

С сыром

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБлины с сыром
Блины с сыром - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Блины с сыром. Архивное фото
Ингредиенты
150 г
мука
150 г
сыр
1 шт.
пучок укропа
3 шт.
яйца
70 г
сливочное масло
25 г
сахар
10 г
соль
2 шт.
зубчики чеснока
0,175 л
кефир
Приготовление
1
В глубокой миске соединить кефир и яйцо. Добавить соль и перец по вкусу.
2
Перемешать венчиком до однородности.
3
Всыпать муку и соду (или разрыхлитель). Снова перемешать до однородности.
4
Зелень (можно взять любую по желанию) промыть, обсушить и мелко нарезать. Добавить к кефирно-яичной смеси.
5
Сыр натереть на мелкой терке и тоже отправить в миску.
6
Сковороду смазать растительным маслом и разогреть.
7
Вылить на сковороду половину приготовленной смеси, разровнять и жарить под крышкой на минимальном огне пять минут, пока поверхность не станет матовой. Перевернуть блин на другую сторону и жарить на среднем огне минуту.
8
Подавать сырные блинчики можно со сметаной или чесночным соусом.

На рисовой муке

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБлины с красной икрой
Блины с красной икрой - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Блины с красной икрой. Архивное фото
Ингредиенты
30 г
рисовая мука
0,15 л
растительное масло
0,5 л
кефир
4 шт.
яйца
3 г
сода
25 г
сахар
по вкусу
соль
по вкусу
сливочное масло
Приготовление
1
В глубокую металлическую или пластиковую емкость нужно разбить яйца, добавить соль и сахар. Полученную массу хорошо взбить венчиком.
2
Далее подогреть кефир на огне и добавить в смесь. Высыпать часть муки в емкость, взбить. Интенсивно перемешивая смесь, высыпать в нее муку. Добавить ложку любого растительного масла комнатной температуры.
3
Оставить тесто на 15-20 минут при комнатной температуре.
4
Выпекать на предварительно разогретой, смазанной маслом сковороде. Когда начнут появляться маленькие пузырьки, нужно перевернуть блинчик. Можно подавать их со сладкой начинкой, джемом или сгущенным молоком.

Калорийность блинов на кефире

Блинчики с икрой - РИА Новости, 1920, 24.02.2014
24 февраля 2014, 11:21
Рецепты популярных и "экзотических" блиновО самых разных видах блинов и о способах их приготовления - в материале проекта Weekend.
Калорийность блинов на кефире ниже, чем у приготовленных по рецептам, где необходимо замешивать тесто на молоке или сливках.
Пищевая ценность (на 100 граммов):
калорийность - 194.8 ккал;
углеводы - 25.5 г;
белки - 4.8 г;
жиры - 8.2 г.
Однако нужно понимать, что даже низкокалорийные блины не следует есть в большом количестве. Это блюдо вызывает чувство тяжести в желудке.
"Для здорового человека с нормальной массой тела, чтобы избежать переедания, чувства тяжести и не злоупотреблять сахаром, порция должна быть небольшой – 150-200 граммов с учетом начинки и припека, обычно это три-четыре блинчика", - рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБлины с дырочками
Блины с дырочками - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Блины с дырочками. Архивное фото
 
ЭкономикаАнтонина СтародубоваМоскваОбщество
 
 
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