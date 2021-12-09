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Почему лучше париться с утра и мыться без мыла: секреты русской бани
Русская баня на дровах: особенности, традиции и польза для здоровья организма
Почему лучше париться с утра и мыться без мыла: секреты русской бани
Баня на дровах издавна пользуется любовью россиян. Посещение парной прибавляет бодрости и приносит пользу, так как способствует выведению вредных веществ из... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T18:51
2021-12-09T18:51
баня
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Баня на дровах издавна пользуется любовью россиян. Посещение парной прибавляет бодрости и приносит пользу, так как способствует выведению вредных веществ из организма. О традициях, особенностях, видах и влиянии русской бани на здоровье ─ в материале РИА Новости.Русская баняБаня ─ это особое место, где можно отдохнуть не только телом, но и душой. Иностранцев до сих пор удивляют банные традиции россиян. Японец Юки Токунага поделился своими впечатлениями: "После парилки прыгаете в купель или бассейн с холодной водой, а затем, немного отдохнув, расслабляетесь на улице. Более того, некоторые едят, пьют чай, а потом опять идут в парную. Этот цикл повторяется по меньшей мере три раза. Почувствовать всю прелесть такого общения — это уникальный опыт, который можно приобрести только в России".Баня представляет собой специально оборудованное помещение, предназначенное для водных гигиенических процедур и оздоровления всего организма. Русская баня ─ это еще и целебный жар от раскаленных камней, ароматный пар, контраст температур, массаж горячим веником.ИсторияВ летописях X-XII вв. встречается упоминание о русских "мыльнях", "мовнях". В те времена предложение попариться в баньке считалось признаком гостеприимства. Более поздние историки указывают, что первые бани появились еще в Древнем Риме, откуда распространились по Европе.После падения Римской империи в Западной Европе на банную культуру установили запрет из-за вырубки лесов, что привело к нехватке дров. Свою роль сыграла и католическая средневековая этика, согласно которой обнажать тело даже для мытья считалось грехом. Из-за низкого уровня гигиены в Европе вспыхивали эпидемии холеры, чумы, а позже дизентерии. На Руси такого не было благодаря культуре омовения.Монахи Киево-Печерской лавры знали, что парилка обладает целительным действием, поэтому любили выражение "на пару да в баньке сорок болезней выходит". При банях возникли первые лечебные учреждения.Изначально бани строили из бревен и кирпича, столетия спустя их внешний вид изменился лишь незначительно.Виды русской бани"Мыльни" делятся на три вида: традиционные, по-черному и по-белому.Традиционная баняПредставляет собой сруб из дерева с небольшим окошком, расположенным почти под потолком. В углу парной строят каменную печь, куда укладывают камни для поддержания температуры в помещении.Когда огонь в печи потухает, на камни подливают воду из деревянного ковша. Вдоль стен располагаются полки. Опытные парильщики взбираются повыше, где температура может достигать почти 100 градусов.Бани чаще строят недалеко от водоема. Если такой возможности нет, то рядом на улице ставят ведра с холодной водой, которой обливаются сразу после гигиенических процедур.Баня по-черномуБани по-черному строят без дымохода, поэтому дым скапливался в помещении и выходит наружу через открытую дверь или через отверстие в потолке. Когда угли полностью прогорают, дверь необходимо закрыть, лавки обильно полить водой для очистки от сажи и ждать около 15 минут, чтобы набрался жар. Затем дверь открывают и выпускают первый пар.Во время мытья баню по-черному не подтапливают. Преимущество такой парилки в том, что дым съедает все запахи, накопленные в парилке.Баня по-беломуИсточником тепла выступает печь-каменка с дымоходом. Баня состоит из двух помещений: предбанника и парной. Стены чистые, т.к. сажа и дым выходят через дымоход.Печь выводится в предбанник, поэтому в парной ощущается больший комфорт, чем в банях по-черному. На камни кроме воды льют отвары трав и квас. Опытные банщики рекомендуют после такой парилки обтереться снегом или облиться холодной водой, затем всю процедуру повторить заново.Основные особенностиТрадиционная русская баня состоит из трех помещений: предбанника, парилки с печкой и комнаты для мытья. В предбаннике делают массаж, там ставят ведра с водой, отдыхают. В моечной проводят гигиенические процедуры перед тем, как зайти в парилку.Сохранить раскаленный и влажный воздух внутри парилки помогают маленькие двери с высоким порогом. В среднем температура варьируется от 50 до 90 градусов, влажность достигает 65 %.Даже опытному парильщику не рекомендуется находится в такой среде более 20 минут, а новичку достаточно и пяти минут. Для сравнения, в турецких хамамах температура едва достигает 45 градусов, поэтому в них можно находиться намного дольше.ПечьСамый распространенный вид топлива для бани - дрова. Благодаря им помещение наполняется приятным запахом древесины. При этом не нужно дополнительно подводить электричество или газ. Также топят углем, но он отдает гораздо меньше тепла.Кирпичные печи характеризуются наличием газоотводных труб, в которых печные газы могут либо сразу уходить в дымоход, либо оставлять тепло в лабиринтах, тем самым увеличивая теплоотдачу. Для труб используют огнеупорный и обычный кирпич. Обязательно должен быть фундамент, который удерживает вес всей конструкции, иногда достигающий 1200 килограммов.Чугунные печи хороши тем, что быстро разогреваются (в два раза быстрее, чем каменные). Они долговечны и устойчивы к постоянным перепадам температуры, разогреваются равномерно, имеют хорошую теплоотдачу, экологически безопасны.Банные веникиВеник помогает снять напряжение в мышцах и расслабиться, улучшает потоотделение, а под воздействием хлестких ударов и похлопываний поры на коже расширяются и, как считается, из них выходят токсины. Горячие ветви и листья источают фитонциды, оказывающие омолаживающее и лечебное воздействие на кожу, суставы и легкие. Веники выделяют биологически активные вещества с антисептическими свойствами.Помимо березовых и дубовых, веники бывают:ВентиляцияВытяжка в здании обеспечивает комфортные условия. В бане должно быть свежо, жарко и чисто. Правильно установленная вентиляция защищает помещения от скопления угарного газа, сырости и быстрого остывания стен, полов и мебели.Система вентилирования воздуха бывает:Пирог параПирогом пара называют слой воздуха максимальной температуры около 50 см под потолком. Из него парильщик "зачерпывает" жар для парения. Для создания пирога есть несколько условий:Выполнить сразу все условия довольно сложно, горячее облако быстро распадается и опускается вниз. Чтобы все-таки создать эффект пирога пара, нужно хорошо прогреть парную до 60 градусов, подлить в каменку около двух литров горячей воды и затем подливать понемногу. Таким образом удастся постоянно формировать пар.В какое время паритьсяХодить в баню можно, когда хочется. Четкого правила о времени посещения парной не существует.С медицинской точки зрения лучшим временем считается утреннее. Экстремальные температуры способствуют расширению сосудов, тонизируют и придают бодрость. Поэтому посетить баню, а затем выпить чашечку эспрессо ─ лучшее начало дня.Если накануне была бессонница, то утреннее парение проходит легче и быстрее, оказывает оздоровительный эффект, если не переусердствовать с температурой. Вечерняя парилка тоже хороша, но стоит отдать предпочтение более мягкому пару.Как правильно паритьсяЧтобы процесс принес максимальный результат, рекомендуется правильно подготовиться к процессу и соблюдать основные правила.ПодготовкаОтправляться в парилку с полным желудком не стоит. Лучше ограничиться легким перекусом за час-полтора до посещения и в этот день не употреблять спиртные напитки.Перед входом в парную нужно ополоснуться под душем. Вода должна быть теплой — примерно 36-38 градусов. При этом не стоит использовать мочалку и мыло, которое смоет жировой барьерный слой. На голову лучше надеть шапку для бани или любую хлопковую, смочив ее водой. Мыть волосы перед походом в парную не нужно, чтобы не получить тепловой удар.РаспариваниеВ первый заход нужно сначала посидеть несколько минут и согреться. Затем можно переместиться на полку повыше на 5-10 минут. После необходимо выйти из парилки и ополоснуться теплой водой, отдохнуть минут пять. Время нахождения в парилке ограничивается 10-15 минутами. Главное ─ ориентироваться на свое состояние. Как только становится слишком жарко, лучше сразу выйти.Воду использовать нужно только чистую, без примесей эфирных масел. В емкости на каменке можно запарить натуральные травы для ароматерапии: мяту, чабрец, мелиссу, тысячелистник.Резко вставать с полки под потолком не рекомендуется, лучше посидеть пару минут, чтобы стабилизировались пульс и давление. После выхода из парной надо немного походить или постоять вместо того, чтобы сразу садиться или ложиться.Массаж веникомГлавное правило массажа — начинать и заканчивать поглаживаниями, чтобы кожу подготовить, а потом — успокоить.Сначала человек лежит на животе, руки кладет вдоль тела. Массажист работает двумя вениками, начинает с поглаживаний, постепенно переходя на легкие похлопывания. Спустя 5-7 минут можно делать похлопывания не только по спине, но и руками, ногам, ступням. Важно не бить под коленями и по пояснице.Затем человек переворачивается на спину, одной рукой закрывает область сердца, второй — область паха. Повторять нужно те же шаги — поглаживания и легкие похлопывания.Массажист делает круговые движения веником как мочалкой без сильного нажима. После чего лежащий отдыхает.ОхлаждениеДля поддержания теплового и энергетического баланса каждый раз после выхода из парной нужно охлаждаться. Делать это можно разными способами: окунуться в снег, ледяную купель, холодный душ. При охлаждении тела нужно нырять с головой.Лучше всего повторять этот процесс два-три раза, но опытные парильщики могут охлаждаться до пяти раз.Завершение процессаПосле последнего парения нужно посидеть в предбаннике, чтобы температура тела и сердечный ритм пришли в норму. Затем принять душ и сделать ножную ванну. Выходить на улицу рекомендуется не ранее чем через полчаса после последней процедуры.Обычаи и традицииНа Руси было принято топить "мовню" по субботам, поэтому этот день называли банным. В парилку ходили всей семьей, нормальным считалось нахождение в бане мужчин и женщин одновременно.В 1743 году был издан указ, согласно которому мальчики старше семи лет и мужчины не могли заходить на женскую половину, а женщины, соответственно, не могли заходить к мужчинам.Баня считалась одним из способов (чуть ли не главным) лечения. На Руси считалось, что если хворому человеку не полегчало после парилки, то ему уже ничего не поможет.Славяне издавна верили, что в банях обитают языческие духи, поэтому нередко проводили ритуалы гадания в предбаннике. Было принято делать это перед Крещением с 6 по 19 января. Для гадания на желания использовали веники, угли, золу или воду.Приметы для баниСуществует много различных примет. Например, с полуночи до первых петухов баня принадлежит только ее владельцу. Понедельник считается днем банника, поэтому в этот день в парилку не ходят. Если в это время помыться, то волосы будут расти медленно. Лучшими днями для посещения бани считаются вторник, четверг и суббота.Чтобы прибавилось здоровья, веники нужно вязать только в полнолуние. Нельзя использовать ветки дерева, из корня которого растет два ствола. Больной и здоровый должны пользоваться разным мылом, иначе болезнь передастся.Заходить в баню нужно только с чистыми и светлыми мыслями, так как любые слова обретают особую силу в бане. Можно взять новый веник и прочитать над ним молитву "Отче наш". После того, как человек помоется, нужно веник завернуть в старую газету, отнести во двор и через неделю сжечь его со словами: "Веник-бренник порчу и сглаз на себя принял, меня, рабу Божью (имя), от болезней, от бед, от проблем защитил. Горите, прутик и листочек, жгите порчу и сглаз без проволочек! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!"Польза и вредПод воздействием тепла и пара из организма выделяются соли, мочевина, молочная кислота. Уже после 15-20 минут нахождения в бане в организме увеличивается количество эритроцитов, которые переносят кислород из легких к тканям организма, на 10-12 %.Массаж веником способствует отхождению крови от внутренних органов к периферии, улучшается обмен веществ. Температура тела повышается до 39,4 градуса, увеличивается емкость легких.Ходить в баню рекомендуется тем, кто склонен к простудным заболеваниям, страдает ожирением, хроническими заболеваниями кожи, неврозами, воспалительными заболеваниями суставов, радикулитами пояснично-крестцовой области.Однако есть некоторые заболевания, при которых париться запрещено. К таким относятся:"С большой осторожностью следует посещать баню пожилым людям. Их не следует оставлять в парной без присмотра. Воздерживаться нужно беременным женщинам, людям с простудными заболеваниями в острой форме, особенно при наличии температуры", — сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.
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баня, здоровье - общество, россия
18:51 09.12.2021
 

Почему лучше париться с утра и мыться без мыла: секреты русской бани

© Depositphotos / GalinaZhigalovaРусская баня
Русская баня - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Depositphotos / GalinaZhigalova
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Баня на дровах издавна пользуется любовью россиян. Посещение парной прибавляет бодрости и приносит пользу, так как способствует выведению вредных веществ из организма. О традициях, особенностях, видах и влиянии русской бани на здоровье ─ в материале РИА Новости.

Русская баня

Баня ─ это особое место, где можно отдохнуть не только телом, но и душой. Иностранцев до сих пор удивляют банные традиции россиян. Японец Юки Токунага поделился своими впечатлениями: "После парилки прыгаете в купель или бассейн с холодной водой, а затем, немного отдохнув, расслабляетесь на улице. Более того, некоторые едят, пьют чай, а потом опять идут в парную. Этот цикл повторяется по меньшей мере три раза. Почувствовать всю прелесть такого общения — это уникальный опыт, который можно приобрести только в России".
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Баня представляет собой специально оборудованное помещение, предназначенное для водных гигиенических процедур и оздоровления всего организма. Русская баня ─ это еще и целебный жар от раскаленных камней, ароматный пар, контраст температур, массаж горячим веником.

История

В летописях X-XII вв. встречается упоминание о русских "мыльнях", "мовнях". В те времена предложение попариться в баньке считалось признаком гостеприимства. Более поздние историки указывают, что первые бани появились еще в Древнем Риме, откуда распространились по Европе.
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После падения Римской империи в Западной Европе на банную культуру установили запрет из-за вырубки лесов, что привело к нехватке дров. Свою роль сыграла и католическая средневековая этика, согласно которой обнажать тело даже для мытья считалось грехом. Из-за низкого уровня гигиены в Европе вспыхивали эпидемии холеры, чумы, а позже дизентерии. На Руси такого не было благодаря культуре омовения.
Монахи Киево-Печерской лавры знали, что парилка обладает целительным действием, поэтому любили выражение "на пару да в баньке сорок болезней выходит". При банях возникли первые лечебные учреждения.
Изначально бани строили из бревен и кирпича, столетия спустя их внешний вид изменился лишь незначительно.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоБаня
Баня - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Баня

Виды русской бани

"Мыльни" делятся на три вида: традиционные, по-черному и по-белому.

Традиционная баня

Представляет собой сруб из дерева с небольшим окошком, расположенным почти под потолком. В углу парной строят каменную печь, куда укладывают камни для поддержания температуры в помещении.
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Когда огонь в печи потухает, на камни подливают воду из деревянного ковша. Вдоль стен располагаются полки. Опытные парильщики взбираются повыше, где температура может достигать почти 100 градусов.
Бани чаще строят недалеко от водоема. Если такой возможности нет, то рядом на улице ставят ведра с холодной водой, которой обливаются сразу после гигиенических процедур.
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Баня по-черному

Бани по-черному строят без дымохода, поэтому дым скапливался в помещении и выходит наружу через открытую дверь или через отверстие в потолке. Когда угли полностью прогорают, дверь необходимо закрыть, лавки обильно полить водой для очистки от сажи и ждать около 15 минут, чтобы набрался жар. Затем дверь открывают и выпускают первый пар.
Во время мытья баню по-черному не подтапливают. Преимущество такой парилки в том, что дым съедает все запахи, накопленные в парилке.
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Баня по-белому

Источником тепла выступает печь-каменка с дымоходом. Баня состоит из двух помещений: предбанника и парной. Стены чистые, т.к. сажа и дым выходят через дымоход.
Печь выводится в предбанник, поэтому в парной ощущается больший комфорт, чем в банях по-черному. На камни кроме воды льют отвары трав и квас. Опытные банщики рекомендуют после такой парилки обтереться снегом или облиться холодной водой, затем всю процедуру повторить заново.
© Depositphotos / blinow61Русская традиционная баня
Русская традиционная баня - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Depositphotos / blinow61
Русская традиционная баня

Основные особенности

Традиционная русская баня состоит из трех помещений: предбанника, парилки с печкой и комнаты для мытья. В предбаннике делают массаж, там ставят ведра с водой, отдыхают. В моечной проводят гигиенические процедуры перед тем, как зайти в парилку.
Сохранить раскаленный и влажный воздух внутри парилки помогают маленькие двери с высоким порогом. В среднем температура варьируется от 50 до 90 градусов, влажность достигает 65 %.
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Даже опытному парильщику не рекомендуется находится в такой среде более 20 минут, а новичку достаточно и пяти минут. Для сравнения, в турецких хамамах температура едва достигает 45 градусов, поэтому в них можно находиться намного дольше.

Печь

Самый распространенный вид топлива для бани - дрова. Благодаря им помещение наполняется приятным запахом древесины. При этом не нужно дополнительно подводить электричество или газ. Также топят углем, но он отдает гораздо меньше тепла.
Кирпичные печи характеризуются наличием газоотводных труб, в которых печные газы могут либо сразу уходить в дымоход, либо оставлять тепло в лабиринтах, тем самым увеличивая теплоотдачу. Для труб используют огнеупорный и обычный кирпич. Обязательно должен быть фундамент, который удерживает вес всей конструкции, иногда достигающий 1200 килограммов.
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Чугунные печи хороши тем, что быстро разогреваются (в два раза быстрее, чем каменные). Они долговечны и устойчивы к постоянным перепадам температуры, разогреваются равномерно, имеют хорошую теплоотдачу, экологически безопасны.

Банные веники

Веник помогает снять напряжение в мышцах и расслабиться, улучшает потоотделение, а под воздействием хлестких ударов и похлопываний поры на коже расширяются и, как считается, из них выходят токсины. Горячие ветви и листья источают фитонциды, оказывающие омолаживающее и лечебное воздействие на кожу, суставы и легкие. Веники выделяют биологически активные вещества с антисептическими свойствами.
Помимо березовых и дубовых, веники бывают:
  • из эвкалипта;
  • веток липы;
  • можжевелового лапника;
  • плодовых деревьев и кустарников;
  • крапивы;
  • мяты;
  • полыни;
  • пижмы и др.
© Fotolia / WiskyДевушка в бане
Девушка в бане - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Fotolia / Wisky
Девушка в бане

Вентиляция

Вытяжка в здании обеспечивает комфортные условия. В бане должно быть свежо, жарко и чисто. Правильно установленная вентиляция защищает помещения от скопления угарного газа, сырости и быстрого остывания стен, полов и мебели.
Система вентилирования воздуха бывает:
  • Принудительная ─ воздух подается стабильно и непрерывно, работа вентиляции не зависит от погодных условий.
  • Естественная ─ основана на разнице атмосферного давления в помещении и за его пределами. Преимущество такого типа системы в автономной работе без подключения к электропитанию.
  • Комбинированная ─ для парилки, раздевалки, санузла, комнаты отдыха применяются различные типы вентиляции в зависимости от типа помещения.
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Пирог пара

Пирогом пара называют слой воздуха максимальной температуры около 50 см под потолком. Из него парильщик "зачерпывает" жар для парения. Для создания пирога есть несколько условий:
  • отсутствие вентиляции;
  • герметичное помещение;
  • потолок высотой от 2,5 м;
  • равномерный прогрев парной;
  • мощная паровая печь.
Выполнить сразу все условия довольно сложно, горячее облако быстро распадается и опускается вниз. Чтобы все-таки создать эффект пирога пара, нужно хорошо прогреть парную до 60 градусов, подлить в каменку около двух литров горячей воды и затем подливать понемногу. Таким образом удастся постоянно формировать пар.
© Pixabay / kathrina5Баня
Баня - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Pixabay / kathrina5
Баня

В какое время париться

Ходить в баню можно, когда хочется. Четкого правила о времени посещения парной не существует.
С медицинской точки зрения лучшим временем считается утреннее. Экстремальные температуры способствуют расширению сосудов, тонизируют и придают бодрость. Поэтому посетить баню, а затем выпить чашечку эспрессо ─ лучшее начало дня.
Если накануне была бессонница, то утреннее парение проходит легче и быстрее, оказывает оздоровительный эффект, если не переусердствовать с температурой. Вечерняя парилка тоже хороша, но стоит отдать предпочтение более мягкому пару.
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Как правильно париться

Чтобы процесс принес максимальный результат, рекомендуется правильно подготовиться к процессу и соблюдать основные правила.
"В отличие от сауны, где высокая температура, в русской бане воздух не должен прогреваться выше 70 градусов. Тогда мы сможем комфортно дышать, вдыхать носом и выдыхать ртом. К тому же, распаренные в кипятке травы позволяют одновременно получить сеанс ароматерапии. При подаче на каменку воды поднимается целебный пар, который мгновенно попадает в легкие и всасывается в кровь. Прогревается носоглотка, мы получаем оздоровительный эффект", — рассказал президент национального банного объединения Геннадий Бартухин.

Подготовка

Отправляться в парилку с полным желудком не стоит. Лучше ограничиться легким перекусом за час-полтора до посещения и в этот день не употреблять спиртные напитки.
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Перед входом в парную нужно ополоснуться под душем. Вода должна быть теплой — примерно 36-38 градусов. При этом не стоит использовать мочалку и мыло, которое смоет жировой барьерный слой. На голову лучше надеть шапку для бани или любую хлопковую, смочив ее водой. Мыть волосы перед походом в парную не нужно, чтобы не получить тепловой удар.

Распаривание

В первый заход нужно сначала посидеть несколько минут и согреться. Затем можно переместиться на полку повыше на 5-10 минут. После необходимо выйти из парилки и ополоснуться теплой водой, отдохнуть минут пять. Время нахождения в парилке ограничивается 10-15 минутами. Главное ─ ориентироваться на свое состояние. Как только становится слишком жарко, лучше сразу выйти.
Воду использовать нужно только чистую, без примесей эфирных масел. В емкости на каменке можно запарить натуральные травы для ароматерапии: мяту, чабрец, мелиссу, тысячелистник.
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Резко вставать с полки под потолком не рекомендуется, лучше посидеть пару минут, чтобы стабилизировались пульс и давление. После выхода из парной надо немного походить или постоять вместо того, чтобы сразу садиться или ложиться.

Массаж веником

Главное правило массажа — начинать и заканчивать поглаживаниями, чтобы кожу подготовить, а потом — успокоить.
Сначала человек лежит на животе, руки кладет вдоль тела. Массажист работает двумя вениками, начинает с поглаживаний, постепенно переходя на легкие похлопывания. Спустя 5-7 минут можно делать похлопывания не только по спине, но и руками, ногам, ступням. Важно не бить под коленями и по пояснице.
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Затем человек переворачивается на спину, одной рукой закрывает область сердца, второй — область паха. Повторять нужно те же шаги — поглаживания и легкие похлопывания.
Массажист делает круговые движения веником как мочалкой без сильного нажима. После чего лежащий отдыхает.

Охлаждение

Для поддержания теплового и энергетического баланса каждый раз после выхода из парной нужно охлаждаться. Делать это можно разными способами: окунуться в снег, ледяную купель, холодный душ. При охлаждении тела нужно нырять с головой.
Лучше всего повторять этот процесс два-три раза, но опытные парильщики могут охлаждаться до пяти раз.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина выходит из ледяной бани в ледовом городке в Байкальске
Мужчина выходит из ледяной бани в ледовом городке в Байкальске - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Мужчина выходит из ледяной бани в ледовом городке в Байкальске

Завершение процесса

После последнего парения нужно посидеть в предбаннике, чтобы температура тела и сердечный ритм пришли в норму. Затем принять душ и сделать ножную ванну. Выходить на улицу рекомендуется не ранее чем через полчаса после последней процедуры.

Обычаи и традиции

На Руси было принято топить "мовню" по субботам, поэтому этот день называли банным. В парилку ходили всей семьей, нормальным считалось нахождение в бане мужчин и женщин одновременно.
В 1743 году был издан указ, согласно которому мальчики старше семи лет и мужчины не могли заходить на женскую половину, а женщины, соответственно, не могли заходить к мужчинам.
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Баня считалась одним из способов (чуть ли не главным) лечения. На Руси считалось, что если хворому человеку не полегчало после парилки, то ему уже ничего не поможет.
Славяне издавна верили, что в банях обитают языческие духи, поэтому нередко проводили ритуалы гадания в предбаннике. Было принято делать это перед Крещением с 6 по 19 января. Для гадания на желания использовали веники, угли, золу или воду.

Приметы для бани

Существует много различных примет. Например, с полуночи до первых петухов баня принадлежит только ее владельцу. Понедельник считается днем банника, поэтому в этот день в парилку не ходят. Если в это время помыться, то волосы будут расти медленно. Лучшими днями для посещения бани считаются вторник, четверг и суббота.
Чтобы прибавилось здоровья, веники нужно вязать только в полнолуние. Нельзя использовать ветки дерева, из корня которого растет два ствола. Больной и здоровый должны пользоваться разным мылом, иначе болезнь передастся.
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Заходить в баню нужно только с чистыми и светлыми мыслями, так как любые слова обретают особую силу в бане. Можно взять новый веник и прочитать над ним молитву "Отче наш". После того, как человек помоется, нужно веник завернуть в старую газету, отнести во двор и через неделю сжечь его со словами: "Веник-бренник порчу и сглаз на себя принял, меня, рабу Божью (имя), от болезней, от бед, от проблем защитил. Горите, прутик и листочек, жгите порчу и сглаз без проволочек! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!"
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Польза и вред

Под воздействием тепла и пара из организма выделяются соли, мочевина, молочная кислота. Уже после 15-20 минут нахождения в бане в организме увеличивается количество эритроцитов, которые переносят кислород из легких к тканям организма, на 10-12 %.
Массаж веником способствует отхождению крови от внутренних органов к периферии, улучшается обмен веществ. Температура тела повышается до 39,4 градуса, увеличивается емкость легких.
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Ходить в баню рекомендуется тем, кто склонен к простудным заболеваниям, страдает ожирением, хроническими заболеваниями кожи, неврозами, воспалительными заболеваниями суставов, радикулитами пояснично-крестцовой области.
Однако есть некоторые заболевания, при которых париться запрещено. К таким относятся:
  • инфекционные болезни с обострением;
  • сердечно-сосудистые патологии;
  • онкология;
  • острые воспалительные гинекологические заболевания;
  • тромбофлебит;
  • воспалительные процессы внутренних органов.
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"С большой осторожностью следует посещать баню пожилым людям. Их не следует оставлять в парной без присмотра. Воздерживаться нужно беременным женщинам, людям с простудными заболеваниями в острой форме, особенно при наличии температуры", — сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.
 
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