https://ria.ru/20241216/banya-1763004741.html

Почему лучше париться с утра и мыться без мыла: секреты русской бани

Русская баня: что это такое, в чем суть, описание, история и традиции

Почему лучше париться с утра и мыться без мыла: секреты русской бани

Настоящая русская баня на дровах издавна пользуется любовью россиян. Посещение парной прибавляет бодрости и приносит пользу, так как способствует выведению... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:22

2024-12-16T15:22

2024-12-16T15:22

баня

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Настоящая русская баня на дровах издавна пользуется любовью россиян. Посещение парной прибавляет бодрости и приносит пользу, так как способствует выведению вредных веществ из организма. История возникновения традиции парения, в чем заключается суть бани и что это такое простыми словами; какая бывает баня: традиционная, по-черному, по-белому, описание, польза и вред, - в материале РИА Новости.Русская баняБаня - это особое место, где можно отдохнуть не только телом, но и душой. Иностранцев до сих пор удивляют банные традиции россиян. Японец Юки Токунага поделился своими впечатлениями: "После парилки прыгаете в купель или бассейн с холодной водой, а затем, немного отдохнув, расслабляетесь на улице. Более того, некоторые едят, пьют чай, а потом опять идут в парную. Этот цикл повторяется по меньшей мере три раза. Почувствовать всю прелесть такого общения - это уникальный опыт, который можно приобрести только в России".Баня представляет собой специально оборудованное помещение, предназначенное для водных гигиенических процедур и оздоровления всего организма. Русская баня - это еще и целебный жар от раскаленных камней, ароматный пар, контраст температур, массаж горячим веником.Как правильно паритьсяЧтобы процесс принес максимальный результат, рекомендуется правильно подготовиться к процессу и соблюдать основные правила."В отличие от сауны, где высокая температура, в русской бане воздух не должен прогреваться выше 70 градусов. Тогда мы сможем комфортно дышать, вдыхать носом и выдыхать ртом. К тому же, распаренные в кипятке травы позволяют одновременно получить сеанс ароматерапии. При подаче на каменку воды поднимается целебный пар, который мгновенно попадает в легкие и всасывается в кровь. Прогревается носоглотка, мы получаем оздоровительный эффект", - рассказал президент национального банного объединения Геннадий Бартухин.ПодготовкаОтправляться в парилку с полным желудком не стоит. Лучше ограничиться легким перекусом за час-полтора до посещения и в этот день не употреблять спиртные напитки.Перед входом в парную нужно ополоснуться под душем. Вода должна быть теплой - примерно 36-38 градусов. При этом не стоит использовать мочалку и мыло, которое смоет жировой барьерный слой. На голову лучше надеть шапку для бани или любую хлопковую, смочив ее водой. Мыть волосы перед походом в парную не нужно, чтобы не получить тепловой удар.РаспариваниеВ первый заход нужно сначала посидеть несколько минут и согреться. Затем можно переместиться на полку повыше на 5-10 минут. После необходимо выйти из парилки и ополоснуться теплой водой, отдохнуть минут пять. Время нахождения в парилке ограничивается 10-15 минутами. Главное - ориентироваться на свое состояние. Как только становится слишком жарко, лучше сразу выйти.Воду использовать нужно только чистую, без примесей эфирных масел. В емкости на каменке можно запарить натуральные травы для ароматерапии: мяту, чабрец, мелиссу, тысячелистник.Резко вставать с полки под потолком не рекомендуется, лучше посидеть пару минут, чтобы стабилизировались пульс и давление. После выхода из парной надо немного походить или постоять вместо того, чтобы сразу садиться или ложиться.Массаж веникомГлавное правило массажа - начинать и заканчивать поглаживаниями, чтобы кожу подготовить, а потом - успокоить.Сначала человек лежит на животе, руки кладет вдоль тела. Массажист работает двумя вениками, начинает с поглаживаний, постепенно переходя на легкие похлопывания. Спустя 5-7 минут можно делать похлопывания не только по спине, но и рукам, ногам, ступням. Важно не бить под коленями и по пояснице.Затем человек переворачивается на спину, одной рукой закрывает область сердца, второй - область паха. Повторять нужно те же шаги: поглаживания и легкие похлопывания.Массажист делает круговые движения веником как мочалкой без сильного нажима. После чего лежащий отдыхает.ОхлаждениеДля поддержания теплового и энергетического баланса каждый раз после выхода из парной нужно охлаждаться. Делать это можно разными способами: окунуться в снег, ледяную купель, холодный душ. При охлаждении тела нужно нырять с головой.Лучше всего повторять этот процесс два-три раза, но опытные парильщики могут охлаждаться до пяти раз.Завершение процессаПосле последнего парения нужно посидеть в предбаннике, чтобы температура тела и сердечный ритм пришли в норму. Затем принять душ и сделать ножную ванну. Выходить на улицу рекомендуется не ранее чем через полчаса после последней процедуры.Виды русской бани"Мыльни" делятся на три вида: традиционные, по-черному и по-белому.ТрадиционнаяПредставляет собой сруб из дерева с небольшим окошком, расположенным почти под потолком. В углу парной строят каменную печь, куда укладывают камни для поддержания температуры в помещении.Когда огонь в печи потухает, на камни подливают воду из деревянного ковша. Вдоль стен располагаются полки. Опытные парильщики взбираются повыше, где температура может достигать почти 100 градусов.Бани чаще строят недалеко от водоема. Если такой возможности нет, то рядом на улице ставят ведра с холодной водой, которой обливаются сразу после гигиенических процедур.По-черномуБани по-черному строят без дымохода, поэтому дым скапливался в помещении и выходит наружу через открытую дверь или через отверстие в потолке. Когда угли полностью прогорают, дверь необходимо закрыть, лавки обильно полить водой для очистки от сажи и ждать около 15 минут, чтобы набрался жар. Затем дверь открывают и выпускают первый пар.Во время мытья баню по-черному не подтапливают. Преимущество такой парилки в том, что дым съедает все запахи, накопленные в парилке.По-беломуИсточником тепла выступает печь-каменка с дымоходом. Баня состоит из двух помещений: предбанника и парной. Стены чистые, т.к. сажа и дым выходят через дымоход.Печь выводится в предбанник, поэтому в парной ощущается больший комфорт, чем в банях по-черному. На камни кроме воды льют отвары трав и квас. Опытные банщики рекомендуют после такой парилки обтереться снегом или облиться холодной водой, затем всю процедуру повторить заново.Основные особенности баниТрадиционная русская баня состоит из трех помещений: предбанника, парилки с печкой и комнаты для мытья. В предбаннике делают массаж, там ставят ведра с водой, отдыхают. В моечной проводят гигиенические процедуры перед тем, как зайти в парилку.Сохранить раскаленный и влажный воздух внутри парилки помогают маленькие двери с высоким порогом. В среднем температура варьируется от 50 до 90 градусов, влажность достигает 65 %.Даже опытному парильщику не рекомендуется находится в такой среде более 20 минут, а новичку достаточно и пяти минут. Для сравнения, в турецких хамамах температура едва достигает 45 градусов, поэтому в них можно находиться намного дольше.ПечьСамый распространенный вид топлива для бани - дрова. Благодаря им помещение наполняется приятным запахом древесины. При этом не нужно дополнительно подводить электричество или газ. Также топят углем, но он отдает гораздо меньше тепла.Кирпичные печи характеризуются наличием газоотводных труб, в которых печные газы могут либо сразу уходить в дымоход, либо оставлять тепло в лабиринтах, тем самым увеличивая теплоотдачу. Для труб используют огнеупорный и обычный кирпич. Обязательно должен быть фундамент, который удерживает вес всей конструкции, иногда достигающий 1200 килограммов.Чугунные печи хороши тем, что быстро разогреваются (в два раза быстрее, чем каменные). Они долговечны и устойчивы к постоянным перепадам температуры, разогреваются равномерно, имеют хорошую теплоотдачу, экологически безопасны.Банные веникиВеник помогает снять напряжение в мышцах и расслабиться, улучшает потоотделение, а под воздействием хлестких ударов и похлопываний поры на коже расширяются и, как считается, из них выходят токсины. Горячие ветви и листья источают фитонциды, оказывающие омолаживающее и лечебное воздействие на кожу, суставы и легкие. Веники выделяют биологически активные вещества с антисептическими свойствами.Помимо березовых и дубовых, веники бывают:ВентиляцияВытяжка в здании обеспечивает комфортные условия. В бане должно быть свежо, жарко и чисто. Правильно установленная вентиляция защищает помещения от скопления угарного газа, сырости и быстрого остывания стен, полов и мебели.Система вентилирования воздуха бывает:Пирог параПирогом пара называют слой воздуха максимальной температуры около 50 см под потолком. Из него парильщик "зачерпывает" жар для парения. Для создания пирога есть несколько условий:Выполнить сразу все условия довольно сложно, горячее облако быстро распадается и опускается вниз. Чтобы все-таки создать эффект пирога пара, нужно хорошо прогреть парную до 60 градусов, подлить в каменку около двух литров горячей воды и затем подливать понемногу. Таким образом удастся постоянно формировать пар.Банные принадлежностиБанные аксессуары - важная часть ритуала. Сейчас они не только функциональны, но и дополняют интерьер помещения. К принадлежностям для парения относятся:Веники. Их изготавливают из веток хвойных, лиственных деревьев и трав. Наиболее популярны березовые, дубовые, липовые и можжевеловые.Шайки, ведра, запарники. Если используется веник - нужна емкость, где его запаривать (замачивать водой), для этих целей существуют запарники, которые обычно делают из древесины дуба, ясеня, сосны, липы. Ведра и шайки наполняют водой для обливания. Деревянные изделия важно после использования ошпаривать горячей водой и хорошо просушивать, чтобы они прослужили дольше.Черпаки и ковши. Для того, чтобы наполнять ведра и запарники водой, используются ковши и черпаки. Лучше приобрести несколько разной емкости: самым маленьким удобно плескать воду на камни. Эксперты советуют использовать деревянные, так как металл может серьезно обжечь.Банная одежда. Тапочки, шапочки, рукавицы и коврики помогают не только комфортно попариться в бане, но и безопасно. Шапочка, кстати, играет важную роль: защищает голову от перегревания, а волосы от пересушивания, так как горячий воздух всегда поднимается вверх и разница температур по вертикали может быть существенной.История и традиции русской баниВ летописях X-XII вв. встречается упоминание о русских "мыльнях", "мовнях". В те времена предложение попариться в баньке считалось признаком гостеприимства. Более поздние историки указывают, что первые бани появились еще в Древнем Риме, откуда распространились по Европе.После падения Римской империи в Западной Европе на банную культуру установили запрет из-за вырубки лесов, что привело к нехватке дров. Свою роль сыграла и католическая средневековая этика, согласно которой обнажать тело даже для мытья считалось грехом. Из-за низкого уровня гигиены в Европе вспыхивали эпидемии холеры, чумы, а позже дизентерии. На Руси такого не было благодаря культуре омовения.Монахи Киево-Печерской лавры знали, что парилка обладает целительным действием, поэтому любили выражение "на пару да в баньке сорок болезней выходит". При банях возникли первые лечебные учреждения.Изначально бани строили из бревен и кирпича, столетия спустя их внешний вид изменился лишь незначительно.На Руси было принято топить "мовню" по субботам, поэтому этот день называли банным. В парилку ходили всей семьей, нормальным считалось нахождение в бане мужчин и женщин одновременно.В 1743 году был издан указ, согласно которому мальчики старше семи лет и мужчины не могли заходить на женскую половину, а женщины, соответственно, не могли заходить к мужчинам.Баня считалась одним из способов (чуть ли не главным) лечения. На Руси считалось, что если хворому человеку не полегчало после парилки, то ему уже ничего не поможет.Славяне издавна верили, что в банях обитают языческие духи, поэтому нередко проводили ритуалы гадания в предбаннике. Было принято делать это перед Крещением с 6 по 19 января. Для гадания на желания использовали веники, угли, золу или воду.Приметы для баниСуществует много различных примет. Например, с полуночи до первых петухов баня принадлежит только ее владельцу. Понедельник считается днем банника, поэтому в этот день в парилку не ходят. Если в это время помыться, то волосы будут расти медленно. Лучшими днями для посещения бани считаются вторник, четверг и суббота.Чтобы прибавилось здоровья, веники нужно вязать только в полнолуние. Нельзя использовать ветки дерева, из корня которого растет два ствола. Больной и здоровый должны пользоваться разным мылом, иначе болезнь передастся.Заходить в баню нужно только с чистыми и светлыми мыслями, так как любые слова обретают особую силу в бане. Можно взять новый веник и прочитать над ним молитву "Отче наш". После того, как человек помоется, нужно веник завернуть в старую газету, отнести во двор и через неделю сжечь его со словами: "Веник-бренник порчу и сглаз на себя принял, меня, рабу Божью (имя), от болезней, от бед, от проблем защитил. Горите, прутик и листочек, жгите порчу и сглаз без проволочек! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!"Польза и вредПод воздействием тепла и пара из организма выделяются соли, мочевина, молочная кислота. Уже после 15-20 минут нахождения в бане в организме увеличивается количество эритроцитов, которые переносят кислород из легких к тканям организма, на 10-12 %.Массаж веником способствует отхождению крови от внутренних органов к периферии, улучшается обмен веществ. Температура тела повышается до 39,4 градуса, увеличивается емкость легких.Ходить в баню рекомендуется тем, кто склонен к простудным заболеваниям, страдает ожирением, хроническими заболеваниями кожи, неврозами, воспалительными заболеваниями суставов, радикулитами пояснично-крестцовой области.Однако есть некоторые заболевания, при которых париться запрещено. К таким относятся:Мнение экспертаЕще во времена крестителя Руси князя Владимира баня была главным способом профилактики инфекционных заболеваний, а англичане даже утвердили специальный орден Бани, он давался тому рыцарю, который во время тяжелой эпидемии обустраивал банное помещение. Польза бани велика, но не стоит забывать и про противопоказания."С большой осторожностью следует посещать ее пожилым людям. Их не следует оставлять в парной без присмотра. Воздерживаться нужно беременным женщинам, людям с простудными заболеваниями в острой форме, особенно при наличии температуры", - сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

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баня, здоровье - общество, россия