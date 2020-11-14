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Предприятиям народных промыслов упростили доступ к господдержке
Предприятиям народных промыслов упростили доступ к господдержке
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, смягчающее условия предоставления субсидий представителям отрасли народных художественных... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T11:32
2020-11-14T11:58
культура
россия
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, смягчающее условия предоставления субсидий представителям отрасли народных художественных промыслов, сообщает пресс-служба кабмина в субботу."Условия предоставления субсидий представителям отрасли народных художественных промыслов будут смягчены. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Такое решение поможет предприятиям пережить последствия распространения коронавируса, сохранить производство и персонал", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, раньше основным условием предоставления господдержки был прирост объемов реализации продукции. Но из-за пандемии продажи через выставки и ярмарки сократились.Отмечается, что по новым правилам к получателям субсидии также не будут применяться штрафные санкции, если будет доказано, что выполнить обязательства помешали форс-мажорные обстоятельства.Пресс-служба напоминает, что механизм субсидирования предприятий отрасли народных художественных промыслов был запущен в 2020 году. Администратором этой меры поддержки является Минпромторг. Субсидию разрешается тратить на модернизацию производства, сырье и материалы, продвижение продукции, а также на уплату страховых взносов.
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россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), правительство рф, экономика

Предприятиям народных промыслов упростили доступ к господдержке

11:32 14.11.2020 (обновлено: 11:58 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудница производственного художественного объединения "Хохломская роспись" расписывает матрешку в цехе предприятия
Сотрудница производственного художественного объединения Хохломская роспись расписывает матрешку в цехе предприятия - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, смягчающее условия предоставления субсидий представителям отрасли народных художественных промыслов, сообщает пресс-служба кабмина в субботу.
"Условия предоставления субсидий представителям отрасли народных художественных промыслов будут смягчены. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Такое решение поможет предприятиям пережить последствия распространения коронавируса, сохранить производство и персонал", - говорится в сообщении.
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Согласно сообщению, раньше основным условием предоставления господдержки был прирост объемов реализации продукции. Но из-за пандемии продажи через выставки и ярмарки сократились.
"Представителям отрасли стало сложно выполнять обязательства. Поэтому было принято решение скорректировать требования, увязав результат предоставления господдержки не с продажами, а с увеличением объемов производства продукции", - уточняется в сообщении.
Отмечается, что по новым правилам к получателям субсидии также не будут применяться штрафные санкции, если будет доказано, что выполнить обязательства помешали форс-мажорные обстоятельства.
Пресс-служба напоминает, что механизм субсидирования предприятий отрасли народных художественных промыслов был запущен в 2020 году. Администратором этой меры поддержки является Минпромторг. Субсидию разрешается тратить на модернизацию производства, сырье и материалы, продвижение продукции, а также на уплату страховых взносов.
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КультураРоссияМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Правительство РФЭкономика
 
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