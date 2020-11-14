https://ria.ru/20201114/gospodderzhka-1584601322.html

Предприятиям народных промыслов упростили доступ к господдержке

Предприятиям народных промыслов упростили доступ к господдержке

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, смягчающее условия предоставления субсидий представителям отрасли народных художественных... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T11:32

2020-11-14T11:32

2020-11-14T11:58

культура

россия

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

правительство рф

экономика

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, смягчающее условия предоставления субсидий представителям отрасли народных художественных промыслов, сообщает пресс-служба кабмина в субботу."Условия предоставления субсидий представителям отрасли народных художественных промыслов будут смягчены. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Такое решение поможет предприятиям пережить последствия распространения коронавируса, сохранить производство и персонал", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, раньше основным условием предоставления господдержки был прирост объемов реализации продукции. Но из-за пандемии продажи через выставки и ярмарки сократились.Отмечается, что по новым правилам к получателям субсидии также не будут применяться штрафные санкции, если будет доказано, что выполнить обязательства помешали форс-мажорные обстоятельства.Пресс-служба напоминает, что механизм субсидирования предприятий отрасли народных художественных промыслов был запущен в 2020 году. Администратором этой меры поддержки является Минпромторг. Субсидию разрешается тратить на модернизацию производства, сырье и материалы, продвижение продукции, а также на уплату страховых взносов.

https://ria.ru/20201112/nalogi-1584334199.html

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россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), правительство рф, экономика