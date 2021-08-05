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Туристско-рекреационный кластер "Город Гжель" создадут в Подмосковье

Туристско-рекреационный кластер "Город Гжель" создадут в Подмосковье - РИА Новости, 05.08.2021

Туристско-рекреационный кластер "Город Гжель" создадут в Подмосковье

Туристско-рекреационный кластер "Город Гжель", концепцию которого разработал Центр развития туризма, появится в Московской области. Заказчиком выступил... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T19:18

2021-08-05T19:18

2021-08-05T19:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

раменское

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Туристско-рекреационный кластер "Город Гжель", концепцию которого разработал Центр развития туризма, появится в Московской области. Заказчиком выступил Раменский городской округ. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по туризму.Исследования территории проходили с марта 2021 года. Специалисты общались с мастерами гжельского производства, проходили по маршрутам и опрашивали местных жителей, для того чтобы определить, с чего надо начинать и каким Гжель будет завтра.Кроме Гжельского фарфорового завода, усадеб Быково и Раменское кластер "Город Гжель" включает в себя Боровский курган, фабричный комплекс, а также гостевые дома, мини-гостиницы, музеи и храмы.Проект планируется реализовать на принципе государственно-частного партнерства.

московская область (подмосковье)

раменское

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), раменское