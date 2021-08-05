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Туристско-рекреационный кластер "Город Гжель" создадут в Подмосковье
Туристско-рекреационный кластер "Город Гжель" создадут в Подмосковье - РИА Новости, 05.08.2021
Туристско-рекреационный кластер "Город Гжель" создадут в Подмосковье
Туристско-рекреационный кластер "Город Гжель", концепцию которого разработал Центр развития туризма, появится в Московской области. Заказчиком выступил... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T19:18
2021-08-05T19:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
раменское
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Туристско-рекреационный кластер "Город Гжель", концепцию которого разработал Центр развития туризма, появится в Московской области. Заказчиком выступил Раменский городской округ. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по туризму.Исследования территории проходили с марта 2021 года. Специалисты общались с мастерами гжельского производства, проходили по маршрутам и опрашивали местных жителей, для того чтобы определить, с чего надо начинать и каким Гжель будет завтра.Кроме Гжельского фарфорового завода, усадеб Быково и Раменское кластер "Город Гжель" включает в себя Боровский курган, фабричный комплекс, а также гостевые дома, мини-гостиницы, музеи и храмы.Проект планируется реализовать на принципе государственно-частного партнерства.
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московская область (подмосковье), раменское
19:18 05.08.2021
 

Туристско-рекреационный кластер "Город Гжель" создадут в Подмосковье

© РИА Новости / Сергей ПятаковПечь промежуточной сушки изделий на предприятии "Гжельский завод художественной росписи" в селе Гжель Раменского района Московской области
Печь промежуточной сушки изделий на предприятии Гжельский завод художественной росписи в селе Гжель Раменского района Московской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Туристско-рекреационный кластер "Город Гжель", концепцию которого разработал Центр развития туризма, появится в Московской области. Заказчиком выступил Раменский городской округ. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по туризму.
Исследования территории проходили с марта 2021 года. Специалисты общались с мастерами гжельского производства, проходили по маршрутам и опрашивали местных жителей, для того чтобы определить, с чего надо начинать и каким Гжель будет завтра.
Кроме Гжельского фарфорового завода, усадеб Быково и Раменское кластер "Город Гжель" включает в себя Боровский курган, фабричный комплекс, а также гостевые дома, мини-гостиницы, музеи и храмы.
Проект планируется реализовать на принципе государственно-частного партнерства.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Раменское
 
 
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