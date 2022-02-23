https://ria.ru/20220223/bayden-1774490083.html

Байден решил гасить "боль американского народа" за счет немцев

Байден решил гасить "боль американского народа" за счет немцев - РИА Новости, 23.02.2022

Байден решил гасить "боль американского народа" за счет немцев

На наших глазах творится история. Признание Россией двух героических республик Донбасса, восемь лет назад не покорившихся незаконному госперевороту в Киеве, уже РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T08:00

2022-02-23T08:00

2022-02-23T08:45

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На наших глазах творится история. Признание Россией двух героических республик Донбасса, восемь лет назад не покорившихся незаконному госперевороту в Киеве, уже стало важной вехой в построении совершенно новой системы глобальной безопасности. Той самой системы, о которой Москва заговорила вслух в конце прошлого года и параметры которой были очерчены в недавнем программном заявлении России и Китая.Россия честно дала Западу шанс за столом переговоров решить беспокоящие ее проблемы безопасности. Не случайно Владимир Путин начал историческое заседание Совета безопасности с отчета МИД России по поводу ответов США и НАТО на наши предложения. И лишь констатировав отказ обсуждать принципиальные для нас вопросы, касающиеся, в частности, нераспространения НАТО на восток, Совбез перешел к рассмотрению вопроса о признании ДНР и ЛНР, наглядно продемонстрировав нашим оппонентам: не хотите решать вопросы безопасности дипломатическим путем — мы начнем обеспечивать ее сами, без вашего участия.Поражает то, каким шоком стал для некоторых стран Запада решительный шаг России. Будто бы мы заранее не предупреждали их о наших ответах на отказ от мирных инициатив. Виктория Нуланд из американского Госдепа рассказывала о том, что США разработали 18 сценариев действий России. Байден неоднократно предупреждал о жесточайших санкциях против нас. Но когда Москва перешла от увещеваний к действиям, сложилось впечатление, будто бы сценария признания республик среди указанных Госдепом не было.Во всяком случае, Байден, во вторник собравший журналистов для объявления этих самых страшных санкций, выглядел растерянным и неуверенным в себе, постоянно сбивался и в который раз не рискнул отвечать на вопросы прессы. В итоге представленный Байденом пакет ужасных санкций выглядит довольно блекло. Главным показателем является реакция рынка — в течение короткого выступления президента США рубль заметно укрепился к доллару.Можно констатировать, что основным следствием наших шагов стала остановка процесса сертификации газопровода "Северный поток — 2", о чем заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Что скорее свидетельствует о слабости нового лидера ФРГ, который после длительного нажима со стороны Вашингтона все-таки сдал собственные национальные интересы. И кстати, Байден не скрывал на своей пресс-конференции, что остановка данного проекта — это личная заслуга президента США.Заодно это свидетельствует о том, чего стоят все слова о разделении бизнеса и политики в Европе, о самостоятельности игроков на рынке и об отсутствии влияния государства на процессы регулирования. А ведь когда начнутся контрсанкции, Берлин снова станет выражать возмущение и заявлять о том, что государство здесь ни при чем — совсем как в случае с запретом вещания телеканала RT DE в Германии.Берлин затормаживанием СП-2 наказал в первую очередь себя, свой бизнес и своих потребителей. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев сразу отреагировал на данное решение: "Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить две тысячи евро за тысячу кубов газа!"Мы понимаем: к решению, которое больно скажется на европейских потребителях, немцев подталкивали на протяжении длительного времени. Надо вспомнить, что требование остановить проект было закреплено и в нескольких резолюциях Европарламента, и в документах обеих палат конгресса США. Все это происходило в разные периоды времени и по совершенно разным, не связанным между собой, поводам. Соответственно, как верно было замечено на заседании Совбеза, санкции против России вводились бы все равно.Ну а поскольку у руля Германии находится пока что далеко не самый компетентный канцлер, он не способен защищать интересы своей страны и лавировать так, как это годами получалось у его предшественницы Ангелы Меркель. Хороший урок Шольцу преподал лично Байден в речи о санкциях. Самодовольно усмехнувшись по поводу своих заслуг в остановке "Северного потока", президент США сообщил избирателям: "Боль от наших санкций должна испытать российская экономика, а не наша. <…> Я хочу ограничить боль, которую американский народ будет испытывать на бензоколонке. Это критично для меня".Интересно, а Шольц понимает, что "боль американского народа" президент Соединенных Штатов собирается гасить за счет Германии? Те меры, которые Байден пообещал предпринять, не просто не решат проблемы европейцев, и в частности, немцев, а наоборот, усугубят их, поскольку перенаправят потоки энергоресурсов с Ближнего Востока в Америку. Как при этом пострадают бюргеры Германии, Байдена совершенно не волнует.Одновременно Штаты уже в который раз ударили по российским бизнесменам, которых Вашингтон относит к "близкому кругу Путина". И не важно, что против некоторых из них эти санкции вводятся повторно, а соответственно, не вносят для них ничего нового. Американцы все время выражают надежду на то, что удар по бизнес-элитам России может повлиять на изменение внешнеполитического курса державы. Как будто Путин не предупреждал наших бизнесменов на протяжении длительного времени о необходимости возврата своих капиталов домой. Или как будто то же заседание Совбеза по вопросу признания ДНР и ЛНР, а также единогласное голосование Госдумы по вопросу ратификации договоров с республиками не продемонстрировали единство и солидарность наших политических элит, против которых ополчился Запад.Однако дальше всех в своей наивности и, мягко говоря, в совершенном непонимании ситуации пошел глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. Сообщая о том, как ЕС накажет депутатов Думы и российских предпринимателей, он радостно уведомил их, что отныне те будут лишены "шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и бриллиантов в Антверпене". Вы только вдумайтесь: до какого же уровня докатилась их политическая элита, если убеленный сединами, опытный госчиновник допускает мысль о том, что можно изменить политику России путем угрозы отлучения кого-то от шопинга в Милане!И снова-таки сам Боррель не думает, кого он наказывает больше этими санкциями — не владельцев ли миланских магазинов или бельгийских торговцев драгоценными камнями? Поди даже и не подозревает о том, что львиная доля алмазов в Антверпен поставляется как раз из России. Как не догадывается и о том, что еще на начальной стадии санкционной войны, когда обсуждался вопрос об отлучении группы российских алмазодобывающих компаний "Алроса" (контролируется правительством России) от антверпенского рынка, специалисты этого сектора заявили: "Люди в Антверпене нуждаются в "Алросе" больше, чем "Алроса" нуждается в Антверпене". А теперь представим, что запоет Боррель в случае введения контрсанкций со стороны России. Фраза "а нас-то за что?" зазвучит на многих европейских языках.Но каков же сам подход Европы к вопросам войны и мира! Им — о том, что Россия пытается спасти людей от гуманитарной катастрофы, а в ответ — "шопинг" и "бриллианты". Реакция официального представителя МИД России Марии Захаровой на это чудачество европейского деятеля последовала незамедлительно. Указав на то, что Боррель ни разу не написал ни одного твита о гибели людей в Донбассе, она констатировала: "Теперь мы поняли, почему: шоппинг и вечеринки — то, что волнует по-настоящему. Подобное поведение "цивилизованных стран" граничит с потерей человеческого облика".Похоже, главный дипломат ЕС по реакции соцсетей понял, насколько смешно выглядел его демарш, и оперативно удалил скандальный твит. Откровенно говоря, от это он стал выглядеть еще смешнее. Уже на следующий день британская газета The Daily Telegraph разместила карикатуру, на которой владелица захудалого мотеля вывесила табличку "Русским олигархам вход воспрещен".В то же время западная пресса продолжает трубить о "невероятно жестких санкциях" против российских бизнесменов, не вдаваясь в подробности того, что происходит на линии фронта в Донбассе. Так, обсуждая решение Москвы о признании ДНР и ЛНР, практически ни одна европейская газета не показала фотографии двух донецких школ, поврежденных артиллерийским огнем со стороны украинских вооруженных формирований. Не нужны такие подробности западному обывателю, ему лучше рассказать о том, как нужно "ударить по Путину" введением очередных персональных санкций. А редакция британской The Times даже договорилась до того, что президента России надо наказать за то, что он… раскритиковал Ленина и большевиков.Запад явно пропустил мимо ушей слова премьер-министра России Михаила Мишустина, сказанные на Совбезе: "Мы уже много месяцев ведем подготовку к возможной реакции на признание ЛНР и ДНР. Я имею в виду в первую очередь импортозамещение и анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться в случае принятия таких решений". В отличие от "18 сценариев Нуланд", пакет контрмер Москвы гораздо более продуман и широк. И если Байден надеется, что простой американский обыватель на заправке не будет чувствовать никакой боли, то посол России в США Анатолий Антонов как раз предупреждает об обратном: "Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен".Запад никак не может просчитать наперед действия России и каждый раз поражается: "Ну почему же они не покорились, как это делает значительная часть мира". Да дело в том, что мы все это уже прошли. В 90-е мы на себе ощутили, что это такое — безвольно следовать директивам из Вашингтона. И тогда уж точно было не до "шопинга в Милане" или "вечеринок в Сен-Тропе".Своей бездумной санкционной политикой, когда наказание следовало порой безо всякого повода, Запад добился обратного эффекта. Он доказал нам, что санкции будут вводиться только за то, что Россия укрепляет и защищает свой суверенитет. Как сказал Путин на историческом заседании Совета безопасности, Запад будет стремиться наказать наше государство и наших граждан "только потому, что мы есть".Вот чего не осознали до сих пор ни Вашингтон, ни Брюссель — того, что мы это уже давно поняли. Причем поняли и на уровне элит, и на уровне рядовых граждан, достигнув значительного консенсуса в обществе по поводу того, как и для чего нужно защищать национальные интересы России.

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html

https://ria.ru/20220220/sholts-1773859130.html

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

https://ria.ru/20220221/gaz-1773989923.html

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

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