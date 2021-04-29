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Европарламент призвал остановить "Северный поток — 2"
Европарламент призвал остановить "Северный поток — 2"
Европарламент призвал страны Евросоюза снизить зависимость от российских энергоресурсов, а также остановить реализацию проекта "Северный поток 2", говорится в... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T18:00
2021-04-29T18:00
россия
allseas
европарламент
северный поток — 2
газпром
евросоюз
александр новак
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Европарламент призвал страны Евросоюза снизить зависимость от российских энергоресурсов, а также остановить реализацию проекта "Северный поток 2", говорится в резолюции ЕП по итогам дебатов по России на пленарной сессии.Резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ая дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.
https://ria.ru/20210429/gazoprovod-1730484038.html
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россия, allseas, европарламент, северный поток — 2, газпром, евросоюз, александр новак, в мире

Европарламент призвал остановить "Северный поток — 2"

18:00 29.04.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Европарламент призвал страны Евросоюза снизить зависимость от российских энергоресурсов, а также остановить реализацию проекта "Северный поток 2", говорится в резолюции ЕП по итогам дебатов по России на пленарной сессии.

"Европарламент настаивает на том, что ЕС должен снизить свою энергетическую зависимость от России и призывает институты ЕС и страны-члены остановить завершение трубопровода "Северный поток 2", - говорится в документе.

Резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
14:08
Путин осудил недобросовестную конкуренцию вокруг "Северного потока — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ая дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 14:06
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РоссияAllseasЕвропарламентСеверный поток — 2ГазпромЕвросоюзАлександр НовакВ мире
 
 
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