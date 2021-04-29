https://ria.ru/20210429/evroparlament-1730550677.html

Европарламент призвал остановить "Северный поток — 2"

Европарламент призвал остановить "Северный поток — 2"

Европарламент призвал страны Евросоюза снизить зависимость от российских энергоресурсов, а также остановить реализацию проекта "Северный поток 2", говорится в... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T18:00

2021-04-29T18:00

2021-04-29T18:00

россия

allseas

европарламент

северный поток — 2

газпром

евросоюз

александр новак

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Европарламент призвал страны Евросоюза снизить зависимость от российских энергоресурсов, а также остановить реализацию проекта "Северный поток 2", говорится в резолюции ЕП по итогам дебатов по России на пленарной сессии.Резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ая дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.

https://ria.ru/20210429/gazoprovod-1730484038.html

https://ria.ru/20210426/germaniya-1729982935.html

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россия, allseas, европарламент, северный поток — 2, газпром, евросоюз, александр новак, в мире