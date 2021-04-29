Европарламент призвал остановить "Северный поток — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Европарламент призвал страны Евросоюза снизить зависимость от российских энергоресурсов, а также остановить реализацию проекта "Северный поток 2", говорится в резолюции ЕП по итогам дебатов по России на пленарной сессии.
"Европарламент настаивает на том, что ЕС должен снизить свою энергетическую зависимость от России и призывает институты ЕС и страны-члены остановить завершение трубопровода "Северный поток 2", - говорится в документе.
Резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ая дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.