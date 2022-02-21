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ВСУ обстреляли две школы в Донецке, заявили в ДНР

ВСУ обстреляли две школы в Донецке, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.02.2022

ВСУ обстреляли две школы в Донецке, заявили в ДНР

Украинские силовики обстреляли две школы в Донецке, заявило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T09:30

2022-02-21T09:30

2022-02-21T10:26

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли две школы в Донецке, заявило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)."Поступила оперативная информация о повреждении общеобразовательных учреждений и объектов гражданской инфраструктуры города Донецка в результате многочисленных ночных обстрелов со стороны ВФУ. Петровский район: школа № 105 по адресу: ул. Войкова, 1 (фасад, остекление первого и второго этажей); газовая труба по ул. Войкова (между домами №8 и №10/2). Возгорания нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Добавляется, что также речь идет о Киевском районе: школа №56 по адресу: ул. Новосенная, 77 (остекление).Подробные обстоятельства произошедшего уточняются: оперативная группа представительства ДНР в СЦКК выехала на место происшествия.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Донецкая школа после обстрела Украинские силовики обстреляли две школы в Донецке, заявило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Петровский район: школа № 105 по адресу: ул. Войкова, 1 (фасад, остекление первого и второго этажей). Добавляется, что также речь идет о Киевском районе: школа №56 по адресу: ул. Новосенная, 77 (остекление). 2022-02-21T09:30 true PT0M21S

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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр