Стрельба, взрывы и эвакуация беженцев. Что происходит в Донбассе

На этой неделе обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась. ДНР и ЛНР сообщают об участившихся обстрелах со стороны ВСУ.
На фото: поврежденная в результате взрыва автомашина в центре Донецка.
На этой неделе обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась. ДНР и ЛНР сообщают об участившихся обстрелах со стороны ВСУ.
На фото: поврежденная в результате взрыва автомашина в центре Донецка.
Из-за угрозы вторжения со стороны Киева ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Из-за угрозы вторжения со стороны Киева ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
На фото: массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики.
На фото: массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать военным приказ перейти к наступлению и реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать военным приказ перейти к наступлению и реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.
Более 13,5 тысячи человек уже эвакуировали из самопровозглашенной Луганской народной республики.
Более 13,5 тысячи человек уже эвакуировали из самопровозглашенной Луганской народной республики.
Главы ДНР и ЛНР объявили о всеобщей мобилизации.
"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
В Ростовской области подготовили 143 пункта временного размещения.
На фото: сотрудник правоохранительных органов ДНР общается с водителем у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области.
На фото: сотрудник правоохранительных органов ДНР общается с водителем у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области.
По данным разведки ДНР, цель Киева — выдавить русскоязычное население в Россию и получить контроль над всей территорией Донбасса.
По данным разведки ДНР, цель Киева — выдавить русскоязычное население в Россию и получить контроль над всей территорией Донбасса.
В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.
В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.