https://ria.ru/20220222/gazoprovod-1774344875.html

Шольц поручил начать процедуру отмены сертификации "Северного потока — 2"

Шольц поручил начать процедуру отмены сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.02.2022

Шольц поручил начать процедуру отмены сертификации "Северного потока — 2"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил Минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:22

2022-02-22T14:22

2022-02-22T17:14

экономика

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 22 фев – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил Минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока 2"."В связи с актуальным развитием мы должны заново оценить эту ситуацию, между прочим и для "Северного потока 2". Попросил сегодня Минэкономики ФРГ отозвать существующий доклад с анализом энергобезопасности из Федерального сетевого агентства, это звучит технически, но это необходимый административный шаг, чтобы сейчас сертификации газопровода не произошло. Без сертификации "Северный поток 2" не может быть введен в эксплуатацию", - сказал Шольц.Ранее Минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору - Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток 2" для обеспечение энергопотребностей Германии. Данный документ был необходим для начала процесса сертификации оператора газопровода в ФРГ.Германия в 2021 году приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода "Северный поток 2", чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии дочернее предприятие и подать новую заявку на сертификацию уже от его лица. В конце января "Газпром" выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка "Северного потока 2" в водах Германии. Головной офис Gas for Europe расположен в городе Шверин. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства, сертификация оператора участка газопровода возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, при этом точные сроки там назвать затруднились.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.Судьба трубопровода "Северный поток-2" активно обсуждалась в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Ряд немецких политиков, в том числе глава МИД ФРГ Анналена Бербок призывают к включению "Северного потока 2" в список антироссийских санкций, канцлер Олаф Шольц заявил, что в случае эскалации "ничто не исключено".Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774400706.html

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774394271.html

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

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Ольга Филиппова

экономика, северный поток — 2, nord stream 2 ag, мид германии, газпром, в мире, германия, санкции в отношении россии, россия