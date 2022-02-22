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Медведев предрек Европе цену на газ в две тысячи евро за тысячу кубов

Медведев предрек Европе цену на газ в две тысячи евро за тысячу кубов - РИА Новости, 22.02.2022

Медведев предрек Европе цену на газ в две тысячи евро за тысячу кубов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что цены на газ в Европе взлетят до двух тысяч евро за тысячу кубометров, если... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:15

2022-02-22T16:15

2022-02-22T16:50

экономика

олаф шольц

германия

северный поток — 2

дмитрий медведев

европа

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что цены на газ в Европе взлетят до двух тысяч евро за тысячу кубометров, если газопровод "Северный поток — 2" не будет сертифицирован.Сегодня стало известно, что министерство экономики Германии по поручению канцлера Шольца отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по "Северному потоку — 2". Как пояснил глава ведомства Робер Хабек, геополитическая ситуация и обстановка на газовом рынке требуют новой оценки, поэтому возникла необходимость написать свежий доклад.В свою очередь, Шольц заявил, что надо сделать все необходимое, чтобы отменить сейчас сертификацию газопровода. Без этого "Северный поток — 2" не может начать работу.

германия

европа

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, олаф шольц, германия, северный поток — 2, дмитрий медведев, европа