Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/gaz-1774382422.html
Медведев предрек Европе цену на газ в две тысячи евро за тысячу кубов
Медведев предрек Европе цену на газ в две тысячи евро за тысячу кубов - РИА Новости, 22.02.2022
Медведев предрек Европе цену на газ в две тысячи евро за тысячу кубов
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что цены на газ в Европе взлетят до двух тысяч евро за тысячу кубометров, если... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:15
2022-02-22T16:50
экономика
олаф шольц
германия
северный поток — 2
дмитрий медведев
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151748/50/1517485032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_094512c60a47a24d102bdb6516420664.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что цены на газ в Европе взлетят до двух тысяч евро за тысячу кубометров, если газопровод "Северный поток — 2" не будет сертифицирован.Сегодня стало известно, что министерство экономики Германии по поручению канцлера Шольца отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по "Северному потоку — 2". Как пояснил глава ведомства Робер Хабек, геополитическая ситуация и обстановка на газовом рынке требуют новой оценки, поэтому возникла необходимость написать свежий доклад.В свою очередь, Шольц заявил, что надо сделать все необходимое, чтобы отменить сейчас сертификацию газопровода. Без этого "Северный поток — 2" не может начать работу.
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151748/50/1517485032_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ba6cffafd9ac0caa92de8278145a4598.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, олаф шольц, германия, северный поток — 2, дмитрий медведев, европа
16:15 22.02.2022 (обновлено: 16:50 22.02.2022)
 
Медведев предрек Европе цену на газ в две тысячи евро за тысячу кубов

Зампред СБ Медведев предрек Европе газ по две тысячи евро из-за решения по Nord Stream 2

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Газодобывающее предприятие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что цены на газ в Европе взлетят до двух тысяч евро за тысячу кубометров, если газопровод "Северный поток — 2" не будет сертифицирован.
"Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!" — написал он в Twitter.
Сегодня стало известно, что министерство экономики Германии по поручению канцлера Шольца отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по "Северному потоку — 2". Как пояснил глава ведомства Робер Хабек, геополитическая ситуация и обстановка на газовом рынке требуют новой оценки, поэтому возникла необходимость написать свежий доклад.
В свою очередь, Шольц заявил, что надо сделать все необходимое, чтобы отменить сейчас сертификацию газопровода. Без этого "Северный поток — 2" не может начать работу.
Российский газ в Европе: страны-лидеры по объему закупок
1 февраля, 15:17Инфографика
Российский газ в Европе: страны — лидеры по объему закупок
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Ольга Маркова
 
ЭкономикаОлаф ШольцГерманияСеверный поток — 2Дмитрий МедведевЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала