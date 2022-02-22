16:15 22.02.2022 (обновлено: 16:50 22.02.2022)
Медведев предрек Европе цену на газ в две тысячи евро за тысячу кубов
Зампред СБ Медведев предрек Европе газ по две тысячи евро из-за решения по Nord Stream 2
Газодобывающее предприятие
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что цены на газ в Европе взлетят до двух тысяч евро за тысячу кубометров, если газопровод "Северный поток — 2" не будет сертифицирован.
"Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!" — написал он в Twitter.
Сегодня стало известно, что министерство экономики Германии по поручению канцлера Шольца отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по "Северному потоку — 2". Как пояснил глава ведомства Робер Хабек, геополитическая ситуация и обстановка на газовом рынке требуют новой оценки, поэтому возникла необходимость написать свежий доклад.
В свою очередь, Шольц заявил, что надо сделать все необходимое, чтобы отменить сейчас сертификацию газопровода. Без этого "Северный поток — 2" не может начать работу.
Опубликовано: Ольга Маркова