23:57 22.02.2022 (обновлено: 00:03 23.02.2022)
Боррель удалил твит о шоппинге депутатов и санкциях против России
Глава дипломатии ЕС Боррель удалил твит о шоппинге депутатов и санкциях против России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель удалил свой твит о санкциях за признание Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее глава дипломатии Евросоюза написал в своем Twitter, что санкции ЕС "ударят" по 351 депутату Госудумы РФ, проголосовавших за признание ЛНР и ДНР. По его мнению, они "подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". Также Боррель добавил, что из-за санкций у российских депутатов больше не будет "шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и бриллиантов из Антверпена".
Через пару часов после публикации Боррель удалил свой твит.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Ольга Филиппова