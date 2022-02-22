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Боррель удалил твит о шоппинге депутатов и санкциях против России
Боррель удалил твит о шоппинге депутатов и санкциях против России - РИА Новости, 23.02.2022
Боррель удалил твит о шоппинге депутатов и санкциях против России
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель удалил свой твит о санкциях за признание Донецкой и Луганской народных республик. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-22T23:57
2022-02-23T00:03
в мире
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
жозеп боррель
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель удалил свой твит о санкциях за признание Донецкой и Луганской народных республик.Ранее глава дипломатии Евросоюза написал в своем Twitter, что санкции ЕС "ударят" по 351 депутату Госудумы РФ, проголосовавших за признание ЛНР и ДНР. По его мнению, они "подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". Также Боррель добавил, что из-за санкций у российских депутатов больше не будет "шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и бриллиантов из Антверпена".Через пару часов после публикации Боррель удалил свой твит.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
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в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, жозеп боррель
23:57 22.02.2022 (обновлено: 00:03 23.02.2022)
 
Боррель удалил твит о шоппинге депутатов и санкциях против России

Глава дипломатии ЕС Боррель удалил твит о шоппинге депутатов и санкциях против России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель удалил свой твит о санкциях за признание Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее глава дипломатии Евросоюза написал в своем Twitter, что санкции ЕС "ударят" по 351 депутату Госудумы РФ, проголосовавших за признание ЛНР и ДНР. По его мнению, они "подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". Также Боррель добавил, что из-за санкций у российских депутатов больше не будет "шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и бриллиантов из Антверпена".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 23:16
Захарова отреагировала на твит Борреля о шопинге и санкциях против России
Через пару часов после публикации Боррель удалил свой твит.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 18:20
Бербок заявила о возможном усилении санкций Запада против России в будущем
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЖозеп Боррель
 
 
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