22:55 22.02.2022 (обновлено: 23:29 22.02.2022)
Боррель прокомментировал санкции ЕС фразой о "шопинге в Милане"
Боррель: санкции ЕС лишат депутатов Госдумы вечеринок в Сен-Тропе и шопинга в Милане
© AP Photo / Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Pool/Olivier Hoslet
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 фев — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя у себя в Twitter новые антироссийские санкции, заявил, что фигуранты списка больше не смогут ходить по магазинам в Милане.
Глава дипломатии ЕС отметил, что санкции затронут доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС, а также экономические отношения союза с ЛНР и ДНР.
Новые меры пока не вступили в силу. Необходимую работу по ним завершат оперативно, обещает Еврокомиссия.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Александра Покровская