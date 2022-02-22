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https://ria.ru/20220222/borrel-1774466033.html
Боррель прокомментировал санкции ЕС фразой о "шопинге в Милане"
Боррель прокомментировал санкции ЕС фразой о "шопинге в Милане" - РИА Новости, 22.02.2022
Боррель прокомментировал санкции ЕС фразой о "шопинге в Милане"
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя у себя в Twitter новые антироссийские санкции, заявил, что фигуранты списка больше не смогут ходить по... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T22:55
2022-02-22T23:29
в мире
россия
еврокомиссия
жозеп боррель
признание днр и лнр в россии
госдума рф
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя у себя в Twitter новые антироссийские санкции, заявил, что фигуранты списка больше не смогут ходить по магазинам в Милане.Он напомнил, что пакет ограничительных мер затронет 351 депутата Государственной думы, которые "проголосовали за признание так называемых ЛНР и ДНР", а также 27 физических и юридических лиц, "подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины"."Это будет распространяться на политический, военный, деловой и медиасекторы &lt;…&gt; Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене", — написал Боррель.Глава дипломатии ЕС отметил, что санкции затронут доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС, а также экономические отношения союза с ЛНР и ДНР.Новые меры пока не вступили в силу. Необходимую работу по ним завершат оперативно, обещает Еврокомиссия.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
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в мире, россия, еврокомиссия, жозеп боррель, признание днр и лнр в россии, госдума рф, санкции
22:55 22.02.2022 (обновлено: 23:29 22.02.2022)
 
Боррель прокомментировал санкции ЕС фразой о "шопинге в Милане"

Боррель: санкции ЕС лишат депутатов Госдумы вечеринок в Сен-Тропе и шопинга в Милане

© AP Photo / Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Pool/Olivier Hoslet
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя у себя в Twitter новые антироссийские санкции, заявил, что фигуранты списка больше не смогут ходить по магазинам в Милане.
Он напомнил, что пакет ограничительных мер затронет 351 депутата Государственной думы, которые "проголосовали за признание так называемых ЛНР и ДНР", а также 27 физических и юридических лиц, "подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".
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"Это будет распространяться на политический, военный, деловой и медиасекторы <…> Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене", — написал Боррель.
Глава дипломатии ЕС отметил, что санкции затронут доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС, а также экономические отношения союза с ЛНР и ДНР.
Новые меры пока не вступили в силу. Необходимую работу по ним завершат оперативно, обещает Еврокомиссия.
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Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Донецкая и Луганская народные республики
Вчера, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Александра Покровская
 
В миреРоссияЕврокомиссияЖозеп БоррельПризнание ДНР и ЛНР в РоссииГосдума РФСанкции
 
 
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