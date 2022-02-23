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https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774487734.html
Антонов рассказал, чем новые антироссийские санкции грозят миру
Антонов рассказал, чем новые антироссийские санкции грозят миру - РИА Новости, 23.02.2022
Антонов рассказал, чем новые антироссийские санкции грозят миру
Антироссийские санкции срикошетят по самому Западу, при это не заставят Москву изменить свой внешнеполитический курс, заявил посол России в США Анатолий... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T05:33
2022-02-23T08:52
сша
россия
киев
украина
в мире
анатолий антонов
санкции в отношении россии
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Антироссийские санкции срикошетят по самому Западу, при это не заставят Москву изменить свой внешнеполитический курс, заявил посол России в США Анатолий Антонов."Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен", — предупредил он.Антонов подчеркнул, что в отношении России ограничительные меры "не решат ничего"."Трудно себе представить, что кто-либо в Вашингтоне рассчитывает на пересмотр Россией своего внешнеполитического курса под угрозой рестрикций. Что-то не припомню ни одного дня, когда наша страна жила без каких-либо ограничений со стороны западного мира. Мы научились работать в таких условиях. И не только выживать, но и развивать свое государство", — заключил Антонов.Новые санкцииСША накануне объявили о первых санкциях из-за ситуации вокруг Украины — против ВЭБ и Промсвязьбанка с их многочисленными дочерними структурами, суверенного долга и пяти "представителей элит" страны. Помимо этого, американцам запретили торговые, инвестиционные и финансовые операции с Донецкой и Луганской народными республиками, чью независимость признала Россия.Признание ДНР и ЛНРПрезидент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774471130.html
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сша, россия, киев, украина, в мире, анатолий антонов, санкции в отношении россии, вашингтон
05:33 23.02.2022 (обновлено: 08:52 23.02.2022)
 
Антонов рассказал, чем новые антироссийские санкции грозят миру

Посол Антонов: санкции против России больно ударят по мировым рынкам и гражданам США

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Антироссийские санкции срикошетят по самому Западу, при это не заставят Москву изменить свой внешнеполитический курс, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
"Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен", — предупредил он.
Антонов подчеркнул, что в отношении России ограничительные меры "не решат ничего".
"Трудно себе представить, что кто-либо в Вашингтоне рассчитывает на пересмотр Россией своего внешнеполитического курса под угрозой рестрикций. Что-то не припомню ни одного дня, когда наша страна жила без каких-либо ограничений со стороны западного мира. Мы научились работать в таких условиях. И не только выживать, но и развивать свое государство", — заключил Антонов.

Новые санкции

США накануне объявили о первых санкциях из-за ситуации вокруг Украины — против ВЭБ и Промсвязьбанка с их многочисленными дочерними структурами, суверенного долга и пяти "представителей элит" страны. Помимо этого, американцам запретили торговые, инвестиционные и финансовые операции с Донецкой и Луганской народными республиками, чью независимость признала Россия.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
00:19
Санкции США затрагивают вторичный рынок бондов Банка России, ФНБ и Минфина

Признание ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
01:48
Санкции США укрепят российскую экономику, считает американский эксперт
Опубликовано: Никита Стома
 
СШАРоссияКиевУкраинаВ миреАнатолий АнтоновСанкции в отношении РоссииВашингтон
 
 
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