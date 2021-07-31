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Конгресс США принял законопроект, касающийся "Северного потока — 2"
Конгресс США принял законопроект, касающийся "Северного потока — 2" - РИА Новости, 31.07.2021
Конгресс США принял законопроект, касающийся "Северного потока — 2"
Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году, сообщил в Twitter журналист Bloomberg Government Джек... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T00:47
2021-07-31T01:37
в мире
сша
джо байден
константин косачев
конгресс сша
газпром
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году, сообщил в Twitter журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик.Документ предлагает в том числе лишить президента США Джо Байдена права на отказ от санкций против газопровода "Северный поток — 2". Автор этой поправки — представитель Демократической партии от штата Огайо Марси Каптур.Теперь законопроект должен принять сенат, а затем его передадут на подпись президенту.Ранее группа из двенадцати американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми поставила ультиматум Минфину США и Белому дому, требуя ввести новые санкции против газопровода "Северный поток — 2". Так, сенаторы пригрозили заблокировать назначение двух кандидатур в Минфин, если администрация президента США "не поменяет позицию по газопроводу и не наложит новые санкции на проект".Мнения экспертовСША не смогут помешать "Северному потоку — 2", несмотря на угрозы в конгрессе, считают опрошенные РИА Новости эксперты."Конгресс может бушевать сколько угодно, но ни он, ни Байден (не смогут остановить строительство - ред.)", - сказал профессор международных дел Университета Питтсбурга Майкл Бреннер. По его словам, это будет "пустой тратой времени". При этом он напомнил, что проект "Северный поток — 2" инициировала Германия, которой нужен российский газ после решения остановить работу АЭС в Германии.В свою очередь, финансовый аналитик и бывший банкир Мартин Хатчинсон заявил, что сомневается в том, что призыв сенаторов сможет добиться успеха. "Эта чертова штука практически закончена. Вероятно, это изначально было тщетной попыткой. США, как обычно, слишком резко реагируют", - сказал Хатчинсон о трубопроводе.При этом вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал "откровенным и циничным" шантажом требование сенаторов США ввести новые санкции против "Северного потока — 2". Он выразил уверенность в том, что уступка такому шантажу для администрации Байдена имела бы "катастрофические" внутриполитические последствия безотносительно к судьбе газопровода."Северный поток — 2""Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать строительство на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против активно выступают США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.На прошлой неделе Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление о "Северном потоке — 2". В нем говорится, что для строительства газопровода необходимо обеспечить продолжение поставок топлива из России через Украину после 2024 года. Кроме того, Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния на европейские государства.Как заявил в среду оператор проекта Nord Stream 2 AG, "Северный поток — 2" построен на 99 процентов, судно "Академик Черский" полностью завершило работы, а трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта.
https://ria.ru/20210729/sanktsii-1743437956.html
https://ria.ru/20210730/manevr-1743544799.html
https://ria.ru/20210728/potok-1743254381.html
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в мире, сша, джо байден, константин косачев, конгресс сша, газпром, северный поток — 2, россия
00:47 31.07.2021 (обновлено: 01:37 31.07.2021)
 
Конгресс США принял законопроект, касающийся "Северного потока — 2"

Конгресс США одобрил запрет президенту Байдену отменять санкции против "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Игорь Михалев
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году, сообщил в Twitter журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик.
Документ предлагает в том числе лишить президента США Джо Байдена права на отказ от санкций против газопровода "Северный поток — 2". Автор этой поправки — представитель Демократической партии от штата Огайо Марси Каптур.
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29 июля, 13:57
В Швеции признались, почему не будет санкций против "Северного потока — 2"
Теперь законопроект должен принять сенат, а затем его передадут на подпись президенту.
Ранее группа из двенадцати американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми поставила ультиматум Минфину США и Белому дому, требуя ввести новые санкции против газопровода "Северный поток — 2". Так, сенаторы пригрозили заблокировать назначение двух кандидатур в Минфин, если администрация президента США "не поменяет позицию по газопроводу и не наложит новые санкции на проект".

Мнения экспертов

США не смогут помешать "Северному потоку — 2", несмотря на угрозы в конгрессе, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Конгресс может бушевать сколько угодно, но ни он, ни Байден (не смогут остановить строительство - ред.)", - сказал профессор международных дел Университета Питтсбурга Майкл Бреннер. По его словам, это будет "пустой тратой времени". При этом он напомнил, что проект "Северный поток — 2" инициировала Германия, которой нужен российский газ после решения остановить работу АЭС в Германии.
В свою очередь, финансовый аналитик и бывший банкир Мартин Хатчинсон заявил, что сомневается в том, что призыв сенаторов сможет добиться успеха. "Эта чертова штука практически закончена. Вероятно, это изначально было тщетной попыткой. США, как обычно, слишком резко реагируют", - сказал Хатчинсон о трубопроводе.
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При этом вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал "откровенным и циничным" шантажом требование сенаторов США ввести новые санкции против "Северного потока — 2". Он выразил уверенность в том, что уступка такому шантажу для администрации Байдена имела бы "катастрофические" внутриполитические последствия безотносительно к судьбе газопровода.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать строительство на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против активно выступают США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
На прошлой неделе Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление о "Северном потоке — 2". В нем говорится, что для строительства газопровода необходимо обеспечить продолжение поставок топлива из России через Украину после 2024 года. Кроме того, Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния на европейские государства.
Как заявил в среду оператор проекта Nord Stream 2 AG, "Северный поток — 2" построен на 99 процентов, судно "Академик Черский" полностью завершило работы, а трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта.
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28 июля, 12:50
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В миреСШАДжо БайденКонстантин КосачевКонгресс СШАГазпромСеверный поток — 2Россия
 
 
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