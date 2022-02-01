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Межгосударственные отношения РФ и Венгрии

Межгосударственные отношения РФ и Венгрии - РИА Новости, 01.02.2022

Межгосударственные отношения РФ и Венгрии

Дипломатические отношения между СССР и Венгрией были установлены 4 февраля 1934 года. В июне 1941 года дипотношения были прерваны в связи со вступлением Венгрии РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T01:01

2022-02-01T01:01

2022-02-01T01:01

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будапешт

венгрия

владимир путин

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Дипломатические отношения между СССР и Венгрией были установлены 4 февраля 1934 года. В июне 1941 года дипотношения были прерваны в связи со вступлением Венгрии в войну на стороне фашистской Германии. 25 сентября 1945 года дипломатические отношения были восстановлены. Дипломатические отношения между Россией и Венгрией установлены 6 декабря 1991 года, тогда же был подписан Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве. Отношения двух стран развиваются поступательно. Регулярный характер носят контакты на высшем уровне. Официальный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Венгрию состоялся 28 февраля — 1 марта 2006 года. Рабочие визиты главы Российского государства состоялись в феврале 2015 года и в феврале 2017 года. В августе 2017 года Владимир Путин вновь посетил Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Визит был приурочен к проходившему в столице Венгрии XXXI чемпионату мира по дзюдо. В рамках визита состоялась встреча Владимира Путина и Виктора Орбана.30 октября 2019 года президент России Владимир Путин посетил Будапешт с рабочим визитом по приглашению премьер-министра страны Виктора Орбана. В ходе переговоров стороны обсудили как двустороннее сотрудничество, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, так и международную проблематику. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посещал Москву с рабочими визитами 30 ноября 2010 года, 31 января 2013 года, 14 января 2014 года и 17 февраля 2016 года, в ходе которых проходили его переговоры с Владимиром Путиным. 9 августа 2015 года в Казани состоялась рабочая встреча главы венгерского правительства с председателем правительства Российской Федерации (2012-2020) Дмитрием Медведевым "на полях" XVI Чемпионата мира по водным видам спорта.Очередные переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана прошли в Москве 15 июля 2018 года. Венгерский премьер также посетил церемонию закрытия чемпионата мира по футболу и финальный матч мирового первенства.18 сентября 2018 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Россию с рабочим визитом. В ходе переговоров с Владимиром Путиным обсуждалось российско-венгерское сотрудничество, а также ряд актуальных региональных и международных вопросов, в частности ситуацию на Украине и в Сирии. Президенты Венгрии в разные годы также неоднократно посещали Россию: Ференц Мадл участвовал в юбилейных мероприятиях в честь 60-летия Победы в 2005 году; Ласло Шойом посетил V Всемирный конгресс финно-угорских народов 27-29 июня 2008 года в Ханты-Мансийске, где состоялась его беседа с президентом РФ Дмитрием Медведевым; Янош Адер возглавлял национальную делегацию в ходе церемонии открытия ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи 7 февраля 2014 года.Регулярный характер носят контакты между внешнеполитическими ведомствами.24 августа 2021 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Венгрию. Состоялись беседа с исполняющим обязанности премьер-министра Венгрии Жольтом Шемьеном, а также содержательные переговоры с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Петером Сиярто.Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто побывал в Москве с рабочим визитом 22 января 2021 года, принял участие в работе XXIV Петербургского международного экономического форума в июне 2021 года, а также Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2021" в Екатеринбурге в июле 2021 года.2 декабря 2021 года главы внешнеполитических ведомств России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сиярто провели встречу в Стокгольме (Швеция) в рамках 28-го заседания Совета министров ОБСЕ.Поддерживаются контакты на уровне министерств и ведомств двух стран, налажен межпарламентский диалог.Результативно и на плановой основе функционирует Российско-Венгерская Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК). 29 ноября 2021 года в Москве прошло 14-е заседание межправкомиссии. Стоимостной объем российско-венгерского товарооборота в 2020 году сократился на 25% – до 4,75 миллиарда долларов. Объем российского экспорта составил 2,65 миллиарда долларов, импорта – 2,1 миллиарда долларов.По итогам января-ноября 2021 года объем взаимной торговли Росси и Венгрии составил 5,536 миллиарда долларов (за аналогичный период 2020 года – 4,243 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 3,456 миллиарда долларов и импорт – 2,08 миллиарда долларов. Основу российского экспорта составляют минеральные продукты. Импорт представлен машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химической промышленности, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем и др.Приоритетными сферами двустороннего взаимодействия являются топливно-энергетический сектор и атомная энергетика Венгрии.Российская компания "ТВЭЛ" (входит в госкорпорацию "Росатом") осуществляет поставки ядерного топлива на венгерскую АЭС "Пакш" с момента пуска в 1982 году первого блока станции. В 2007 году ОАО "ТВЭЛ" завершило работы по восстановлению второго энергоблока "Пакш", поврежденного в результате аварии в апреле 2003 года. В 2009 году ТВЭЛ и "Атомстройэкспорт" осуществили программу по продлению срока эксплуатации и повышения мощности энергоблоков станции суммарно с 1760 до 2000 мегаватт. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы на постройку пятого и шестого блоков АЭС "Пакш" с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. В марте того же года Россия и Венгрия подписали соглашение о предоставлении кредита на достройку АЭС. В марте 2017 года строительство новых блоков АЭС "Пакш" было официально одобрено Еврокомиссией, а в апреле 2017 года проект "Пакш-2" получил от Венгерского агентства по атомной энергии окончательную экологическую лицензию и лицензию на площадку АЭС.В июне 2019 года на площадке АЭС "Пакш-2" началось возведение зданий строительно-монтажной базы, которые будут необходимы для обеспечения сооружения энергоблоков. В октябре 2019 года Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш-2". В настоящее время идет подготовка к сооружению новых энергоблоков, ведется подготовка к укреплению грунтов и сооружению противофильтрационной защиты, что является условием разработки котлована под новые энергоблоки, после чего с первым бетоном могут начаться строительные работы.Ожидается, что два новых энергоблока АЭС "Пакш" начнут промышленную эксплуатацию в 2029-2030 годах. В сентябре 2019 года ТВЭЛ и Институт энергетических исследований Венгерской академии наук заключили контракт на поставку российского ядерного топлива для Будапештского исследовательского реактора (BRR), который построен по советскому проекту и был введен в эксплуатацию в 1959 году. На протяжении всего периода эксплуатации установка работает на топливе производства Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК, предприятие ТВЭЛ). Сотрудничество в области поставок природного газа в Венгрию началось в 1975 году, и до 1998 года экспорт осуществлялся в соответствии с межправительственными соглашениями по освоению Оренбургского и Ямбургского месторождений. Для надежного удовлетворения долгосрочных потребностей Венгрии в 1994 году было создано венгерско-российское акционерное общество газовой промышленности "Панрусгаз", главная задача которого – импорт природного газа. В 1996 году были подписаны два долгосрочных контракта на поставку природного газа в Венгрию между ООО "Газпром экспорт" и АО "Панрусгаз" на период до 2015 года, в дальнейшем они были продлены до 2021 года. В рамках этих контрактов экспорт природного газа осуществлялся по двум направлениям – через пункты Берегово на украинско‐венгерской границе и Баумгартен на словацко‐австрийской границе.Венгрия по итогам 2020 года импортировала 8,6 миллиарда кубометров российского газа. Это второй по величине показатель за 12 лет.27 сентября 2021 года "Газпром" подписал новый 15-летний контракт с Венгрией на поставку газа. По данным компании, подписаны два долгосрочных контракта на поставку российского газа в Венгрию между "Газпром экспортом" и MVM CEEnergy Ltd. Суммарный объем контрактов – до 4,5 миллиарда кубометров, срок действия каждого из них – 15 лет. Соглашение вступило в силу 1 октября 2021 года. В этот же день Венгрия начала получать газ "Газпрома" через газопровод "Турецкий поток" и далее через газотранспортные системы Юго-Восточной Европы. Венгерский нефтегазовый концерн "МОЛ" обладает правами на разработку Байтуганского нефтяного месторождения.Россией и Венгрией накоплен большой опыт инвестиционного сотрудничества. Капиталовложения российских компаний в венгерскую экономику превышают полтора миллиарда долларов, а венгерских в Россию – два миллиарда долларов. В России работает ведущий венгерский банк "ОТП".В августе 2015 года был подписан контракт между мэрией венгерской столицы и выигравшим международный тендер на модернизацию 222 вагонов для третьей линии будапештского метрополитена ОАО "Метровагонмаш" на общую сумму 220 миллионов евро. В мае 2018 года была поставлена заключительная партия модернизированных вагонов. Фармацевтическая компания "Гедеон Рихтер" является одним из ведущих производителей медикаментов в России (дочернее предприятие в Егорьевском районе Московской области).В январе 2021 года Венгрия стала первым государством Евросоюза, где разрешили применение "Спутника V" и зарегистрировали его по ускоренной процедуре. Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что российская вакцина "Спутник V" показала в Венгрии наилучшую эффективность от летальных случаев при заболевании коронавирусом в сравнении с другими пятью вакцинами на основе 3,7 миллиона вакцинированных.В январе 2022 года в Венгрию прибыла первая партия российской вакцины "Спутник Лайт", после оценки венгерских экспертов Будапешт может начать переговоры с Москвой о закупке препарата для третьей вакцинации.Сообщалось также, что Венгрия начала строительство завода для производства вакцин и ведет переговоры с Россией о производстве "Спутника V". Поступательно развиваются российско-венгерские культурно-гуманитарные связи.В ноябре 2018 года Россия и Венгрия договорились о взаимном признании документов об образования, квалификации и научных степеней.В Венгрии возрождается интерес к русскому языку. Крупнейшие центры русистики находятся в городах Будапешт, Дебрецен, Печ и Сегед. В России преподавание венгерского языка осуществляется в университетах Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Йошкар-Олы, Саранска, Ижевска, Сыктывкара, Петрозаводска и Екатеринбурга. Осуществляется межрегиональное взаимодействие. В некоторых крупных городах России создаются венгерские "торговые дома", компании из Венгрии реализуют в ряде российских регионов крупные инвестиционные проекты. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, будапешт, венгрия, владимир путин, виктор орбан, россия