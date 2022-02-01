https://ria.ru/20220201/otnosheniya-1770318338.html
Межгосударственные отношения РФ и Венгрии
Межгосударственные отношения РФ и Венгрии - РИА Новости, 01.02.2022
Межгосударственные отношения РФ и Венгрии
Дипломатические отношения между СССР и Венгрией были установлены 4 февраля 1934 года. В июне 1941 года дипотношения были прерваны в связи со вступлением Венгрии РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T01:01
2022-02-01T01:01
2022-02-01T01:01
справки
будапешт
венгрия
владимир путин
виктор орбан
россия
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Дипломатические отношения между СССР и Венгрией были установлены 4 февраля 1934 года. В июне 1941 года дипотношения были прерваны в связи со вступлением Венгрии в войну на стороне фашистской Германии. 25 сентября 1945 года дипломатические отношения были восстановлены. Дипломатические отношения между Россией и Венгрией установлены 6 декабря 1991 года, тогда же был подписан Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве. Отношения двух стран развиваются поступательно. Регулярный характер носят контакты на высшем уровне. Официальный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Венгрию состоялся 28 февраля — 1 марта 2006 года. Рабочие визиты главы Российского государства состоялись в феврале 2015 года и в феврале 2017 года. В августе 2017 года Владимир Путин вновь посетил Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Визит был приурочен к проходившему в столице Венгрии XXXI чемпионату мира по дзюдо. В рамках визита состоялась встреча Владимира Путина и Виктора Орбана.30 октября 2019 года президент России Владимир Путин посетил Будапешт с рабочим визитом по приглашению премьер-министра страны Виктора Орбана. В ходе переговоров стороны обсудили как двустороннее сотрудничество, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, так и международную проблематику. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посещал Москву с рабочими визитами 30 ноября 2010 года, 31 января 2013 года, 14 января 2014 года и 17 февраля 2016 года, в ходе которых проходили его переговоры с Владимиром Путиным. 9 августа 2015 года в Казани состоялась рабочая встреча главы венгерского правительства с председателем правительства Российской Федерации (2012-2020) Дмитрием Медведевым "на полях" XVI Чемпионата мира по водным видам спорта.Очередные переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана прошли в Москве 15 июля 2018 года. Венгерский премьер также посетил церемонию закрытия чемпионата мира по футболу и финальный матч мирового первенства.18 сентября 2018 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Россию с рабочим визитом. В ходе переговоров с Владимиром Путиным обсуждалось российско-венгерское сотрудничество, а также ряд актуальных региональных и международных вопросов, в частности ситуацию на Украине и в Сирии. Президенты Венгрии в разные годы также неоднократно посещали Россию: Ференц Мадл участвовал в юбилейных мероприятиях в честь 60-летия Победы в 2005 году; Ласло Шойом посетил V Всемирный конгресс финно-угорских народов 27-29 июня 2008 года в Ханты-Мансийске, где состоялась его беседа с президентом РФ Дмитрием Медведевым; Янош Адер возглавлял национальную делегацию в ходе церемонии открытия ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи 7 февраля 2014 года.Регулярный характер носят контакты между внешнеполитическими ведомствами.24 августа 2021 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Венгрию. Состоялись беседа с исполняющим обязанности премьер-министра Венгрии Жольтом Шемьеном, а также содержательные переговоры с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Петером Сиярто.Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто побывал в Москве с рабочим визитом 22 января 2021 года, принял участие в работе XXIV Петербургского международного экономического форума в июне 2021 года, а также Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2021" в Екатеринбурге в июле 2021 года.2 декабря 2021 года главы внешнеполитических ведомств России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сиярто провели встречу в Стокгольме (Швеция) в рамках 28-го заседания Совета министров ОБСЕ.Поддерживаются контакты на уровне министерств и ведомств двух стран, налажен межпарламентский диалог.Результативно и на плановой основе функционирует Российско-Венгерская Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК). 29 ноября 2021 года в Москве прошло 14-е заседание межправкомиссии. Стоимостной объем российско-венгерского товарооборота в 2020 году сократился на 25% – до 4,75 миллиарда долларов. Объем российского экспорта составил 2,65 миллиарда долларов, импорта – 2,1 миллиарда долларов.По итогам января-ноября 2021 года объем взаимной торговли Росси и Венгрии составил 5,536 миллиарда долларов (за аналогичный период 2020 года – 4,243 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 3,456 миллиарда долларов и импорт – 2,08 миллиарда долларов. Основу российского экспорта составляют минеральные продукты. Импорт представлен машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химической промышленности, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем и др.Приоритетными сферами двустороннего взаимодействия являются топливно-энергетический сектор и атомная энергетика Венгрии.Российская компания "ТВЭЛ" (входит в госкорпорацию "Росатом") осуществляет поставки ядерного топлива на венгерскую АЭС "Пакш" с момента пуска в 1982 году первого блока станции. В 2007 году ОАО "ТВЭЛ" завершило работы по восстановлению второго энергоблока "Пакш", поврежденного в результате аварии в апреле 2003 года. В 2009 году ТВЭЛ и "Атомстройэкспорт" осуществили программу по продлению срока эксплуатации и повышения мощности энергоблоков станции суммарно с 1760 до 2000 мегаватт. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы на постройку пятого и шестого блоков АЭС "Пакш" с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. В марте того же года Россия и Венгрия подписали соглашение о предоставлении кредита на достройку АЭС. В марте 2017 года строительство новых блоков АЭС "Пакш" было официально одобрено Еврокомиссией, а в апреле 2017 года проект "Пакш-2" получил от Венгерского агентства по атомной энергии окончательную экологическую лицензию и лицензию на площадку АЭС.В июне 2019 года на площадке АЭС "Пакш-2" началось возведение зданий строительно-монтажной базы, которые будут необходимы для обеспечения сооружения энергоблоков. В октябре 2019 года Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш-2". В настоящее время идет подготовка к сооружению новых энергоблоков, ведется подготовка к укреплению грунтов и сооружению противофильтрационной защиты, что является условием разработки котлована под новые энергоблоки, после чего с первым бетоном могут начаться строительные работы.Ожидается, что два новых энергоблока АЭС "Пакш" начнут промышленную эксплуатацию в 2029-2030 годах. В сентябре 2019 года ТВЭЛ и Институт энергетических исследований Венгерской академии наук заключили контракт на поставку российского ядерного топлива для Будапештского исследовательского реактора (BRR), который построен по советскому проекту и был введен в эксплуатацию в 1959 году. На протяжении всего периода эксплуатации установка работает на топливе производства Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК, предприятие ТВЭЛ). Сотрудничество в области поставок природного газа в Венгрию началось в 1975 году, и до 1998 года экспорт осуществлялся в соответствии с межправительственными соглашениями по освоению Оренбургского и Ямбургского месторождений. Для надежного удовлетворения долгосрочных потребностей Венгрии в 1994 году было создано венгерско-российское акционерное общество газовой промышленности "Панрусгаз", главная задача которого – импорт природного газа. В 1996 году были подписаны два долгосрочных контракта на поставку природного газа в Венгрию между ООО "Газпром экспорт" и АО "Панрусгаз" на период до 2015 года, в дальнейшем они были продлены до 2021 года. В рамках этих контрактов экспорт природного газа осуществлялся по двум направлениям – через пункты Берегово на украинско‐венгерской границе и Баумгартен на словацко‐австрийской границе.Венгрия по итогам 2020 года импортировала 8,6 миллиарда кубометров российского газа. Это второй по величине показатель за 12 лет.27 сентября 2021 года "Газпром" подписал новый 15-летний контракт с Венгрией на поставку газа. По данным компании, подписаны два долгосрочных контракта на поставку российского газа в Венгрию между "Газпром экспортом" и MVM CEEnergy Ltd. Суммарный объем контрактов – до 4,5 миллиарда кубометров, срок действия каждого из них – 15 лет. Соглашение вступило в силу 1 октября 2021 года. В этот же день Венгрия начала получать газ "Газпрома" через газопровод "Турецкий поток" и далее через газотранспортные системы Юго-Восточной Европы. Венгерский нефтегазовый концерн "МОЛ" обладает правами на разработку Байтуганского нефтяного месторождения.Россией и Венгрией накоплен большой опыт инвестиционного сотрудничества. Капиталовложения российских компаний в венгерскую экономику превышают полтора миллиарда долларов, а венгерских в Россию – два миллиарда долларов. В России работает ведущий венгерский банк "ОТП".В августе 2015 года был подписан контракт между мэрией венгерской столицы и выигравшим международный тендер на модернизацию 222 вагонов для третьей линии будапештского метрополитена ОАО "Метровагонмаш" на общую сумму 220 миллионов евро. В мае 2018 года была поставлена заключительная партия модернизированных вагонов. Фармацевтическая компания "Гедеон Рихтер" является одним из ведущих производителей медикаментов в России (дочернее предприятие в Егорьевском районе Московской области).В январе 2021 года Венгрия стала первым государством Евросоюза, где разрешили применение "Спутника V" и зарегистрировали его по ускоренной процедуре. Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что российская вакцина "Спутник V" показала в Венгрии наилучшую эффективность от летальных случаев при заболевании коронавирусом в сравнении с другими пятью вакцинами на основе 3,7 миллиона вакцинированных.В январе 2022 года в Венгрию прибыла первая партия российской вакцины "Спутник Лайт", после оценки венгерских экспертов Будапешт может начать переговоры с Москвой о закупке препарата для третьей вакцинации.Сообщалось также, что Венгрия начала строительство завода для производства вакцин и ведет переговоры с Россией о производстве "Спутника V". Поступательно развиваются российско-венгерские культурно-гуманитарные связи.В ноябре 2018 года Россия и Венгрия договорились о взаимном признании документов об образования, квалификации и научных степеней.В Венгрии возрождается интерес к русскому языку. Крупнейшие центры русистики находятся в городах Будапешт, Дебрецен, Печ и Сегед. В России преподавание венгерского языка осуществляется в университетах Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Йошкар-Олы, Саранска, Ижевска, Сыктывкара, Петрозаводска и Екатеринбурга. Осуществляется межрегиональное взаимодействие. В некоторых крупных городах России создаются венгерские "торговые дома", компании из Венгрии реализуют в ряде российских регионов крупные инвестиционные проекты. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, будапешт, венгрия, владимир путин, виктор орбан, россия
Дипломатические отношения между СССР и Венгрией были установлены 4 февраля 1934 года
. В июне 1941 года дипотношения были прерваны в связи со вступлением Венгрии в войну на стороне фашистской Германии. 25 сентября 1945 года дипломатические отношения были восстановлены.
Дипломатические отношения между Россией и Венгрией установлены 6 декабря 1991 года
, тогда же был подписан Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве.
Отношения двух стран развиваются поступательно
. Регулярный характер носят контакты на высшем уровне.
Официальный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Венгрию состоялся 28 февраля — 1 марта 2006 года.
Рабочие визиты главы Российского государства состоялись в феврале 2015 года
и в феврале 2017 года
.
В августе 2017 года Владимир Путин вновь посетил Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Визит был приурочен
к проходившему в столице Венгрии XXXI чемпионату мира по дзюдо. В рамках визита состоялась встреча
Владимира Путина и Виктора Орбана.
30 октября 2019 года
президент России Владимир Путин посетил Будапешт с рабочим визитом по приглашению премьер-министра страны Виктора Орбана. В ходе переговоров стороны обсудили как двустороннее сотрудничество, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, так и международную проблематику.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посещал Москву с рабочими визитами 30 ноября 2010 года, 31 января 2013 года, 14 января 2014 года и 17 февраля 2016 года, в ходе которых проходили его переговоры с Владимиром Путиным. 9 августа 2015 года в Казани состоялась рабочая встреча главы венгерского правительства с председателем правительства Российской Федерации (2012-2020) Дмитрием Медведевым "на полях" XVI Чемпионата мира по водным видам спорта.
Очередные переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана прошли в Москве 15 июля 2018 года
. Венгерский премьер также посетил
церемонию закрытия чемпионата мира по футболу и финальный матч мирового первенства.
18 сентября 2018 года
премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Россию с рабочим визитом. В ходе переговоров с Владимиром Путиным обсуждалось российско-венгерское сотрудничество, а также ряд актуальных региональных и международных вопросов, в частности ситуацию на Украине и в Сирии.
Президенты Венгрии в разные годы также неоднократно посещали Россию: Ференц Мадл участвовал в юбилейных мероприятиях в честь 60-летия Победы в 2005 году; Ласло Шойом посетил V Всемирный конгресс финно-угорских народов 27-29 июня 2008 года в Ханты-Мансийске, где состоялась его беседа с президентом РФ Дмитрием Медведевым; Янош Адер возглавлял национальную делегацию в ходе церемонии открытия ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи 7 февраля 2014 года.
Регулярный характер носят контакты между внешнеполитическими ведомствами.
24 августа 2021 года
министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Венгрию. Состоялись беседа с исполняющим обязанности премьер-министра Венгрии Жольтом Шемьеном, а также содержательные переговоры с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Петером Сиярто.
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто побывал в Москве с рабочим визитом 22 января 2021 года, принял участие в работе XXIV Петербургского международного экономического форума в июне 2021 года, а также Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2021" в Екатеринбурге в июле 2021 года
.
2 декабря 2021 года
главы внешнеполитических ведомств России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сиярто провели встречу в Стокгольме (Швеция) в рамках 28-го заседания Совета министров ОБСЕ.
Поддерживаются контакты на уровне министерств и ведомств двух стран, налажен межпарламентский диалог.
Результативно и на плановой основе функционирует Российско-Венгерская Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК). 29 ноября 2021 года
в Москве прошло 14-е заседание межправкомиссии.
Стоимостной объем российско-венгерского товарооборота в 2020 году сократился на 25% – до 4,75 миллиарда долларов. Объем российского экспорта составил 2,65 миллиарда долларов, импорта – 2,1 миллиарда долларов.
По итогам января-ноября 2021 года
объем взаимной торговли Росси и Венгрии составил 5,536 миллиарда долларов (за аналогичный период 2020 года – 4,243 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 3,456 миллиарда долларов и импорт – 2,08 миллиарда долларов.
Основу российского экспорта составляют минеральные продукты
. Импорт представлен машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химической промышленности, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем и др.
Приоритетными сферами двустороннего взаимодействия являются топливно-энергетический сектор и атомная энергетика Венгрии.
Российская компания "ТВЭЛ" (входит в госкорпорацию "Росатом") осуществляет поставки ядерного топлива
на венгерскую АЭС "Пакш" с момента пуска в 1982 году первого блока станции.
В 2007 году
ОАО "ТВЭЛ" завершило работы по восстановлению второго энергоблока "Пакш", поврежденного в результате аварии в апреле 2003 года. В 2009 году ТВЭЛ и "Атомстройэкспорт" осуществили программу по продлению срока эксплуатации и повышения мощности энергоблоков станции суммарно с 1760 до 2000 мегаватт.
В конце 2014 года
Россия и Венгрия подписали документы на постройку пятого и шестого блоков АЭС "Пакш" с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. В марте того же года Россия и Венгрия подписали соглашение о предоставлении кредита
на достройку АЭС.
В марте 2017 года
строительство новых блоков АЭС "Пакш" было официально одобрено Еврокомиссией, а в апреле 2017 года проект "Пакш-2" получил от Венгерского агентства по атомной энергии окончательную экологическую лицензию и лицензию на площадку АЭС.
В июне 2019 года
на площадке АЭС "Пакш-2" началось возведение зданий строительно-монтажной базы, которые будут необходимы для обеспечения сооружения энергоблоков. В октябре 2019 года Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш-2". В настоящее время идет подготовка к сооружению новых энергоблоков, ведется подготовка к укреплению грунтов и сооружению противофильтрационной защиты, что является условием разработки котлована под новые энергоблоки, после чего с первым бетоном могут начаться строительные работы.
Ожидается, что два новых энергоблока АЭС "Пакш" начнут промышленную эксплуатацию в 2029-2030 годах
.
В сентябре 2019 года
ТВЭЛ и Институт энергетических исследований Венгерской академии наук заключили контракт на поставку российского ядерного топлива для Будапештского исследовательского реактора (BRR), который построен по советскому проекту и был введен в эксплуатацию в 1959 году. На протяжении всего периода эксплуатации установка работает на топливе производства Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК, предприятие ТВЭЛ).
Сотрудничество в области поставок природного газа
в Венгрию началось в 1975 году, и до 1998 года экспорт осуществлялся в соответствии с межправительственными соглашениями по освоению Оренбургского и Ямбургского месторождений. Для надежного удовлетворения долгосрочных потребностей Венгрии в 1994 году было создано венгерско-российское акционерное общество газовой промышленности "Панрусгаз", главная задача которого – импорт природного газа
.
В 1996 году были подписаны два долгосрочных контракта на поставку природного газа в Венгрию между ООО "Газпром экспорт" и АО "Панрусгаз" на период до 2015 года, в дальнейшем они были продлены до 2021 года. В рамках этих контрактов экспорт природного газа осуществлялся по двум направлениям – через пункты Берегово на украинско‐венгерской границе и Баумгартен на словацко‐австрийской границе.
Венгрия по итогам 2020 года импортировала 8,6 миллиарда кубометров российского газа. Это второй по величине показатель за 12 лет.
27 сентября 2021 года "Газпром" подписал новый 15-летний контракт с Венгрией на поставку газа. По данным компании, подписаны два долгосрочных контракта на поставку российского газа в Венгрию между "Газпром экспортом" и MVM CEEnergy Ltd. Суммарный объем контрактов – до 4,5 миллиарда кубометров, срок действия каждого из них – 15 лет. Соглашение вступило в силу 1 октября 2021 года
. В этот же день Венгрия начала получать газ
"Газпрома" через газопровод "Турецкий поток" и далее через газотранспортные системы Юго-Восточной Европы.
Венгерский нефтегазовый концерн "МОЛ" обладает правами на разработку
Байтуганского нефтяного месторождения.
Россией и Венгрией накоплен большой опыт инвестиционного сотрудничества
. Капиталовложения российских компаний в венгерскую экономику превышают полтора миллиарда долларов, а венгерских в Россию – два миллиарда долларов.
В России работает ведущий венгерский банк "ОТП".
В августе 2015 года
был подписан контракт между мэрией венгерской столицы и выигравшим международный тендер на модернизацию 222 вагонов для третьей линии будапештского метрополитена ОАО "Метровагонмаш" на общую сумму 220 миллионов евро. В мае 2018 года
была поставлена заключительная партия модернизированных вагонов.
Фармацевтическая компания "Гедеон Рихтер" является одним из ведущих производителей медикаментов в России (дочернее предприятие в Егорьевском районе Московской области).
В январе 2021 года
Венгрия стала первым государством Евросоюза, где разрешили применение "Спутника V" и зарегистрировали его по ускоренной процедуре.
Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что российская вакцина "Спутник V" показала в Венгрии наилучшую эффективность
от летальных случаев при заболевании коронавирусом в сравнении с другими пятью вакцинами на основе 3,7 миллиона вакцинированных.
В январе 2022 года
в Венгрию прибыла первая партия российской вакцины "Спутник Лайт", после оценки венгерских экспертов Будапешт может начать переговоры с Москвой о закупке препарата для третьей вакцинации.
Сообщалось также, что Венгрия начала строительство завода для производства вакцин и ведет переговоры
с Россией о производстве "Спутника V".
Поступательно развиваются российско-венгерские культурно-гуманитарные связи.
В ноябре 2018 года
Россия и Венгрия договорились о взаимном признании документов об образования, квалификации и научных степеней.
В Венгрии возрождается интерес к русскому языку
. Крупнейшие центры русистики находятся в городах Будапешт, Дебрецен, Печ и Сегед. В России преподавание венгерского языка осуществляется в университетах Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Йошкар-Олы, Саранска, Ижевска, Сыктывкара, Петрозаводска и Екатеринбурга. Осуществляется межрегиональное взаимодействие. В некоторых крупных городах России создаются венгерские "торговые дома", компании из Венгрии реализуют в ряде российских регионов крупные инвестиционные проекты.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников